Challenger Pau, Brisbane 2, Tenerife 2, Baton Rouge, Chennai: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

11/02/2026 09:38 Nessun commento
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

CHALLENGER Tenerife 2 (🇪🇸 Spagna) – 1° – 2° Turno, cemento

Tenerife Arena – ore 11:00
Pol Martin Tiffon ESP vs Raul Brancaccio ITA
Il match deve ancora iniziare

Pablo Llamas Ruiz ESP vs Jacopo Berrettini ITA

Il match deve ancora iniziare

Toby Samuel GBR vs Daniel Merida ESP (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Marc-Andrea Huesler SUI / Stefano Travaglia ITA vs Pablo Llamas Ruiz ESP / Benjamin Winter Lopez ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 11:00
Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Benjamin Hassan LBN

Il match deve ancora iniziare

Lloyd Harris RSA vs Miguel Damas ESP

Il match deve ancora iniziare

Ignasi Forcano Aparicio ESP / Ivan Marrero Curbelo ESP vs Victor Cornea ROU / Szymon Walkow POL

Il match deve ancora iniziare

Alberto Barroso Campos ESP / David Vega Hernandez ESP vs Max Westphal FRA / Theodore Winegar USA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 11:00
Tom Gentzsch GER vs Benjamin Willwerth USA

Il match deve ancora iniziare

Giles Hussey GBR vs Luka Mikrut CRO

Il match deve ancora iniziare

Filip Duda CZE / David Poljak CZE vs Samuel Garcia Hernandez ESP / Joel Toral Ocana ESP

Il match deve ancora iniziare

Federico Bondioli ITA / Giorgio Ricca ITA vs Ivan Liutarevich BLR / Tim Ruehl GER

Il match deve ancora iniziare

Matej Dodig CRO / Admir Kalender CRO vs Luka Mikrut CRO / Tiago Pereira POR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Pau (🇫🇷 Francia) – 1° – 2° Turno, cemento (al coperto)

Court Central – ore 11:00
Gregoire Jacq FRA / Skander Mansouri TUN vs Jakub Paul SUI / Matej Vocel CZE
Il match deve ancora iniziare

Clement Chidekh FRA vs Alexander Shevchenko KAZ (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Bonzi FRA vs Mikhail Kukushkin KAZ (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Raphael Collignon BEL vs Patrick Zahraj GER

Il match deve ancora iniziare

Arthur Bouquier FRA vs Luca Nardi ITA (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Giulio Zeppieri ITA vs Henri Squire GER

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Rithvik Choudary Bollipalli IND / Reese Stalder USA vs Anirudh Chandrasekar IND / Daniel Cukierman ISR

Il match deve ancora iniziare

N.Sriram Balaji IND / Neil Oberleitner AUT vs Patrick Harper AUS / Benjamin Kittay USA

Il match deve ancora iniziare

Mark Lajal EST vs Daniil Glinka EST (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Jeevan Nedunchezhiyan IND / Ramkumar Ramanathan IND vs Martin Damm USA / Michael Vrbensky CZE

Il match deve ancora iniziare

Arjun Kadhe IND / Piotr Matuszewski POL vs Karol Drzewiecki POL / Filip Pieczonka POL

Il match deve ancora iniziare

Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE vs Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Chennai (🇮🇳 India) – 1° – 2° Turno, cemento

Centre Court – ore 06:30
Ioannis Xilas GRE vs Jay Clarke GBR
Il match deve ancora iniziare

Denis Yevseyev KAZ vs Mukund Sasikumar IND

ATP Chennai
Denis Yevseyev
3
6
6
Mukund Sasikumar
6
2
3
Vincitore: Yevseyev
Mostra dettagli

Lorenzo Carboni ITA vs Federico Agustin Gomez ARG

ATP Chennai
Lorenzo Carboni
40
3
Federico Agustin Gomez [2]
A
4
Mostra dettagli

Eric Vanshelboim UKR / Denis Yevseyev KAZ vs Siddhant Banthia IND / Saketh Myneni IND

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 06:30
Maks Kasnikowski POL vs Aryan Lakshmanan IND

Il match deve ancora iniziare

Lohithaksha Bathrinath IND / Abhinav Sanjeev Shanmugam IND vs Manas Dhamne IND / Atharva Sharma IND

ATP Chennai
Lohithaksha Bathrinath / Abhinav Sanjeev Shanmugam
6
2
10
Manas Dhamne / Atharva Sharma
3
6
8
Vincitore: Bathrinath / Shanmugam
Mostra dettagli

Felix Gill GBR / Alastair Gray GBR vs Francis Casey Alcantara PHI / Adil Kalyanpur IND

ATP Chennai
Felix Gill / Alastair Gray
6
7
Francis Casey Alcantara / Adil Kalyanpur
2
6
Vincitore: Gill / Gray
Mostra dettagli



Court 2 – ore 06:30
Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND vs Sai Karteek Reddy Ganta IND / Digvijaypratap Singh IND

Il match deve ancora iniziare

Ishaque Eqbal IND / Manish Sureshkumar IND vs Carl Holder GBR / Raghav Jaisinghani IND

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Baton Rouge (🇺🇸 USA) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Court 1 – ore 18:00
Olaf Pieczkowski POL vs Quinn Vandecasteele USA
Il match deve ancora iniziare

Cannon Kingsley USA vs Erik Arutiunian BLR

Il match deve ancora iniziare

Andre Ilagan USA vs Christian Langmo USA

Il match deve ancora iniziare

Cannon Kingsley USA / Jody Maginley ANT vs Charles Barry IRL / Braden Shick USA

Il match deve ancora iniziare

George Goldhoff USA / Calum Puttergill AUS vs Felix Corwin USA / Matt Kuhar USA

Il match deve ancora iniziare

Ronald Hohmann USA / Andres Martin USA vs Brandon Perez VEN / Karl Poling USA

Il match deve ancora iniziare

Zachary Fuchs USA / Jamie Vance USA vs Ryan Dickerson USA / Tristan McCormick USA

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 18:00
Andrej Loncarevic FRA vs Andres Andrade ECU

Il match deve ancora iniziare

Robert Strombachs LAT vs Stefan Dostanic USA

Il match deve ancora iniziare

James Hopper GBR / Pranav Kumar USA vs Juan Jose Bianchi VEN / Daniel Milavsky USA

Il match deve ancora iniziare

Andres Andrade ECU / Tyler Zink USA vs Valentin Basel ARG / Franco Ribero ARG

Il match deve ancora iniziare

Alafia Ayeni USA / Keegan Smith USA vs Scott Duncan GBR / James Mackinlay GBR

Il match deve ancora iniziare

Finn Bass GBR / Ben Jones GBR vs Boris Arias BOL / Noah Schachter USA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Brisbane 2 (🇦🇺 Australia) – 2° Turno, cemento

H. Matsuoka 🇯🇵 b M. Polmans 🇦🇺 4-6 7-6(7) 6-3
A. Bolt 🇦🇺 b O. Jasika 🇦🇺 6-2 4-1 rit.
Z. Zhang 🇨🇳 b Y. Uchiyama 🇯🇵 6-4 7-6(7)
D. Blanch 🇺🇸 b A. Weber 🇫🇷 6-1 6-3

Denolly C 🇫🇷 / Wang A 🇹🇼 b Isomura K 🇯🇵 / Uesugi K 🇯🇵 3-6 7-6(5) 10-7
Daly Walkin B 🇺🇸 / Rai A 🇳🇿 b Imamura M 🇯🇵 / Tajima N 🇯🇵 6-2 5-7 10-3
Charlton J 🇦🇺 / Romios M C 🇦🇺 b Jasika O 🇦🇺 / Sun F 🇦🇺 7-6(11) 6-4
Cook E 🇦🇺 / Sach T L 🇦🇺 b Bayldon B 🇦🇺 / Delaney Je 🇦🇺 6-4 6-7(5) 10-7
Host T 🇦🇺 / Markovina D 🇦🇺 b Mackenzie J 🇦🇺 / Tabata R 🇦🇺 3-6 7-6(3) 10-7
Delaney J 🇦🇺 / Polmans M 🇦🇺 b Uchiyama Y 🇯🇵 / Watanabe S 🇯🇵 5-7 6-3 10-4
Hulme M 🇦🇺 / Pearson K 🇦🇺 b Anderson O 🇦🇺 / Hewitt C 🇦🇺 7-6(3) 6-4

