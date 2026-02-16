Jasmine Paolini torna a Dubai: «Qui ho ricordi speciali, voglio ritrovare continuità»

Jasmine Paolini torna al WTA 1000 di Dubai con ricordi speciali e la voglia di ritrovare continuità. Proprio qui, nel 2024, l’azzurra conquistò uno dei risultati più importanti della sua carriera, dando il via a una stagione straordinaria.

Arrivata negli Emirati dopo il torneo di Doha, Paolini ha parlato delle sue sensazioni alla vigilia del debutto: «Sono arrivata ieri (l’altro ieri per chi legge), per ora va tutto bene. È fantastico essere di nuovo qui: per me è un posto incredibile dove giocare. Ho ricordi bellissimi, qui è arrivato il primo grande risultato della mia carriera».

«Ogni settimana è una nuova occasione»

Il torneo di Doha è stato impegnativo, ma l’azzurra ha comunque trovato aspetti positivi:

«È stato un torneo duro, ma sono grata di aver giocato tre partite in doppio. Restare in competizione aiuta. Però ogni torneo è una storia diversa: cambiare posto e tornare qui a Dubai è positivo. Spero di sentirmi meglio in campo».

Le condizioni, però, non sono semplici: «Qui i campi sono particolari, alcuni molto veloci, mentre il centrale è diverso. Dobbiamo adattarci. Arrivando da Doha, dove le superfici erano molto lente, il cambiamento si sente. Ma credo che queste condizioni possano darmi energia».

L’obiettivo: più continuità

Dopo due stagioni molto intense, Paolini punta ora a trovare maggiore costanza:

«Gli ultimi due anni sono stati molto intensi, ho giocato tante partite tra singolare e doppio. Spero che quell’esperienza mi aiuti anche quest’anno. L’inizio di stagione è stato un po’ altalenante: alcune partite molto buone, altre meno. Dobbiamo trovare più continuità».

Secondo l’azzurra, la chiave è semplice: «Bisogna vincere più partite, perché ti danno fiducia e ti aiutano a migliorare più velocemente. Quando perdi, arrivano i dubbi».

Tra doppio, pressione e mentalità

Paolini ha parlato anche del rapporto tra singolare e doppio: «Quando ho fatto la finale Slam giocavo anche il doppio. Penso che possa aiutarmi. Da quando lo gioco, il mio ranking è migliorato. Ma bisogna trovare il giusto equilibrio con la condizione fisica».

Essere stabilmente tra le prime dieci del mondo ha cambiato anche la gestione della pressione: «Nel 2024 tutto è stato una sorpresa. Ora forse mi aspetto un po’ di più da me stessa, ma devo tenere basse le aspettative. Tante giocatrici stanno giocando bene, non è facile restare sempre al top. Devo godermi anche gli alti e bassi».

Il suo obiettivo mentale è chiaro: «Devo divertirmi in campo e concentrarmi sul lavoro, non sul risultato. Non è facile, ma è la cosa più importante».

Dubai rappresenta quindi un ritorno speciale per Paolini, tra ricordi positivi e nuove sfide, con la speranza di ritrovare fiducia proprio nel torneo che ha segnato una svolta nella sua carriera.





Marco Rossi