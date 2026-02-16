Swiatek lascia coach Fissette? Dalla Polonia sono sicuri: “È una fake news”

Sul web è girata con insistenza una voce che il vero motivo della decisione di Iga Swiatek di rinunciare al WTA 1000 di Dubai fosse un momento di difficoltà tecnica e fresca separazione con il suo coach Wim Fissette, non ancora ufficialmente rivelata. In poche ore la notizia ha fatto il giro del mondo, ma dalla Polonia assicurano che questo non è affatto vero. Ad affermarlo è l’autorevole collega polacco Dominik Senkowski, attivo su Sport.pl e altri portali specializzati. Il cronista, molto vicino alle faccende di Iga (che più volte ha intervistato in esclusiva), ha commentato la vicenda con alcuni post sul social X, dove nel suo paese è molto seguito.

“Come ho potuto confermare, si tratta di una fake news. Iga Świątek non si è separata da Wim Fissette“, scrive Senkowski. “In genere, ignorerei l’argomento, ma vedo che sempre più organi di stampa e giornalisti di tennis hanno iniziato a ripetere questa informazione. Dobbiamo davvero stare attenti alla disinformazione di questi tempi”.

La voce dell’addio tra Iga e Wim riportava anche la scelta del nuovo allenatore della polacca, l’argentino Carlos Rodriguez, che ha allenato in passato campionesse come Justine Henin e Amanda Anisimova. Niente di tutto questo avrebbe fondamento. Senkowski infatti ha aggiunto: “Il tweet di quell’utente è già stato cancellato. Proprio come, ad esempio, le notizie di alcuni portali che vi facevano riferimento, e poi le successive ripubblicazioni/condivisioni da parte dei giornalisti, ecc.”

Dopo la sconfitta contro Sakkari a Doha, Swiatek ha ammesso di dover capire a fondo quello che non funziona nel suo gioco, ma non c’è stato alcun accenno di rottura con Fissette. La polacca ha deciso di non giocare il WTA di Dubai – una delle tante big che ha rinunciato, scatenando aspre polemiche dagli organizzatori – fissando il proprio ritorno in campo ad inizio marzo ad Indian Wells. Dove, a questo punto a meno di altri ribaltoni, dovremo trovarla sempre con Fissette.

Marco Mazzoni