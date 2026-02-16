Berrettini incontra Ancelotti al carnevale di Rio (e si allena con Fonseca)

“Semplicemente, Matteo Berrettini e Carlo Ancelotti insieme al Carnevale!”. Con questa frase l’account social ufficiale del Rio Open, ATP 500 pronto a scattare col main draw, descrive il simpatico incontro del tennista romano con l’allenatore di calcio emiliano, oggi selezionatore della nazionale del Brasile, attesissima al prossimo campionato del mondo che si svolgerà tra Canada, Stati Uniti e Messico dall’11 giugno al 19 luglio 2026. I due si sono incontrati per il famosissimo Carnevale che anima le strade di Rio di Janeiro in questi giorni, un’ondata di colore, musica e balli con i bellissimi costumi sgargianti dei partecipanti tra le varie scuole di samba e non solo. Berrettini è tornato in Brasile nei luoghi d’infanzia della nonna, con la speranza di disputare un buon torneo e ottenere punti preziosi per risalire nel ranking ATP (nella classifica appena aggiornata è alla posizione n.57).

Simplesmente Carlo Ancelotti e Matteo Berrettini juntos no Carnaval : CBF pic.twitter.com/XWym9TIGF0 — Rio Open (@RioOpenOficial) February 16, 2026

Matteo è arrivato a Rio dopo l’eliminazione al secondo turno a Buenos Aires, battuto da Kopriva, e si è già allenato anche con il prodigio del tennis brasiliano Joao Fonseca, attesissimo nel torneo di casa e chiamato ad un pronto riscatto dopo la cocente eliminazione all’esordio in Argentina, nel 250 del quale era campione in carica. Lo scorso anno Joao perse subito contro Muller, con ancora nelle gambe (e nella testa) la fatica del successo nel primo torneo ATP in carriera. In questa clip riportiamo alcuni colpi spettacolari dell’allenamento tra Berrettini e Fonseca sulla terra di Rio, in preparazione all’esordio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tennis TV (@tennistv)

Per Berrettini cambio di avversario, visto il ritiro di Sonego: ci sarà il lucky loser Barrios Vera (battuto da Darderi la scorsa settimana a Baires), mentre per Fonseca, terzo nel seeding, derby contro l’esperto connazionale Monteiro. In linea teorica, Matteo e Joao potrebbero incontrarsi nei quarti di finale.

Mario Cecchi