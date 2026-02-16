Ranking WTA: La situazione di questa settimana. Victoria Mboko in top ten
Classifica Wta Entry System Singolo (16-02-2026)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
10870
Punti
20
Tornei
2
Best: 1
--
0
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
7803
Punti
20
Tornei
3
Best: 3
--
0
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
7523
Punti
22
Tornei
4
Best: 2
▲
1
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
6423
Punti
20
Tornei
5
Best: 3
▲
1
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
5888
Punti
23
Tornei
6
Best: 3
▼
-2
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
5690
Punti
21
Tornei
7
Best: 7
--
0
Mirra Andreeva
RUS, 0
4786
Punti
20
Tornei
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4157
Punti
19
Tornei
9
Best: 3
--
0
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
3260
Punti
16
Tornei
10
Best: 10
▲
3
Victoria Mboko
CAN, 0
3246
Punti
22
Tornei
11
Best: 8
▲
8
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
3058
Punti
16
Tornei
12
Best: 10
▼
-2
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
2918
Punti
26
Tornei
13
Best: 4
▼
-2
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
2843
Punti
19
Tornei
14
Best: 12
▼
-2
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
2571
Punti
23
Tornei
15
Best: 12
▼
-1
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
2530
Punti
24
Tornei
16
Best: 1
▼
-1
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
2356
Punti
20
Tornei
17
Best: 5
▼
-1
Madison Keys
USA, 17-02-1995
2351
Punti
19
Tornei
18
Best: 12
▼
-1
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
2105
Punti
23
Tornei
19
Best: 8
▼
-1
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
2100
Punti
26
Tornei
20
Best: 20
--
0
Iva Jovic
USA, 0
2008
Punti
21
Tornei
21
Best: 21
--
0
Diana Shnaider
RUS, 0
1953
Punti
26
Tornei
22
Best: 12
--
0
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
1881
Punti
22
Tornei
23
Best: 11
▲
5
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
1780
Punti
22
Tornei
24
Best: 4
▲
2
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
1768
Punti
15
Tornei
25
Best: 25
--
0
Emma Raducanu
GBR, 0
1700
Punti
23
Tornei
26
Best: 16
▼
-3
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
1648
Punti
19
Tornei
27
Best: 5
▼
-3
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1600
Punti
21
Tornei
28
Best: 28
▲
2
Maya Joint
AUS, 0
1549
Punti
29
Tornei
29
Best: 13
▼
-2
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1543
Punti
27
Tornei
30
Best: 4
▼
-1
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
1472
Punti
26
Tornei
31
Best: 30
▲
1
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1444
Punti
26
Tornei
32
Best: 21
▼
-1
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
1439
Punti
24
Tornei
33
Best: 32
--
0
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1438
Punti
25
Tornei
34
Best: 3
▲
18
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
1435
Punti
26
Tornei
35
Best: 35
▼
-1
Lois Boisson
FRA, 0
1345
Punti
23
Tornei
36
Best: 33
▲
5
Ann Li
USA, 26-06-2000
1333
Punti
26
Tornei
37
Best: 6
▼
-2
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
1328
Punti
15
Tornei
38
Best: 24
▼
-1
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1317
Punti
23
Tornei
39
Best: 35
▼
-3
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1307
Punti
27
Tornei
40
Best: 29
▲
17
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1280
Punti
28
Tornei
41
Best: 41
▼
-3
Sara Bejlek
CZE, 0
1277
Punti
20
Tornei
42
Best: 27
▲
2
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
1272
Punti
23
Tornei
43
Best: 43
▲
5
Tereza Valentova
CZE, 0
1270
Punti
18
Tornei
44
Best: 21
▼
-2
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
1265
Punti
23
Tornei
45
Best: 39
▼
-6
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
1264
Punti
24
Tornei
46
Best: 46
--
0
Janice Tjen
INA, 0
1236
Punti
24
Tornei
47
Best: 47
▼
-7
Alexandra Eala
PHI, 0
1227
Punti
28
Tornei
48
Best: 48
▼
-3
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1202
Punti
23
Tornei
49
Best: 9
▼
-6
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
1184
Punti
20
Tornei
50
Best: 19
▼
-3
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1124
Punti
24
Tornei
51
Best: 44
▼
-1
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
1122
Punti
21
Tornei
52
Best: 27
▼
-1
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
1101
Punti
20
Tornei
53
Best: 2
--
0
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
1091
Punti
16
Tornei
54
Best: 36
--
0
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
1079
Punti
34
Tornei
55
Best: 22
▲
4
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1053
Punti
24
Tornei
56
Best: 46
▼
-7
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
1027
Punti
28
Tornei
57
Best: 53
▲
3
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
1026
Punti
31
Tornei
58
Best: 28
▼
-3
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
1023
Punti
20
Tornei
59
Best: 39
▼
-1
Eva Lys
GER, 12-01-2002
1018
Punti
23
Tornei
60
Best: 39
▲
13
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
1007
Punti
26
Tornei
61
Best: 8
--
0
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
997
Punti
23
Tornei
62
Best: 33
▲
18
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
991
Punti
25
Tornei
63
Best: 50
▼
-7
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
984
Punti
27
Tornei
64
Best: 62
▼
-2
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
980
Punti
22
Tornei
65
Best: 50
▼
-2
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
978
Punti
27
Tornei
66
Best: 10
▲
1
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
942
Punti
25
Tornei
67
Best: 67
▼
-1
Antonia Ruzic
CRO, 0
933
Punti
27
Tornei
68
Best: 54
--
0
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
928
Punti
25
Tornei
69
Best: 69
--
0
Petra Marcinko
CRO, 0
912
Punti
26
Tornei
70
Best: 2
▼
-6
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
901
Punti
18
Tornei
71
Best: 71
--
0
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
894
Punti
27
Tornei
72
Best: 65
▼
-7
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
890
Punti
21
Tornei
73
Best: 32
▲
1
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
881
Punti
26
Tornei
74
Best: 74
▲
1
Oksana Selekhmeteva
RUS, 13-01-2003
878
Punti
25
Tornei
75
Best: 23
▲
9
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
874
Punti
24
Tornei
76
Best: 21
--
0
Anastasia Potapova
AUT, 30-03-2001
873
Punti
20
Tornei
77
Best: 40
--
0
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
872
Punti
32
Tornei
78
Best: 20
▼
-8
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
871
Punti
26
Tornei
79
Best: 7
▼
-1
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
865
Punti
16
Tornei
80
Best: 51
▼
-8
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
864
Punti
21
Tornei
81
Best: 54
▼
-2
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
859
Punti
31
Tornei
82
Best: 81
▼
-1
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
850
Punti
28
Tornei
83
Best: 34
--
0
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
848
Punti
27
Tornei
84
Best: 69
▲
1
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
843
Punti
26
Tornei
85
Best: 22
▲
1
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
839
Punti
22
Tornei
86
Best: 79
▲
4
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
821
Punti
27
Tornei
87
Best: 51
▲
4
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
814
Punti
29
Tornei
88
Best: 35
▲
1
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
813
Punti
23
Tornei
89
Best: 32
▼
-2
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
811
Punti
22
Tornei
90
Best: 47
▼
-2
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
810
Punti
29
Tornei
91
Best: 60
▲
1
Kamilla Rakhimova
UZB, 28-08-2001
802
Punti
32
Tornei
92
Best: 58
▲
2
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
796
Punti
23
Tornei
93
Best: 76
▲
2
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
792
Punti
33
Tornei
94
Best: 60
▲
2
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
789
Punti
29
Tornei
95
Best: 95
▲
5
Ella Seidel
GER, 0
785
Punti
26
Tornei
96
Best: 56
▼
-3
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
784
Punti
26
Tornei
97
Best: 87
▲
1
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
781
Punti
30
Tornei
98
Best: 39
▲
1
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
780
Punti
23
Tornei
99
Best: 17
▼
-2
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
776
Punti
22
Tornei
100
Best: 29
▲
1
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
771
Punti
23
Tornei
101
Best: 63
▲
2
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
762
Punti
32
Tornei
102
Best: 102
▲
4
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
761
Punti
31
Tornei
103
Best: 33
▼
-21
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
758
Punti
26
Tornei
104
Best: 79
▲
1
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
754
Punti
32
Tornei
105
Best: 105
▼
-1
Nikola Bartunkova
CZE, 0
743
Punti
20
Tornei
106
Best: 71
▼
-4
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
734
Punti
31
Tornei
107
Best: 48
--
0
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
724
Punti
25
Tornei
108
Best: 31
--
0
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
720
Punti
29
Tornei
109
Best: 57
▲
2
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
717
Punti
29
Tornei
110
Best: 11
--
0
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
716
Punti
17
Tornei
111
Best: 111
▲
1
Talia Gibson
AUS, 0
713
Punti
33
Tornei
112
Best: 98
▼
-3
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
707
Punti
27
Tornei
113
Best: 29
▲
1
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
673
Punti
25
Tornei
114
Best: 114
▲
1
Lilli Tagger
AUT, 0
673
Punti
15
Tornei
115
Best: 91
▲
2
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
672
Punti
33
Tornei
116
Best: 46
--
0
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
668
Punti
11
Tornei
117
Best: 62
▼
-4
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
660
Punti
23
Tornei
118
Best: 118
--
0
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
657
Punti
22
Tornei
119
Best: 119
--
0
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
657
Punti
30
Tornei
120
Best: 120
--
0
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
649
Punti
29
Tornei
121
Best: 41
▲
1
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
627
Punti
25
Tornei
122
Best: 36
▼
-1
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
626
Punti
23
Tornei
123
Best: 123
▲
14
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
618
Punti
16
Tornei
124
Best: 124
▲
11
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
611
Punti
30
Tornei
125
Best: 112
--
0
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
607
Punti
25
Tornei
126
Best: 126
--
0
Lanlana Tararudee
THA, 0
605
Punti
27
Tornei
127
Best: 117
▼
-3
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
599
Punti
19
Tornei
128
Best: 121
▲
6
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
593
Punti
23
Tornei
129
Best: 59
▼
-2
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
584
Punti
21
Tornei
130
Best: 94
▼
-2
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
582
Punti
23
Tornei
131
Best: 131
▲
26
Alina Korneeva
RUS, 0
580
Punti
22
Tornei
132
Best: 132
▼
-2
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
576
Punti
28
Tornei
133
Best: 105
▼
-10
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
567
Punti
25
Tornei
134
Best: 134
▼
-5
Linda Klimovicova
POL, 0
563
Punti
20
Tornei
135
Best: 41
▼
-4
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
560
Punti
35
Tornei
136
Best: 133
▼
-3
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
556
Punti
27
Tornei
137
Best: 99
▲
1
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
550
Punti
27
Tornei
138
Best: 31
▲
7
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
549
Punti
20
Tornei
139
Best: 114
▼
-7
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
542
Punti
19
Tornei
140
Best: 46
▲
2
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
541
Punti
30
Tornei
141
Best: 141
▼
-2
Lola Radivojevic
SRB, 0
540
Punti
27
Tornei
142
Best: 142
▲
1
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
534
Punti
31
Tornei
143
Best: 143
▼
-2
Sofia Costoulas
BEL, 0
527
Punti
27
Tornei
144
Best: 144
▲
18
Emerson Jones
AUS, 0
517
Punti
17
Tornei
145
Best: 112
▼
-9
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
516
Punti
31
Tornei
146
Best: 54
▼
-6
Polina Kudermetova
UZB, 04-06-2003
515
Punti
25
Tornei
147
Best: 22
▼
-3
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
507
Punti
22
Tornei
148
Best: 148
▲
3
Taylah Preston
AUS, 0
487
Punti
28
Tornei
149
Best: 22
▼
-1
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
485
Punti
10
Tornei
150
Best: 19
▼
-1
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
483
Punti
36
Tornei
151
Best: 1
▼
-4
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
475
Punti
9
Tornei
152
Best: 152
▼
-2
Dominika Salkova
CZE, 0
475
Punti
24
Tornei
153
Best: 46
--
0
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
465
Punti
25
Tornei
154
Best: 93
▲
1
Maria Timofeeva
UZB, 18-11-2003
463
Punti
27
Tornei
155
Best: 71
▲
1
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
457
Punti
30
Tornei
156
Best: 150
▼
-2
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
451
Punti
24
Tornei
157
Best: 143
▲
2
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
451
Punti
34
Tornei
158
Best: 152
▼
-6
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
449
Punti
31
Tornei
159
Best: 104
▲
6
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
445
Punti
29
Tornei
160
Best: 160
▲
3
Polina Iatcenko
RUS, 0
444
Punti
23
Tornei
161
Best: 4
--
0
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
443
Punti
16
Tornei
162
Best: 105
▼
-2
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
440
Punti
28
Tornei
163
Best: 142
▲
1
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
433
Punti
28
Tornei
164
Best: 150
▲
2
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
430
Punti
23
Tornei
165
Best: 165
▲
4
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
423
Punti
29
Tornei
166
Best: 166
▲
31
Tatiana Prozorova
RUS, 0
419
Punti
25
Tornei
167
Best: 108
▲
1
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
418
Punti
33
Tornei
168
Best: 97
▲
3
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
413
Punti
26
Tornei
169
Best: 70
▲
9
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
409
Punti
24
Tornei
170
Best: 170
▲
3
Carol Young Suh Lee
USA, 0
409
Punti
26
Tornei
171
Best: 171
▲
3
Teodora Kostovic
SRB, 0
404
Punti
23
Tornei
172
Best: 167
▼
-2
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
402
Punti
26
Tornei
173
Best: 58
▼
-1
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
399
Punti
30
Tornei
174
Best: 27
▲
2
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
398
Punti
19
Tornei
175
Best: 21
▲
2
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
396
Punti
15
Tornei
176
Best: 176
▼
-9
Aoi Ito
JPN, 0
391
Punti
17
Tornei
177
Best: 158
▲
2
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
388
Punti
25
Tornei
178
Best: 36
▼
-20
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
387
Punti
15
Tornei
179
Best: 83
▲
1
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
387
Punti
26
Tornei
180
Best: 180
▲
1
Anca Todoni
ROU, 0
387
Punti
15
Tornei
181
Best: 170
▲
1
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
387
Punti
25
Tornei
182
Best: 177
▲
9
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
386
Punti
27
Tornei
183
Best: 11
--
0
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
385
Punti
16
Tornei
184
Best: 184
▲
4
Gabriela Knutson
CZE, 0
385
Punti
30
Tornei
185
Best: 185
--
0
Mary Stoiana
USA, 0
383
Punti
19
Tornei
186
Best: 168
--
0
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
382
Punti
21
Tornei
187
Best: 93
--
0
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
382
Punti
25
Tornei
188
Best: 187
▲
1
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
380
Punti
25
Tornei
189
Best: 121
▼
-14
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
379
Punti
22
Tornei
190
Best: 84
--
0
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
378
Punti
26
Tornei
191
Best: 25
▲
8
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
374
Punti
16
Tornei
192
Best: 192
--
0
Elena Pridankina
RUS, 0
374
Punti
25
Tornei
193
Best: 191
--
0
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
374
Punti
24
Tornei
194
Best: 84
▲
1
Kayla Day
USA, 28-09-1999
373
Punti
21
Tornei
195
Best: 173
▲
1
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
373
Punti
23
Tornei
196
Best: 56
▲
8
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
372
Punti
27
Tornei
197
Best: 197
▲
1
Kayla Cross
CAN, 0
372
Punti
31
Tornei
198
Best: 100
▲
14
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
371
Punti
15
Tornei
199
Best: 191
▲
1
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
368
Punti
30
Tornei
200
Best: 116
▲
1
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
365
Punti
25
Tornei
201
Best: 201
▲
1
Fiona Crawley
USA, 0
361
Punti
22
Tornei
202
Best: 202
▲
1
Cadence Brace
CAN, 0
360
Punti
22
Tornei
203
Best: 23
▲
5
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
357
Punti
28
Tornei
204
Best: 45
▼
-20
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
356
Punti
22
Tornei
205
Best: 203
▲
1
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
351
Punti
27
Tornei
206
Best: 174
▲
1
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
350
Punti
28
Tornei
207
Best: 176
▲
10
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
348
Punti
26
Tornei
208
Best: 168
▲
1
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
346
Punti
32
Tornei
209
Best: 105
▲
1
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
344
Punti
30
Tornei
210
Best: 97
▲
4
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
340
Punti
18
Tornei
211
Best: 97
▲
4
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
340
Punti
27
Tornei
212
Best: 212
▲
4
Laura Samson
CZE, 0
339
Punti
20
Tornei
213
Best: 52
▲
5
Claire Liu
USA, 25-05-2000
338
Punti
18
Tornei
214
Best: 100
▲
5
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
338
Punti
31
Tornei
215
Best: 96
▲
5
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
334
Punti
33
Tornei
216
Best: 215
▲
5
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
333
Punti
28
Tornei
217
Best: 201
▲
7
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
333
Punti
24
Tornei
218
Best: 43
▼
-13
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
331
Punti
28
Tornei
219
Best: 218
▲
7
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
328
Punti
28
Tornei
220
Best: 105
▲
2
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
326
Punti
32
Tornei
221
Best: 221
▲
2
Barbora Palicova
CZE, 0
324
Punti
31
Tornei
222
Best: 20
▼
-9
Daria Saville
AUS, 05-03-1994
321
Punti
11
Tornei
223
Best: 49
▲
4
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
315
Punti
15
Tornei
224
Best: 224
▲
4
Tara Wuerth
CRO, 0
311
Punti
21
Tornei
225
Best: 88
▲
4
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
310
Punti
29
Tornei
226
Best: 153
▲
4
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
306
Punti
36
Tornei
227
Best: 227
▲
29
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
305
Punti
21
Tornei
228
Best: 228
▲
5
Elizara Yaneva
BUL, 0
303
Punti
16
Tornei
229
Best: 90
▲
5
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
302
Punti
28
Tornei
230
Best: 165
▲
1
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
302
Punti
29
Tornei
231
Best: 231
▲
41
Celine Naef
SUI, 0
301
Punti
23
Tornei
232
Best: 114
▲
19
Storm Hunter
AUS, 11-08-1994
299
Punti
12
Tornei
233
Best: 233
▲
17
Veronika Podrez
UKR, 0
299
Punti
22
Tornei
234
Best: 164
▼
-2
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
296
Punti
26
Tornei
235
Best: 222
▲
1
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
295
Punti
26
Tornei
236
Best: 45
▲
26
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
291
Punti
22
Tornei
237
Best: 237
▲
9
Sara Saito
JPN, 0
291
Punti
29
Tornei
238
Best: 238
▲
1
Hina Inoue
USA, 0
290
Punti
26
Tornei
239
Best: 239
▲
1
Mingge Xu
GBR, 0
289
Punti
22
Tornei
240
Best: 39
▲
1
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
288
Punti
14
Tornei
241
Best: 241
▲
1
Luisina Giovannini
ARG, 0
288
Punti
19
Tornei
242
Best: 172
▼
-48
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
287
Punti
19
Tornei
243
Best: 214
--
0
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
286
Punti
33
Tornei
244
Best: 244
▲
16
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
286
Punti
25
Tornei
245
Best: 152
▼
-1
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
285
Punti
31
Tornei
246
Best: 205
▼
-1
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
285
Punti
27
Tornei
247
Best: 38
--
0
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
282
Punti
16
Tornei
248
Best: 196
▲
5
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
280
Punti
33
Tornei
249
Best: 249
--
0
Ayana Akli
USA, 0
280
Punti
27
Tornei
250
Best: 207
▲
2
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
279
Punti
33
Tornei
251
Best: 251
▼
-14
Amarissa Toth
HUN, 0
279
Punti
20
Tornei
252
Best: 135
▲
5
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
276
Punti
26
Tornei
253
Best: 168
▲
5
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
275
Punti
26
Tornei
254
Best: 176
▼
-16
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
274
Punti
28
Tornei
255
Best: 209
▼
-1
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
274
Punti
26
Tornei
256
Best: 256
▲
3
Noma Noha Akugue
GER, 0
274
Punti
36
Tornei
257
Best: 212
▲
30
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
273
Punti
27
Tornei
258
Best: 151
▲
3
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
273
Punti
30
Tornei
259
Best: 2
▼
-113
Ons Jabeur
TUN, 28-08-1994
272
Punti
11
Tornei
260
Best: 260
▼
-35
Clervie Ngounoue
USA, 0
271
Punti
16
Tornei
261
Best: 153
▼
-26
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
271
Punti
36
Tornei
262
Best: 125
▲
1
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
271
Punti
20
Tornei
263
Best: 221
▲
1
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
271
Punti
19
Tornei
264
Best: 248
▼
-16
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
271
Punti
24
Tornei
265
Best: 265
▼
-54
Julia Avdeeva
RUS, 0
270
Punti
21
Tornei
266
Best: 233
--
0
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
269
Punti
26
Tornei
267
Best: 1
▲
151
Karolina Pliskova
CZE, 21-03-1992
267
Punti
5
Tornei
268
Best: 268
▼
-1
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
266
Punti
30
Tornei
269
Best: 269
▲
5
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
266
Punti
19
Tornei
270
Best: 136
▼
-2
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
265
Punti
29
Tornei
271
Best: 118
▼
-2
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
260
Punti
20
Tornei
272
Best: 132
▼
-7
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
254
Punti
24
Tornei
273
Best: 273
▼
-3
Mia Ristic
SRB, 0
254
Punti
29
Tornei
274
Best: 119
▼
-3
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
253
Punti
26
Tornei
275
Best: 273
▼
-2
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
249
Punti
22
Tornei
276
Best: 276
--
0
Lucie Havlickova
CZE, 0
246
Punti
14
Tornei
277
Best: 277
--
0
Fangran Tian
CHN, 0
243
Punti
21
Tornei
278
Best: 38
--
0
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
241
Punti
14
Tornei
279
Best: 279
▲
27
Jeline Vandromme
BEL, 0
241
Punti
16
Tornei
280
Best: 189
▼
-1
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
241
Punti
17
Tornei
281
Best: 281
▼
-6
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
239
Punti
16
Tornei
282
Best: 139
▼
-1
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
237
Punti
24
Tornei
283
Best: 149
▼
-1
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
237
Punti
13
Tornei
284
Best: 284
▲
9
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
237
Punti
20
Tornei
285
Best: 230
▼
-30
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
236
Punti
33
Tornei
286
Best: 254
▼
-3
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
235
Punti
32
Tornei
287
Best: 287
▲
2
Vendula Valdmannova
CZE, 0
235
Punti
16
Tornei
288
Best: 288
▼
-8
Carolyn Ansari
USA, 0
235
Punti
29
Tornei
289
Best: 289
▼
-5
Wakana Sonobe
JPN, 0
232
Punti
14
Tornei
290
Best: 290
▼
-5
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
232
Punti
26
Tornei
291
Best: 291
▼
-3
Samira De Stefano
ITA, 0
230
Punti
26
Tornei
292
Best: 40
▲
121
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
228
Punti
17
Tornei
293
Best: 31
▼
-3
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
225
Punti
21
Tornei
294
Best: 294
▼
-3
Robin Montgomery
USA, 0
224
Punti
7
Tornei
295
Best: 295
▼
-3
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
224
Punti
25
Tornei
296
Best: 243
▲
9
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
223
Punti
18
Tornei
297
Best: 297
▼
-3
Lia Karatancheva
BUL, 0
221
Punti
33
Tornei
298
Best: 178
▼
-3
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
216
Punti
28
Tornei
299
Best: 296
▼
-3
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
216
Punti
27
Tornei
300
Best: 226
▼
-3
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
215
Punti
20
Tornei
301
Best: 301
▼
-3
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
215
Punti
24
Tornei
302
Best: 213
▼
-2
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
214
Punti
26
Tornei
303
Best: 61
▼
-4
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
213
Punti
21
Tornei
304
Best: 304
▼
-3
Renata Jamrichova
SVK, 0
212
Punti
15
Tornei
305
Best: 214
▼
-2
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
210
Punti
18
Tornei
306
Best: 293
▼
-2
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
209
Punti
22
Tornei
307
Best: 307
--
0
Laura Hietaranta
FIN, 0
208
Punti
21
Tornei
308
Best: 308
--
0
Akasha Urhobo
USA, 0
207
Punti
20
Tornei
309
Best: 301
--
0
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
207
Punti
25
Tornei
310
Best: 221
--
0
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
207
Punti
22
Tornei
311
Best: 103
--
0
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
207
Punti
24
Tornei
312
Best: 158
--
0
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
206
Punti
25
Tornei
313
Best: 309
--
0
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
206
Punti
23
Tornei
314
Best: 299
--
0
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
205
Punti
20
Tornei
315
Best: 35
--
0
Polona Hercog
SLO, 20-01-1991
204
Punti
10
Tornei
316
Best: 316
▲
1
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
202
Punti
20
Tornei
317
Best: 211
▲
1
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
201
Punti
25
Tornei
318
Best: 318
▲
1
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
201
Punti
32
Tornei
319
Best: 316
▼
-3
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
201
Punti
18
Tornei
320
Best: 147
▲
1
Destanee Aiava
AUS, 10-05-2000
200
Punti
21
Tornei
321
Best: 321
▲
1
Julie Struplova
CZE, 0
200
Punti
16
Tornei
322
Best: 322
▲
1
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
199
Punti
25
Tornei
323
Best: 204
▲
1
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
199
Punti
20
Tornei
324
Best: 213
▼
-22
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
198
Punti
24
Tornei
325
Best: 325
--
0
Daria Khomutsianskaya
BLR, 0
198
Punti
18
Tornei
326
Best: 292
--
0
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
197
Punti
24
Tornei
327
Best: 327
--
0
Lea Ma
USA, 01-02-2001
197
Punti
23
Tornei
328
Best: 328
▲
12
Miho Kuramochi
JPN, 0
196
Punti
25
Tornei
329
Best: 329
▲
22
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
195
Punti
29
Tornei
330
Best: 330
▼
-44
Alisa Oktiabreva
RUS, 0
195
Punti
10
Tornei
331
Best: 331
▼
-1
Han Shi
CHN, 0
192
Punti
25
Tornei
332
Best: 332
▲
34
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
192
Punti
29
Tornei
333
Best: 333
▼
-2
Amarni Banks
GBR, 0
191
Punti
20
Tornei
334
Best: 131
▼
-2
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
190
Punti
20
Tornei
335
Best: 334
▼
-1
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
190
Punti
29
Tornei
336
Best: 299
▲
11
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
190
Punti
24
Tornei
337
Best: 266
▼
-4
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
189
Punti
23
Tornei
338
Best: 309
▼
-3
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
188
Punti
20
Tornei
339
Best: 305
▼
-3
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
188
Punti
19
Tornei
340
Best: 340
▼
-3
Francesca Pace
ITA, 0
188
Punti
17
Tornei
341
Best: 133
▼
-3
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
187
Punti
24
Tornei
342
Best: 169
▼
-3
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
186
Punti
30
Tornei
343
Best: 81
▼
-2
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
185
Punti
12
Tornei
344
Best: 344
▼
-2
Ariana Geerlings
ESP, 0
185
Punti
17
Tornei
345
Best: 345
▼
-2
Alexandra Shubladze
RUS, 0
185
Punti
16
Tornei
346
Best: 14
▼
-2
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
183
Punti
10
Tornei
347
Best: 347
▼
-2
Mia Pohankova
SVK, 0
183
Punti
6
Tornei
348
Best: 322
▼
-2
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
183
Punti
19
Tornei
349
Best: 349
▼
-1
Eryn Cayetano
USA, 0
183
Punti
22
Tornei
350
Best: 350
▼
-1
Julieta Pareja
USA, 0
182
Punti
10
Tornei
351
Best: 351
▼
-1
Monika Ekstrand
USA, 0
182
Punti
13
Tornei
352
Best: 136
--
0
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
182
Punti
18
Tornei
353
Best: 353
--
0
Natalija Senic
SRB, 0
182
Punti
19
Tornei
354
Best: 354
▲
10
Hibah Shaikh
USA, 0
181
Punti
21
Tornei
355
Best: 47
▼
-1
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
180
Punti
10
Tornei
356
Best: 356
▼
-1
Aliona Falei
BLR, 0
180
Punti
20
Tornei
357
Best: 2
▲
223
Vera Zvonareva
RUS, 07-09-1984
178
Punti
5
Tornei
358
Best: 114
▼
-2
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
178
Punti
24
Tornei
359
Best: 203
▼
-2
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
177
Punti
26
Tornei
360
Best: 150
▼
-1
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
177
Punti
19
Tornei
361
Best: 361
▲
13
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
177
Punti
22
Tornei
362
Best: 362
▼
-34
Erika Andreeva
RUS, 0
175
Punti
20
Tornei
363
Best: 363
▲
5
Eva Bennemann
GER, 0
175
Punti
15
Tornei
364
Best: 364
▼
-6
Kristina Dmitruk
BLR, 0
174
Punti
15
Tornei
365
Best: 365
▼
-5
Nastasja Schunk
GER, 0
174
Punti
22
Tornei
366
Best: 320
▼
-5
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
174
Punti
18
Tornei
367
Best: 367
▼
-5
Giorgia Pedone
ITA, 0
173
Punti
24
Tornei
368
Best: 363
▼
-5
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
173
Punti
25
Tornei
369
Best: 82
▼
-4
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
172
Punti
18
Tornei
370
Best: 149
▼
-3
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
171
Punti
16
Tornei
371
Best: 371
▼
-2
Martha Matoula
GRE, 0
170
Punti
26
Tornei
372
Best: 237
▼
-2
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
169
Punti
24
Tornei
373
Best: 359
▼
-2
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
169
Punti
12
Tornei
374
Best: 374
▼
-2
Amandine Monnot
FRA, 0
168
Punti
19
Tornei
375
Best: 375
▼
-2
Elena Micic
AUS, 0
167
Punti
24
Tornei
376
Best: 60
▼
-1
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
167
Punti
24
Tornei
377
Best: 283
--
0
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
167
Punti
11
Tornei
378
Best: 296
▲
15
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
166
Punti
24
Tornei
379
Best: 83
▼
-1
Zhuoxuan Bai
CHN, 16-11-2002
165
Punti
3
Tornei
380
Best: 181
▼
-1
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
165
Punti
18
Tornei
381
Best: 381
▼
-1
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
165
Punti
8
Tornei
382
Best: 382
▼
-1
Alina Granwehr
SUI, 0
165
Punti
20
Tornei
383
Best: 322
--
0
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
164
Punti
21
Tornei
384
Best: 310
--
0
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
164
Punti
20
Tornei
385
Best: 69
▲
4
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
164
Punti
30
Tornei
386
Best: 104
▼
-10
Irina Bara
ROU, 18-03-1995
162
Punti
12
Tornei
387
Best: 387
▼
-1
Kira Pavlova
RUS, 0
162
Punti
19
Tornei
388
Best: 151
▼
-59
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
161
Punti
11
Tornei
389
Best: 389
▼
-2
Diletta Cherubini
ITA, 0
161
Punti
30
Tornei
390
Best: 292
▼
-2
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
161
Punti
19
Tornei
391
Best: 199
▲
14
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
161
Punti
22
Tornei
392
Best: 392
▼
-2
Saki Imamura
JPN, 0
161
Punti
19
Tornei
393
Best: 342
▼
-2
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
161
Punti
22
Tornei
394
Best: 280
▲
6
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
160
Punti
26
Tornei
395
Best: 395
▼
-3
Victoria Hu
USA, 0
160
Punti
28
Tornei
396
Best: 396
▼
-14
Denislava Glushkova
BUL, 0
160
Punti
23
Tornei
397
Best: 348
▼
-3
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
159
Punti
21
Tornei
398
Best: 398
▼
-3
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
158
Punti
28
Tornei
399
Best: 85
▼
-1
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
156
Punti
19
Tornei
400
Best: 35
▼
-1
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
156
Punti
18
Tornei
401
Best: 401
▲
1
Angelina Voloshchuk
POR, 0
156
Punti
18
Tornei
402
Best: 154
▼
-1
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
155
Punti
24
Tornei
403
Best: 175
--
0
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
155
Punti
18
Tornei
404
Best: 210
--
0
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
155
Punti
24
Tornei
405
Best: 231
▲
2
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
154
Punti
29
Tornei
406
Best: 314
▼
-9
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
154
Punti
27
Tornei
407
Best: 186
▲
2
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
153
Punti
25
Tornei
408
Best: 408
▲
2
Vittoria Paganetti
ITA, 0
152
Punti
21
Tornei
409
Best: 409
▼
-24
Alexis Blokhina
USA, 0
152
Punti
15
Tornei
410
Best: 410
▲
4
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
151
Punti
22
Tornei
411
Best: 253
▲
1
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
151
Punti
34
Tornei
412
Best: 371
▼
-16
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
151
Punti
23
Tornei
413
Best: 347
▼
-5
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
149
Punti
17
Tornei
414
Best: 414
▲
3
Weronika Ewald
POL, 0
149
Punti
20
Tornei
415
Best: 56
--
0
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
148
Punti
14
Tornei
416
Best: 416
▲
12
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
148
Punti
20
Tornei
417
Best: 417
▲
12
Hayu Kinoshita
JPN, 0
148
Punti
22
Tornei
418
Best: 216
▲
1
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
147
Punti
23
Tornei
419
Best: 419
▼
-3
Zongyu Li
CHN, 0
146
Punti
20
Tornei
420
Best: 200
--
0
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
146
Punti
23
Tornei
421
Best: 421
--
0
Martina Okalova
SVK, 0
145
Punti
17
Tornei
422
Best: 422
▲
1
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
145
Punti
21
Tornei
423
Best: 250
▼
-1
Nicole Fossa Huergo
ARG, 26-05-1995
144
Punti
30
Tornei
424
Best: 110
▼
-13
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
144
Punti
22
Tornei
425
Best: 347
▼
-19
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
143
Punti
25
Tornei
426
Best: 296
▲
18
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
143
Punti
18
Tornei
427
Best: 226
▼
-2
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
142
Punti
15
Tornei
428
Best: 428
▼
-1
Priska Nugroho
INA, 0
140
Punti
20
Tornei
429
Best: 190
▲
1
Maria Mateas
USA, 21-07-1999
139
Punti
18
Tornei
430
Best: 291
▲
1
Alana Smith
USA, 09-11-1999
138
Punti
23
Tornei
431
Best: 162
▼
-5
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
138
Punti
18
Tornei
432
Best: 432
--
0
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
138
Punti
21
Tornei
433
Best: 254
▲
1
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
138
Punti
15
Tornei
434
Best: 434
▼
-1
Kristiana Sidorova
RUS, 0
137
Punti
23
Tornei
435
Best: 219
--
0
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
136
Punti
12
Tornei
436
Best: 436
▲
4
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
136
Punti
25
Tornei
437
Best: 4
▼
-117
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
135
Punti
7
Tornei
438
Best: 438
▲
25
Federica Urgesi
ITA, 0
135
Punti
25
Tornei
439
Best: 439
▲
35
Amelia Rajecki
GBR, 0
135
Punti
25
Tornei
440
Best: 440
▼
-4
Alicia Dudeney
GBR, 0
135
Punti
18
Tornei
441
Best: 304
▼
-3
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
133
Punti
22
Tornei
442
Best: 433
▼
-3
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
133
Punti
19
Tornei
443
Best: 443
▼
-2
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
132
Punti
24
Tornei
444
Best: 421
▼
-2
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
132
Punti
11
Tornei
445
Best: 435
▼
-2
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
132
Punti
15
Tornei
446
Best: 446
▲
3
Yufei Ren
CHN, 0
129
Punti
24
Tornei
447
Best: 144
▲
1
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
128
Punti
23
Tornei
448
Best: 448
▲
7
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
128
Punti
21
Tornei
449
Best: 361
▼
-4
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
127
Punti
18
Tornei
450
Best: 442
▲
3
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
127
Punti
21
Tornei
451
Best: 32
▲
3
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
126
Punti
12
Tornei
452
Best: 158
▼
-6
Ekaterina Makarova
RUS, 15-02-1996
126
Punti
17
Tornei
453
Best: 379
▼
-2
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
126
Punti
16
Tornei
454
Best: 266
▼
-2
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
126
Punti
12
Tornei
455
Best: 200
▼
-8
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
126
Punti
26
Tornei
456
Best: 456
▼
-6
Britt Du Pree
NED, 0
125
Punti
20
Tornei
457
Best: 457
▼
-1
Julia Adams
USA, 0
125
Punti
23
Tornei
458
Best: 458
▼
-1
Angella Okutoyi
KEN, 0
124
Punti
9
Tornei
459
Best: 346
▼
-1
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
124
Punti
21
Tornei
460
Best: 460
▼
-1
Ranah Stoiber
GBR, 0
123
Punti
23
Tornei
461
Best: 460
▼
-1
Mell Reasco Gonzalez
ECU, 23-07-2002
123
Punti
14
Tornei
462
Best: 437
▼
-1
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
123
Punti
21
Tornei
463
Best: 26
▼
-39
Lauren Davis
USA, 09-10-1993
121
Punti
12
Tornei
464
Best: 464
▲
2
Nahia Berecoechea
FRA, 0
121
Punti
20
Tornei
465
Best: 442
▼
-1
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
121
Punti
22
Tornei
466
Best: 395
▲
2
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
120
Punti
19
Tornei
467
Best: 467
▼
-30
Madison Sieg
USA, 0
119
Punti
19
Tornei
468
Best: 468
▲
37
Xinxin Yao
CHN, 0
118
Punti
31
Tornei
469
Best: 469
▲
1
Mathilde Lollia
FRA, 0
118
Punti
18
Tornei
470
Best: 143
▼
-1
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
118
Punti
21
Tornei
471
Best: 404
--
0
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
117
Punti
22
Tornei
472
Best: 434
▼
-7
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
117
Punti
21
Tornei
473
Best: 169
▲
24
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
117
Punti
19
Tornei
474
Best: 474
▲
90
Jana Kovackova
CZE, 0
117
Punti
11
Tornei
475
Best: 475
▼
-2
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
116
Punti
15
Tornei
476
Best: 427
▲
53
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
114
Punti
18
Tornei
477
Best: 477
▼
-2
Carla Markus
ARG, 0
114
Punti
19
Tornei
478
Best: 478
▼
-2
Luca Udvardy
HUN, 0
114
Punti
14
Tornei
479
Best: 479
▼
-2
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
114
Punti
21
Tornei
480
Best: 190
▲
8
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
113
Punti
14
Tornei
481
Best: 481
▼
-3
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
113
Punti
19
Tornei
482
Best: 482
▼
-3
Ella Mcdonald
GBR, 0
113
Punti
21
Tornei
483
Best: 483
▼
-2
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
113
Punti
15
Tornei
484
Best: 317
▼
-2
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
113
Punti
22
Tornei
485
Best: 127
▼
-2
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
113
Punti
11
Tornei
486
Best: 137
▼
-2
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
113
Punti
13
Tornei
487
Best: 367
▼
-1
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
112
Punti
23
Tornei
488
Best: 488
▼
-1
Mayu Crossley
JPN, 0
112
Punti
13
Tornei
489
Best: 489
▼
-17
Varvara Panshina
RUS, 0
112
Punti
17
Tornei
490
Best: 490
▼
-1
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
111
Punti
16
Tornei
491
Best: 466
▼
-1
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
111
Punti
16
Tornei
492
Best: 492
▼
-1
Sara Dols
ESP, 0
111
Punti
21
Tornei
493
Best: 240
▲
47
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
110
Punti
20
Tornei
494
Best: 494
▼
-2
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
110
Punti
9
Tornei
495
Best: 495
--
0
Alessandra Mazzola
ITA, 0
109
Punti
18
Tornei
496
Best: 496
--
0
Maria Urrutia
ARG, 0
109
Punti
17
Tornei
497
Best: 497
▼
-30
Radka Zelnickova
SVK, 0
109
Punti
22
Tornei
498
Best: 498
▼
-5
Marie Vogt
GER, 0
109
Punti
21
Tornei
499
Best: 499
▲
18
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
108
Punti
21
Tornei
500
Best: 500
▼
-2
Jiaqi Wang
CHN, 0
108
Punti
25
Tornei
501
Best: 501
▼
-2
Ena Koike
JPN, 0
108
Punti
19
Tornei
502
Best: 502
▼
-2
Camilla Zanolini
ITA, 0
108
Punti
18
Tornei
503
Best: 503
▼
-2
Josy Daems
GER, 0
108
Punti
20
Tornei
504
Best: 179
▼
-10
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
107
Punti
16
Tornei
505
Best: 413
▼
-43
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
107
Punti
15
Tornei
506
Best: 230
▼
-4
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
107
Punti
16
Tornei
507
Best: 507
▼
-4
Anja Stankovic
SRB, 0
107
Punti
20
Tornei
508
Best: 380
▼
-4
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
107
Punti
20
Tornei
509
Best: 509
▼
-3
Yara Bartashevich
FRA, 0
106
Punti
28
Tornei
510
Best: 510
--
0
Jenny Lim
FRA, 0
106
Punti
23
Tornei
511
Best: 511
▼
-4
Noemi Basiletti
ITA, 0
106
Punti
18
Tornei
512
Best: 512
▼
-3
Sarah Van Emst
NED, 0
106
Punti
20
Tornei
513
Best: 356
▲
25
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
105
Punti
20
Tornei
514
Best: 466
▼
-6
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
105
Punti
15
Tornei
515
Best: 296
▲
8
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
104
Punti
16
Tornei
516
Best: 331
▼
-4
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
104
Punti
14
Tornei
517
Best: 405
▼
-4
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
104
Punti
18
Tornei
518
Best: 518
▲
31
Maria Teixido Garcia
ESP, 0
104
Punti
12
Tornei
519
Best: 519
▼
-5
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
104
Punti
18
Tornei
520
Best: 520
▼
-5
Lidia Encheva
BUL, 0
104
Punti
19
Tornei
521
Best: 342
▼
-5
Mariia Kozyreva
RUS, 22-05-1999
103
Punti
17
Tornei
522
Best: 522
▼
-4
Gina Dittmann
GER, 0
103
Punti
20
Tornei
523
Best: 163
▲
3
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
102
Punti
25
Tornei
524
Best: 524
▼
-4
Maria Sara Popa
ROU, 0
102
Punti
18
Tornei
525
Best: 494
▼
-4
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
102
Punti
23
Tornei
526
Best: 526
▼
-4
Sayaka Ishii
JPN, 0
101
Punti
12
Tornei
527
Best: 410
▼
-8
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
101
Punti
23
Tornei
528
Best: 528
▲
6
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
101
Punti
14
Tornei
529
Best: 463
▼
-5
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
101
Punti
17
Tornei
530
Best: 530
▼
-5
Mio Mushika
JPN, 0
101
Punti
21
Tornei
531
Best: 531
▲
1
Arianna Zucchini
ITA, 0
100
Punti
21
Tornei
532
Best: 532
▼
-5
Ana Candiotto
BRA, 0
100
Punti
20
Tornei
533
Best: 533
▼
-3
Julie Pastikova
CZE, 0
100
Punti
15
Tornei
534
Best: 534
▼
-6
Rada Zolotareva
RUS, 0
100
Punti
7
Tornei
535
Best: 535
▲
55
Hannah Klugman
GBR, 0
99
Punti
13
Tornei
536
Best: 485
▲
22
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
99
Punti
18
Tornei
537
Best: 489
▼
-6
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
99
Punti
19
Tornei
538
Best: 538
▼
-5
Alana Subasic
AUS, 0
98
Punti
20
Tornei
539
Best: 143
▼
-2
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
98
Punti
18
Tornei
540
Best: 424
▼
-55
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
98
Punti
16
Tornei
541
Best: 523
▼
-6
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
98
Punti
18
Tornei
542
Best: 2
▼
-6
Petra Kvitova
CZE, 08-03-1990
97
Punti
9
Tornei
543
Best: 300
▲
26
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
96
Punti
11
Tornei
544
Best: 491
▼
-3
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
96
Punti
14
Tornei
545
Best: 352
▼
-3
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
96
Punti
17
Tornei
546
Best: 503
▼
-7
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
96
Punti
19
Tornei
547
Best: 547
▼
-4
Arina Bulatova
RUS, 0
96
Punti
20
Tornei
548
Best: 71
▼
-3
Vitalia Diatchenko
RUS, 02-08-1990
95
Punti
11
Tornei
549
Best: 328
▼
-69
Lian Tran
NED, 19-07-2002
95
Punti
23
Tornei
550
Best: 550
▼
-4
Luiza Fullana
BRA, 0
95
Punti
18
Tornei
551
Best: 551
▼
-4
Malaika Rapolu
USA, 0
94
Punti
17
Tornei
552
Best: 29
▼
-4
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
94
Punti
20
Tornei
553
Best: 339
▼
-3
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
93
Punti
19
Tornei
554
Best: 317
▼
-3
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
93
Punti
14
Tornei
555
Best: 1
▼
-3
Venus Williams
USA, 17-06-1980
92
Punti
6
Tornei
556
Best: 318
▼
-45
Emeline Dartron
FRA, 12-04-2000
92
Punti
12
Tornei
557
Best: 527
▼
-4
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
92
Punti
15
Tornei
558
Best: 558
▼
-4
Laura Mair
ITA, 0
92
Punti
17
Tornei
559
Best: 559
▲
4
Isabella Maria Serban
ITA, 0
92
Punti
17
Tornei
560
Best: 284
▲
1
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
91
Punti
18
Tornei
561
Best: 561
▼
-6
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
91
Punti
22
Tornei
562
Best: 562
▼
-6
Daria Egorova
RUS, 0
91
Punti
9
Tornei
563
Best: 132
▼
-6
Jamie Loeb
USA, 08-03-1995
90
Punti
13
Tornei
564
Best: 114
▲
24
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
90
Punti
15
Tornei
565
Best: 190
▼
-6
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
90
Punti
17
Tornei
566
Best: 566
▲
56
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
90
Punti
18
Tornei
567
Best: 567
▼
-7
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
89
Punti
9
Tornei
568
Best: 568
▲
5
Valentina Steiner
GER, 0
89
Punti
17
Tornei
569
Best: 309
▲
1
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
89
Punti
17
Tornei
570
Best: 487
▼
-8
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
89
Punti
21
Tornei
571
Best: 571
▼
-5
Marie Weckerle
LUX, 0
88
Punti
18
Tornei
572
Best: 572
▼
-5
Yuno Kitahara
JPN, 0
88
Punti
20
Tornei
573
Best: 573
▼
-2
Rinko Matsuda
JPN, 0
87
Punti
24
Tornei
574
Best: 574
▼
-2
Rositsa Dencheva
BUL, 0
87
Punti
15
Tornei
575
Best: 575
▲
61
Tamila Gadamauri
BEL, 0
87
Punti
18
Tornei
576
Best: 39
▼
-32
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
86
Punti
12
Tornei
577
Best: 338
▼
-3
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
85
Punti
12
Tornei
578
Best: 578
▲
38
Nina Vargova
SVK, 0
85
Punti
18
Tornei
579
Best: 579
▼
-4
Johanne Svendsen
DEN, 0
85
Punti
11
Tornei
580
Best: 487
▼
-4
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
85
Punti
18
Tornei
581
Best: 581
▼
-4
Dana Guzman
PER, 0
84
Punti
6
Tornei
582
Best: 468
▼
-4
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
84
Punti
19
Tornei
583
Best: 583
▼
-4
Kayo Nishimura
JPN, 0
84
Punti
21
Tornei
584
Best: 584
▼
-3
Reina Goto
JPN, 0
83
Punti
13
Tornei
585
Best: 548
▼
-17
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
83
Punti
20
Tornei
586
Best: 212
▲
64
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
82
Punti
12
Tornei
587
Best: 440
▼
-5
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
82
Punti
21
Tornei
588
Best: 588
▼
-5
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
82
Punti
16
Tornei
589
Best: 589
▼
-5
Adelina Lachinova
LAT, 0
82
Punti
14
Tornei
590
Best: 590
▼
-5
Marine Szostak
FRA, 0
82
Punti
17
Tornei
591
Best: 212
▼
-5
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
81
Punti
9
Tornei
592
Best: 592
▼
-5
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
81
Punti
12
Tornei
593
Best: 593
▼
-4
Ya Yi Yang
TPE, 0
81
Punti
16
Tornei
594
Best: 594
▲
4
Jenna Defalco
USA, 0
81
Punti
20
Tornei
595
Best: 595
▼
-4
Ksenia Efremova
FRA, 0
80
Punti
14
Tornei
596
Best: 596
▼
-4
Kristina Kroitor
RUS, 0
80
Punti
13
Tornei
597
Best: 597
▲
50
Mara Guth
GER, 0
80
Punti
17
Tornei
598
Best: 598
▼
-5
Astrid Cirotte
FRA, 0
80
Punti
19
Tornei
599
Best: 201
▼
-5
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
79
Punti
18
Tornei
600
Best: 368
▲
1
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
79
Punti
13
Tornei
601
Best: 601
▼
-6
Kristina Liutova
RUS, 0
79
Punti
7
Tornei
602
Best: 351
▼
-6
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
79
Punti
13
Tornei
603
Best: 603
▼
-38
Carolina Kuhl
GER, 0
79
Punti
13
Tornei
604
Best: 604
▲
9
Maria Golovina
RUS, 0
79
Punti
14
Tornei
605
Best: 605
▼
-8
Bianca Barbulescu
ROU, 0
79
Punti
18
Tornei
606
Best: 606
▼
-7
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
79
Punti
20
Tornei
607
Best: 607
▼
-7
Eleejah Inisan
FRA, 0
78
Punti
12
Tornei
608
Best: 374
▼
-6
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
78
Punti
11
Tornei
609
Best: 609
▼
-5
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
78
Punti
16
Tornei
610
Best: 566
▼
-5
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
78
Punti
21
Tornei
611
Best: 560
▼
-5
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
78
Punti
23
Tornei
612
Best: 612
▼
-1
Chenting Zhu
CHN, 0
77
Punti
18
Tornei
613
Best: 613
▼
-1
Alena Kovackova
CZE, 0
77
Punti
11
Tornei
614
Best: 492
▼
-7
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
77
Punti
18
Tornei
615
Best: 317
▼
-7
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
77
Punti
17
Tornei
616
Best: 616
▲
50
Beatrise Zeltina
LAT, 0
77
Punti
11
Tornei
617
Best: 205
▼
-8
Chihiro Muramatsu
JPN, 22-05-1998
77
Punti
16
Tornei
618
Best: 618
▼
-8
Dasha Plekhanova
CAN, 0
76
Punti
10
Tornei
619
Best: 604
--
0
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
76
Punti
22
Tornei
620
Best: 497
▼
-6
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
76
Punti
19
Tornei
621
Best: 450
▼
-6
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
76
Punti
23
Tornei
622
Best: 622
▼
-5
Ellie Schoppe
USA, 0
75
Punti
15
Tornei
623
Best: 190
▼
-5
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
75
Punti
21
Tornei
624
Best: 624
▼
-4
Merna Refaat
EGY, 0
75
Punti
8
Tornei
625
Best: 625
▼
-2
Alexis Nguyen
USA, 0
74
Punti
12
Tornei
626
Best: 511
▲
7
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
74
Punti
15
Tornei
627
Best: 449
▼
-6
Jada Robinson
USA, 29-01-1999
74
Punti
11
Tornei
628
Best: 628
▼
-3
Amelie Van Impe
BEL, 0
74
Punti
19
Tornei
629
Best: 515
▼
-3
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
73
Punti
19
Tornei
630
Best: 320
▼
-3
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
73
Punti
12
Tornei
631
Best: 631
▼
-28
Jana Otzipka
BEL, 0
73
Punti
14
Tornei
632
Best: 135
▼
-4
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
73
Punti
14
Tornei
633
Best: 497
▼
-4
Valeria Bhunu
ZIM, 03-04-1995
73
Punti
16
Tornei
634
Best: 634
▼
-3
Amelia Honer
USA, 0
72
Punti
6
Tornei
635
Best: 332
▼
-3
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
72
Punti
15
Tornei
636
Best: 636
▼
-2
Berta Bonardi
ARG, 0
72
Punti
14
Tornei
637
Best: 637
▼
-2
Melisa Ercan
AUS, 0
72
Punti
13
Tornei
638
Best: 377
▲
5
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
72
Punti
16
Tornei
639
Best: 632
▼
-1
Andre Lukosiute
LTU, 23-06-2001
71
Punti
9
Tornei
640
Best: 640
▼
-1
Nellie Taraba Wallberg
SWE, 0
71
Punti
10
Tornei
641
Best: 383
▼
-1
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
71
Punti
11
Tornei
642
Best: 579
▼
-1
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
71
Punti
14
Tornei
643
Best: 643
▼
-1
Loes Ebeling Koning
NED, 0
70
Punti
15
Tornei
644
Best: 644
--
0
Lan Mi
CHN, 0
70
Punti
21
Tornei
645
Best: 645
▲
12
Hikaru Sato
JPN, 0
69
Punti
15
Tornei
646
Best: 433
--
0
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
69
Punti
16
Tornei
647
Best: 647
▲
92
Maria Kalyakina
RUS, 0
69
Punti
21
Tornei
648
Best: 39
--
0
Ana Bogdan
ROU, 25-11-1992
68
Punti
8
Tornei
649
Best: 649
--
0
Stefani Webb
AUS, 0
68
Punti
17
Tornei
650
Best: 650
▲
1
Gina Feistel
POL, 0
68
Punti
12
Tornei
651
Best: 651
▲
1
Elena Korokozidi
GRE, 0
68
Punti
14
Tornei
652
Best: 652
▲
6
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
68
Punti
15
Tornei
653
Best: 653
--
0
Milana Zhabrailova
RUS, 0
68
Punti
22
Tornei
654
Best: 654
--
0
Mary Lewis
USA, 0
67
Punti
18
Tornei
655
Best: 655
--
0
Lea Nilsson
SWE, 0
67
Punti
9
Tornei
656
Best: 656
--
0
Stefania Bojica
ROU, 0
67
Punti
13
Tornei
657
Best: 639
▲
2
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
67
Punti
18
Tornei
658
Best: 504
▲
2
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
67
Punti
22
Tornei
659
Best: 659
▲
2
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
BRA, 0
66
Punti
6
Tornei
660
Best: 46
▲
24
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
66
Punti
9
Tornei
661
Best: 661
▲
1
Anna Petkovic
GER, 0
66
Punti
20
Tornei
662
Best: 662
▲
1
Sarah Iliev
FRA, 0
66
Punti
14
Tornei
663
Best: 663
▲
1
Rachel Gailis
USA, 0
66
Punti
6
Tornei
664
Best: 646
▲
4
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
65
Punti
15
Tornei
665
Best: 160
▲
10
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
64
Punti
19
Tornei
666
Best: 666
▲
3
Christasha Mcneil
USA, 0
64
Punti
14
Tornei
667
Best: 150
▲
3
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
64
Punti
17
Tornei
668
Best: 668
▲
3
Ruien Zhang
CHN, 0
63
Punti
12
Tornei
669
Best: 130
▲
3
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
63
Punti
10
Tornei
670
Best: 670
▲
32
Julia Stusek
GER, 0
63
Punti
11
Tornei
671
Best: 470
▲
2
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
63
Punti
10
Tornei
672
Best: 263
▼
-5
Stephanie Wagner
GER, 17-09-1994
63
Punti
10
Tornei
673
Best: 673
▲
1
Tian Jialin
CHN, 0
63
Punti
16
Tornei
674
Best: 674
▼
-37
Mariella Thamm
GER, 0
62
Punti
11
Tornei
675
Best: 675
▲
1
Victoria Osuigwe
USA, 0
62
Punti
11
Tornei
676
Best: 665
▲
1
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
62
Punti
14
Tornei
677
Best: 213
▼
-32
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
61
Punti
8
Tornei
678
Best: 335
▲
1
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
61
Punti
25
Tornei
679
Best: 380
▲
1
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
61
Punti
16
Tornei
680
Best: 680
▲
8
Sarah Rokusek
AUS, 0
61
Punti
16
Tornei
681
Best: 681
--
0
Lavinia Tanasie
ROU, 0
61
Punti
13
Tornei
682
Best: 604
▼
-17
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
61
Punti
13
Tornei
683
Best: 348
▼
-59
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
61
Punti
10
Tornei
684
Best: 684
▼
-2
Anamaria Oana
ROU, 0
61
Punti
12
Tornei
685
Best: 18
▼
-2
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
60
Punti
13
Tornei
686
Best: 114
▲
10
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
60
Punti
13
Tornei
687
Best: 687
▼
-2
Alyssa Reguer
FRA, 0
60
Punti
20
Tornei
688
Best: 688
▼
-2
Olivia Lincer
USA, 0
59
Punti
12
Tornei
689
Best: 689
--
0
Junhan Zhang
CHN, 0
59
Punti
16
Tornei
690
Best: 690
▲
3
Vaishnavi Adkar
IND, 0
58
Punti
12
Tornei
691
Best: 619
▼
-1
Demi Tran
NED, 26-11-2000
58
Punti
21
Tornei
692
Best: 679
▼
-5
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
58
Punti
15
Tornei
693
Best: 693
▲
10
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
58
Punti
14
Tornei
694
Best: 694
▼
-3
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
58
Punti
12
Tornei
695
Best: 695
▼
-3
Gaia Maduzzi
ITA, 0
58
Punti
12
Tornei
696
Best: 73
▼
-66
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
57
Punti
8
Tornei
697
Best: 603
▼
-3
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
57
Punti
16
Tornei
698
Best: 695
▼
-3
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
57
Punti
22
Tornei
699
Best: 699
▼
-2
Briana Szabo
ROU, 0
57
Punti
17
Tornei
700
Best: 700
▼
-2
Ava Markham
USA, 0
57
Punti
7
Tornei
701
Best: 701
▲
51
Sarah Melany Fajmonova
CZE, 0
57
Punti
10
Tornei
702
Best: 192
▼
-3
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
56
Punti
12
Tornei
703
Best: 703
▼
-3
Mia Horvit
USA, 0
56
Punti
16
Tornei
704
Best: 704
▼
-26
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
56
Punti
15
Tornei
705
Best: 705
▼
-4
Ann Akasha Ceuca
GER, 0
56
Punti
16
Tornei
706
Best: 706
▲
6
Monique Barry
NZL, 0
55
Punti
17
Tornei
707
Best: 500
▼
-3
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
55
Punti
13
Tornei
708
Best: 708
▼
-2
Luciana Moyano
ARG, 0
55
Punti
15
Tornei
709
Best: 709
▼
-2
Ana Grubor
CAN, 0
55
Punti
17
Tornei
710
Best: 710
▲
1
Beatrice Ricci
ITA, 0
54
Punti
14
Tornei
711
Best: 711
▲
25
Cheuk Ying Shek
HKG, 0
54
Punti
12
Tornei
712
Best: 712
▼
-4
Anita Sahdiieva
UKR, 0
54
Punti
15
Tornei
713
Best: 713
▲
5
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
54
Punti
17
Tornei
714
Best: 714
▼
-5
Daria Zelinskaya
RUS, 0
54
Punti
17
Tornei
715
Best: 175
▲
25
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
53
Punti
16
Tornei
716
Best: 549
▼
-6
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
53
Punti
23
Tornei
717
Best: 555
▼
-4
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
53
Punti
18
Tornei
718
Best: 269
▼
-4
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
53
Punti
12
Tornei
719
Best: 719
▼
-2
Yujia Huang
CHN, 0
53
Punti
16
Tornei
720
Best: 601
--
0
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
53
Punti
17
Tornei
721
Best: 20
▲
9
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
52
Punti
19
Tornei
722
Best: 319
▼
-1
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
52
Punti
13
Tornei
723
Best: 278
▼
-1
Amina Anshba
RUS, 09-09-1999
52
Punti
15
Tornei
724
Best: 377
▼
-1
Maria Portillo Ramirez
MEX, 08-05-1999
52
Punti
14
Tornei
725
Best: 725
--
0
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
52
Punti
14
Tornei
726
Best: 726
--
0
Irina Balus
SVK, 0
52
Punti
6
Tornei
727
Best: 727
▼
-22
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
52
Punti
13
Tornei
728
Best: 685
▼
-1
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
52
Punti
13
Tornei
729
Best: 729
▼
-14
Iva Ivanova
BUL, 0
52
Punti
13
Tornei
730
Best: 730
▲
19
Victoria Milovanova
RUS, 0
52
Punti
13
Tornei
731
Best: 731
▼
-2
Alyssa Ahn
USA, 0
51
Punti
10
Tornei
732
Best: 191
▼
-1
Jesika Maleckova
CZE, 16-08-1994
51
Punti
6
Tornei
733
Best: 337
▼
-1
Yuliana Lizarazo
COL, 23-05-1993
51
Punti
11
Tornei
734
Best: 710
▼
-1
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
51
Punti
19
Tornei
735
Best: 735
▲
9
Sophia Biolay
FRA, 03-07-2001
51
Punti
7
Tornei
736
Best: 736
▼
-1
Ida Wobker
GER, 0
51
Punti
8
Tornei
737
Best: 652
--
0
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
51
Punti
12
Tornei
738
Best: 738
--
0
Jiayi Wang
CHN, 0
51
Punti
16
Tornei
739
Best: 739
▼
-5
Anastasiia Gureva
RUS, 0
50
Punti
10
Tornei
740
Best: 740
▲
1
Yuhan Wang
CHN, 0
50
Punti
14
Tornei
741
Best: 741
▼
-17
Brooke Black
GBR, 0
50
Punti
9
Tornei
742
Best: 742
▲
1
Eliska Tichackova
CZE, 0
50
Punti
4
Tornei
743
Best: 743
▲
2
Maria Sholokhova
RUS, 0
50
Punti
7
Tornei
744
Best: 744
▲
2
Edda Mamedova
RUS, 0
50
Punti
8
Tornei
745
Best: 745
▲
10
Dune Vaissaud
FRA, 0
50
Punti
14
Tornei
746
Best: 746
▼
-30
Yasmin Ezzat
EGY, 0
50
Punti
14
Tornei
747
Best: 668
▼
-28
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
50
Punti
15
Tornei
748
Best: 5
▼
-20
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
49
Punti
6
Tornei
749
Best: 42
▼
-2
Clara Burel
FRA, 24-03-2001
49
Punti
1
Tornei
750
Best: 750
▼
-8
Evialina Laskevich
BLR, 0
49
Punti
10
Tornei
751
Best: 751
--
0
Laquisa Khan
AUS, 0
49
Punti
13
Tornei
752
Best: 752
▼
-4
Petra Konjikusic
SRB, 0
49
Punti
11
Tornei
753
Best: 398
▲
4
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
49
Punti
18
Tornei
754
Best: 584
▲
8
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
48
Punti
19
Tornei
755
Best: 755
▲
15
Meng-Yi Chen
CHN, 0
48
Punti
14
Tornei
756
Best: 278
▲
4
Adithya Karunaratne
HKG, 04-12-2001
48
Punti
10
Tornei
757
Best: 525
▼
-4
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
48
Punti
11
Tornei
758
Best: 758
▼
-4
Vlada Mincheva
RUS, 0
48
Punti
12
Tornei
759
Best: 685
▼
-3
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
48
Punti
14
Tornei
760
Best: 760
▼
-2
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
47
Punti
13
Tornei
761
Best: 445
▼
-2
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
47
Punti
12
Tornei
762
Best: 762
▲
3
Oceane Babel
FRA, 0
47
Punti
11
Tornei
763
Best: 319
▲
17
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
47
Punti
13
Tornei
764
Best: 764
▲
9
Daria Yesypchuk
UKR, 0
47
Punti
15
Tornei
765
Best: 765
▼
-2
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 0
46
Punti
13
Tornei
766
Best: 766
▼
-2
Patricija Paukstyte
LTU, 0
46
Punti
8
Tornei
767
Best: 767
▼
-17
Chelsea Fontenel
SUI, 0
46
Punti
18
Tornei
768
Best: 768
▼
-2
Noemi Maines
ITA, 0
46
Punti
19
Tornei
769
Best: 12
▼
-2
Yanina Wickmayer
BEL, 20-10-1989
45
Punti
7
Tornei
770
Best: 770
▼
-2
Giulia Safina Popa
ROU, 0
45
Punti
7
Tornei
771
Best: 771
▼
-2
Makenna Jones
USA, 0
45
Punti
12
Tornei
772
Best: 772
▼
-1
Anne Christine Lutkemeyer Obregon
USA, 0
45
Punti
6
Tornei
773
Best: 658
▼
-1
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
45
Punti
11
Tornei
774
Best: 774
--
0
Madelief Hageman
NED, 0
45
Punti
22
Tornei
775
Best: 3
--
0
Sloane Stephens
USA, 20-03-1993
44
Punti
5
Tornei
776
Best: 776
--
0
Bella Payne
USA, 0
44
Punti
6
Tornei
777
Best: 422
--
0
Ani Amiraghyan
ARM, 09-10-1993
44
Punti
7
Tornei
778
Best: 778
--
0
Yiming Dang
CHN, 0
44
Punti
10
Tornei
779
Best: 779
--
0
Aruzhan Sagandykova
KAZ, 0
44
Punti
10
Tornei
780
Best: 356
▲
10
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
44
Punti
14
Tornei
781
Best: 359
--
0
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
44
Punti
14
Tornei
782
Best: 607
--
0
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
44
Punti
15
Tornei
783
Best: 783
--
0
Monika Stankiewicz
POL, 0
43
Punti
11
Tornei
784
Best: 784
--
0
Chloe Noel
FRA, 0
43
Punti
9
Tornei
785
Best: 674
--
0
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
43
Punti
17
Tornei
786
Best: 786
--
0
Gaeul Jang
KOR, 0
42
Punti
8
Tornei
787
Best: 728
--
0
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
42
Punti
8
Tornei
788
Best: 788
--
0
Polina Kuharenko
BLR, 0
42
Punti
9
Tornei
789
Best: 387
--
0
Jacqueline Cabaj Awad
SWE, 28-01-1996
42
Punti
12
Tornei
790
Best: 790
▼
-29
Ziva Falkner
SLO, 0
42
Punti
12
Tornei
791
Best: 791
--
0
Anastasiia Firman
UKR, 0
42
Punti
17
Tornei
792
Best: 781
--
0
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
42
Punti
17
Tornei
793
Best: 708
--
0
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
42
Punti
18
Tornei
794
Best: 794
--
0
Daphnee Mpetshi Perricard
FRA, 0
41
Punti
10
Tornei
795
Best: 795
--
0
Kailey Evans
USA, 0
41
Punti
5
Tornei
796
Best: 796
--
0
Victoria Gomez
ESP, 0
41
Punti
7
Tornei
797
Best: 180
▲
1
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
41
Punti
9
Tornei
798
Best: 798
▲
4
Belle Thompson
AUS, 0
41
Punti
12
Tornei
799
Best: 537
--
0
Mana Kawamura
JPN, 06-08-2001
41
Punti
14
Tornei
800
Best: 800
--
0
Petra Hule
AUS, 0
40
Punti
12
Tornei
801
Best: 801
▲
16
Viola Turini
ITA, 0
40
Punti
13
Tornei
802
Best: 802
▼
-1
Onyu Choi
KOR, 0
40
Punti
11
Tornei
803
Best: 628
--
0
Romina Ccuno
PER, 01-09-2002
40
Punti
13
Tornei
804
Best: 317
--
0
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
39
Punti
18
Tornei
805
Best: 13
--
0
Jennifer Brady
USA, 12-04-1995
39
Punti
1
Tornei
806
Best: 186
--
0
Ya-Hsuan Lee
TPE, 20-07-1995
39
Punti
8
Tornei
807
Best: 807
--
0
Maia Ilinca Burcescu
ROU, 0
39
Punti
8
Tornei
808
Best: 411
--
0
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
38
Punti
9
Tornei
809
Best: 463
--
0
Ilay Yoruk
TUR, 05-11-2001
38
Punti
13
Tornei
810
Best: 147
--
0
Jaimee Fourlis
AUS, 17-09-1999
38
Punti
4
Tornei
811
Best: 811
--
0
Ella Haavisto
FIN, 0
38
Punti
12
Tornei
812
Best: 752
--
0
Astrid Brune Olsen
NOR, 23-06-1999
38
Punti
13
Tornei
813
Best: 468
--
0
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
38
Punti
13
Tornei
814
Best: 196
--
0
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
38
Punti
14
Tornei
815
Best: 815
--
0
Lilian Poling
USA, 0
38
Punti
17
Tornei
816
Best: 816
--
0
Kristina Penickova
USA, 0
37
Punti
8
Tornei
817
Best: 817
▲
1
Luna Vujovic
SRB, 0
37
Punti
7
Tornei
818
Best: 818
▲
55
Laima Vladson
UZB, 0
37
Punti
7
Tornei
819
Best: 819
▲
5
Yujin Kim
KOR, 0
37
Punti
10
Tornei
820
Best: 820
▼
-1
Marianne Argyrokastriti
GRE, 0
37
Punti
10
Tornei
821
Best: 738
▲
49
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
37
Punti
13
Tornei
822
Best: 5
▼
-2
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
36
Punti
2
Tornei
823
Best: 330
▼
-2
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
36
Punti
9
Tornei
824
Best: 824
▼
-2
Mara Gae
ROU, 0
36
Punti
11
Tornei
825
Best: 825
▼
-2
Shannon Lam
USA, 0
36
Punti
8
Tornei
826
Best: 826
▲
69
Lucie Nguyen Tan
FRA, 0
36
Punti
8
Tornei
827
Best: 531
▲
18
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
36
Punti
13
Tornei
828
Best: 828
▼
-2
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
36
Punti
13
Tornei
829
Best: 829
▼
-2
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
36
Punti
14
Tornei
830
Best: 830
▼
-2
Maddalena Giordano
ITA, 0
36
Punti
16
Tornei
831
Best: 362
▼
-2
Daria Kudashova
RUS, 28-03-2003
35
Punti
9
Tornei
832
Best: 317
▼
-2
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
35
Punti
12
Tornei
833
Best: 833
▼
-2
Sonja Zhenikhova
GER, 0
35
Punti
9
Tornei
834
Best: 802
▼
-2
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
35
Punti
12
Tornei
835
Best: 835
▼
-2
Linea Bajraliu
SWE, 0
35
Punti
8
Tornei
836
Best: 836
▼
-2
Joy De Zeeuw
NED, 0
35
Punti
12
Tornei
837
Best: 837
▲
15
Amy Sucha
CZE, 0
35
Punti
6
Tornei
838
Best: 151
▼
-3
Victoria Kan
RUS, 03-08-1995
35
Punti
6
Tornei
839
Best: 839
▼
-3
Raquel Gonzalez Vilar
ESP, 0
35
Punti
7
Tornei
840
Best: 548
▼
-15
Arabella Koller
AUT, 31-08-2000
35
Punti
8
Tornei
841
Best: 841
▼
-4
Suana Tucakovic
BIH, 0
35
Punti
10
Tornei
842
Best: 842
▼
-4
Kate Mansfield
USA, 0
35
Punti
10
Tornei
843
Best: 843
▼
-4
Klara Veldman
NED, 0
35
Punti
12
Tornei
844
Best: 844
▼
-4
Xinran Sun
CHN, 0
34
Punti
4
Tornei
845
Best: 845
▼
-4
Mao Mushika
JPN, 0
34
Punti
5
Tornei
846
Best: 352
▼
-49
Arlinda Rushiti
XKX, 27-03-1999
34
Punti
7
Tornei
847
Best: 847
▼
-5
Jamilah Snells
USA, 0
34
Punti
9
Tornei
848
Best: 430
▼
-5
Karine Sarkisova
RUS, 07-06-1998
34
Punti
10
Tornei
849
Best: 627
▼
-5
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
34
Punti
11
Tornei
850
Best: 850
▼
-4
Carolin Raschdorf
GER, 0
34
Punti
14
Tornei
851
Best: 851
▼
-4
Lavinia Luciano
ITA, 0
34
Punti
15
Tornei
852
Best: 658
▼
-4
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
34
Punti
17
Tornei
853
Best: 504
▼
-4
Celia Cervino Ruiz
ESP, 14-12-1997
33
Punti
11
Tornei
854
Best: 854
▼
-3
Dj Bennett
USA, 0
33
Punti
4
Tornei
855
Best: 855
▼
-2
Anastasija Cvetkovic
SRB, 0
33
Punti
6
Tornei
856
Best: 856
▲
48
Dunja Maric
SRB, 0
33
Punti
8
Tornei
857
Best: 857
▼
-3
Johanna Silva
GER, 0
33
Punti
8
Tornei
858
Best: 858
▼
-3
Coco Bosman
NED, 0
33
Punti
9
Tornei
859
Best: 626
▼
-3
Vicky Van De Peer
BEL, 11-01-2001
33
Punti
10
Tornei
860
Best: 860
▼
-3
Diana-Ioana Simionescu
ROU, 0
33
Punti
13
Tornei
861
Best: 451
▼
-3
Julia Stamatova
BUL, 04-06-1993
33
Punti
13
Tornei
862
Best: 862
▼
-2
Defne Cirpanli
TUR, 0
32
Punti
11
Tornei
863
Best: 863
▼
-2
Irem Kurt
TUR, 0
32
Punti
11
Tornei
864
Best: 548
▼
-14
Ines Murta
POR, 31-05-1997
32
Punti
13
Tornei
865
Best: 865
▲
116
Jizelle Sibai
AUS, 0
32
Punti
5
Tornei
866
Best: 866
▼
-4
Akanksha Nitture
IND, 0
32
Punti
12
Tornei
867
Best: 867
▼
-4
Shiyu Ye
CHN, 0
32
Punti
5
Tornei
868
Best: 868
▼
-4
Sofia Rojas
USA, 0
32
Punti
5
Tornei
869
Best: 869
▼
-4
Ophelie Boullay
FRA, 0
32
Punti
5
Tornei
870
Best: 188
▼
-4
Akiko Omae
JPN, 29-01-1993
32
Punti
7
Tornei
871
Best: 184
▼
-4
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
32
Punti
7
Tornei
872
Best: 872
▼
-4
Louna Zoppas
FRA, 0
32
Punti
10
Tornei
873
Best: 873
▼
-4
Claudia Ferrer Perez
ESP, 0
32
Punti
11
Tornei
874
Best: 546
▼
-15
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
32
Punti
17
Tornei
875
Best: 875
▼
-4
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
31
Punti
16
Tornei
876
Best: 699
▼
-4
Sabastiani Leon
MEX, 23-03-1992
31
Punti
15
Tornei
877
Best: 662
▼
-3
Alicia Smith
AUS, 27-09-1996
31
Punti
10
Tornei
878
Best: 878
▲
8
Camilla Gennaro
ITA, 0
31
Punti
16
Tornei
879
Best: 159
▼
-4
Jing-Jing Lu
CHN, 05-05-1989
30
Punti
10
Tornei
880
Best: 880
▼
-4
Julia Garcia Ruiz
MEX, 0
30
Punti
5
Tornei
881
Best: 881
▼
-4
Sae Noguchi
JPN, 0
30
Punti
9
Tornei
882
Best: 882
▼
-4
Karina Miller
USA, 0
30
Punti
6
Tornei
883
Best: 883
▼
-4
Angelica Blake
GBR, 0
30
Punti
7
Tornei
884
Best: 884
▼
-4
Aspen Schuman
USA, 0
30
Punti
7
Tornei
885
Best: 885
▼
-4
Ava Rodriguez
USA, 0
30
Punti
11
Tornei
886
Best: 879
▼
-4
Lucie Petruzelova
CZE, 30-08-2002
30
Punti
11
Tornei
887
Best: 887
▲
20
Shiho Tsujioka
JPN, 0
30
Punti
12
Tornei
888
Best: 888
▼
-5
Darja Suvirdjonkova
SRB, 0
30
Punti
13
Tornei
889
Best: 889
▼
-5
Isabella Barrera Aguirre
USA, 0
30
Punti
14
Tornei
890
Best: 890
▼
-3
Anna Pircher
AUT, 0
29
Punti
1
Tornei
891
Best: 612
▼
-3
Diana Demidova
RUS, 26-09-1997
29
Punti
7
Tornei
892
Best: 892
▼
-3
Anna Snigireva
RUS, 0
29
Punti
9
Tornei
893
Best: 838
▼
-3
Agustina Chlpac
ARG, 10-02-1997
29
Punti
10
Tornei
894
Best: 894
▼
-9
Paula Cembranos
SUI, 0
29
Punti
13
Tornei
895
Best: 895
▼
-4
Wozuko Mdlulwa
RSA, 0
29
Punti
15
Tornei
896
Best: 896
▲
101
Amy Stevens
AUS, 0
28
Punti
4
Tornei
897
Best: 897
▼
-5
Ava Hrastar
USA, 0
28
Punti
5
Tornei
898
Best: 297
▼
-5
Julieta Estable
ARG, 15-07-1997
28
Punti
6
Tornei
899
Best: 899
▼
-5
Maria Lazarenko
UKR, 0
28
Punti
7
Tornei
900
Best: 900
▼
-4
Abigail Rencheli
USA, 0
28
Punti
8
Tornei
901
Best: 901
▲
59
Nada Fouad
EGY, 0
28
Punti
9
Tornei
902
Best: 902
▼
-5
Lorena Solar Donoso
ESP, 0
28
Punti
10
Tornei
903
Best: 903
▼
-5
Salma Drugdova
SVK, 0
28
Punti
10
Tornei
904
Best: 346
▼
-5
Elena-Teodora Cadar
ROU, 24-02-1994
28
Punti
12
Tornei
905
Best: 905
▼
-5
Alexandra Vasilyeva
RUS, 0
28
Punti
14
Tornei
906
Best: 906
▼
-5
Dimitra Pavlou
GRE, 0
27
Punti
5
Tornei
907
Best: 907
▲
10
Shruti Ahlawat
IND, 0
27
Punti
4
Tornei
908
Best: 908
▼
-5
Tianmei Wang
USA, 0
27
Punti
6
Tornei
909
Best: 909
▼
-3
Arina Varaksina
RUS, 0
27
Punti
11
Tornei
910
Best: 910
▼
-2
Maya Iyengar
USA, 0
26
Punti
14
Tornei
911
Best: 911
▼
-2
Candela Vazquez
ARG, 0
26
Punti
10
Tornei
912
Best: 912
▼
-2
Petra Sedlackova
CZE, 0
26
Punti
5
Tornei
913
Best: 785
▲
54
Lauryn John-Baptiste
GBR, 26-07-1999
26
Punti
5
Tornei
914
Best: 914
▼
-3
Lucie Urbanova
CZE, 0
26
Punti
6
Tornei
915
Best: 915
▼
-3
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
916
Best: 916
▼
-3
Indianna Spink
GBR, 0
26
Punti
8
Tornei
917
Best: 917
▼
-3
Mila Masic
SRB, 0
26
Punti
14
Tornei
918
Best: 918
▼
-3
Neus Torner Sensano
ESP, 0
25
Punti
8
Tornei
919
Best: 480
▼
-3
Qiu Yu Ye
CHN, 29-11-1997
25
Punti
8
Tornei
920
Best: 920
▼
-2
Teah Chavez
CAN, 0
25
Punti
5
Tornei
921
Best: 318
▼
-2
Dabin Kim
KOR, 02-01-1997
25
Punti
6
Tornei
922
Best: 922
▼
-2
Tiana Tian Deng
SWE, 0
25
Punti
10
Tornei
923
Best: 923
▼
-2
Jordyn Mcbride
USA, 0
25
Punti
10
Tornei
924
Best: 734
▼
-1
Polina Bakhmutkina
BEL, 25-04-1999
25
Punti
11
Tornei
925
Best: 123
--
0
Mirjam Bjorklund
SWE, 29-07-1998
24
Punti
3
Tornei
926
Best: 926
▲
1
Celine Simunyu
IRL, 0
24
Punti
5
Tornei
927
Best: 626
▲
22
Alexandra Osborne
AUS, 08-04-1995
24
Punti
8
Tornei
928
Best: 928
▲
24
Elyse Tse
NZL, 0
24
Punti
10
Tornei
929
Best: 739
▼
-1
Yujin Ahn
KOR, 13-03-1997
24
Punti
5
Tornei
930
Best: 930
▼
-1
Elza Tomase
LAT, 0
24
Punti
5
Tornei
931
Best: 856
▼
-26
Cherry Kim
KOR, 29-02-2000
24
Punti
6
Tornei
931
Best: 207
▼
-1
Irina Fetecau
ROU, 17-04-1996
24
Punti
6
Tornei
933
Best: 933
▼
-2
Anjali Rathi
IND, 0
24
Punti
8
Tornei
934
Best: 934
▼
-2
Yingqun Sun
CHN, 0
24
Punti
9
Tornei
935
Best: 935
▼
-13
Romane Longueville
BEL, 0
24
Punti
10
Tornei
936
Best: 936
▼
-12
Clarissa Blomqvist
FIN, 0
24
Punti
10
Tornei
937
Best: 937
▼
-4
Victoria Pohle
GER, 0
24
Punti
11
Tornei
938
Best: 938
▼
-4
Simona Ogescu
ROU, 0
24
Punti
13
Tornei
939
Best: 20
▼
-4
Mihaela Buzarnescu
ROU, 04-05-1988
23
Punti
8
Tornei
940
Best: 814
▼
-4
Ana Filipa Santos
POR, 12-02-1996
23
Punti
9
Tornei
941
Best: 941
▼
-3
Maria Garcia Cid
ESP, 0
23
Punti
6
Tornei
942
Best: 720
▼
-3
Stefania Rogozinska Dzik
POL, 07-07-2001
23
Punti
6
Tornei
943
Best: 943
▼
-3
Adriana Tkachenko
UKR, 0
23
Punti
6
Tornei
944
Best: 375
▼
-3
Olga Helmi
DEN, 27-03-2000
23
Punti
7
Tornei
945
Best: 945
▼
-3
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
946
Best: 946
▼
-3
Stefaniya Pushkar
SUI, 0
23
Punti
8
Tornei
947
Best: 523
▼
-3
Chantal Sauvant
GER, 08-05-2002
23
Punti
8
Tornei
948
Best: 948
▼
-3
Valeriia Artemeva
RUS, 0
23
Punti
9
Tornei
949
Best: 561
▼
-3
Lisa-Marie Rioux
JPN, 01-05-1997
23
Punti
10
Tornei
950
Best: 950
▼
-3
Maelle Leclercq
FRA, 0
23
Punti
12
Tornei
951
Best: 81
▼
-26
Ysaline Bonaventure
BEL, 29-08-1994
22
Punti
2
Tornei
952
Best: 952
▼
-4
Sara Svetac
CRO, 0
22
Punti
3
Tornei
953
Best: 953
▼
-3
Eszter Meri
SVK, 0
22
Punti
7
Tornei
954
Best: 954
▼
-3
Sylvie Zund
LIE, 0
22
Punti
8
Tornei
955
Best: 955
▼
-2
Krisha Mahendran
IND, 0
22
Punti
3
Tornei
956
Best: 956
▼
-2
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
957
Best: 957
▼
-2
Shihomi Li Xuan Leong
MAS, 0
22
Punti
6
Tornei
958
Best: 842
▼
-2
Savannah Broadus
USA, 18-09-2002
22
Punti
6
Tornei
959
Best: 959
▼
-2
Xi Luo
CHN, 0
22
Punti
7
Tornei
960
Best: 960
▼
-2
Jo-Yee Chan
USA, 0
22
Punti
7
Tornei
961
Best: 961
▼
-2
Fang An Lin
TPE, 0
22
Punti
8
Tornei
962
Best: 961
▼
-1
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
22
Punti
10
Tornei
963
Best: 963
▼
-1
Arina Arifullina
RUS, 0
22
Punti
12
Tornei
964
Best: 144
▼
-1
Eri Hozumi
JPN, 17-02-1994
21
Punti
2
Tornei
965
Best: 965
--
0
Fanny Norin
SWE, 11-11-2001
21
Punti
11
Tornei