Billie Jean King Cup 2026: Italia-Giappone si giocherà al complesso del Colle degli Dei di Velletri

La Federazione Italiana Tennis e Padel ha comunicato che il tie di qualificazione della Billie Jean King Cup 2026 tra Italia e Giappone si disputerà a Velletri, presso il complesso del Colle degli Dei.

La sfida, in programma venerdì 10 e sabato 11 aprile 2026, rappresenta il primo appuntamento della stagione internazionale a squadre per la Nazionale femminile azzurra, chiamata a difendere il proprio status di squadra campione in carica e a conquistare l’accesso alle Finals della competizione.

La scelta di Velletri e del Colle degli Dei si inserisce in una strategia di valorizzazione territoriale e di diffusione del grande tennis internazionale sul territorio nazionale, con l’obiettivo di coniugare alto livello sportivo, partecipazione del pubblico e promozione del movimento tennistico italiano.

L’Italia affronterà il Giappone davanti al proprio pubblico in una sfida di altissimo profilo tecnico, in un confronto che si giocherà sulla distanza delle due giornate secondo il format ufficiale della competizione, con incontri di singolare e doppio decisivi per la qualificazione alla fase finale.

Il tie rappresenterà un evento di rilevanza sportiva e istituzionale per il territorio dei Castelli Romani, con ricadute significative in termini di visibilità internazionale, promozione sportiva e coinvolgimento della comunità locale.