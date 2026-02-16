WTA 1000 Dubai e WTA 125 Oeiras, Midland e Les Sables d’Olonne: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE). Cocciaretto si ritira a Dubai: forfait per un problema alla coscia sinistra

Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Niente tabellone principale per Elisabetta Cocciaretto al WTA 1000 di Dubai. L’azzurra è stata costretta al forfait dopo aver superato le qualificazioni a causa di un problema fisico alla coscia sinistra.
La marchigiana aveva conquistato il main draw al termine di due battaglie, l’ultima vinta contro la russa Anastasia Zakharova dopo aver annullato tre match point nel set decisivo. Un risultato che confermava il buon momento di forma della numero 57 del mondo, reduce anche dai quarti di finale raggiunti a Doha.
Tuttavia, il problema alla coscia sinistra ha costretto Cocciaretto a fermarsi prima del debutto nel tabellone principale, rinunciando al torneo per evitare rischi maggiori.
Resta ora da capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero, con l’obiettivo di tornare in campo il prima possibile e dare continuità ai progressi mostrati nelle ultime settimane.
4 commenti
Coccia….noooo… 😕
La Cosciaretto…
Chi troppo vuole…..nulla stringe.
Cocciaretto, col suo fisico, secondo me dovrebbe centellinare i suoi impegni.
2 tornei consecutivi, in cui nel primo arriva avanti, non se li può permettere.
Speriamo che questo infortunio non sia grave e che in futuro possa trarre beneficio da questa situazione.
Accidenti Coccia, speriamo sia solo precauzionale. La prossima settimana era iscritta al WTA500 di Merida da testa di serie ma vedo che si è già disiscritta. Niente testa di serie per Indian Wells, pazienza