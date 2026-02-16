Doha 500 | Hard | $2833335 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica ATP Italiani: Luciano Darderi al n.21 del mondo
16/02/2026 09:43 1 commento
Classifica Atp Entry System Singolo (16-02-2026)
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
10300
Punti
18
Tornei
5
Best: 5
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
4405
Punti
22
Tornei
20
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
1955
Punti
29
Tornei
21
Best: 21
▲
1
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1904
Punti
34
Tornei
57
Best: 6
▲
1
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
910
Punti
20
Tornei
65
Best: 35
▼
-5
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
850
Punti
26
Tornei
85
Best: 29
▼
-13
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
665
Punti
23
Tornei
94
Best: 67
▲
3
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
629
Punti
24
Tornei
109
Best: 63
▼
-2
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
553
Punti
25
Tornei
110
Best: 108
▼
-2
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
553
Punti
28
Tornei
140
Best: 126
▲
5
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
447
Punti
20
Tornei
156
Best: 151
▼
-2
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
397
Punti
23
Tornei
163
Best: 118
▼
-4
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
376
Punti
25
Tornei
166
Best: 60
▼
-3
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
370
Punti
28
Tornei
167
Best: 125
▼
-6
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
367
Punti
17
Tornei
206
Best: 127
--
0
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
292
Punti
37
Tornei
216
Best: 16
▲
1
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
270
Punti
24
Tornei
225
Best: 202
--
0
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
252
Punti
25
Tornei
262
Best: 108
▼
-2
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
204
Punti
25
Tornei
288
Best: 288
--
0
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
180
Punti
24
Tornei
300
Best: 298
▲
6
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
172
Punti
21
Tornei
306
Best: 306
▲
1
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
166
Punti
24
Tornei
340
Best: 332
▲
3
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
142
Punti
27
Tornei
359
Best: 341
▼
-6
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
133
Punti
22
Tornei
395
Best: 389
▼
-3
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
120
Punti
22
Tornei
397
Best: 183
▼
-2
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
120
Punti
23
Tornei
405
Best: 357
▼
-2
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
117
Punti
21
Tornei
412
Best: 409
▼
-1
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
116
Punti
31
Tornei
430
Best: 357
▼
-3
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
111
Punti
27
Tornei
437
Best: 121
▼
-1
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
107
Punti
17
Tornei
443
Best: 415
▼
-15
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
106
Punti
28
Tornei
445
Best: 382
--
0
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
106
Punti
34
Tornei
462
Best: 460
▼
-2
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
98
Punti
25
Tornei
466
Best: 387
▼
-3
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
97
Punti
26
Tornei
467
Best: 426
▲
42
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
96
Punti
24
Tornei
468
Best: 368
▼
-4
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
96
Punti
29
Tornei
478
Best: 470
▼
-4
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
92
Punti
16
Tornei
485
Best: 480
▼
-1
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
89
Punti
19
Tornei
490
Best: 372
▼
-9
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
88
Punti
22
Tornei
492
Best: 315
▼
-1
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
87
Punti
17
Tornei
516
Best: 285
▼
-8
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
80
Punti
22
Tornei
520
Best: 510
▼
-3
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
79
Punti
29
Tornei
559
Best: 559
▲
1
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
70
Punti
20
Tornei
567
Best: 509
▲
8
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
68
Punti
19
Tornei
578
Best: 578
▲
70
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
67
Punti
29
Tornei
591
Best: 402
▼
-41
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
64
Punti
21
Tornei
614
Best: 128
▼
-234
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
59
Punti
4
Tornei
625
Best: 617
▼
-6
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
58
Punti
20
Tornei
631
Best: 624
▼
-7
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
57
Punti
11
Tornei
639
Best: 629
▼
-5
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
56
Punti
20
Tornei
654
Best: 651
▼
-3
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
53
Punti
16
Tornei
656
Best: 523
▼
-3
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
53
Punti
19
Tornei
665
Best: 443
▼
-2
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
52
Punti
25
Tornei
666
Best: 540
▼
-2
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
52
Punti
29
Tornei
673
Best: 655
▼
-3
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
51
Punti
26
Tornei
674
Best: 575
▼
-3
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
51
Punti
27
Tornei
683
Best: 683
▼
-1
Pierluigi Basile
ITA, 0
49
Punti
13
Tornei
701
Best: 456
▲
62
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
46
Punti
17
Tornei
737
Best: 737
▼
-1
Matteo Covato
ITA, 0
42
Punti
26
Tornei
758
Best: 439
▲
136
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
39
Punti
13
Tornei
760
Best: 403
▼
-4
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
39
Punti
20
Tornei
776
Best: 605
▲
4
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
37
Punti
30
Tornei
795
Best: 709
--
0
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
35
Punti
27
Tornei
807
Best: 733
▼
-13
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
34
Punti
25
Tornei
826
Best: 666
▲
3
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
32
Punti
26
Tornei
867
Best: 599
▼
-5
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
27
Punti
15
Tornei
874
Best: 858
▼
-4
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
26
Punti
6
Tornei
878
Best: 738
▼
-5
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
26
Punti
16
Tornei
880
Best: 784
▼
-5
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
26
Punti
22
Tornei
882
Best: 878
▼
-4
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
26
Punti
29
Tornei
938
Best: 912
▲
144
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
21
Punti
22
Tornei
940
Best: 940
▼
-3
Lorenzo Angelini
ITA, 0
21
Punti
22
Tornei
952
Best: 827
▼
-4
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
20
Punti
22
Tornei
964
Best: 964
▼
-7
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
19
Punti
16
Tornei
978
Best: 377
▼
-4
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
18
Punti
16
Tornei
979
Best: 961
▼
-18
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
18
Punti
17
Tornei
983
Best: 978
▼
-5
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
18
Punti
21
Tornei
1009
Best: 951
▼
-4
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
17
Punti
27
Tornei
1015
Best: 902
▼
-3
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
16
Punti
8
Tornei
1043
Best: 985
--
0
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
15
Punti
21
Tornei
1063
Best: 1048
▼
-3
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
14
Punti
24
Tornei
1103
Best: 942
--
0
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
12
Punti
15
Tornei
1129
Best: 1129
▲
504
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
11
Punti
12
Tornei
1144
Best: 906
▼
-6
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
11
Punti
21
Tornei
1145
Best: 812
▼
-6
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
11
Punti
23
Tornei
1148
Best: 910
▼
-7
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
10
Punti
3
Tornei
1161
Best: 938
▼
-91
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
10
Punti
10
Tornei
1166
Best: 1069
▼
-8
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
10
Punti
14
Tornei
1176
Best: 1176
▼
-8
Maximilian Figl
ITA, 0
10
Punti
22
Tornei
1181
Best: 62
▼
-7
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
9
Punti
2
Tornei
1185
Best: 1185
▼
-6
Andrea Meduri
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1193
Best: 1193
▼
-8
Leonardo Primucci
ITA, 0
9
Punti
9
Tornei
1205
Best: 1205
▼
-5
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
9
Punti
16
Tornei
1206
Best: 1206
▼
-8
Andrea De Marchi
ITA, 0
9
Punti
16
Tornei
1222
Best: 1214
▼
-5
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
8
Punti
9
Tornei
1225
Best: 1225
▼
-5
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
8
Punti
10
Tornei
1227
Best: 1227
▼
-3
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
8
Punti
11
Tornei
1230
Best: 1230
▼
-4
Lorenzo Comino
ITA, 0
8
Punti
12
Tornei
1233
Best: 1233
▼
-6
Filippo Alberti
ITA, 0
8
Punti
14
Tornei
1235
Best: 1231
▼
-4
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
8
Punti
15
Tornei
1243
Best: 1243
▼
-3
Samuele Seghetti
ITA, 0
8
Punti
21
Tornei
1259
Best: 873
▼
-3
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
7
Punti
8
Tornei
1268
Best: 1268
▼
-6
Michele Mecarelli
ITA, 0
7
Punti
10
Tornei
1269
Best: 1154
▼
-6
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
7
Punti
10
Tornei
1285
Best: 1285
▼
-5
Nicolo Toffanin
ITA, 0
7
Punti
15
Tornei
1286
Best: 1286
▼
-5
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
7
Punti
15
Tornei
1324
Best: 1324
▲
61
Gilberto Ravasio
ITA, 0
6
Punti
8
Tornei
1330
Best: 1330
▼
-5
Sebastiano Cocola
ITA, 0
6
Punti
10
Tornei
1349
Best: 1349
▲
70
Alessandro Battiston
ITA, 0
6
Punti
14
Tornei
1351
Best: 1231
▼
-8
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
6
Punti
14
Tornei
1365
Best: 1365
▼
-5
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
5
Punti
4
Tornei
1381
Best: 1360
▼
-6
Leonardo Borrelli
ITA, 01-01-1900
5
Punti
6
Tornei
1384
Best: 1384
▼
-7
William Mirarchi
ITA, 0
5
Punti
6
Tornei
1404
Best: 1404
▼
-5
Gabriele Volpi
ITA, 0
5
Punti
9
Tornei
1418
Best: 1418
▼
-8
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
5
Punti
11
Tornei
1425
Best: 1037
▼
-3
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
5
Punti
15
Tornei
1429
Best: 1405
▼
-3
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
5
Punti
16
Tornei
1462
Best: 1462
▼
-3
Nicola Rispoli
ITA, 0
4
Punti
5
Tornei
1463
Best: 811
▼
-3
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
4
Punti
5
Tornei
1499
Best: 1170
▼
-10
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
4
Punti
9
Tornei
1513
Best: 756
▼
-97
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
4
Punti
11
Tornei
1521
Best: 1521
▼
-7
Filippo Mazzola
ITA, 0
4
Punti
13
Tornei
1528
Best: 800
▼
-6
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
3
Punti
1
Tornei
1580
Best: 1040
▼
-6
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
5
Tornei
1593
Best: 1551
▼
-7
Leonardo Angeloni
ITA, 01-01-1900
3
Punti
6
Tornei
1593
Best: 1593
▼
-7
Mattia Nannelli
ITA, 0
3
Punti
6
Tornei
1602
Best: 1602
▼
-6
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1603
Best: 1603
▼
-6
Edoardo Zanada
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1615
Best: 1615
▼
-7
Vito Dell\'Elba
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1616
Best: 1616
▼
-6
Silvio Mencaglia
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1626
Best: 1156
▼
-6
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
3
Punti
9
Tornei
1629
Best: 1629
▼
-7
Federico Valle
ITA, 0
3
Punti
9
Tornei
1643
Best: 739
▼
-8
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
3
Punti
12
Tornei
1646
Best: 906
▼
-6
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
3
Punti
14
Tornei
1688
Best: 1002
▼
-5
Matteo De Vincentis
ITA, 25-04-1998
2
Punti
2
Tornei
1705
Best: 1705
▼
-6
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1714
Best: 1714
▼
-7
Federico Guarducci
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1732
Best: 1732
▼
-8
Felipe Virgili
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1786
Best: 1786
▼
-8
Simone Agostini
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1786
Best: 1642
▼
-8
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
2
Punti
6
Tornei
1810
Best: 1499
▼
-7
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
7
Tornei
1813
Best: 1722
▼
-7
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
2
Punti
7
Tornei
1813
Best: 1215
▼
-7
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
2
Punti
7
Tornei
1837
Best: 1071
▼
-6
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
2
Punti
10
Tornei
1838
Best: 1705
▼
-14
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
10
Tornei
1852
Best: 1772
▼
-5
Omar Brigida
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1945
Best: 1945
▼
-5
Sergio Badini
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1945
Best: 1892
▼
-5
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1945
Best: 1811
▼
-5
Federico Bove
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1945
Best: 1892
▼
-5
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1945
Best: 1945
▼
-5
Leonardo Iemmi
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1945
Best: 1846
▼
-5
Marco Migliorati
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1945
Best: 1807
▼
-5
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
2047
Best: 2047
▼
-8
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2047
Best: 1903
▼
-8
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2047
Best: 2047
▼
-8
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2047
Best: 2047
▼
-8
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2102
Best: 1163
▼
-7
Daniele Minighini
ITA, 15-07-2004
1
Punti
4
Tornei
2102
Best: 2102
▼
-7
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2141
Best: 2141
▼
-3
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2141
Best: 2141
▼
-3
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2141
Best: 2141
▼
-3
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2199
Best: 2199
▼
-3
Lorenzo Ferri
ITA, 0
1
Punti
7
Tornei
2229
Best: 2229
▼
-6
Andrea Motta
ITA, 0
1
Punti
11
Tornei
Best ranking 21 e con 4 titoli ATP. Praticamente ha raggiunto la carriera di Sonego a soli 24 anni… Ma so già che a qualche suprematista, estraneo non solo al tennis ma addirittura al mondo dello sport, questo traguardo apparrà insignificante.