Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 02 Marzo 2026

CH 75 Kigali – terra
Q2 Napolitano – Neuchrist Inizio 09:00
ATP Kigali
Stefano Napolitano [2]
7
7
Maximilian Neuchrist [8]
5
6
Vincitore: Napolitano
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6-6 → 7-6
M. Neuchrist
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
6-5 → 6-6
M. Neuchrist
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
ace
5-4 → 5-5
M. Neuchrist
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
A-40
ace
4-3 → 4-4
S. Napolitano
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
M. Neuchrist
0-15
15-15
30-15
30-30
ace
2-1 → 2-2
S. Napolitano
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Neuchrist
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
6-5 → 7-5
S. Napolitano
15-0
ace
15-15
15-30
df
30-30
3-3 → 4-3
M. Neuchrist
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
S. Napolitano
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-1 → 2-1
R32 Cecchinato – Ouakaa Non prima 10:30
ATP Kigali
Marco Cecchinato•
40
7
0
Aziz Ouakaa
30
5
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Cecchinato
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Ouakaa
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
6-5 → 7-5
A. Ouakaa
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
5-4 → 5-5
M. Cecchinato
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
A. Ouakaa
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
3-4 → 4-4
M. Cecchinato
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-3 → 2-3
M. Cecchinato
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
1-1 → 1-2
M. Cecchinato
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
df
0-0 → 0-1
Q2 Pieri – Marrero Curbelo Inizio 09:00
ATP Kigali
Samuele Pieri [5]
4
7
6
Ivan Marrero Curbelo [7]
6
5
4
Vincitore: Pieri
Servizio
Svolgimento
Set 3
I. Marrero Curbelo
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
I. Marrero Curbelo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
I. Marrero Curbelo
2-3 → 2-4
S. Pieri
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
2-2 → 2-3
I. Marrero Curbelo
1-2 → 2-2
S. Pieri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
I. Marrero Curbelo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
S. Pieri
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Marrero Curbelo
6-5 → 7-5
I. Marrero Curbelo
5-4 → 5-5
I. Marrero Curbelo
4-3 → 4-4
S. Pieri
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
ace
3-3 → 4-3
I. Marrero Curbelo
3-2 → 3-3
S. Pieri
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
I. Marrero Curbelo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
I. Marrero Curbelo
1-0 → 1-1
S. Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Marrero Curbelo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
S. Pieri
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
I. Marrero Curbelo
4-3 → 4-4
S. Pieri
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
I. Marrero Curbelo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
S. Pieri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
I. Marrero Curbelo
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
S. Pieri
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
I. Marrero Curbelo
15-15
df
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Q2 Dalla Valle – Voelzke 2° inc. ore 09:00
ATP Kigali
Enrico Dalla Valle [4]•
15
1
Gray Voelzke
0
2
R32 Bax – Pennaforti 3° inc. ore 09:00
CH 100 Thionville – Indoor hard
R32 Engel – Zeppieri Non prima 18:00
CH 50 Hersonissos – hard
Q2 Potenza – Carboni Inizio 09:00
ATP Hersonissos
Luca Potenza [6]
2
6
Lorenzo Carboni [9]
6
7
Vincitore: Carboni
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
6-6 → 6-7
L. Carboni
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
L. Carboni
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
L. Potenza
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
L. Carboni
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
L. Potenza
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
L. Carboni
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
L. Potenza
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
L. Potenza
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
L. Carboni
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
L. Potenza
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Potenza
0-15
15-15
15-30
df
15-40
2-4 → 2-5
L. Carboni
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
df
0-3 → 1-3
L. Potenza
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Q2 Piraino – Fellin 2° inc. ore 09:00
ATP Hersonissos
Gabriele Piraino [3]
0
3
Pietro Fellin [11]•
15
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Piraino
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
2-5 → 3-5
P. Fellin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
G. Piraino
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
P. Fellin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
G. Piraino
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
P. Fellin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
G. Piraino
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
df
0-1 → 0-2
P. Fellin
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 0-1
R32 Neumayer – Vasami 3° inc. ore 09:00
R32 Rybakov – J Berrettini 3° inc. ore 09:00
CH 75 Brasilia – terra
R32 Faria – Cadenasso 3° inc. ore 14:00
🇦🇪 CH 50 Fujairah – hard
Q1 Caniato – Ivashka 4° inc. ore 10
WTA Antalya 125 #2 – terra
TDQ Pigato – Zolotareva 2 incontro dalle 08:30
WTA Antalya 125 #2
Lisa Pigato [3]
6
4
6
Anastasia Zolotareva
2
6
0
Vincitore: Pigato
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lisa Pigato
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-0 → 6-0
Anastasia Zolotareva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-0 → 5-0
Anastasia Zolotareva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Lisa Pigato
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Anastasia Zolotareva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lisa Pigato
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Anastasia Zolotareva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Lisa Pigato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Anastasia Zolotareva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Anastasia Zolotareva
15-0
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Anastasia Zolotareva
0-2 → 0-3
Lisa Pigato
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Anastasia Zolotareva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lisa Pigato
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Anastasia Zolotareva
4-2 → 5-2
Lisa Pigato
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Anastasia Zolotareva
2-2 → 3-2
Lisa Pigato
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Anastasia Zolotareva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Lisa Pigato
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Anastasia Zolotareva
0-0 → 1-0
WTA 1000 Indian Wells – hard
Q1 Stefanini – Jimenez Kasintseva 2 incontro dalle 21:00
1 commento
Buona qualificazione per Pigato. Sicuramente salita di livello negli ultimi 6 mesi. Vediamo come evolve