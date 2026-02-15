Darderi nervoso, non trova le migliori sensazioni e cede Cerundolo nella finale dell’ATP 250 Buenos Aires

Una giornata “no” la vedi da una somma di piccole cose. E la vedi subito, fin dai primi scambi quando non senti la palla (e chiedi immediatamente racchette con corde diverse…), cerchi di picchiarla a tutta vista la potenza del tuo braccio ma non cammina come vorresti e senti tutto nero, con le tue accelerazioni che escono di un niente mentre l’altro, in modo beffardo, trova tante righe o giù di lì. Troppa negatività in Luciano Darderi nella finale dell’ATP 250 di Buenos Aires, persa piuttosto nettamente contro un Francisco Cerúndolo più positivo, pratico e lucido nel cogliere i momenti corretti per affondare col diritto, e assai più ordinato in difesa, fase sulla quale ha costruito il successo, pronto a passare poi al contrattacco con le sue eccellenti “manate” col diritto, oggi in grandissimo spolvero. Cerundolo vince per 6-4 6-2 in poco più di un’ora e mezza di gioco, ed è un successo da sogno ottenuto in casa alla terza finale nel torneo, di fronte al pubblico di casa, superando anche qualche momento di tensione nel secondo set che avrebbe potuto pagare a carissimo prezzo. Non è stata una finale memorabile, tanti gli errori da parte di entrambi i giocatori. Alla fine Francisco ha vinto perché ha sbagliato di meno nei momenti decisivi, ha saputo attendere le sfuriate perdenti di Darderi e capitalizzare la negatività dell’italiano, davvero insoddisfatto del suo gioco e, soprattutto dal secondo set, impegnato in dialogo continuo col suo angolo su quel che non funzionava nel suo tennis, …a suo dire quasi tutto, mala sorte inclusa.

È un peccato perché Cerundolo non ha servito nemmeno così bene (53% di prime in campo) ed è stato evidente per gran parte del match che preferisse lasciare il pallino a Luciano per non sbagliare, col braccio un po’ bloccato. In questo è forse mancato Dardari, più che nelle sensazioni cattive con la palla e i tanti errori: il non aver intuito che con un gioco più solido e vario, senza cercare di sfondare a tutti i costi, avrebbe potuto alzare ancor più la tensione nel giocatore di casa che, notoriamente, non è solidissimo e può incappare in momenti negativi e perdenti. Cerundolo invece è stato accorto, a sua volta ha visto ben presto che Darderi non era contento di come impattava e gli andava la palla, così è stato più cauto, ha aspettato gli errori dell’italiano e si è difeso abbastanza bene per poi contrattaccare. Del resto quando hai un diritto così fulminante che ti permette di prenderti il punto da ogni posizione o invertire l’inerzia a tuo favore, anche esser un filo attendista può funzionare. Invece Darderi, sfiduciato e per niente positivo, è andato per tutto il match su e giù, con momenti di qualità ed accelerazioni devastanti alternati a punti buttati via per fretta o volendo a tutti i costi sfondare l’avversario di potenza. Cerundolo si è difeso bene, ma l’ha fatto spesso da una posizione piuttosto arretrata, fatto questo che poteva essere sfruttato meglio da Luciano con palle corte, o drive più lavorati di spin e angolati che avrebbero scoperto il fianco del rivale per un successivo affondo col lungo linea nello spazio aperto. Invece “Luli” è andato dritto per dritto, volendo cercare a tutti i costi la pallata definitiva o quasi e questo l’ha pagato con troppi errori. Scelte di gioco non corrette, figlie di una giornata non buona in generale. Probabilmente anche la frustrazione di vivere una finale, il momento più atteso e magico, con brutte sensazioni è stato un peso che non è riuscito a gestire. Il potenziale di Darderi è ancora in parte inesplorato: questa partita gli potrà essere certamente utile per riviverla, capire come mai non è riuscito a performare e così non ricadere in questi errori. Aveva vinto tutte le quattro finale precedentemente disputate, questa sconfitta in Argentina l’ha sofferta sicuramente.

Luciano rispetto alle giornate precedenti ha ricavato assai meno col servizio, e non solo in termini di punti diretti ma anche per utilizzo tattico del colpo. Cerundolo solo in rari cari ha risposto aggressivo, c’era lo spazio per un primo colpo di scambio non necessariamente a tutto gas ma teso a spostare il rivale e aprirgli dello spazio. Probabile che Darderi abbia anche sentito il gap negativo sulla diagonale di rovescio, e questo l’abbia irrigidito. In effetti quando Cerundolo è riuscito a tenerlo sul lato sinistro, pochi sono stati i punti vinti da Luciano o anche quelli nei quali è riuscito a scappare dall’angolo senza tirare la classica pallata o la va o la spacca. In generale Cerundolo si è dimostrato un giocatore più completo tecnicamente e versatile, per questo ha meritato il successo, il quarto in carriera a livello ATP. Darderi chiude buona settimana col best ranking di n.21. Perdere una finale è sempre un dolore, ma si porta a casa qualcosa di buono. La sua condizione generale è ottima, c’è spazio per crescere ancora e irrompere in top 20.

Marco Mazzoni

La cronaca

Darderi scatta bene dai blocchi, ottimo turno di servizio con due battute vincenti. Il campo si è rallentato per la pioggia, e fa più fresco, condizioni assai diverse a quelle del resto della settimana. Buon avvio anche per Cerundolo alla battuta, pronto a scatenare la potenza del diritto dal centro. I due hanno schemi di gioco similari, comandare col diritto in progressione sul rovescio dell’avversario, quindi la tenuta sul lato sinistro sarà decisiva. Nel terzo game Luciano si ritrova sotto 0-30 con una palla corta che non passa la rete. Rimedia Darderi con un forcing micidiale col diritto (colpisce due righe!) e poi una smorzata di rovescio perfetta. Francisco poi vince il primo duro braccio di ferro da fondo campo, ecco la palla break per l’argentino. Se la gioca male Darderi, si sposta dopo il servizio a sinistra per caricare il diritto ma la palla muore a mezza rete, colpita un po’ bassa. BREAK, 2-1 Cerundolo. Qualche errore di troppo col diritto dell’italiano nato in Argentina, come sul 15-30 nel quarto game, una palla per lui comoda da spingere. Arriva ugualmente la chance di contro break per Darderi grazie al doppio fallo dell’argentino ai vantaggi. Si gioca sulla diagonale di rovescio e Fran è più duro, Luciano sbaglia per primo. È una fase convulsa, con tanti errori. Brutto il diritto inside out in risposta di Darderi sulla seconda palla break, paga la fretta di cogliere l’occasione. Annullando una terza palla break e dopo ben 18 punti, Cerundolo si porta 3-1. La sensazione è che Luciano debba prendersi grandi rischi per “sfondare” col diritto, tenendo una velocità di crociera prossima al suo massimo potenziale, mentre Cerundolo gioca non sempre a tutta e al momento buono accelera a tutta e sorprende l’italiano nello spazio scoperto, una gestione più oculata ed efficace. Francisco inizia anche a scendere a rete per accorciare gli scambi, e lo fa in contro tempo con buona scelta, come la smorzata col rovescio assai efficace, tutte variazioni che giovano a Cerundolo e tolgono ritmo a Darderi. Con un turno di battuta ottimo l’argentino si porta 4-2, progressivamente più sciolto e sicuro. Non un momento difficile per Darderi, che non trova che la potenza per tener fermo il rivale ma non ci riesce, e non serve bene, tanto che sulla seconda Francisco è molto aggressivo, guadagna campo e forza lo scambio sul lato sinistro di Luciano. 15-40, due chance del doppio break per l’argentino. Si affida addirittura a un estemporaneo serve and volley da destra, e l’effetto sorpresa paga; poi ecco una bordata di diritto dopo una prima di servizio potente. Rimonta Darderi, 4-3. Improvvisamente Cerundolo sbaglia due diritti di scambio nell’ottavo game, Darderi riceve in dono due insperate palle break sul 15-40 nel momento più difficile del set. Annulla la prima l’argentino pizzicando l’incrocio delle righe con un top vigoroso, poi Luciano è assai sfortunato con un rovescio lungo linea a tutto braccio che gli esce di un niente e sarebbe stato vincente. Darderi impreca e sottolinea la poca buona sorte, ma non deve perdere il focus su di un set tutt’altro che compromesso. Cerundolo resta assai pratico, il diritto fila che è un piacere e non rischia nemmeno troppo, bravo a scegliere il momento per l’affondo. Servendo sul 5-4, Francisco fallisce malamente il set point sul 40-30, poi ai vantaggi è un fulmine nel passare da difesa ad attacco, gran classe. Si alza lo spettacolo: bellissimo il tocco vincente di Darderi rimettendo la smorzata sul secondo set point, al termine di uno scambio durissimo per spinta. Il set si chiude al terzo set point, con una risposta out dell’italiano. 6-4. Gran lotta, Cerundolo più attento e versatile, mentre Darderi non riesce a sfondare come vorrebbe e non trova un piano b sulla difesa eccellente del rivale.

Darderi non scatta sicuro al servizio nel secondo set, mentre Cerundolo tira accelerazioni con calibrata sicurezza, e questo innervosisce l’italiano. Infatti Luciano sembra voler un po’ strafare, come sull’attacco a rete sul 30 pari un po’ morbido che provoca il passante comodo di Cerundolo, e palla break. Darderi commette pure dallo di piede sulla prima… e Francisco non si fa pregare, dalla risposta muove l’azzurro con un grande angolo e lo punisce con una smorzata. La frustrazione di “Luli” al cambio campo è evidente, dice al suo angolo che da un’ora non gliene va bene una tra righe e il resto, una negatività che non lo aiuta. Lo aiuta all’improvviso Cerundolo che stacca la spina e con tre incertezze, fermo con le gambe, si ritrova sotto 0-40. Basta la prima palla break: una risposta poderosa quasi non salta e c’è il contro break, 1 pari. Fase a dir poco convulsa, ora è di nuovo Darderi a sbagliare, del tutto insoddisfatto della tensione delle corde, di come non sente la palla e gli cammina assai di meno di quello che vorrebbe. Affretta i tempi e non è mai una buona soluzione…. Luciano cede il turno di servizio a zero, terzo BREAK di fila e Cerundolo avanti 2-1 senza colpo ferire. L’otto volante continua… Francisco alterna buone accelerazioni ad errori e con un doppio fallo sul 30 pari offre la chance a Darderi. Stavolta è forte troppo lontano Luciano, c’è tanto campo per l’argentino e col diritto inside out cancella la chance. Vola malamente a terra la racchetta dell’italiano dopo una risposta in rete, frustrazione a mille. 3-1 Cerundolo, con il pubblico che si infiamma mentre Darderi aspetta le palle per servire ad occhi chiusi e scuotendo la testa, del tutto insoddisfatto del proprio gioco. Ha perso fiducia e focus Darderi, tira tutto a tutta e la precisione non c’è più. Un diritto fuori 3 metri e poi un tentativo di smorzata dopo il servizio pessimo. 15-40. Non crolla Luciano, si salva ritrovando concentrazione e finalmente anche scelte logiche nella spinta. 3-2. Darderi continua ad esternare la sua frustrazione nel settimo game, quando parla con il suo team e gioca a tutta, nemmeno fortunato in una schermaglia sotto rete. 0-30. Poi mette tutta la rabbia in un diritto cross micidiale, ma ormai gioca senza rete, solo cercando di sfondare a tutti i costi e non va. 15-40, due palle break che profumano di MP. Con una gran difesa Luciano salva uno scambio quasi perso, 30-40, quindi un servizio vincente. Col secondo doppio fallo nel game, arriva la palla break n.3. È quella fatale a Luciano, il diritto dopo il servizio è lungo. 5-2 Cerundolo, a un passo dal primo titolo in casa. Finisce 6-2 con un turno di servizio comodo dell’argentino, e ormai Darderi già sotto la doccia mentalmente. Una vittoria meritata per Cerundolo, raggiante per il primo successo nella sua città, ma più di un rimpianto per Darderi che ha iniziato male la partita e non è riuscito a ritrovare il filo del suo miglior tennis, dopo una settimana ottima. Imparerà da questa sconfitta.

Francisco Cerundolo vs Luciano Darderi

