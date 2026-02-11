Challenger Pau, Brisbane 2, Tenerife 2, Baton Rouge, Chennai: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)
CHALLENGER Tenerife 2 (🇪🇸 Spagna) – 1° – 2° Turno, cemento
Tenerife Arena – ore 11:00
Pol Martin Tiffon vs Raul Brancaccio
Pablo Llamas Ruiz vs Jacopo Berrettini
Toby Samuel vs Daniel Merida (Non prima 16:00)
Marc-Andrea Huesler / Stefano Travaglia vs Pablo Llamas Ruiz / Benjamin Winter Lopez
Court 5 – ore 11:00
Sascha Gueymard Wayenburg vs Benjamin Hassan
Lloyd Harris vs Miguel Damas
Ignasi Forcano Aparicio / Ivan Marrero Curbelo vs Victor Cornea / Szymon Walkow
Alberto Barroso Campos / David Vega Hernandez vs Max Westphal / Theodore Winegar
Court 4 – ore 11:00
Tom Gentzsch vs Benjamin Willwerth
Giles Hussey vs Luka Mikrut
Filip Duda / David Poljak vs Samuel Garcia Hernandez / Joel Toral Ocana
Federico Bondioli / Giorgio Ricca vs Ivan Liutarevich / Tim Ruehl
Matej Dodig / Admir Kalender vs Luka Mikrut / Tiago Pereira
CHALLENGER Pau (🇫🇷 Francia) – 1° – 2° Turno, cemento (al coperto)
Court Central – ore 11:00
Gregoire Jacq / Skander Mansouri vs Jakub Paul / Matej Vocel
Clement Chidekh vs Alexander Shevchenko (Non prima 12:30)
Benjamin Bonzi vs Mikhail Kukushkin (Non prima 14:30)
Raphael Collignon vs Patrick Zahraj
Arthur Bouquier vs Luca Nardi (Non prima 18:30)
Giulio Zeppieri vs Henri Squire
Court 1 – ore 11:00
Rithvik Choudary Bollipalli / Reese Stalder vs Anirudh Chandrasekar / Daniel Cukierman
N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner vs Patrick Harper / Benjamin Kittay
Mark Lajal vs Daniil Glinka (Non prima 14:00)
Jeevan Nedunchezhiyan / Ramkumar Ramanathan vs Martin Damm / Michael Vrbensky
Arjun Kadhe / Piotr Matuszewski vs Karol Drzewiecki / Filip Pieczonka
Erik Grevelius / Adam Heinonen vs Arthur Reymond / Luca Sanchez
CHALLENGER Chennai (🇮🇳 India) – 1° – 2° Turno, cemento
Centre Court – ore 06:30
Ioannis Xilas vs Jay Clarke
Denis Yevseyev vs Mukund Sasikumar
Lorenzo Carboni vs Federico Agustin Gomez
Eric Vanshelboim / Denis Yevseyev vs Siddhant Banthia / Saketh Myneni
Court 1 – ore 06:30
Maks Kasnikowski vs Aryan Lakshmanan
Lohithaksha Bathrinath / Abhinav Sanjeev Shanmugam vs Manas Dhamne / Atharva Sharma
Felix Gill / Alastair Gray vs Francis Casey Alcantara / Adil Kalyanpur
Court 2 – ore 06:30
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha vs Sai Karteek Reddy Ganta / Digvijaypratap Singh
Ishaque Eqbal / Manish Sureshkumar vs Carl Holder / Raghav Jaisinghani
CHALLENGER Baton Rouge (🇺🇸 USA) – 2° Turno, cemento (al coperto)
Court 1 – ore 18:00
Olaf Pieczkowski vs Quinn Vandecasteele
Cannon Kingsley vs Erik Arutiunian
Andre Ilagan vs Christian Langmo
Cannon Kingsley / Jody Maginley vs Charles Barry / Braden Shick
George Goldhoff / Calum Puttergill vs Felix Corwin / Matt Kuhar
Ronald Hohmann / Andres Martin vs Brandon Perez / Karl Poling
Zachary Fuchs / Jamie Vance vs Ryan Dickerson / Tristan McCormick
Court 5 – ore 18:00
Andrej Loncarevic vs Andres Andrade
Robert Strombachs vs Stefan Dostanic
James Hopper / Pranav Kumar vs Juan Jose Bianchi / Daniel Milavsky
Andres Andrade / Tyler Zink vs Valentin Basel / Franco Ribero
Alafia Ayeni / Keegan Smith vs Scott Duncan / James Mackinlay
Finn Bass / Ben Jones vs Boris Arias / Noah Schachter
CHALLENGER Brisbane 2 (🇦🇺 Australia) – 2° Turno, cemento
H. Matsuoka 🇯🇵 b M. Polmans 🇦🇺 4-6 7-6(7) 6-3
A. Bolt 🇦🇺 b O. Jasika 🇦🇺 6-2 4-1 rit.
Z. Zhang 🇨🇳 b Y. Uchiyama 🇯🇵 6-4 7-6(7)
D. Blanch 🇺🇸 b A. Weber 🇫🇷 6-1 6-3
Denolly C 🇫🇷 / Wang A 🇹🇼 b Isomura K 🇯🇵 / Uesugi K 🇯🇵 3-6 7-6(5) 10-7
Daly Walkin B 🇺🇸 / Rai A 🇳🇿 b Imamura M 🇯🇵 / Tajima N 🇯🇵 6-2 5-7 10-3
Charlton J 🇦🇺 / Romios M C 🇦🇺 b Jasika O 🇦🇺 / Sun F 🇦🇺 7-6(11) 6-4
Cook E 🇦🇺 / Sach T L 🇦🇺 b Bayldon B 🇦🇺 / Delaney Je 🇦🇺 6-4 6-7(5) 10-7
Host T 🇦🇺 / Markovina D 🇦🇺 b Mackenzie J 🇦🇺 / Tabata R 🇦🇺 3-6 7-6(3) 10-7
Delaney J 🇦🇺 / Polmans M 🇦🇺 b Uchiyama Y 🇯🇵 / Watanabe S 🇯🇵 5-7 6-3 10-4
Hulme M 🇦🇺 / Pearson K 🇦🇺 b Anderson O 🇦🇺 / Hewitt C 🇦🇺 7-6(3) 6-4
