ITF Bengaluru e Altenkirchen: I Main Draw
ITF BENGALURU(Ind 100k cemento outdoor)
[1] Talia Gibson vs Vaidehee Chaudhari
Dayeon Back vs Sahaja Yamalapalli
Priska Madelyn Nugroho vs Arina Gabriela Vasilescu
Maaya Rajeshwaran revathi vs [5] Polina Iatcenko
[3] Hanne Vandewinkel vs Ya-Hsuan Lee
Francesca Curmi vs Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty
Nicole Fossa huergo vs Erika Andreeva
Fangran Tian vs [6] Harriet Dart
[8] Mai Hontama vs Diletta Cherubini
Shruti Ahlawat vs Vaishnavi Adkar
Sohyun Park vs Kristiana Sidorova
Zuzanna Pawlikowska vs [4] Taylah Preston
[7] Elena Pridankina vs Eri Shimizu
Misaki Matsuda vs Jasmijn Gimbrere
Mei Yamaguchi vs Anastasia Kulikova
Victoria Milovanova vs [2] Lanlana Tararudee
ITF ALTENKIRCHEN(Ger 75k carpet indoor)
[1] Julia Avdeeva vs Eva Bennemann
Aneta Laboutkova vs Aneta Kucmova
Mariella Thamm vs Lea Boskovic
Ksenia Zaytseva vs [8] Tessa Johanna Brockmann
[4] Justina Mikulskyte vs Christina Bednarczyk
Alina Granwehr vs Elena Malygina
Amelia Rajecki vs Julia Stusek
Mina Hodzic vs [6] Dalila Spiteri
Iva Primorac pavicic vs Sofia Shapatava
Martyna Kubka vs Nastasja Schunk
Julie Struplova vs Jana Otzipka
Katy Dunne vs [3] Susan Bandecchi
[5] Noma Noha akugue vs Josy Daems
Rasheeda Mcadoo vs Martina Colmegna
Vendula Valdmannova vs Ida Wobker
Valentina Ryser vs [2] Kathinka Von deichmann
Itf Bengaluru
Itf Altenkirchen
