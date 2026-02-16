Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Alex De Minaur tra i primi sei giocatori del mondo
16/02/2026 09:45 Nessun commento
Classifica Atp Entry System Singolo (16-02-2026)
1
Best: 1
--
0
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
13150
Punti
18
Tornei
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
10300
Punti
18
Tornei
3
Best: 1
--
0
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
5280
Punti
19
Tornei
4
Best: 2
--
0
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
4605
Punti
23
Tornei
5
Best: 5
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
4405
Punti
22
Tornei
6
Best: 6
▲
2
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
4250
Punti
23
Tornei
7
Best: 5
▼
-1
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
4230
Punti
27
Tornei
8
Best: 4
▼
-1
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
4220
Punti
22
Tornei
9
Best: 5
--
0
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
4050
Punti
23
Tornei
10
Best: 10
--
0
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
3405
Punti
27
Tornei
11
Best: 1
--
0
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
3010
Punti
24
Tornei
12
Best: 4
--
0
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
2790
Punti
17
Tornei
13
Best: 9
--
0
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2625
Punti
21
Tornei
14
Best: 10
▲
1
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2510
Punti
24
Tornei
15
Best: 14
▼
-1
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
2470
Punti
25
Tornei
16
Best: 16
--
0
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
2425
Punti
22
Tornei
17
Best: 9
▲
1
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
2360
Punti
24
Tornei
18
Best: 4
▼
-1
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
2340
Punti
18
Tornei
19
Best: 18
--
0
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
2220
Punti
24
Tornei
20
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
1955
Punti
29
Tornei
21
Best: 21
▲
1
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1904
Punti
34
Tornei
22
Best: 16
▼
-1
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
1860
Punti
22
Tornei
23
Best: 23
--
0
Learner Tien
USA, 02-12-2005
1710
Punti
25
Tornei
24
Best: 8
--
0
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
1700
Punti
21
Tornei
25
Best: 21
▲
2
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
1655
Punti
29
Tornei
26
Best: 25
▼
-1
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
1605
Punti
22
Tornei
27
Best: 8
▼
-1
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1603
Punti
26
Tornei
28
Best: 11
▲
2
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
1550
Punti
22
Tornei
29
Best: 29
--
0
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1535
Punti
28
Tornei
30
Best: 26
▼
-2
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
1530
Punti
28
Tornei
31
Best: 22
--
0
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
1510
Punti
21
Tornei
32
Best: 18
▲
2
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
1495
Punti
29
Tornei
33
Best: 3
▼
-1
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
1485
Punti
22
Tornei
34
Best: 31
▲
1
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1383
Punti
26
Tornei
35
Best: 10
▲
5
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1350
Punti
23
Tornei
36
Best: 18
--
0
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
1285
Punti
25
Tornei
37
Best: 33
--
0
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1275
Punti
26
Tornei
38
Best: 24
▼
-5
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1190
Punti
20
Tornei
39
Best: 33
▼
-1
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
1175
Punti
26
Tornei
40
Best: 14
▲
2
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
1110
Punti
18
Tornei
41
Best: 30
--
0
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1110
Punti
26
Tornei
42
Best: 19
▲
1
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
1105
Punti
19
Tornei
43
Best: 3
▲
18
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
1090
Punti
22
Tornei
44
Best: 39
▼
-5
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1080
Punti
26
Tornei
45
Best: 30
▼
-1
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
1070
Punti
29
Tornei
46
Best: 43
▲
1
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
1068
Punti
29
Tornei
47
Best: 45
▼
-2
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
1042
Punti
22
Tornei
48
Best: 36
▼
-2
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
1040
Punti
24
Tornei
49
Best: 49
▲
3
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
1025
Punti
25
Tornei
50
Best: 23
▲
3
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
1020
Punti
25
Tornei
51
Best: 27
▲
3
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
1020
Punti
33
Tornei
52
Best: 38
▼
-4
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
1020
Punti
29
Tornei
53
Best: 19
▼
-3
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
1000
Punti
27
Tornei
54
Best: 44
▼
-3
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
961
Punti
30
Tornei
55
Best: 22
▲
10
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
936
Punti
25
Tornei
56
Best: 55
▼
-1
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
920
Punti
20
Tornei
57
Best: 6
▲
1
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
910
Punti
20
Tornei
58
Best: 29
▼
-2
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
905
Punti
30
Tornei
59
Best: 59
▲
10
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
902
Punti
23
Tornei
60
Best: 56
▼
-3
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
897
Punti
30
Tornei
61
Best: 49
▼
-12
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
891
Punti
20
Tornei
62
Best: 23
--
0
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
877
Punti
31
Tornei
63
Best: 54
--
0
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
869
Punti
25
Tornei
64
Best: 43
▼
-5
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
855
Punti
29
Tornei
65
Best: 35
▼
-5
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
850
Punti
26
Tornei
66
Best: 61
▼
-2
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
833
Punti
24
Tornei
67
Best: 67
▲
1
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
821
Punti
27
Tornei
68
Best: 55
▲
3
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
808
Punti
29
Tornei
69
Best: 17
▼
-2
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
786
Punti
25
Tornei
70
Best: 64
▲
4
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
776
Punti
24
Tornei
71
Best: 6
▼
-1
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
775
Punti
20
Tornei
72
Best: 46
▲
5
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
762
Punti
31
Tornei
73
Best: 58
▲
2
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
755
Punti
20
Tornei
74
Best: 29
▼
-1
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
750
Punti
30
Tornei
75
Best: 54
▲
3
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
746
Punti
32
Tornei
76
Best: 76
▲
5
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
710
Punti
28
Tornei
77
Best: 21
▲
5
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
706
Punti
29
Tornei
78
Best: 71
▲
2
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
706
Punti
27
Tornei
79
Best: 45
▲
5
Alexander Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
696
Punti
27
Tornei
80
Best: 80
▲
3
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
691
Punti
28
Tornei
81
Best: 76
▼
-5
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
687
Punti
25
Tornei
82
Best: 9
▲
3
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
685
Punti
25
Tornei
83
Best: 42
▼
-17
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
670
Punti
30
Tornei
84
Best: 49
▲
3
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
668
Punti
27
Tornei
85
Best: 29
▼
-13
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
665
Punti
23
Tornei
86
Best: 71
--
0
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
665
Punti
23
Tornei
87
Best: 78
▲
8
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
660
Punti
28
Tornei
88
Best: 78
--
0
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
656
Punti
29
Tornei
89
Best: 17
--
0
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
656
Punti
21
Tornei
90
Best: 45
--
0
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
653
Punti
21
Tornei
91
Best: 91
▲
5
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
648
Punti
23
Tornei
92
Best: 90
--
0
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
647
Punti
29
Tornei
93
Best: 74
--
0
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
643
Punti
27
Tornei
94
Best: 67
▲
3
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
629
Punti
24
Tornei
95
Best: 77
▲
24
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
626
Punti
27
Tornei
96
Best: 58
▲
3
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
619
Punti
30
Tornei
97
Best: 57
▼
-18
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
615
Punti
21
Tornei
98
Best: 3
▲
8
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
612
Punti
24
Tornei
99
Best: 86
▼
-1
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
612
Punti
22
Tornei
100
Best: 83
--
0
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
608
Punti
24
Tornei
101
Best: 47
▼
-7
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
586
Punti
32
Tornei
102
Best: 102
▲
2
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
580
Punti
27
Tornei
103
Best: 101
▼
-2
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
580
Punti
29
Tornei
104
Best: 95
▼
-1
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
570
Punti
27
Tornei
105
Best: 105
▲
4
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
565
Punti
19
Tornei
106
Best: 102
▲
4
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
563
Punti
18
Tornei
107
Best: 107
▲
7
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
563
Punti
30
Tornei
108
Best: 95
▼
-6
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
556
Punti
29
Tornei
109
Best: 63
▼
-2
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
553
Punti
25
Tornei
110
Best: 108
▼
-2
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
553
Punti
28
Tornei
111
Best: 26
--
0
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
548
Punti
22
Tornei
112
Best: 42
▲
19
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
548
Punti
22
Tornei
113
Best: 62
--
0
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
546
Punti
28
Tornei
114
Best: 27
▼
-23
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
538
Punti
25
Tornei
115
Best: 83
▲
1
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
536
Punti
23
Tornei
116
Best: 37
▼
-4
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
535
Punti
24
Tornei
117
Best: 92
▼
-2
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
525
Punti
26
Tornei
118
Best: 118
▲
6
Rafael Jodar
ESP, 17-09-2006
523
Punti
18
Tornei
119
Best: 7
▼
-2
David Goffin
BEL, 07-12-1990
515
Punti
23
Tornei
120
Best: 120
--
0
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
510
Punti
25
Tornei
121
Best: 102
--
0
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
509
Punti
25
Tornei
122
Best: 115
--
0
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
507
Punti
14
Tornei
123
Best: 89
▼
-18
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
504
Punti
23
Tornei
124
Best: 123
▲
1
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
498
Punti
25
Tornei
125
Best: 125
▲
5
Martin Damm
USA, 30-09-2003
492
Punti
25
Tornei
126
Best: 126
▲
1
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
490
Punti
27
Tornei
127
Best: 12
▲
2
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
488
Punti
13
Tornei
128
Best: 91
▼
-10
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
488
Punti
20
Tornei
129
Best: 23
▼
-6
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
485
Punti
29
Tornei
130
Best: 63
▼
-4
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
477
Punti
25
Tornei
131
Best: 112
▲
3
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
472
Punti
23
Tornei
132
Best: 37
▲
3
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
471
Punti
21
Tornei
133
Best: 132
▼
-1
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
470
Punti
28
Tornei
134
Best: 134
▲
4
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
468
Punti
30
Tornei
135
Best: 135
▲
9
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
466
Punti
22
Tornei
136
Best: 16
▲
1
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
464
Punti
21
Tornei
137
Best: 132
▼
-1
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
458
Punti
22
Tornei
138
Best: 138
▲
43
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
456
Punti
17
Tornei
139
Best: 134
▲
7
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
449
Punti
29
Tornei
140
Best: 126
▲
5
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
447
Punti
20
Tornei
141
Best: 133
▲
1
Colton Smith
USA, 05-03-2003
446
Punti
20
Tornei
142
Best: 138
▼
-3
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
446
Punti
22
Tornei
143
Best: 96
--
0
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
441
Punti
22
Tornei
144
Best: 101
▼
-11
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
438
Punti
30
Tornei
145
Best: 145
▲
7
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
432
Punti
26
Tornei
146
Best: 144
▲
1
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
427
Punti
12
Tornei
147
Best: 115
▲
1
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
425
Punti
22
Tornei
148
Best: 64
▼
-7
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
424
Punti
24
Tornei
149
Best: 113
--
0
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
422
Punti
23
Tornei
150
Best: 109
--
0
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
421
Punti
20
Tornei
151
Best: 99
▼
-11
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
418
Punti
26
Tornei
152
Best: 148
▼
-1
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
414
Punti
14
Tornei
153
Best: 102
▼
-25
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
414
Punti
21
Tornei
154
Best: 147
▲
15
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
405
Punti
16
Tornei
155
Best: 31
▲
31
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
399
Punti
16
Tornei
156
Best: 151
▼
-2
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
397
Punti
23
Tornei
157
Best: 152
▼
-4
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
396
Punti
18
Tornei
158
Best: 79
▲
9
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
393
Punti
24
Tornei
159
Best: 110
▼
-4
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
390
Punti
26
Tornei
160
Best: 125
▲
18
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
383
Punti
18
Tornei
161
Best: 145
▼
-3
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
378
Punti
25
Tornei
162
Best: 156
▼
-6
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
377
Punti
28
Tornei
163
Best: 118
▼
-4
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
376
Punti
25
Tornei
164
Best: 142
▼
-4
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
375
Punti
26
Tornei
165
Best: 159
▼
-1
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
371
Punti
24
Tornei
166
Best: 60
▼
-3
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
370
Punti
28
Tornei
167
Best: 125
▼
-6
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
367
Punti
17
Tornei
168
Best: 159
▲
6
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
364
Punti
24
Tornei
169
Best: 24
▼
-12
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
361
Punti
23
Tornei
170
Best: 6
▼
-8
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
360
Punti
19
Tornei
171
Best: 167
▼
-1
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
359
Punti
28
Tornei
172
Best: 149
▼
-7
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
357
Punti
26
Tornei
173
Best: 117
--
0
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
356
Punti
11
Tornei
174
Best: 103
▼
-6
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
355
Punti
23
Tornei
175
Best: 49
--
0
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
350
Punti
25
Tornei
176
Best: 87
▼
-4
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
350
Punti
28
Tornei
177
Best: 147
▼
-11
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
349
Punti
19
Tornei
178
Best: 151
▼
-2
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
341
Punti
13
Tornei
179
Best: 168
▼
-2
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
341
Punti
31
Tornei
180
Best: 170
--
0
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
336
Punti
29
Tornei
181
Best: 164
▼
-2
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
333
Punti
22
Tornei
182
Best: 133
▲
14
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
331
Punti
22
Tornei
183
Best: 125
▼
-1
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
331
Punti
23
Tornei
184
Best: 105
▲
3
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
330
Punti
21
Tornei
185
Best: 174
▼
-2
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
329
Punti
31
Tornei
186
Best: 36
▼
-2
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
328
Punti
16
Tornei
187
Best: 17
▲
5
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
319
Punti
34
Tornei
188
Best: 105
▼
-3
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
315
Punti
26
Tornei
189
Best: 131
▲
16
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
314
Punti
19
Tornei
190
Best: 126
▼
-19
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
313
Punti
20
Tornei
191
Best: 191
▲
22
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
311
Punti
24
Tornei
192
Best: 99
▲
1
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
310
Punti
21
Tornei
193
Best: 95
▼
-5
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
310
Punti
29
Tornei
194
Best: 180
--
0
Justin Engel
GER, 01-10-2007
309
Punti
32
Tornei
195
Best: 123
▼
-4
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
308
Punti
30
Tornei
196
Best: 175
▼
-7
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
308
Punti
34
Tornei
197
Best: 123
▼
-2
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
307
Punti
16
Tornei
198
Best: 21
▼
-8
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
306
Punti
19
Tornei
199
Best: 144
--
0
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
303
Punti
21
Tornei
200
Best: 38
--
0
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
302
Punti
19
Tornei
201
Best: 194
--
0
Dan Added
FRA, 13-04-1999
299
Punti
33
Tornei
202
Best: 175
--
0
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
298
Punti
30
Tornei
203
Best: 63
--
0
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
295
Punti
16
Tornei
204
Best: 200
--
0
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
295
Punti
24
Tornei
205
Best: 184
▼
-7
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
292
Punti
33
Tornei
206
Best: 127
--
0
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
292
Punti
37
Tornei
207
Best: 187
--
0
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
291
Punti
30
Tornei
208
Best: 138
▲
1
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
290
Punti
26
Tornei
209
Best: 184
▲
10
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
286
Punti
20
Tornei
210
Best: 164
▼
-2
James McCabe
AUS, 05-07-2003
283
Punti
27
Tornei
211
Best: 201
▼
-1
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
280
Punti
28
Tornei
212
Best: 208
▼
-1
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
279
Punti
29
Tornei
213
Best: 212
▼
-1
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
276
Punti
31
Tornei
214
Best: 214
--
0
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
274
Punti
23
Tornei
215
Best: 183
--
0
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
273
Punti
28
Tornei
216
Best: 16
▲
1
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
270
Punti
24
Tornei
217
Best: 106
▼
-1
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
268
Punti
28
Tornei
218
Best: 205
--
0
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
265
Punti
34
Tornei
219
Best: 118
▼
-22
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
262
Punti
23
Tornei
220
Best: 220
--
0
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
261
Punti
28
Tornei
221
Best: 158
--
0
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
259
Punti
29
Tornei
222
Best: 157
▲
1
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
255
Punti
25
Tornei
223
Best: 191
▲
1
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
254
Punti
19
Tornei
224
Best: 168
▲
31
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
254
Punti
25
Tornei
225
Best: 202
--
0
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
252
Punti
25
Tornei
226
Best: 226
▲
3
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
252
Punti
31
Tornei
227
Best: 161
▲
3
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
250
Punti
19
Tornei
228
Best: 196
▼
-6
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
248
Punti
32
Tornei
229
Best: 131
▼
-2
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
247
Punti
30
Tornei
230
Best: 153
▲
6
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
246
Punti
24
Tornei
231
Best: 185
▼
-3
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
246
Punti
37
Tornei
232
Best: 231
--
0
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
244
Punti
28
Tornei
233
Best: 177
--
0
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
244
Punti
31
Tornei
234
Best: 123
▼
-3
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
242
Punti
25
Tornei
235
Best: 235
--
0
Max Houkes
NED, 03-07-2000
242
Punti
29
Tornei
236
Best: 170
▼
-10
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
241
Punti
23
Tornei
237
Best: 72
--
0
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
236
Punti
16
Tornei
238
Best: 145
▼
-4
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
236
Punti
13
Tornei
239
Best: 236
▼
-1
Marko Topo
GER, 13-09-2003
234
Punti
21
Tornei
240
Best: 212
▼
-1
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
233
Punti
26
Tornei
241
Best: 172
▲
1
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
233
Punti
28
Tornei
242
Best: 147
▼
-2
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
231
Punti
28
Tornei
243
Best: 243
▲
1
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
230
Punti
23
Tornei
244
Best: 142
▲
32
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
229
Punti
27
Tornei
245
Best: 245
▲
6
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
227
Punti
33
Tornei
246
Best: 235
▼
-3
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
226
Punti
24
Tornei
247
Best: 210
▲
2
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
225
Punti
38
Tornei
248
Best: 248
▲
34
Henri Squire
GER, 27-09-2000
223
Punti
27
Tornei
249
Best: 159
▼
-4
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
221
Punti
21
Tornei
250
Best: 196
▼
-4
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
221
Punti
26
Tornei
251
Best: 97
▼
-4
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
220
Punti
29
Tornei
252
Best: 248
▲
2
Andres Andrade
ECU, 14-12-1998
219
Punti
28
Tornei
253
Best: 142
▼
-5
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
219
Punti
33
Tornei
254
Best: 217
▼
-4
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
217
Punti
27
Tornei
255
Best: 197
▲
7
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
215
Punti
21
Tornei
256
Best: 253
▼
-3
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
213
Punti
32
Tornei
257
Best: 240
▲
4
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
209
Punti
28
Tornei
258
Best: 225
▼
-1
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
207
Punti
12
Tornei
259
Best: 235
▼
-1
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
206
Punti
24
Tornei
260
Best: 241
▼
-19
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
206
Punti
25
Tornei
261
Best: 47
▼
-2
Juncheng Shang
CHN, 02-02-2005
205
Punti
14
Tornei
262
Best: 108
▼
-2
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
204
Punti
25
Tornei
263
Best: 182
▼
-7
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
203
Punti
22
Tornei
264
Best: 201
▲
1
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
202
Punti
22
Tornei
265
Best: 158
▼
-1
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
202
Punti
30
Tornei
266
Best: 248
--
0
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
201
Punti
29
Tornei
267
Best: 193
▼
-4
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
201
Punti
29
Tornei
268
Best: 78
▼
-1
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
200
Punti
29
Tornei
269
Best: 260
▼
-1
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
200
Punti
40
Tornei
270
Best: 264
--
0
Andres Martin
USA, 07-07-2001
198
Punti
28
Tornei
271
Best: 271
--
0
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
197
Punti
27
Tornei
272
Best: 272
▲
1
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
196
Punti
16
Tornei
273
Best: 273
▲
7
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
195
Punti
24
Tornei
274
Best: 274
--
0
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
194
Punti
33
Tornei
275
Best: 275
--
0
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
193
Punti
24
Tornei
276
Best: 276
▲
28
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
193
Punti
29
Tornei
277
Best: 181
▼
-25
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
191
Punti
24
Tornei
278
Best: 168
▼
-1
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
186
Punti
31
Tornei
279
Best: 237
▼
-10
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
185
Punti
31
Tornei
280
Best: 242
▼
-2
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
184
Punti
21
Tornei
281
Best: 279
▼
-2
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
184
Punti
22
Tornei
282
Best: 93
▼
-1
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
184
Punti
26
Tornei
283
Best: 4
▲
1
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
182
Punti
14
Tornei
284
Best: 186
▲
1
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
182
Punti
20
Tornei
285
Best: 78
▲
12
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
182
Punti
21
Tornei
286
Best: 286
--
0
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
181
Punti
25
Tornei
287
Best: 187
▼
-15
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
180
Punti
28
Tornei
288
Best: 288
--
0
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
180
Punti
24
Tornei
289
Best: 275
--
0
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
180
Punti
29
Tornei
290
Best: 290
--
0
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
180
Punti
40
Tornei
291
Best: 291
--
0
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
179
Punti
24
Tornei
292
Best: 171
--
0
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
178
Punti
26
Tornei
293
Best: 287
▼
-6
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
178
Punti
24
Tornei
294
Best: 116
▲
1
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
177
Punti
26
Tornei
295
Best: 254
▲
1
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
177
Punti
31
Tornei
296
Best: 261
▼
-2
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
176
Punti
25
Tornei
297
Best: 233
▼
-4
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
175
Punti
22
Tornei
298
Best: 80
--
0
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
175
Punti
23
Tornei
299
Best: 212
▼
-16
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
173
Punti
34
Tornei
300
Best: 298
▲
6
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
172
Punti
21
Tornei
301
Best: 301
--
0
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
172
Punti
28
Tornei
302
Best: 302
▲
7
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
172
Punti
29
Tornei
303
Best: 267
▲
2
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
172
Punti
31
Tornei
304
Best: 299
▼
-2
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
171
Punti
29
Tornei
305
Best: 305
▲
10
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
168
Punti
31
Tornei
306
Best: 306
▲
1
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
166
Punti
24
Tornei
307
Best: 279
▼
-4
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
166
Punti
35
Tornei
308
Best: 308
--
0
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
165
Punti
26
Tornei
309
Best: 263
▲
4
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
164
Punti
24
Tornei
310
Best: 310
▲
2
Diego Dedura
GER, 0
164
Punti
28
Tornei
311
Best: 307
▲
5
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
160
Punti
23
Tornei
312
Best: 192
▲
5
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
160
Punti
29
Tornei
313
Best: 313
▲
1
Gabi Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
159
Punti
28
Tornei
314
Best: 249
▲
4
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
159
Punti
32
Tornei
315
Best: 315
▲
4
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
158
Punti
16
Tornei
316
Best: 302
▲
4
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
157
Punti
27
Tornei
317
Best: 240
▲
4
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
157
Punti
29
Tornei
318
Best: 181
▼
-8
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
156
Punti
23
Tornei
319
Best: 31
▲
46
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
155
Punti
15
Tornei
320
Best: 320
▲
4
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
155
Punti
33
Tornei
321
Best: 321
▲
2
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
154
Punti
25
Tornei
322
Best: 322
▲
4
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
152
Punti
22
Tornei
323
Best: 323
▲
5
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
151
Punti
32
Tornei
324
Best: 324
▲
5
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
150
Punti
11
Tornei
325
Best: 222
▼
-14
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
150
Punti
25
Tornei
326
Best: 304
▲
12
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
150
Punti
30
Tornei
327
Best: 278
▲
3
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
150
Punti
31
Tornei
328
Best: 93
▲
3
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
149
Punti
17
Tornei
329
Best: 267
▲
3
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
149
Punti
29
Tornei
330
Best: 252
▲
3
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
148
Punti
21
Tornei
331
Best: 180
▲
25
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
148
Punti
24
Tornei
332
Best: 170
▼
-7
James Trotter
JPN, 01-01-1900
145
Punti
19
Tornei
333
Best: 208
▲
1
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
145
Punti
24
Tornei
334
Best: 162
▲
2
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
143
Punti
22
Tornei
335
Best: 52
▲
4
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
142
Punti
10
Tornei
336
Best: 50
▲
4
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
142
Punti
16
Tornei
337
Best: 127
--
0
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
142
Punti
25
Tornei
338
Best: 336
▲
3
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
142
Punti
25
Tornei
339
Best: 336
▲
3
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
142
Punti
25
Tornei
340
Best: 332
▲
3
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
142
Punti
27
Tornei
341
Best: 341
▲
3
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
141
Punti
21
Tornei
342
Best: 260
▲
3
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
141
Punti
29
Tornei
343
Best: 336
▲
4
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
140
Punti
18
Tornei
344
Best: 335
▼
-9
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
140
Punti
29
Tornei
345
Best: 345
▲
3
Florian Broska
GER, 01-01-1998
139
Punti
21
Tornei
346
Best: 177
▼
-19
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
139
Punti
24
Tornei
347
Best: 336
▲
2
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
139
Punti
28
Tornei
348
Best: 258
▲
2
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
138
Punti
20
Tornei
349
Best: 349
▲
3
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
138
Punti
27
Tornei
350
Best: 153
▲
12
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
138
Punti
30
Tornei
351
Best: 243
▼
-52
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
137
Punti
26
Tornei
352
Best: 268
▲
2
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
137
Punti
31
Tornei
353
Best: 307
▲
2
Oleg Prihodko
UKR, 03-10-1997
136
Punti
23
Tornei
354
Best: 354
▲
151
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
135
Punti
13
Tornei
355
Best: 228
▼
-55
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
134
Punti
15
Tornei
356
Best: 283
▼
-10
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
134
Punti
29
Tornei
357
Best: 165
▲
1
Richard Gasquet
FRA, 18-06-1986
133
Punti
4
Tornei
358
Best: 207
▲
44
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
133
Punti
18
Tornei
359
Best: 341
▼
-6
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
133
Punti
22
Tornei
360
Best: 360
--
0
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
132
Punti
21
Tornei
361
Best: 361
▲
2
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
131
Punti
12
Tornei
362
Best: 362
▲
2
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
131
Punti
19
Tornei
363
Best: 263
▼
-4
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
131
Punti
28
Tornei
364
Best: 318
▲
5
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
131
Punti
33
Tornei
365
Best: 339
▼
-4
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
130
Punti
30
Tornei
366
Best: 366
▲
1
Max Basing
GBR, 02-10-2002
129
Punti
16
Tornei
367
Best: 367
▲
21
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
129
Punti
22
Tornei
368
Best: 368
--
0
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
128
Punti
20
Tornei
369
Best: 116
▲
14
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
128
Punti
24
Tornei
370
Best: 360
▲
35
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
128
Punti
30
Tornei
371
Best: 293
▲
48
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
127
Punti
17
Tornei
372
Best: 372
▲
9
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
127
Punti
19
Tornei
373
Best: 181
▼
-3
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
127
Punti
20
Tornei
374
Best: 158
▼
-3
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
127
Punti
24
Tornei
375
Best: 160
▲
40
Li Tu
AUS, 27-05-1996
126
Punti
17
Tornei
376
Best: 202
▼
-4
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
126
Punti
16
Tornei
377
Best: 211
▼
-26
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
126
Punti
21
Tornei
378
Best: 330
▼
-4
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
126
Punti
24
Tornei
379
Best: 345
▼
-3
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
125
Punti
23
Tornei
380
Best: 177
▲
18
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
125
Punti
27
Tornei
381
Best: 143
▼
-59
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
124
Punti
10
Tornei
382
Best: 320
▼
-4
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
124
Punti
22
Tornei
383
Best: 375
▼
-8
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
124
Punti
26
Tornei
384
Best: 369
▲
20
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
124
Punti
26
Tornei
385
Best: 377
▼
-6
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
124
Punti
29
Tornei
386
Best: 385
▼
-1
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
122
Punti
26
Tornei
387
Best: 383
▼
-3
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
122
Punti
23
Tornei
388
Best: 342
▼
-2
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
122
Punti
28
Tornei
389
Best: 299
▼
-2
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
121
Punti
19
Tornei
390
Best: 257
▲
4
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
121
Punti
24
Tornei
391
Best: 315
▼
-34
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
121
Punti
26
Tornei
392
Best: 55
▼
-3
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
120
Punti
11
Tornei
393
Best: 29
▼
-3
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
120
Punti
17
Tornei
394
Best: 289
▼
-3
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
120
Punti
19
Tornei
395
Best: 389
▼
-3
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
120
Punti
22
Tornei
396
Best: 361
▼
-3
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
120
Punti
22
Tornei
397
Best: 183
▼
-2
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
120
Punti
23
Tornei
398
Best: 346
▼
-2
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
120
Punti
29
Tornei
399
Best: 221
▼
-2
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
119
Punti
23
Tornei
400
Best: 295
▼
-1
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
119
Punti
27
Tornei
401
Best: 19
▼
-1
Albert Ramos-Vinolas
ESP, 17-01-1988
118
Punti
13
Tornei
402
Best: 208
▼
-29
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
118
Punti
16
Tornei
403
Best: 366
▼
-37
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
118
Punti
27
Tornei
404
Best: 58
▼
-27
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
117
Punti
17
Tornei
405
Best: 357
▼
-2
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
117
Punti
21
Tornei
406
Best: 229
--
0
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
117
Punti
28
Tornei
407
Best: 347
--
0
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
116
Punti
11
Tornei
408
Best: 237
--
0
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
116
Punti
20
Tornei
409
Best: 136
--
0
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
116
Punti
24
Tornei
410
Best: 402
--
0
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
116
Punti
28
Tornei
411
Best: 385
▼
-10
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
116
Punti
28
Tornei
412
Best: 409
▼
-1
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
116
Punti
31
Tornei
413
Best: 397
▲
17
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
115
Punti
17
Tornei
414
Best: 334
▼
-2
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
115
Punti
21
Tornei
415
Best: 400
▲
23
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
115
Punti
22
Tornei
416
Best: 409
▼
-3
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
115
Punti
27
Tornei
417
Best: 412
▲
1
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
115
Punti
28
Tornei
418
Best: 244
▼
-4
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
115
Punti
28
Tornei
419
Best: 318
▼
-3
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
114
Punti
19
Tornei
420
Best: 387
▼
-3
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
114
Punti
22
Tornei
421
Best: 319
▼
-1
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
113
Punti
23
Tornei
422
Best: 321
▲
9
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
113
Punti
24
Tornei
423
Best: 281
▼
-2
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
113
Punti
25
Tornei
424
Best: 422
▼
-2
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
113
Punti
29
Tornei
425
Best: 425
▲
58
Braden Shick
USA, 24-10-2003
112
Punti
17
Tornei
426
Best: 39
▼
-3
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
112
Punti
23
Tornei
427
Best: 219
▼
-45
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
111
Punti
18
Tornei
428
Best: 381
▼
-3
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
111
Punti
19
Tornei
429
Best: 384
▼
-5
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
111
Punti
26
Tornei
430
Best: 357
▼
-3
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
111
Punti
27
Tornei
431
Best: 426
▼
-5
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
111
Punti
27
Tornei
432
Best: 430
▲
8
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
110
Punti
22
Tornei
433
Best: 299
▼
-4
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
110
Punti
29
Tornei
434
Best: 176
▼
-1
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
108
Punti
18
Tornei
435
Best: 358
▼
-3
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
108
Punti
22
Tornei
436
Best: 388
▼
-2
Karan Singh
IND, 30-06-2003
108
Punti
26
Tornei
437
Best: 121
▼
-1
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
107
Punti
17
Tornei
438
Best: 383
▼
-1
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
107
Punti
18
Tornei
439
Best: 347
▲
2
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
107
Punti
25
Tornei
440
Best: 421
▲
2
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
107
Punti
28
Tornei
441
Best: 211
▼
-6
Roberto Cid Subervi
DOM, 30-08-1993
106
Punti
10
Tornei
442
Best: 383
▲
1
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
106
Punti
19
Tornei
443
Best: 415
▼
-15
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
106
Punti
28
Tornei
444
Best: 444
--
0
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
106
Punti
28
Tornei
445
Best: 382
--
0
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
106
Punti
34
Tornei
446
Best: 270
▲
12
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
105
Punti
10
Tornei
447
Best: 287
▼
-1
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
105
Punti
28
Tornei
448
Best: 433
▼
-1
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
105
Punti
28
Tornei
449
Best: 445
▼
-1
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
104
Punti
28
Tornei
450
Best: 438
▲
5
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
103
Punti
25
Tornei
451
Best: 451
▲
3
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
102
Punti
14
Tornei
452
Best: 416
▼
-3
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
102
Punti
16
Tornei
453
Best: 447
▼
-3
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
102
Punti
19
Tornei
454
Best: 356
▼
-3
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
102
Punti
22
Tornei
455
Best: 417
▼
-3
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
102
Punti
23
Tornei
456
Best: 161
▼
-3
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
101
Punti
11
Tornei
457
Best: 206
▼
-18
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
101
Punti
21
Tornei
458
Best: 458
▼
-2
Thomas Faurel
FRA, 0
101
Punti
25
Tornei
459
Best: 455
▼
-2
James Story
GBR, 05-03-2001
100
Punti
26
Tornei
460
Best: 306
▲
8
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
99
Punti
22
Tornei
461
Best: 289
▼
-2
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
98
Punti
18
Tornei
462
Best: 460
▼
-2
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
98
Punti
25
Tornei
463
Best: 457
▼
-2
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
98
Punti
30
Tornei
464
Best: 339
▼
-2
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
98
Punti
34
Tornei
465
Best: 364
▲
74
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
97
Punti
18
Tornei
466
Best: 387
▼
-3
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
97
Punti
26
Tornei
467
Best: 426
▲
42
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
96
Punti
24
Tornei
468
Best: 368
▼
-4
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
96
Punti
29
Tornei
469
Best: 428
▼
-3
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
95
Punti
17
Tornei
470
Best: 470
▼
-3
Ognjen Milic
SRB, 0
95
Punti
17
Tornei
471
Best: 314
▼
-2
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
95
Punti
34
Tornei
472
Best: 465
▼
-2
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
94
Punti
12
Tornei
473
Best: 37
▼
-2
Bernabe Zapata Miralles
ESP, 12-01-1997
94
Punti
17
Tornei
474
Best: 373
▼
-2
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
94
Punti
18
Tornei
475
Best: 404
▲
20
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
93
Punti
22
Tornei
476
Best: 353
▲
4
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
93
Punti
25
Tornei
477
Best: 467
▼
-4
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
93
Punti
26
Tornei
478
Best: 470
▼
-4
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
92
Punti
16
Tornei
479
Best: 449
▼
-4
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
92
Punti
24
Tornei
480
Best: 476
▼
-4
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
92
Punti
30
Tornei
481
Best: 161
▼
-4
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
92
Punti
31
Tornei
482
Best: 459
▼
-4
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
91
Punti
22
Tornei
483
Best: 473
▼
-4
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
90
Punti
23
Tornei
484
Best: 226
▼
-2
Yan Bai
CHN, 21-05-1989
89
Punti
12
Tornei
485
Best: 480
▼
-1
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
89
Punti
19
Tornei
486
Best: 455
▲
21
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
89
Punti
21
Tornei
487
Best: 384
▼
-2
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
89
Punti
24
Tornei
488
Best: 481
▼
-2
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
89
Punti
27
Tornei
489
Best: 458
▼
-2
Jay Friend
JPN, 22-12-2003
88
Punti
12
Tornei
490
Best: 372
▼
-9
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
88
Punti
22
Tornei
491
Best: 433
▼
-2
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
87
Punti
17
Tornei
492
Best: 315
▼
-1
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
87
Punti
17
Tornei
493
Best: 493
▼
-3
Carl Emil Overbeck
DEN, 0
87
Punti
17
Tornei
494
Best: 454
▼
-2
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
87
Punti
19
Tornei
495
Best: 474
▼
-2
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
87
Punti
25
Tornei
496
Best: 288
▼
-31
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
86
Punti
12
Tornei
497
Best: 74
▼
-3
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
86
Punti
15
Tornei
498
Best: 424
▼
-10
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
85
Punti
26
Tornei
499
Best: 457
▼
-2
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
85
Punti
30
Tornei
500
Best: 167
▼
-2
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
84
Punti
15
Tornei
501
Best: 421
▲
11
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
84
Punti
20
Tornei
502
Best: 318
▼
-6
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
84
Punti
22
Tornei
503
Best: 503
▲
111
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
84
Punti
24
Tornei
504
Best: 466
▼
-5
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
84
Punti
24
Tornei
505
Best: 457
▼
-5
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
84
Punti
26
Tornei
506
Best: 479
▼
-4
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
83
Punti
12
Tornei
507
Best: 503
▼
-4
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
83
Punti
17
Tornei
508
Best: 508
▲
7
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
83
Punti
28
Tornei
509
Best: 484
▼
-5
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
83
Punti
33
Tornei
510
Best: 491
▼
-9
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
82
Punti
18
Tornei
511
Best: 238
▼
-5
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
82
Punti
22
Tornei
512
Best: 429
▼
-2
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
81
Punti
24
Tornei
513
Best: 316
▼
-2
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
81
Punti
25
Tornei
514
Best: 514
▲
13
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
81
Punti
26
Tornei
515
Best: 483
▲
16
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
80
Punti
20
Tornei
516
Best: 285
▼
-8
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
80
Punti
22
Tornei
517
Best: 517
▲
8
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
80
Punti
23
Tornei
518
Best: 448
▼
-4
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
80
Punti
23
Tornei
519
Best: 340
▲
30
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
79
Punti
25
Tornei
520
Best: 510
▼
-3
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
79
Punti
29
Tornei
521
Best: 402
▲
9
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
79
Punti
34
Tornei
522
Best: 518
▼
-4
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
78
Punti
15
Tornei
523
Best: 78
▼
-4
Renzo Olivo
ARG, 15-03-1992
78
Punti
17
Tornei
524
Best: 280
▼
-4
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
78
Punti
21
Tornei
525
Best: 229
▼
-12
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
78
Punti
22
Tornei
526
Best: 513
▼
-5
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
78
Punti
28
Tornei
527
Best: 424
▲
9
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
78
Punti
29
Tornei
528
Best: 410
▼
-12
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
78
Punti
34
Tornei
529
Best: 463
▼
-7
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
77
Punti
10
Tornei
530
Best: 468
▼
-7
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
77
Punti
21
Tornei
531
Best: 483
▼
-7
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
77
Punti
22
Tornei
532
Best: 418
▼
-6
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
77
Punti
23
Tornei
533
Best: 523
▼
-5
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
77
Punti
28
Tornei
534
Best: 356
▲
104
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
76
Punti
19
Tornei
535
Best: 385
▼
-3
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
76
Punti
21
Tornei
536
Best: 536
▲
1
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
75
Punti
12
Tornei
537
Best: 537
▲
1
Max Schoenhaus
GER, 0
75
Punti
14
Tornei
538
Best: 477
▲
2
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
75
Punti
20
Tornei
539
Best: 449
▲
2
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
75
Punti
20
Tornei
540
Best: 451
▲
2
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
75
Punti
26
Tornei
541
Best: 541
▲
20
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
75
Punti
26
Tornei
542
Best: 433
▲
10
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
75
Punti
27
Tornei
543
Best: 535
--
0
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
74
Punti
20
Tornei
544
Best: 458
--
0
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
74
Punti
24
Tornei
545
Best: 525
▼
-11
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
74
Punti
25
Tornei
546
Best: 296
--
0
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
74
Punti
25
Tornei
547
Best: 545
▼
-2
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
74
Punti
26
Tornei
548
Best: 227
--
0
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
73
Punti
17
Tornei
549
Best: 537
▲
17
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
73
Punti
25
Tornei
550
Best: 316
▼
-15
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
73
Punti
27
Tornei
551
Best: 424
▲
13
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
73
Punti
30
Tornei
552
Best: 517
▼
-1
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
72
Punti
25
Tornei
553
Best: 500
--
0
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
71
Punti
14
Tornei
554
Best: 547
▲
1
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
71
Punti
19
Tornei
555
Best: 448
▼
-22
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
71
Punti
20
Tornei
556
Best: 556
▲
1
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
71
Punti
23
Tornei
557
Best: 548
▲
1
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
71
Punti
28
Tornei
558
Best: 181
▲
1
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
70
Punti
14
Tornei
559
Best: 559
▲
1
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
70
Punti
20
Tornei
560
Best: 519
▲
2
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
70
Punti
28
Tornei
561
Best: 552
▲
2
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
70
Punti
28
Tornei
562
Best: 555
▲
3
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
69
Punti
15
Tornei
563
Best: 438
▲
4
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
69
Punti
24
Tornei
564
Best: 555
▲
4
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
69
Punti
25
Tornei
565
Best: 496
▲
4
Niels Visker
NED, 05-10-2001
69
Punti
28
Tornei
566
Best: 509
▲
15
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
68
Punti
15
Tornei
567
Best: 509
▲
8
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
68
Punti
19
Tornei
568
Best: 436
▲
2
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
68
Punti
32
Tornei
569
Best: 462
▲
11
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
68
Punti
36
Tornei
570
Best: 284
▼
-23
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
67
Punti
17
Tornei
571
Best: 230
--
0
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
67
Punti
7
Tornei
572
Best: 99
--
0
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
67
Punti
10
Tornei
573
Best: 313
--
0
Ricardas Berankis
LTU, 21-06-1990
67
Punti
13
Tornei
574
Best: 541
--
0
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
67
Punti
15
Tornei
575
Best: 395
▲
1
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
67
Punti
19
Tornei
576
Best: 439
▲
1
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
67
Punti
21
Tornei
577
Best: 560
▲
1
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
67
Punti
28
Tornei
578
Best: 578
▲
70
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
67
Punti
29
Tornei
579
Best: 574
▲
3
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
66
Punti
22
Tornei
580
Best: 477
▲
3
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
66
Punti
32
Tornei
581
Best: 469
▲
3
Juan Sebastian Gomez
COL, 05-03-1992
65
Punti
8
Tornei
582
Best: 191
▲
3
Dragos Nicolae Madaras
SWE, 12-09-1997
65
Punti
10
Tornei
583
Best: 339
▲
3
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
65
Punti
12
Tornei
584
Best: 545
▲
3
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
65
Punti
17
Tornei
585
Best: 579
▲
3
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
65
Punti
17
Tornei
586
Best: 277
▲
3
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
65
Punti
18
Tornei
587
Best: 579
▲
3
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
65
Punti
26
Tornei
588
Best: 588
▲
3
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
65
Punti
27
Tornei
589
Best: 465
▼
-35
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
64
Punti
18
Tornei
590
Best: 485
▲
2
Digvijaypratap Singh
IND, 02-06-2000
64
Punti
21
Tornei
591
Best: 402
▼
-41
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
64
Punti
21
Tornei
592
Best: 334
▲
1
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
64
Punti
24
Tornei
593
Best: 451
▲
1
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
63
Punti
12
Tornei
594
Best: 438
▲
1
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
63
Punti
16
Tornei
595
Best: 591
▲
1
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
63
Punti
18
Tornei
596
Best: 256
▼
-40
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
63
Punti
20
Tornei
597
Best: 493
▲
2
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
63
Punti
20
Tornei
598
Best: 598
▼
-1
Carlos Maria Zarate
ARG, 0
63
Punti
23
Tornei
599
Best: 542
▼
-20
Karl Poling
USA, 04-08-1999
63
Punti
28
Tornei
600
Best: 524
▼
-71
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
63
Punti
31
Tornei
601
Best: 544
▼
-1
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
62
Punti
21
Tornei
602
Best: 566
▼
-1
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
62
Punti
21
Tornei
603
Best: 395
▲
43
Rigele Te
CHN, 09-10-1997
61
Punti
18
Tornei
604
Best: 602
▼
-2
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
61
Punti
22
Tornei
605
Best: 520
▼
-2
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
61
Punti
23
Tornei
606
Best: 431
▲
9
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
61
Punti
29
Tornei
607
Best: 548
▼
-3
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
60
Punti
16
Tornei
608
Best: 395
▲
50
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
60
Punti
17
Tornei
609
Best: 508
▼
-3
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
60
Punti
24
Tornei
610
Best: 595
▲
17
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
60
Punti
24
Tornei
611
Best: 496
▲
24
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
60
Punti
26
Tornei
612
Best: 515
▼
-5
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
60
Punti
27
Tornei
613
Best: 351
▼
-5
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
60
Punti
28
Tornei
614
Best: 128
▼
-234
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
59
Punti
4
Tornei
615
Best: 533
▼
-5
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
59
Punti
10
Tornei
616
Best: 432
▼
-5
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
59
Punti
14
Tornei
617
Best: 285
▼
-5
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
59
Punti
15
Tornei
618
Best: 613
▼
-5
Alec Deckers
NED, 01-01-1900
59
Punti
16
Tornei
619
Best: 604
▼
-14
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
59
Punti
18
Tornei
620
Best: 620
▲
21
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
59
Punti
25
Tornei
621
Best: 502
▼
-12
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
59
Punti
27
Tornei
622
Best: 613
▼
-6
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
58
Punti
15
Tornei
623
Best: 290
▼
-6
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
58
Punti
15
Tornei
624
Best: 545
▼
-6
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
58
Punti
17
Tornei
625
Best: 617
▼
-6
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
58
Punti
20
Tornei
626
Best: 575
▲
2
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
58
Punti
26
Tornei
627
Best: 470
▲
2
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
58
Punti
26
Tornei
628
Best: 564
▼
-7
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
58
Punti
28
Tornei
629
Best: 603
▼
-7
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
58
Punti
38
Tornei
630
Best: 622
▼
-7
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
57
Punti
8
Tornei
631
Best: 624
▼
-7
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
57
Punti
11
Tornei
632
Best: 327
▲
18
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
57
Punti
15
Tornei
633
Best: 624
▼
-8
Karol Filar
POL, 31-08-1998
57
Punti
19
Tornei
634
Best: 447
▼
-8
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
57
Punti
22
Tornei
635
Best: 526
▼
-15
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
57
Punti
23
Tornei
636
Best: 107
▼
-6
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
56
Punti
6
Tornei
637
Best: 535
▼
-5
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
56
Punti
10
Tornei
638
Best: 628
▼
-5
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
56
Punti
18
Tornei
639
Best: 629
▼
-5
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
56
Punti
20
Tornei
640
Best: 515
▲
12
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
56
Punti
20
Tornei
641
Best: 641
▲
1
William Grant
USA, 13-02-2001
56
Punti
27
Tornei
642
Best: 642
▼
-6
Daniel Siniakov
CZE, 0
55
Punti
12
Tornei
643
Best: 279
▼
-6
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
55
Punti
13
Tornei
644
Best: 399
▼
-5
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
55
Punti
19
Tornei
645
Best: 527
▼
-5
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
55
Punti
21
Tornei
646
Best: 627
▲
9
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
55
Punti
27
Tornei
647
Best: 647
▲
96
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
55
Punti
28
Tornei
648
Best: 563
▼
-5
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
54
Punti
8
Tornei
649
Best: 501
▼
-5
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
54
Punti
10
Tornei
650
Best: 638
▼
-5
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
54
Punti
15
Tornei
651
Best: 618
▼
-4
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
54
Punti
17
Tornei
652
Best: 429
▼
-54
Alvin Nicholas Tudorica
CAN, 13-02-2002
54
Punti
18
Tornei
653
Best: 538
▼
-4
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
53
Punti
9
Tornei
654
Best: 651
▼
-3
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
53
Punti
16
Tornei
655
Best: 625
▲
5
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
53
Punti
19
Tornei
656
Best: 523
▼
-3
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
53
Punti
19
Tornei
657
Best: 654
▼
-3
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
53
Punti
20
Tornei
658
Best: 594
▲
20
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
53
Punti
30
Tornei
659
Best: 584
▼
-3
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
52
Punti
9
Tornei
660
Best: 546
▼
-3
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
52
Punti
10
Tornei
661
Best: 661
▲
28
Luca Staeheli
SUI, 08-03-2000
52
Punti
16
Tornei
662
Best: 308
▼
-3
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
52
Punti
17
Tornei
663
Best: 657
▼
-1
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
52
Punti
19
Tornei
664
Best: 505
▼
-3
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
52
Punti
19
Tornei
665
Best: 443
▼
-2
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
52
Punti
25
Tornei
666
Best: 540
▼
-2
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
52
Punti
29
Tornei
667
Best: 667
▼
-2
Duncan Chan
CAN, 0
51
Punti
7
Tornei
668
Best: 258
▼
-2
Karue Sell
BRA, 13-11-1993
51
Punti
12
Tornei
669
Best: 569
▼
-2
James Watt
NZL, 09-06-2000
51
Punti
15
Tornei
670
Best: 668
▼
-2
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
51
Punti
16
Tornei
671
Best: 652
▼
-2
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
51
Punti
21
Tornei
672
Best: 672
▲
3
Timofei Derepasko
RUS, 0
51
Punti
21
Tornei
673
Best: 655
▼
-3
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
51
Punti
26
Tornei
674
Best: 575
▼
-3
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
51
Punti
27
Tornei
675
Best: 450
▼
-3
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
51
Punti
31
Tornei
676
Best: 522
▼
-3
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
50
Punti
15
Tornei
677
Best: 677
▼
-3
Tiago Torres
POR, 0
50
Punti
16
Tornei
678
Best: 447
▲
16
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
50
Punti
17
Tornei
679
Best: 668
▼
-3
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
50
Punti
21
Tornei
680
Best: 654
▼
-3
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
50
Punti
24
Tornei
681
Best: 675
▼
-2
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
50
Punti
44
Tornei
682
Best: 628
▼
-2
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
49
Punti
8
Tornei
683
Best: 683
▼
-1
Pierluigi Basile
ITA, 0
49
Punti
13
Tornei
684
Best: 486
▼
-1
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
49
Punti
17
Tornei
685
Best: 557
▲
47
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
49
Punti
20
Tornei
686
Best: 616
▲
29
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
49
Punti
21
Tornei
687
Best: 683
--
0
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
49
Punti
22
Tornei
688
Best: 681
▼
-2
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
49
Punti
22
Tornei
689
Best: 605
▲
8
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
49
Punti
27
Tornei
690
Best: 362
▼
-2
Tim Handel
GER, 18-10-1996
49
Punti
28
Tornei
691
Best: 675
▼
-1
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
48
Punti
16
Tornei
692
Best: 689
▼
-1
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
48
Punti
23
Tornei
693
Best: 690
▼
-1
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
48
Punti
24
Tornei
694
Best: 151
▼
-13
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
47
Punti
8
Tornei
695
Best: 80
▼
-2
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
47
Punti
12
Tornei
696
Best: 460
▼
-1
Arthur Reymond
FRA, 02-04-1999
47
Punti
17
Tornei
697
Best: 614
▼
-13
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
47
Punti
19
Tornei
698
Best: 588
▼
-2
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
47
Punti
20
Tornei
699
Best: 680
▼
-14
Abel Forger
NED, 25-07-2005
47
Punti
21
Tornei
700
Best: 660
▼
-2
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
46
Punti
7
Tornei
701
Best: 456
▲
62
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
46
Punti
17
Tornei
702
Best: 702
▼
-2
Daniel Antonio Nunez
CHI, 0
46
Punti
18
Tornei
703
Best: 624
▼
-2
Yaroslav Demin
RUS, 30-08-2005
46
Punti
20
Tornei
704
Best: 640
▼
-2
Axel Garcian
FRA, 07-06-2002
46
Punti
20
Tornei
705
Best: 591
▼
-1
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
46
Punti
22
Tornei
706
Best: 549
▼
-1
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
46
Punti
23
Tornei
707
Best: 62
▼
-1
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
46
Punti
24
Tornei
708
Best: 686
▼
-1
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
46
Punti
28
Tornei
709
Best: 407
▼
-1
Kyle Edmund
GBR, 08-01-1995
45
Punti
7
Tornei
710
Best: 48
▼
-1
Constant Lestienne
FRA, 23-05-1992
45
Punti
8
Tornei
711
Best: 711
▼
-1
Pablo Martinez Gomez
ESP, 0
45
Punti
9
Tornei
712
Best: 690
▲
1
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
45
Punti
17
Tornei
713
Best: 713
▲
1
Sora Fukuda
JPN, 0
45
Punti
18
Tornei
714
Best: 710
▲
2
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
45
Punti
21
Tornei
715
Best: 684
▲
2
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
45
Punti
23
Tornei
716
Best: 716
▲
5
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
45
Punti
26
Tornei
717
Best: 594
▲
1
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
45
Punti
28
Tornei
718
Best: 578
▲
2
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
44
Punti
19
Tornei
719
Best: 694
▼
-16
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
44
Punti
19
Tornei
720
Best: 719
▲
2
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
44
Punti
25
Tornei
721
Best: 14
▲
3
Aslan Karatsev
RUS, 04-09-1993
43
Punti
6
Tornei
722
Best: 673
▲
3
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
43
Punti
11
Tornei
723
Best: 642
▲
3
Pedro Rodrigues
BRA, 05-04-2006
43
Punti
12
Tornei
724
Best: 278
▼
-25
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
43
Punti
14
Tornei
725
Best: 546
▲
2
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
43
Punti
17
Tornei
726
Best: 656
▲
3
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
43
Punti
24
Tornei
727
Best: 622
▲
1
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
43
Punti
24
Tornei
728
Best: 728
▲
65
Toufik Sahtali
ALG, 0
43
Punti
26
Tornei
729
Best: 476
▲
8
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
43
Punti
26
Tornei
730
Best: 730
--
0
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
43
Punti
29
Tornei
731
Best: 659
--
0
JiSung Nam
KOR, 15-08-1993
42
Punti
13
Tornei
732
Best: 732
▲
1
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
42
Punti
19
Tornei
733
Best: 520
▲
54
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
42
Punti
19
Tornei
734
Best: 340
▲
58
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
42
Punti
23
Tornei
735
Best: 694
▼
-1
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
42
Punti
24
Tornei
736
Best: 691
▼
-1
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
42
Punti
24
Tornei
737
Best: 737
▼
-1
Matteo Covato
ITA, 0
42
Punti
26
Tornei
738
Best: 144
▼
-107
Cem Ilkel
TUR, 21-08-1995
41
Punti
8
Tornei
739
Best: 520
--
0
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
41
Punti
8
Tornei
740
Best: 666
▼
-29
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
41
Punti
12
Tornei
741
Best: 728
▲
13
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
41
Punti
13
Tornei
742
Best: 488
▼
-30
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
41
Punti
14
Tornei
743
Best: 716
▼
-3
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
41
Punti
22
Tornei
744
Best: 725
▼
-3
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
41
Punti
25
Tornei
745
Best: 563
▼
-7
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
41
Punti
25
Tornei
746
Best: 620
▲
6
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
41
Punti
28
Tornei
747
Best: 546
▼
-24
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
41
Punti
28
Tornei
748
Best: 45
▼
-3
Maximilian Marterer
GER, 15-06-1995
40
Punti
2
Tornei
749
Best: 633
▼
-3
Nick Kyrgios
AUS, 27-04-1995
40
Punti
6
Tornei
750
Best: 447
▼
-2
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
40
Punti
19
Tornei
751
Best: 720
▼
-2
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
40
Punti
20
Tornei
752
Best: 700
▼
-10
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
40
Punti
24
Tornei
753
Best: 753
▼
-3
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 0
40
Punti
25
Tornei
754
Best: 688
▼
-3
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
40
Punti
25
Tornei
755
Best: 437
▼
-11
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
40
Punti
26
Tornei
756
Best: 756
▲
4
Pierre Yves Bailly
BEL, 01-01-1900
39
Punti
7
Tornei
757
Best: 606
▼
-4
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
39
Punti
8
Tornei
758
Best: 439
▲
136
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
39
Punti
13
Tornei
759
Best: 409
▼
-12
Juan Carlos Aguilar
CAN, 20-11-1998
39
Punti
17
Tornei
760
Best: 403
▼
-4
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
39
Punti
20
Tornei
761
Best: 742
▼
-6
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
39
Punti
20
Tornei
762
Best: 753
▲
6
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
39
Punti
24
Tornei
763
Best: 729
▼
-6
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
39
Punti
25
Tornei
764
Best: 632
▼
-6
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
39
Punti
26
Tornei
765
Best: 754
▼
-6
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
39
Punti
27
Tornei
766
Best: 636
▲
5
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
39
Punti
28
Tornei
767
Best: 760
▼
-6
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
38
Punti
8
Tornei
768
Best: 595
▼
-6
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
38
Punti
13
Tornei
769
Best: 744
--
0
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
38
Punti
18
Tornei
770
Best: 704
▼
-6
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
38
Punti
19
Tornei
771
Best: 552
▼
-6
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
38
Punti
20
Tornei
772
Best: 364
▼
-6
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
38
Punti
21
Tornei
773
Best: 764
▼
-6
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
38
Punti
22
Tornei
774
Best: 774
▲
31
Amir Omarkhanov
KAZ, 17-11-2007
38
Punti
24
Tornei
775
Best: 400
▼
-5
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
37
Punti
18
Tornei
776
Best: 605
▲
4
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
37
Punti
30
Tornei
777
Best: 777
▼
-5
Jack Anthrop
USA, 0
36
Punti
9
Tornei
778
Best: 778
▼
-5
Karim Bennani
MAR, 0
36
Punti
11
Tornei
779
Best: 729
▲
32
Karlis Ozolins
LAT, 15-06-2002
36
Punti
17
Tornei
780
Best: 770
▼
-6
Victor Lilov
USA, 11-02-2004
36
Punti
21
Tornei
781
Best: 655
▼
-6
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
36
Punti
21
Tornei
782
Best: 716
▼
-6
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
36
Punti
24
Tornei
783
Best: 675
▼
-6
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
36
Punti
25
Tornei
784
Best: 773
▼
-5
Melios Efstathiou
CYP, 02-03-1999
36
Punti
25
Tornei
785
Best: 785
▼
-4
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 0
35
Punti
4
Tornei
786
Best: 752
▼
-4
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
35
Punti
6
Tornei
787
Best: 787
▼
-4
Roger Pascual Ferra
ESP, 0
35
Punti
9
Tornei
788
Best: 780
▼
-3
Ivan Ivanov
BUL, 01-01-1900
35
Punti
13
Tornei
789
Best: 778
▼
-3
Matyas Fuele
HUN, 22-12-1998
35
Punti
14
Tornei
790
Best: 509
▼
-2
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
35
Punti
19
Tornei
791
Best: 530
▼
-2
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
35
Punti
19
Tornei
792
Best: 792
▼
-2
Bruno Fernandez
BRA, 0
35
Punti
20
Tornei
793
Best: 786
▼
-2
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
35
Punti
23
Tornei
794
Best: 794
▲
34
Izan Almazan Valiente
ESP, 0
35
Punti
24
Tornei
795
Best: 709
--
0
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
35
Punti
27
Tornei
796
Best: 768
--
0
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
35
Punti
28
Tornei
797
Best: 659
--
0
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
35
Punti
30
Tornei
798
Best: 451
▼
-79
Pedro Cachin
ARG, 12-04-1995
34
Punti
8
Tornei
799
Best: 762
▼
-1
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
34
Punti
10
Tornei
800
Best: 800
▼
-16
Nikita Bilozertsev
UKR, 0
34
Punti
10
Tornei
801
Best: 673
▼
-1
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
34
Punti
14
Tornei
802
Best: 802
▼
-1
Maximo Zeitune
ARG, 0
34
Punti
18
Tornei
803
Best: 637
▼
-1
Linang Xiao
CHN, 18-03-2000
34
Punti
19
Tornei
804
Best: 601
▼
-1
Bautista Vilicich
ARG, 05-10-2001
34
Punti
20
Tornei
805
Best: 699
▼
-1
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
34
Punti
20
Tornei
806
Best: 390
--
0
Pedro Araujo
POR, 26-03-2002
34
Punti
24
Tornei
807
Best: 733
▼
-13
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
34
Punti
25
Tornei
808
Best: 682
▼
-1
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
33
Punti
8
Tornei
809
Best: 451
▼
-1
Marko Miladinovic
SRB, 07-12-2000
33
Punti
11
Tornei
810
Best: 810
▲
30
Dong Ju Kim
KOR, 0
33
Punti
11
Tornei
811
Best: 553
▼
-2
Pedro Rodenas
ESP, 30-03-2004
33
Punti
12
Tornei
812
Best: 812
▼
-2
Oliver Bonding
GBR, 0
33
Punti
14
Tornei
813
Best: 130
▼
-1
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
33
Punti
21
Tornei
814
Best: 814
▲
11
Jorge Plans
ESP, 0
33
Punti
21
Tornei
815
Best: 758
▼
-2
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
33
Punti
22
Tornei
816
Best: 801
▼
-2
Alejandro Juan Mano
ESP, 14-01-2005
33
Punti
24
Tornei
817
Best: 773
▼
-2
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
33
Punti
24
Tornei
818
Best: 635
▼
-40
John Sperle
GER, 30-01-2002
33
Punti
24
Tornei
819
Best: 265
▼
-3
Evgenii Tiurnev
RUS, 08-04-1997
32
Punti
13
Tornei
820
Best: 820
▲
25
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
32
Punti
18
Tornei
821
Best: 821
▼
-4
Luca Preda
ROU, 0
32
Punti
19
Tornei
822
Best: 417
▼
-4
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
32
Punti
19
Tornei
823
Best: 717
▼
-4
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
32
Punti
20
Tornei
824
Best: 751
▼
-4
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
32
Punti
22
Tornei
825
Best: 745
▼
-4
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
32
Punti
24
Tornei
826
Best: 666
▲
3
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
32
Punti
26
Tornei
827
Best: 65
▼
-5
Egor Gerasimov
BLR, 11-11-1992
31
Punti
12
Tornei
828
Best: 814
▼
-5
Petros Tsitsipas
GRE, 27-07-2000
31
Punti
16
Tornei
829
Best: 824
▼
-5
Yannik Kelm
GER, 01-01-1900
31
Punti
20
Tornei
830
Best: 812
▼
-4
Maximilian Homberg
GER, 25-01-2003
31
Punti
20
Tornei
831
Best: 820
▼
-4
Michel Hopp
GER, 01-01-1900
31
Punti
20
Tornei
832
Best: 688
▼
-2
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
31
Punti
29
Tornei
833
Best: 687
▼
-2
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
31
Punti
31
Tornei
834
Best: 24
▼
-2
Martin Klizan
SVK, 11-07-1989
30
Punti
8
Tornei
835
Best: 826
▼
-2
Gian Luca Tanner
SUI, 12-01-2001
30
Punti
11
Tornei
836
Best: 832
▼
-2
Matt Ponchet
FRA, 22-06-2004
30
Punti
12
Tornei
837
Best: 837
▼
-2
Pavel Lagutin
RUS, 0
30
Punti
12
Tornei
838
Best: 810
▼
-2
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
30
Punti
13
Tornei
839
Best: 801
▼
-2
Alejandro Turriziani Alvarez
ESP, 12-02-2003
30
Punti
16
Tornei
840
Best: 814
▼
-2
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
30
Punti
17
Tornei
841
Best: 756
▲
13
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
30
Punti
22
Tornei
842
Best: 50
▼
-3
Mikael Ymer
SWE, 09-09-1998
29
Punti
8
Tornei
843
Best: 843
▲
88
Ryan Colby
USA, 0
29
Punti
8
Tornei
844
Best: 840
▼
-3
Arklon Huertas Del Pino Cordova
PER, 16-07-1994
29
Punti
10
Tornei
845
Best: 352
▼
-3
Gregoire Barrere
FRA, 16-02-1994
29
Punti
11
Tornei
846
Best: 211
▼
-47
Evgeny Karlovskiy
RUS, 07-08-1994
29
Punti
11
Tornei
847
Best: 847
▲
13
Peter Makk
HUN, 0
29
Punti
13
Tornei
848
Best: 597
▼
-5
Julio Cesar Porras
ARG, 25-02-1998
29
Punti
16
Tornei
849
Best: 841
▼
-5
Rafael Izquierdo Luque
ESP, 10-01-2000
29
Punti
17
Tornei
850
Best: 821
▼
-4
Vincent Marysko
GER, 04-02-2006
29
Punti
18
Tornei
851
Best: 811
▼
-4
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
29
Punti
23
Tornei
852
Best: 607
▼
-4
Jacob Brumm
USA, 30-11-1998
29
Punti
25
Tornei
853
Best: 847
▼
-4
Patrick Schoen
SUI, 04-05-2005
28
Punti
9
Tornei
854
Best: 854
▼
-4
Hoyoung Roh
KOR, 0
28
Punti
10
Tornei
855
Best: 855
▼
-4
Marc Van Der Merwe
RSA, 0
28
Punti
10
Tornei
856
Best: 856
▲
30
Jack Kennedy
USA, 01-01-1900
28
Punti
12
Tornei
857
Best: 852
▼
-5
Scott Jones
AUS, 01-01-1900
28
Punti
14
Tornei
858
Best: 694
▼
-5
Xiaofei Wang
CHN, 10-01-2003
28
Punti
14
Tornei
859
Best: 655
▲
10
Noah Schachter
USA, 06-09-1999
28
Punti
21
Tornei
860
Best: 855
▼
-5
John Hallquist Lithen
SWE, 03-12-2001
28
Punti
23
Tornei
861
Best: 785
▼
-5
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
28
Punti
23
Tornei
862
Best: 653
▼
-5
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
28
Punti
26
Tornei
863
Best: 863
▲
185
Thijs Boogaard
NED, 05-07-2008
27
Punti
7
Tornei
864
Best: 838
▼
-6
Luca Pow
GBR, 01-02-2005
27
Punti
8
Tornei
865
Best: 823
▼
-6
Luca Wiedenmann
GER, 01-01-1900
27
Punti
11
Tornei
866
Best: 861
▼
-5
Andreja Petrovic
NOR, 01-02-2000
27
Punti
13
Tornei
867
Best: 599
▼
-5
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
27
Punti
15
Tornei
868
Best: 868
▼
-5
Charlie Robertson
GBR, 0
27
Punti
15
Tornei
869
Best: 860
▼
-4
Jumpei Yamasaki
JPN, 02-07-1997
27
Punti
17
Tornei
870
Best: 740
▼
-4
Lautaro Agustin Falabella
ARG, 19-01-1998
27
Punti
18
Tornei
871
Best: 736
▼
-4
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
27
Punti
19
Tornei
872
Best: 792
▼
-4
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
27
Punti
20
Tornei
873
Best: 774
▲
25
Nitin Kumar Sinha
IND, 20-02-1999
27
Punti
22
Tornei
874
Best: 858
▼
-4
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
26
Punti
6
Tornei
874
Best: 874
▼
-4
Emon Van Loben Sels
USA, 0
26
Punti
6
Tornei
876
Best: 787
▼
-4
Kalin Ivanovski
MKD, 11-05-2004
26
Punti
11
Tornei
877
Best: 852
▼
-13
Ivan Nedelko
RUS, 12-05-1986
26
Punti
14
Tornei
878
Best: 738
▼
-5
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
26
Punti
16
Tornei
879
Best: 879
▼
-5
Joao Victor Couto Loureiro
BRA, 0
26
Punti
19
Tornei
880
Best: 784
▼
-5
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
26
Punti
22
Tornei
881
Best: 714
▼
-5
Niklas Schell
GER, 03-01-1999
26
Punti
26
Tornei
882
Best: 878
▼
-4
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
26
Punti
29
Tornei
883
Best: 763
▼
-4
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
26
Punti
30
Tornei
884
Best: 139
▼
-3
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
25
Punti
4
Tornei
885
Best: 850
▼
-3
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
25
Punti
6
Tornei
886
Best: 712
▼
-3
Aoran Wang
CHN, 05-02-1997
25
Punti
9
Tornei
887
Best: 395
▼
-3
Tiago Cacao
POR, 28-02-1998
25
Punti
11
Tornei
888
Best: 411
▼
-3
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
25
Punti
11
Tornei
889
Best: 742
▼
-1
Aleksandr Lobanov
RUS, 01-04-2001
25
Punti
14
Tornei
890
Best: 887
▼
-3
Manish Sureshkumar
IND, 13-08-1999
25
Punti
15
Tornei
891
Best: 776
▼
-2
Daisuke Sumizawa
JPN, 31-01-1999
25
Punti
16
Tornei
892
Best: 830
▲
22
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
25
Punti
20
Tornei
893
Best: 893
▼
-3
Anas Mazdrashki
BUL, 0
25
Punti
21
Tornei
894
Best: 894
▲
6
Finn Murgett
GBR, 0
25
Punti
24
Tornei
895
Best: 837
▼
-4
Marko Maksimovic
SRB, 12-02-2006
25
Punti
24
Tornei
896
Best: 832
▼
-19
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
25
Punti
26
Tornei
897
Best: 620
▼
-5
Trey Hilderbrand
USA, 15-05-2000
24
Punti
7
Tornei
898
Best: 479
▼
-5
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
24
Punti
8
Tornei
899
Best: 845
▼
-4
Shunsuke Nakagawa
JPN, 07-03-2000
24
Punti
12
Tornei
900
Best: 900
▲
9
Enzo Kohlmann De Freitas
BRA, 0
24
Punti
14
Tornei
901
Best: 901
▼
-5
Tomas Serrano Luis
POR, 0
24
Punti
20
Tornei
902
Best: 894
▼
-5
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
24
Punti
21
Tornei
903
Best: 749
▼
-4
Alexander Klintcharov
NZL, 25-08-1996
24
Punti
21
Tornei
904
Best: 735
▼
-2
Ezekiel Clark
USA, 19-07-1998
24
Punti
24
Tornei
905
Best: 901
▼
-4
Romain Faucon
BEL, 04-09-2002
24
Punti
25
Tornei
906
Best: 851
▼
-3
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
24
Punti
27
Tornei
907
Best: 669
▲
10
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
24
Punti
28
Tornei
908
Best: 908
▼
-4
Matthew Forbes
USA, 0
23
Punti
7
Tornei
909
Best: 909
▼
-4
Theodore Dean
USA, 0
23
Punti
7
Tornei
910
Best: 910
▼
-4
Calvin Mueller
GER, 0
23
Punti
10
Tornei
911
Best: 911
▼
-4
Anton Shepp
NZL, 0
23
Punti
11
Tornei
912
Best: 912
▼
-1
Kasra Rahmani
IRI, 0
23
Punti
16
Tornei
913
Best: 913
▼
-1
Marc Majdandzic
GER, 0
23
Punti
16
Tornei
914
Best: 914
▼
-1
Benjamin Pietri
FRA, 0
23
Punti
18
Tornei
915
Best: 915
--
0
Nikolai Barsukov
GER, 0
23
Punti
18
Tornei
916
Best: 791
--
0
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
23
Punti
21
Tornei
917
Best: 272
▲
1
Orlando Luz
BRA, 08-02-1998
22
Punti
4
Tornei
918
Best: 888
▲
1
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
22
Punti
5
Tornei
919
Best: 479
▲
1
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
22
Punti
9
Tornei
920
Best: 714
▼
-12
Isaiah Strode
USA, 15-09-1997
22
Punti
11
Tornei
921
Best: 911
--
0
Salvador Price
COL, 19-02-2005
22
Punti
14
Tornei
922
Best: 536
--
0
Ryotaro Taguchi
JPN, 30-06-2000
22
Punti
15
Tornei
923
Best: 839
--
0
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
22
Punti
15
Tornei
924
Best: 769
▲
1
Miles Jones
USA, 26-12-2000
22
Punti
16
Tornei
925
Best: 883
▼
-1
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
22
Punti
17
Tornei
926
Best: 610
--
0
Dev Javia
IND, 16-03-2002
22
Punti
21
Tornei
927
Best: 881
▲
1
Evan Bynoe
USA, 27-05-1999
22
Punti
23
Tornei
928
Best: 833
▲
1
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
22
Punti
26
Tornei
929
Best: 898
▲
1
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
21
Punti
4
Tornei
930
Best: 759
▲
3
Pablo Masjuan Ginel
ESP, 01-01-1900
21
Punti
9
Tornei
931
Best: 666
▲
1
Rudy Quan
USA, 21-02-2006
21
Punti
9
Tornei
932
Best: 925
▲
2
Stijn Paardekooper
NED, 29-08-2003
21
Punti
11
Tornei
933
Best: 478
▼
-23
Lucas Bouquet
FRA, 05-08-1997
21
Punti
14
Tornei
934
Best: 934
▲
1
Adan Freire Da Silva
FRA, 0
21
Punti
19
Tornei
935
Best: 935
▲
1
Nicolas Zanellato
BRA, 22-01-2002
21
Punti
20
Tornei
936
Best: 561
▲
66
Fermin Tenti
ARG, 14-06-1997
21
Punti
21
Tornei
937
Best: 733
▼
-10
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
21
Punti
21
Tornei
938
Best: 912
▲
144
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
21
Punti
22
Tornei
939
Best: 900
▲
26
Axel Nefve
USA, 22-07-2000
21
Punti
22
Tornei
940
Best: 940
▼
-3
Lorenzo Angelini
ITA, 0
21
Punti
22
Tornei
941
Best: 830
▼
-3
Mihai Razvan Marinescu
ROU, 09-09-2001
21
Punti
28
Tornei
942
Best: 794
▼
-3
Grigoriy Lomakin
KAZ, 18-03-1998
21
Punti
33
Tornei
943
Best: 943
▼
-2
Spencer Johnson
USA, 0
20
Punti
8
Tornei
944
Best: 233
▼
-2
Yun seong Chung
KOR, 27-03-1998
20
Punti
10
Tornei
945
Best: 945
▲
23
Ryo Tabata
JPN, 0
20
Punti
12
Tornei
946
Best: 946
▲
72
Natan Rodrigues
BRA, 02-02-2002
20
Punti
15
Tornei
947
Best: 927
▼
-3
Qian Sun
CHN, 12-07-2001
20
Punti
18
Tornei
948
Best: 886
▼
-3
Brian Bozemoj
NED, 30-11-2003
20
Punti
18
Tornei
949
Best: 585
▲
10
Ewen Lumsden
GBR, 17-02-2000
20
Punti
19
Tornei
950
Best: 940
▼
-4
Younes Lalami
MAR, 18-04-2001
20
Punti
19
Tornei
951
Best: 880
▼
-4
Kristjan Tamm
EST, 16-06-1998
20
Punti
20
Tornei
952
Best: 827
▼
-4
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
20
Punti
22
Tornei
953
Best: 652
▼
-4
Diego Fernandez Flores
CHI, 07-10-2000
20
Punti
28
Tornei
954
Best: 912
▼
-4
Michael Zhu
USA, 12-08-1992
20
Punti
28
Tornei
955
Best: 390
▼
-4
David Pichler
AUT, 19-02-1996
19
Punti
3
Tornei
956
Best: 638
▼
-4
Johannes Ingildsen
DEN, 01-07-1997
19
Punti
4
Tornei
957
Best: 773
▼
-4
Ozan Baris
USA, 31-03-2004
19
Punti
7
Tornei
958
Best: 958
▼
-4
Taym Al Azmeh
GER, 0
19
Punti
8
Tornei
959
Best: 959
▲
25
Aleksa Ciric
SRB, 0
19
Punti
8
Tornei
960
Best: 960
▼
-5
Oskar Brostrom Poulsen
DEN, 0
19
Punti
9
Tornei
961
Best: 836
▼
-5
Jea Moon Lee
KOR, 02-07-1993