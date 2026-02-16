Popyrin ritrova la vittoria, Sinner tra campo e curiosità a Doha. Il WTA 1000 di Dubai 2026 perde pezzi importanti: ben 16 giocatrici hanno dato forfait. Djokovic, 1.000 settimane consecutive in top 30. Alcaraz, 180 settimane consecutive in top 3

Il WTA 1000 di Dubai 2026 perde pezzi importanti: ben 16 giocatrici, molte delle quali tra le migliori del mondo, hanno rinunciato al torneo, lasciando il tabellone privo di alcune delle principali protagoniste del circuito.

A guidare la lista dei forfait ci sono la numero uno Aryna Sabalenka e la polacca Iga Świątek, alle quali si sono aggiunte anche le finaliste di Doha, Karolína Muchová e Victoria Mboko. Tra le assenti figurano anche Qinwen Zheng, Madison Keys, Maria Sakkari, Naomi Osaka, Karolína Plíšková e Markéta Vondroušová, oltre all’azzurra Elisabetta Cocciaretto, fermata da un problema fisico.

Un’emorragia di nomi pesanti che ha creato malumori tra gli organizzatori e riaperto il dibattito sul calendario e sulla gestione dei tornei obbligatori.

Alcaraz, 180 settimane consecutive in top 3

Intanto, Carlos Alcaraz continua a scrivere pagine di storia. Lo spagnolo raggiunge le 180 settimane consecutive tra i primi tre del ranking ATP, diventando solo il decimo giocatore a riuscirci dall’introduzione della classifica mondiale.

Una striscia che lo avvicina a leggende come Björn Borg e che conferma la sua straordinaria continuità ai vertici del tennis mondiale.

Djokovic, 1.000 settimane consecutive in top 30

Altro traguardo impressionante per Novak Djokovic: il serbo ha raggiunto le 1.000 settimane consecutive tra i primi 30 del ranking ATP. Un dato incredibile che parte dal 24 luglio 2006, quando entrò per la prima volta in quella fascia della classifica, senza più uscirne.

Wawrinka tra i “centenari” del ranking

Anche Stan Wawrinka continua a collezionare record di longevità. Dopo il torneo di Rotterdam, lo svizzero è rientrato tra i primi 100 del mondo, diventando il sesto tennista a riuscirci dopo i 40 anni. Prima di lui solo Ken Rosewall, Jimmy Connors, Ivo Karlović, Roger Federer e Torben Ulrich.

Popyrin ritrova la vittoria, Sinner tra campo e curiosità

All’ATP di Doha torna al successo Alexei Popyrin, che interrompe una serie di dieci sconfitte consecutive battendo comodamente il locale Mubarak Shannan Zayid per 6-0 6-2. Al prossimo turno potrebbe affrontare Jannik Sinner, impegnato all’esordio contro Tomáš Macháč.

Proprio Sinner è stato protagonista anche di un curioso episodio fuori dal campo: bloccato in ascensore con un tifoso che gli chiedeva una foto e iniziava a fargli domande sul torneo, il suo allenatore Simone Vagnozzi ha scherzato: «È un’intervista?», con l’azzurro che ha risposto sorridendo: «Non lo so». La situazione si è conclusa quando le porte dell’ascensore si sono finalmente aperte.

this is frying me 😭😭😭





Marco Rossi