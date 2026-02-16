Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Doha, Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Jannik Sinner per i colori italiani (LIVE)

16/02/2026 09:04 Nessun commento
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
ARE ATP 500 Doha – 1° Turno – hard

Center Court – ore 11:30
Mubarak Shannan Zayid QAT vs Alexei Popyrin AUS
Il match deve ancora iniziare

Jakub Mensik CZE vs Jan Choinski GBR (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Tomas Machac CZE vs Jannik Sinner ITA (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare

Daniil Medvedev RUS vs Juncheng Shang CHN

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 1 – ore 13:00
Valentin Royer FRA vs Pierre-Hugues Herbert FRA

Il match deve ancora iniziare

Arthur Fils FRA vs Kamil Majchrzak POL (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 2 – ore 14:00
Karen Khachanov RUS / Andrey Rublev RUS vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

Il match deve ancora iniziare

Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Ugo Humbert FRA / Arthur Rinderknech FRA

Il match deve ancora iniziare









BRA ATP 500 Rio de Janeiro – 1° Turno – hard

Quadra Guga Kuerten – ore 20:30
Joao Fonseca BRA / Marcelo Melo BRA vs Damir Dzumhur BIH / Alexandre Muller FRA
Il match deve ancora iniziare

Gustavo Heide BRA vs Vit Kopriva CZE (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Yannick Hanfmann GER vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare



Quadra 1 – ore 20:30
Cristian Garin CHI vs Thiago Agustin Tirante ARG

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo CHI vs Emilio Nava USA

Il match deve ancora iniziare

Igor Marcondes BRA vs Ignacio Buse PER

Il match deve ancora iniziare



Quadra 2 – ore 22:00
Dusan Lajovic SRB vs Daniel Altmaier GER

Il match deve ancora iniziare










USA ATP 250 Delray Beach – 1° Turno – hard

Center Court – ore 17:00
Gabriel Diallo CAN / Ethan Quinn USA vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO
Il match deve ancora iniziare

Patrick Kypson USA vs Terence Atmane FRA (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Valentin Vacherot MON vs Alex Michelsen USA (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare

Sho Shimabukuro JPN vs Marcos Giron USA (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Rinky Hijikata AUS vs Frances Tiafoe USA (Non prima 03:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 18:00
Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL vs Miomir Kecmanovic SRB / Brandon Nakashima USA

Il match deve ancora iniziare

Nuno Borges POR vs Coleman Wong HKG

Il match deve ancora iniziare

