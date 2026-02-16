Doha d’oro: Sinner e Alcaraz incassano 1,2 milioni solo per partecipare

Per avere i grandi nomi del circuito nei tornei ATP 500, spesso gli organizzatori devono aprire il portafoglio. È una pratica ormai consolidata: i cosiddetti appearance fee, compensi garantiti ai giocatori per assicurarsi la loro presenza.

Anche al torneo di Doha non si è badato a spese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz avrebbero ricevuto un cachet di circa 1,2 milioni di euro ciascuno solo per partecipare all’ATP 500 qatariota.

Una cifra impressionante, che supera addirittura il montepremi destinato al vincitore del torneo: il campione porterà a casa circa 529.945 dollari, mentre il finalista ne incasserà 285.095.

Una pratica diffusa nei tornei non obbligatori

Non si tratta di una novità nel mondo del tennis. In passato, anche leggende come Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic hanno spesso legato la loro presenza nei tornei non obbligatori a compensi di partecipazione.

I tornei ATP 500, infatti, non sono obbligatori per i top player, e per attirare le stelle del circuito devono competere tra loro anche sul piano economico.

In questo scenario, la presenza contemporanea di Sinner e Alcaraz a Doha rappresenta un investimento importante per gli organizzatori, che si assicurano così i due protagonisti assoluti del tennis mondiale.





Francesco Paolo Villarico