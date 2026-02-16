Bublik dà forfait a Doha: Halys al suo posto contro Carreño

Forfait dell’ultima ora all’ATP 500 di Doha: Alexander Bublik ha deciso di non partecipare al torneo per prendersi una pausa in vista dei prossimi impegni del calendario.

Il kazako arrivava da una buona settimana a Rotterdam, dove aveva raggiunto le semifinali, ma ha preferito fermarsi per recuperare energie in un periodo particolarmente intenso della stagione.

Al suo posto entra in tabellone il francese Quentin Halys, che affronterà al primo turno lo spagnolo Pablo Carreño Busta. I due si sono già incontrati una volta in carriera: l’unico precedente risale a Indian Wells 2025, quando a imporsi fu il tennista francese.

Un cambio improvviso che modifica il tabellone del torneo qatariota, con Halys pronto a sfruttare l’occasione contro l’esperto Carreño.





Marco Rossi