WTA 1000 Dubai e WTA 125 Oeiras, Midland e Les Sables d’Olonne: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE). Cocciaretto si ritira a Dubai: forfait per un problema alla coscia sinistra

Niente tabellone principale per Elisabetta Cocciaretto al WTA 1000 di Dubai. L’azzurra è stata costretta al forfait dopo aver superato le qualificazioni a causa di un problema fisico alla coscia sinistra.

La marchigiana aveva conquistato il main draw al termine di due battaglie, l’ultima vinta contro la russa Anastasia Zakharova dopo aver annullato tre match point nel set decisivo. Un risultato che confermava il buon momento di forma della numero 57 del mondo, reduce anche dai quarti di finale raggiunti a Doha.

Tuttavia, il problema alla coscia sinistra ha costretto Cocciaretto a fermarsi prima del debutto nel tabellone principale, rinunciando al torneo per evitare rischi maggiori.

Resta ora da capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero, con l’obiettivo di tornare in campo il prima possibile e dare continuità ai progressi mostrati nelle ultime settimane.

WTA Dubai Elena-Gabriela Ruse Elena-Gabriela Ruse 0 4 5 0 Emma Navarro [14] Emma Navarro [14] 0 6 7 0 Vincitore: Navarro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Elena-Gabriela Rusevs (14) Emma Navarro

Sofia Kenin vs (12) Clara Tauson



WTA Dubai Sofia Kenin Sofia Kenin 0 0 Clara Tauson [12] Clara Tauson [12] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

(9) Belinda Bencic vs Jessica Bouzas Maneiro



Il match deve ancora iniziare

Jaqueline Cristian vs (11) Victoria Mboko Non prima 16:00



Il match deve ancora iniziare

Barbora Krejcikova vs (2) Amanda Anisimova



Il match deve ancora iniziare

New Court 1 – ore 08:00

(16) Iva Jovic vs Kamilla Rakhimova Inizio 08:00



WTA Dubai Iva Jovic [16] Iva Jovic [16] 6 1 6 Kamilla Rakhimova Kamilla Rakhimova 1 6 1 Vincitore: Jovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Iva Jovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Iva Jovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Kamilla Rakhimova 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Iva Jovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Iva Jovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Iva Jovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Iva Jovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Sorana Cirstea vs Aliaksandra Sasnovich



WTA Dubai Sorana Cirstea Sorana Cirstea 0 0 Aliaksandra Sasnovich Aliaksandra Sasnovich 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Leylah Fernandez vs Janice Tjen Non prima 11:00



Il match deve ancora iniziare

Jelena Ostapenko vs Anna Kalinskaya Non prima 12:00



Il match deve ancora iniziare

Katerina Siniakova vs Paula Badosa



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 08:00

Varvara Gracheva vs Rebecca Sramkova Inizio 08:00



WTA Dubai Varvara Gracheva Varvara Gracheva 0 7 1 3 Rebecca Sramkova • Rebecca Sramkova 0 5 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Rebecca Sramkova 3-2 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Varvara Gracheva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Varvara Gracheva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Varvara Gracheva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Varvara Gracheva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Laura Siegemund vs Daria Kasatkina



Il match deve ancora iniziare

Moyuka Uchijima vs Anastasia Zakharova



Il match deve ancora iniziare

Antonia Ruzic vs Emma Raducanu Non prima 12:00



Il match deve ancora iniziare

Ulrikke Eikeri / Xinyu Jiang vs Marie Bouzkova / Janice Tjen



Il match deve ancora iniziare

WTA Dubai Alexandra Panova / Diana Shnaider Alexandra Panova / Diana Shnaider 40 7 1 Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi • Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi 15 5 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 Alexandra Panova / Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 6-5 → 7-5 Alexandra Panova / Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-5 → 5-5 Alexandra Panova / Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-5 → 4-5 Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Alexandra Panova / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Alexandra Panova / Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Alexandra Panova / Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Alexandra Panova / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Alexandra Panova/ Diana Shnaidervs Irina Khromacheva/ Aldila Sutjiadi

Giuliana Olmos / Jessica Pegula vs (2) Elise Mertens / (2) Shuai Zhang



Il match deve ancora iniziare

(5) Gabriela Dabrowski / (5) Luisa Stefani vs Kimberly Birrell / Maya Joint Non prima 10:30



Il match deve ancora iniziare

(8) Cristina Bucsa / (8) Nicole Melichar-Martinez vs Varvara Gracheva / Sofia Kenin



Il match deve ancora iniziare

WTA 125 Midland (USA) – Turno Qualificazione – 1° Turno md, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

(2) Lea Mavs (8) Sara Daavettila

(4) Victoria Hu vs Shilin Xu



Il match deve ancora iniziare

Madison Brengle vs Katrina Scott Non prima 18:30



Il match deve ancora iniziare

(6) Elizabeth Mandlik vs Anna Frey



Il match deve ancora iniziare

(1) Ashlyn Krueger vs Katherine Sebov



Il match deve ancora iniziare

Elizabeth Coleman / Carson Tanguilig vs (2) Isabelle Haverlag / (2) Maia Lumsden



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 16:00

(1) Sakura Hosogi vs (6) Alana Smith Inizio 16:00



Il match deve ancora iniziare

Sofia Cabezas Dominguez vs Dalayna Hewitt



Il match deve ancora iniziare

Hanna Chang vs (8) Mary Stoiana Non prima 18:30



Il match deve ancora iniziare

Lia Karatancheva vs Xiaodi You



Il match deve ancora iniziare

(4) Kayla Cross / (4) Anna Rogers vs Martina Capurro Taborda / Marian Gomez Pezuela Cano Non prima 21:00



Il match deve ancora iniziare

WTA 125 Oeiras 3 (Portogallo) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

(2) Dalila Jakupovicvs (8) Nika Radisic

(1) Viktorija Golubic vs Ana Filipa Santos



Il match deve ancora iniziare

Fiona Crawley vs Madalena Matias



Il match deve ancora iniziare

(4) Francisca Jorge / (4) Matilde Jorge vs Gina Dittmann / Ana Filipa Santos



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

(3) Yasmine Mansourivs (7) Nadiia Kolb

Gabriela Knutson vs Ayana Akli



Il match deve ancora iniziare

Emily Appleton vs (7) Kaitlin Quevedo



Il match deve ancora iniziare

Viktoria Hruncakova / Gabriela Knutson vs Michaela Bayerlova / Nadiia Kolb



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

(1) En-Shuo Liangvs (6) Gina Dittmann

(4) Naiktha Bains vs Eden Silva



Il match deve ancora iniziare

Carole Monnet vs (3) Suzan Lamens



Il match deve ancora iniziare

Irina Bara / Iryna Shymanovich vs (2) Eudice Chong / (2) En-Shuo Liang



Il match deve ancora iniziare

WTA 125 Les Sables d’Olonne (Francia) – 1° Turno, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

Anna-Lena Friedsamvs Carol Young Suh Lee

Anastasiia Sobolieva vs (8) Dominika Salkova



Il match deve ancora iniziare

(6) Sofia Costoulas vs Chloe Paquet Non prima 16:00



Il match deve ancora iniziare

Ksenia Efremova vs Mona Barthel Non prima 18:00



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 12:00

Lisa Pigato vs Diana Martynov Inizio 12:00



Il match deve ancora iniziare

Ekaterina Kazionova vs Astrid Lew Yan Foon



Il match deve ancora iniziare