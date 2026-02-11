Marin Cilic raggiunge le 600 vittorie ATP: è il croato più vincente della storia (Video)

Marin Cilic ha raggiunto un traguardo storico all’ATP 250 di Dallas, conquistando la sua 600ª vittoria a livello di circuito maggiore grazie al successo contro il giovane Learner Tien. Un risultato che conferma la straordinaria longevità e costanza del croato, protagonista per oltre due decenni nel circuito ATP.

A 37 anni, Cilic è uno dei giocatori più rispettati del tour. Il suo tennis potente da fondo campo e la sua competitività lo hanno reso una presenza costante ai vertici anche durante l’era dominata dai “Big Three”. Con questo successo, il croato diventa il giocatore del suo Paese con più vittorie nel circuito, superando le 599 di Goran Ivanisevic.

Tra i giocatori in attività, solo Novak Djokovic ha raccolto più successi a livello ATP, mentre Cilic si trova davanti a nomi come Stan Wawrinka, Gaël Monfils e Alexander Zverev. Un dato che testimonia la sua continuità ad altissimo livello.

Il momento più alto della sua carriera resta il trionfo allo US Open 2014, quando conquistò il suo unico titolo dello Slam battendo Kei Nishikori in finale, dopo aver eliminato Roger Federer in semifinale. Quel successo gli aprì le porte delle ATP Finals per la prima volta, torneo che disputò anche dal 2016 al 2018. Nel 2016 arrivò anche il primo Masters 1000 a Cincinnati, mentre negli anni successivi raggiunse la finale a Wimbledon nel 2017 e quella agli Australian Open nel 2018, entrambe perse contro Federer.

Dal 2009 al 2023, Cilic è rimasto stabilmente tra i primi venti del ranking mondiale, prima che un grave infortunio al ginocchio nel 2023 interrompesse la sua continuità. Dopo un primo intervento chirurgico e una lunga riabilitazione, il croato è stato costretto a una seconda operazione nel 2024.

Nonostante le difficoltà, la sua determinazione lo ha portato a una delle imprese più sorprendenti della carriera: nel settembre 2024, pochi giorni prima di compiere 36 anni, vinse l’ATP 250 di Hangzhou partendo dal numero 777 del mondo, diventando il campione con il ranking più basso nella storia del circuito ATP.

Fuori dal campo, Cilic è impegnato anche nel sociale. Nel 2016 ha fondato la Marin Cilic Foundation, con l’obiettivo di sostenere i giovani attraverso borse di studio, progetti educativi e attività motivazionali.

Il compagno di squadra e amico Ivan Dodig ha elogiato il traguardo del connazionale: “La sua carriera è incredibile. Ha fatto tutto: titoli ATP, uno Slam, anni tra i migliori del mondo. Sono orgoglioso di lui e sono sicuro che vincerà ancora”.

La 600ª vittoria rappresenta così un altro capitolo di una carriera lunga e ricca di successi, simbolo della continuità e della competitività di uno dei giocatori più importanti della storia del tennis croato.





Marco Rossi