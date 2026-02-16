ITF Bengaluru e Altenkirchen: I Main Draw

ITF BENGALURU(Ind 100k cemento outdoor)

[1] Talia Gibson vs Vaidehee Chaudhari

Dayeon Back vs Sahaja Yamalapalli

Priska Madelyn Nugroho vs Arina Gabriela Vasilescu

Maaya Rajeshwaran revathi vs [5] Polina Iatcenko

[3] Hanne Vandewinkel vs Ya-Hsuan Lee

Francesca Curmi vs Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty

Nicole Fossa huergo vs Erika Andreeva

Fangran Tian vs [6] Harriet Dart

[8] Mai Hontama vs Diletta Cherubini

Shruti Ahlawat vs Vaishnavi Adkar

Sohyun Park vs Kristiana Sidorova

Zuzanna Pawlikowska vs [4] Taylah Preston

[7] Elena Pridankina vs Eri Shimizu

Misaki Matsuda vs Jasmijn Gimbrere

Mei Yamaguchi vs Anastasia Kulikova

Victoria Milovanova vs [2] Lanlana Tararudee

[1] Julia Avdeevavs Eva BennemannAneta Laboutkovavs Aneta KucmovaMariella Thammvs Lea BoskovicKsenia Zaytsevavs [8] Tessa Johanna Brockmann

[4] Justina Mikulskyte vs Christina Bednarczyk

Alina Granwehr vs Elena Malygina

Amelia Rajecki vs Julia Stusek

Mina Hodzic vs [6] Dalila Spiteri

Iva Primorac pavicic vs Sofia Shapatava

Martyna Kubka vs Nastasja Schunk

Julie Struplova vs Jana Otzipka

Katy Dunne vs [3] Susan Bandecchi

[5] Noma Noha akugue vs Josy Daems

Rasheeda Mcadoo vs Martina Colmegna

Vendula Valdmannova vs Ida Wobker

Valentina Ryser vs [2] Kathinka Von deichmann