ATP 500 Doha, Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Jannik Sinner per i colori italiani (LIVE)
ATP 500 Doha – 1° Turno – hard
Center Court – ore 11:30
Mubarak Shannan Zayid vs Alexei Popyrin
Jakub Mensik vs Jan Choinski (Non prima 13:00)
Tomas Machac vs Jannik Sinner (Non prima 17:30)
Daniil Medvedev vs Juncheng Shang
Grandstand 1 – ore 13:00
Valentin Royer vs Pierre-Hugues Herbert
Arthur Fils vs Kamil Majchrzak (Non prima 15:00)
Grandstand 2 – ore 14:00
Karen Khachanov / Andrey Rublev vs Harri Heliovaara / Henry Patten
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Ugo Humbert / Arthur Rinderknech
ATP 500 Rio de Janeiro – 1° Turno – hard
Quadra Guga Kuerten – ore 20:30
Joao Fonseca / Marcelo Melo vs Damir Dzumhur / Alexandre Muller
Gustavo Heide vs Vit Kopriva (Non prima 00:00)
Yannick Hanfmann vs Joao Lucas Reis Da Silva
Quadra 1 – ore 20:30
Cristian Garin vs Thiago Agustin Tirante
Alejandro Tabilo vs Emilio Nava
Igor Marcondes vs Ignacio Buse
Quadra 2 – ore 22:00
Dusan Lajovic vs Daniel Altmaier
ATP 250 Delray Beach – 1° Turno – hard
Center Court – ore 17:00
Gabriel Diallo / Ethan Quinn vs Austin Krajicek / Nikola Mektic
Patrick Kypson vs Terence Atmane (Non prima 20:00)
Valentin Vacherot vs Alex Michelsen (Non prima 21:30)
Sho Shimabukuro vs Marcos Giron (Non prima 01:00)
Rinky Hijikata vs Frances Tiafoe (Non prima 03:00)
Court 1 – ore 18:00
Luke Johnson / Jan Zielinski vs Miomir Kecmanovic / Brandon Nakashima
Nuno Borges vs Coleman Wong
TAG: ATP 250 Delray Beach, ATP 250 Delray Beach 2026, ATP 500 Doha, ATP 500 Doha 2026, ATP 500 Rio de Janeiro, ATP 500 Rio de Janeiro 2026
