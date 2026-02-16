Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 1000 Dubai e WTA 125 Oeiras, Midland e Les Sables d’Olonne: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE). Cocciaretto si ritira a Dubai: forfait per un problema alla coscia sinistra

16/02/2026 09:24 4 commenti
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images

Niente tabellone principale per Elisabetta Cocciaretto al WTA 1000 di Dubai. L’azzurra è stata costretta al forfait dopo aver superato le qualificazioni a causa di un problema fisico alla coscia sinistra.
La marchigiana aveva conquistato il main draw al termine di due battaglie, l’ultima vinta contro la russa Anastasia Zakharova dopo aver annullato tre match point nel set decisivo. Un risultato che confermava il buon momento di forma della numero 57 del mondo, reduce anche dai quarti di finale raggiunti a Doha.
Tuttavia, il problema alla coscia sinistra ha costretto Cocciaretto a fermarsi prima del debutto nel tabellone principale, rinunciando al torneo per evitare rischi maggiori.
Resta ora da capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero, con l’obiettivo di tornare in campo il prima possibile e dare continuità ai progressi mostrati nelle ultime settimane.

🇦🇪 WTA 1000 Dubai – 1° – 2° Turno – hard

Center Court – ore 08:00
Elena-Gabriela Ruse ROU vs (14) Emma Navarro USA Inizio 08:00
WTA Dubai
Elena-Gabriela Ruse
0
4
5
0
Emma Navarro [14]
0
6
7
0
Vincitore: Navarro
Mostra dettagli

Sofia Kenin USA vs (12) Clara Tauson DEN

WTA Dubai
Sofia Kenin
0
0
Clara Tauson [12]
0
0
Mostra dettagli

(9) Belinda Bencic SUI vs Jessica Bouzas Maneiro ESP

Il match deve ancora iniziare

Jaqueline Cristian ROU vs (11) Victoria Mboko CAN Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

Barbora Krejcikova CZE vs (2) Amanda Anisimova USA

Il match deve ancora iniziare



New Court 1 – ore 08:00
(16) Iva Jovic USA vs Kamilla Rakhimova UZB Inizio 08:00

WTA Dubai
Iva Jovic [16]
6
1
6
Kamilla Rakhimova
1
6
1
Vincitore: Jovic
Mostra dettagli

Sorana Cirstea ROU vs Aliaksandra Sasnovich BLR

WTA Dubai
Sorana Cirstea
0
0
Aliaksandra Sasnovich
0
0
Mostra dettagli

Leylah Fernandez CAN vs Janice Tjen INA Non prima 11:00

Il match deve ancora iniziare

Jelena Ostapenko LAT vs Anna Kalinskaya RUS Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

Katerina Siniakova CZE vs Paula Badosa ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 08:00
Varvara Gracheva FRA vs Rebecca Sramkova SVK Inizio 08:00

WTA Dubai
Varvara Gracheva
0
7
1
3
Rebecca Sramkova
0
5
6
2
Mostra dettagli

Laura Siegemund GER vs Daria Kasatkina AUS

Il match deve ancora iniziare

Moyuka Uchijima JPN vs Anastasia Zakharova RUS

Il match deve ancora iniziare

Antonia Ruzic CRO vs Emma Raducanu GBR Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

Ulrikke Eikeri NOR / Xinyu Jiang CHN vs Marie Bouzkova CZE / Janice Tjen INA

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 09:00
Alexandra Panova RUS / Diana Shnaider RUS vs Irina Khromacheva RUS / Aldila Sutjiadi INA Inizio 09:00
WTA Dubai
Alexandra Panova / Diana Shnaider
40
7
1
Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
15
5
0
Mostra dettagli

Giuliana Olmos MEX / Jessica Pegula USA vs (2) Elise Mertens BEL / (2) Shuai Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

(5) Gabriela Dabrowski CAN / (5) Luisa Stefani BRA vs Kimberly Birrell AUS / Maya Joint AUS Non prima 10:30

Il match deve ancora iniziare

(8) Cristina Bucsa ESP / (8) Nicole Melichar-Martinez USA vs Varvara Gracheva FRA / Sofia Kenin USA

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Midland USA (USA) – Turno Qualificazione – 1° Turno md, cemento (al coperto)

Meredith McGrath Stadium Court – ore 16:00
(2) Lea Ma USA vs (8) Sara Daavettila USA Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare

(4) Victoria Hu USA vs Shilin Xu CHN

Il match deve ancora iniziare

Madison Brengle USA vs Katrina Scott USA Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare

(6) Elizabeth Mandlik USA vs Anna Frey USA

Il match deve ancora iniziare

(1) Ashlyn Krueger USA vs Katherine Sebov CAN

Il match deve ancora iniziare

Elizabeth Coleman USA / Carson Tanguilig USA vs (2) Isabelle Haverlag NED / (2) Maia Lumsden GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 16:00
(1) Sakura Hosogi JPN vs (6) Alana Smith USA Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

Sofia Cabezas Dominguez VEN vs Dalayna Hewitt USA

Il match deve ancora iniziare

Hanna Chang USA vs (8) Mary Stoiana USA Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare

Lia Karatancheva BUL vs Xiaodi You CHN

Il match deve ancora iniziare

(4) Kayla Cross CAN / (4) Anna Rogers USA vs Martina Capurro Taborda ARG / Marian Gomez Pezuela Cano MEX Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Oeiras 3 POR (Portogallo) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Court 1 – ore 12:00
(2) Dalila Jakupovic SLO vs (8) Nika Radisic SLO Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare

(1) Viktorija Golubic SUI vs Ana Filipa Santos POR

Il match deve ancora iniziare

Fiona Crawley USA vs Madalena Matias POR

Il match deve ancora iniziare

(4) Francisca Jorge POR / (4) Matilde Jorge POR vs Gina Dittmann GER / Ana Filipa Santos POR

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – ore 12:00
(3) Yasmine Mansouri FRA vs (7) Nadiia Kolb UKR Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare

Gabriela Knutson CZE vs Ayana Akli USA

Il match deve ancora iniziare

Emily Appleton GBR vs (7) Kaitlin Quevedo ESP

Il match deve ancora iniziare

Viktoria Hruncakova SVK / Gabriela Knutson CZE vs Michaela Bayerlova CZE / Nadiia Kolb UKR

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 12:00
(1) En-Shuo Liang TPE vs (6) Gina Dittmann GER Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare

(4) Naiktha Bains GBR vs Eden Silva GBR

Il match deve ancora iniziare

Carole Monnet FRA vs (3) Suzan Lamens NED

Il match deve ancora iniziare

Irina Bara ROU / Iryna Shymanovich BLR vs (2) Eudice Chong HKG / (2) En-Shuo Liang TPE

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Les Sables d’Olonne FRA (Francia) – 1° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 12:00
Anna-Lena Friedsam GER vs Carol Young Suh Lee USA Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare

Anastasiia Sobolieva UKR vs (8) Dominika Salkova CZE

Il match deve ancora iniziare

(6) Sofia Costoulas BEL vs Chloe Paquet FRA Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

Ksenia Efremova FRA vs Mona Barthel GER Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Lisa Pigato ITA vs Diana Martynov FRA Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

Ekaterina Kazionova RUS vs Astrid Lew Yan Foon FRA

Il match deve ancora iniziare

TAG:

4 commenti

fondo (Guest) 16-02-2026 10:07

Coccia….noooo… 😕

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dr House (Guest) 16-02-2026 10:02

La Cosciaretto…

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 16-02-2026 09:52

Chi troppo vuole…..nulla stringe.
Cocciaretto, col suo fisico, secondo me dovrebbe centellinare i suoi impegni.
2 tornei consecutivi, in cui nel primo arriva avanti, non se li può permettere.
Speriamo che questo infortunio non sia grave e che in futuro possa trarre beneficio da questa situazione.

2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 16-02-2026 09:45

Accidenti Coccia, speriamo sia solo precauzionale. La prossima settimana era iscritta al WTA500 di Merida da testa di serie ma vedo che si è già disiscritta. Niente testa di serie per Indian Wells, pazienza

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!