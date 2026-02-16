Tornei ITF Copertina, WTA

ITF Bengaluru e Altenkirchen: I Main Draw

16/02/2026 17:53 1 commento
Martina Colmegna nella foto
Martina Colmegna nella foto

ITF BENGALURU(Ind 100k cemento outdoor)
[1] Talia Gibson AUS vs Vaidehee Chaudhari IND
Dayeon Back KOR vs Sahaja Yamalapalli IND
Priska Madelyn Nugroho INA vs Arina Gabriela Vasilescu ROU
Maaya Rajeshwaran revathi IND vs [5] Polina Iatcenko RUS

[3] Hanne Vandewinkel BEL vs Ya-Hsuan Lee TPE
Francesca Curmi MLT vs Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty IND
Nicole Fossa huergo ARG vs Erika Andreeva RUS
Fangran Tian CHN vs [6] Harriet Dart GBR

[8] Mai Hontama JPN vs Diletta Cherubini ITA
Shruti Ahlawat IND vs Vaishnavi Adkar IND
Sohyun Park KOR vs Kristiana Sidorova RUS
Zuzanna Pawlikowska POL vs [4] Taylah Preston AUS

[7] Elena Pridankina RUS vs Eri Shimizu JPN
Misaki Matsuda JPN vs Jasmijn Gimbrere NED
Mei Yamaguchi JPN vs Anastasia Kulikova FIN
Victoria Milovanova RUS vs [2] Lanlana Tararudee THA

ITF ALTENKIRCHEN(Ger 75k carpet indoor)
[1] Julia Avdeeva RUS vs Eva Bennemann GER
Aneta Laboutkova CZE vs Aneta Kucmova CZE
Mariella Thamm GER vs Lea Boskovic CRO
Ksenia Zaytseva RUS vs [8] Tessa Johanna Brockmann GER

[4] Justina Mikulskyte LTU vs Christina Bednarczyk GER
Alina Granwehr SUI vs Elena Malygina EST
Amelia Rajecki GBR vs Julia Stusek GER
Mina Hodzic GER vs [6] Dalila Spiteri ITA

Iva Primorac pavicic CRO vs Sofia Shapatava GEO
Martyna Kubka POL vs Nastasja Schunk GER
Julie Struplova CZE vs Jana Otzipka BEL
Katy Dunne GBR vs [3] Susan Bandecchi SUI

[5] Noma Noha akugue GER vs Josy Daems GER
Rasheeda Mcadoo USA vs Martina Colmegna ITA
Vendula Valdmannova CZE vs Ida Wobker GER
Valentina Ryser SUI vs [2] Kathinka Von deichmann LIE

TAG:

1 commento

fabio 16-02-2026 19:16

GIOCO JULIUS ITF 2026
Itf Bengaluru
Orario Scadenza prono…Mercoledì 18 Febbraio ore 6.30 del mattino

Itf Altenkirchen
Orario Scadenza prono…Mercoledì 18 Febbraio ore 10

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!