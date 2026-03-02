Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 02 Marzo 2026

02/03/2026 08:55 1 commento
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
USA Masters 1000 Indian Wells – hard
Q1 Nardi ITA – Svajda USA 5° inc. ore 19:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Jarry CHI – Maestrelli ITA Inizio 19:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Vukic AUS – Travaglia ITA 2° inc. ore 19:00

Il match deve ancora iniziare





RWA CH 75 Kigali – terra
Q2 Napolitano ITA – Neuchrist AUT Inizio 09:00

ATP Kigali
Stefano Napolitano [2]
7
7
Maximilian Neuchrist [8]
5
6
Vincitore: Napolitano
R32 Cecchinato ITA – Ouakaa TUN Non prima 10:30

ATP Kigali
Marco Cecchinato
40
7
0
Aziz Ouakaa
30
5
0
Q2 Pieri ITA – Marrero Curbelo ESP Inizio 09:00

ATP Kigali
Samuele Pieri [5]
4
7
6
Ivan Marrero Curbelo [7]
6
5
4
Vincitore: Pieri
Q2 Dalla Valle ITA – Voelzke USA 2° inc. ore 09:00

ATP Kigali
Enrico Dalla Valle [4]
15
1
Gray Voelzke
0
2
R32 Bax FRA – Pennaforti ITA 3° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare





FRA CH 100 Thionville – Indoor hard
R32 Engel GER – Zeppieri ITA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare





GRE CH 50 Hersonissos – hard
Q2 Potenza ITA – Carboni ITA Inizio 09:00

ATP Hersonissos
Luca Potenza [6]
2
6
Lorenzo Carboni [9]
6
7
Vincitore: Carboni
Q2 Piraino ITA – Fellin ITA 2° inc. ore 09:00

ATP Hersonissos
Gabriele Piraino [3]
0
3
Pietro Fellin [11]
15
5
R32 Neumayer AUT – Vasami ITA 3° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Rybakov USA – J Berrettini ITA 3° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare





BRA CH 75 Brasilia – terra
R32 Faria POR – Cadenasso ITA 3° inc. ore 14:00

Il match deve ancora iniziare





🇦🇪 CH 50 Fujairah – hard
Q1 Caniato ITA – Ivashka BLR 4° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare





TUR WTA Antalya 125 #2 – terra
TDQ Pigato ITA – Zolotareva RUS 2 incontro dalle 08:30

WTA Antalya 125 #2
Lisa Pigato [3]
6
4
6
Anastasia Zolotareva
2
6
0
Vincitore: Pigato
Mostra dettagli





USA WTA 1000 Indian Wells – hard
Q1 Stefanini ITA – Jimenez Kasintseva AND 2 incontro dalle 21:00

Il match deve ancora iniziare

1 commento

Federico (Guest) 02-03-2026 12:19

Buona qualificazione per Pigato. Sicuramente salita di livello negli ultimi 6 mesi. Vediamo come evolve

 1
