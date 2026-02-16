Doha 500 | Hard | $2833335 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica WTA Italiane: Elisabetta Cocciaretto in top 40 (+17 per lei)
16/02/2026 09:51 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (16-02-2026)
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4157
Punti
19
Tornei
40
Best: 29
▲
17
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1280
Punti
28
Tornei
137
Best: 99
▲
1
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
550
Punti
27
Tornei
140
Best: 46
▲
2
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
541
Punti
30
Tornei
164
Best: 150
▲
2
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
430
Punti
23
Tornei
193
Best: 191
--
0
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
374
Punti
24
Tornei
205
Best: 203
▲
1
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
351
Punti
27
Tornei
217
Best: 201
▲
7
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
333
Punti
24
Tornei
246
Best: 205
▼
-1
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
285
Punti
27
Tornei
269
Best: 269
▲
5
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
266
Punti
19
Tornei
275
Best: 273
▼
-2
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
249
Punti
22
Tornei
291
Best: 291
▼
-3
Samira De Stefano
ITA, 0
230
Punti
26
Tornei
316
Best: 316
▲
1
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
202
Punti
20
Tornei
326
Best: 292
--
0
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
197
Punti
24
Tornei
340
Best: 340
▼
-3
Francesca Pace
ITA, 0
188
Punti
17
Tornei
367
Best: 367
▼
-5
Giorgia Pedone
ITA, 0
173
Punti
24
Tornei
383
Best: 322
--
0
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
164
Punti
21
Tornei
384
Best: 310
--
0
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
164
Punti
20
Tornei
389
Best: 389
▼
-2
Diletta Cherubini
ITA, 0
161
Punti
30
Tornei
408
Best: 408
▲
2
Vittoria Paganetti
ITA, 0
152
Punti
21
Tornei
413
Best: 347
▼
-5
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
149
Punti
17
Tornei
438
Best: 438
▲
25
Federica Urgesi
ITA, 0
135
Punti
25
Tornei
443
Best: 443
▼
-2
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
132
Punti
24
Tornei
495
Best: 495
--
0
Alessandra Mazzola
ITA, 0
109
Punti
18
Tornei
502
Best: 502
▼
-2
Camilla Zanolini
ITA, 0
108
Punti
18
Tornei
511
Best: 511
▼
-4
Noemi Basiletti
ITA, 0
106
Punti
18
Tornei
531
Best: 531
▲
1
Arianna Zucchini
ITA, 0
100
Punti
21
Tornei
539
Best: 143
▼
-2
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
98
Punti
18
Tornei
544
Best: 491
▼
-3
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
96
Punti
14
Tornei
558
Best: 558
▼
-4
Laura Mair
ITA, 0
92
Punti
17
Tornei
559
Best: 559
▲
4
Isabella Maria Serban
ITA, 0
92
Punti
17
Tornei
570
Best: 487
▼
-8
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
89
Punti
21
Tornei
619
Best: 604
--
0
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
76
Punti
22
Tornei
629
Best: 515
▼
-3
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
73
Punti
19
Tornei
679
Best: 380
▲
1
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
61
Punti
16
Tornei
685
Best: 18
▼
-2
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
60
Punti
13
Tornei
693
Best: 693
▲
10
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
58
Punti
14
Tornei
695
Best: 695
▼
-3
Gaia Maduzzi
ITA, 0
58
Punti
12
Tornei
702
Best: 192
▼
-3
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
56
Punti
12
Tornei
710
Best: 710
▲
1
Beatrice Ricci
ITA, 0
54
Punti
14
Tornei
748
Best: 5
▼
-20
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
49
Punti
6
Tornei
768
Best: 768
▼
-2
Noemi Maines
ITA, 0
46
Punti
19
Tornei
773
Best: 658
▼
-1
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
45
Punti
11
Tornei
801
Best: 801
▲
16
Viola Turini
ITA, 0
40
Punti
13
Tornei
830
Best: 830
▼
-2
Maddalena Giordano
ITA, 0
36
Punti
16
Tornei
849
Best: 627
▼
-5
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
34
Punti
11
Tornei
851
Best: 851
▼
-4
Lavinia Luciano
ITA, 0
34
Punti
15
Tornei
878
Best: 878
▲
8
Camilla Gennaro
ITA, 0
31
Punti
16
Tornei
915
Best: 915
▼
-3
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
945
Best: 945
▼
-3
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
956
Best: 956
▼
-2
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
962
Best: 961
▼
-1
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
22
Punti
10
Tornei
981
Best: 981
▲
2
Eleonora Alvisi
ITA, 0
20
Punti
11
Tornei
1008
Best: 1008
▲
1
Giulia Paterno
ITA, 0
19
Punti
11
Tornei
1026
Best: 1026
▼
-2
Carlotta Moccia
ITA, 0
18
Punti
7
Tornei
1065
Best: 660
▼
-2
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
16
Punti
7
Tornei
1094
Best: 1094
▼
-2
Giuliana Bestetti
ITA, 0
15
Punti
9
Tornei
1132
Best: 428
--
0
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
13
Punti
3
Tornei
1144
Best: 1144
▲
83
Francesca Gandolfi
ITA, 0
13
Punti
7
Tornei
1148
Best: 1148
--
0
Barbara Dessolis
ITA, 0
13
Punti
11
Tornei
1214
Best: 1214
▼
-2
Lucrezia Musetti
ITA, 0
10
Punti
3
Tornei
1217
Best: 1217
▼
-2
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
10
Punti
4
Tornei
1229
Best: 1227
▼
-2
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
10
Punti
6
Tornei
1245
Best: 1245
▼
-2
Carla Giambelli
ITA, 0
9
Punti
3
Tornei
1255
Best: 1255
▼
-2
Marcella Dessolis
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1268
Best: 1268
▼
-2
Caterina Odorizzi
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1305
Best: 1305
▼
-3
Micol Salvadori
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1318
Best: 1318
▼
-3
Benedetta Ortenzi
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1344
Best: 1344
▼
-4
Chiara Fornasieri
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1361
Best: 1361
▼
-3
Lara Pfeifer
ITA, 0
6
Punti
4
Tornei
1389
Best: 1389
▼
-3
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1389
Best: 1389
▼
-3
Aurora Urso
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1389
Best: 1389
▼
-3
Angelica Sara
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1454
Best: 1454
▲
3
Sofia Avataneo
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1454
Best: 1454
▲
3
Aurora Corvi
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1483
Best: 1483
▲
2
Viola Bedini
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1483
Best: 1483
▲
2
Aurora Nosei
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1483
Best: 1483
▲
2
Denise Valente
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1483
Best: 1483
▲
2
Giada Di Paola
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1483
Best: 1483
▲
2
Gloria Contrino
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1483
Best: 1483
▲
2
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
TAG: Elisabetta Cocciaretto, Italiane
