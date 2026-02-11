Challenger Pau, Brisbane 2, Tenerife 2, Baton Rouge, Chennai: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

CHALLENGER Tenerife 2 (🇪🇸 Spagna) – 1° – 2° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

Pol Martin Tiffonvs Raul Brancaccio

Pablo Llamas Ruiz vs Jacopo Berrettini



Il match deve ancora iniziare

Toby Samuel vs Daniel Merida (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Marc-Andrea Huesler / Stefano Travaglia vs Pablo Llamas Ruiz / Benjamin Winter Lopez



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – ore 11:00

Sascha Gueymard Wayenburg vs Benjamin Hassan



Il match deve ancora iniziare

Lloyd Harris vs Miguel Damas



Il match deve ancora iniziare

Ignasi Forcano Aparicio / Ivan Marrero Curbelo vs Victor Cornea / Szymon Walkow



Il match deve ancora iniziare

Alberto Barroso Campos / David Vega Hernandez vs Max Westphal / Theodore Winegar



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 11:00

Tom Gentzsch vs Benjamin Willwerth



Il match deve ancora iniziare

Giles Hussey vs Luka Mikrut



Il match deve ancora iniziare

Filip Duda / David Poljak vs Samuel Garcia Hernandez / Joel Toral Ocana



Il match deve ancora iniziare

Federico Bondioli / Giorgio Ricca vs Ivan Liutarevich / Tim Ruehl



Il match deve ancora iniziare

Matej Dodig / Admir Kalender vs Luka Mikrut / Tiago Pereira



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Pau (🇫🇷 Francia) – 1° – 2° Turno, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

Gregoire Jacq/ Skander Mansourivs Jakub Paul/ Matej Vocel

Clement Chidekh vs Alexander Shevchenko (Non prima 12:30)



Il match deve ancora iniziare

Benjamin Bonzi vs Mikhail Kukushkin (Non prima 14:30)



Il match deve ancora iniziare

Raphael Collignon vs Patrick Zahraj



Il match deve ancora iniziare

Arthur Bouquier vs Luca Nardi (Non prima 18:30)



Il match deve ancora iniziare

Giulio Zeppieri vs Henri Squire



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 11:00

Rithvik Choudary Bollipalli / Reese Stalder vs Anirudh Chandrasekar / Daniel Cukierman



Il match deve ancora iniziare

N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner vs Patrick Harper / Benjamin Kittay



Il match deve ancora iniziare

Mark Lajal vs Daniil Glinka (Non prima 14:00)



Il match deve ancora iniziare

Jeevan Nedunchezhiyan / Ramkumar Ramanathan vs Martin Damm / Michael Vrbensky



Il match deve ancora iniziare

Arjun Kadhe / Piotr Matuszewski vs Karol Drzewiecki / Filip Pieczonka



Il match deve ancora iniziare

Erik Grevelius / Adam Heinonen vs Arthur Reymond / Luca Sanchez



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Chennai (🇮🇳 India) – 1° – 2° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

Ioannis Xilasvs Jay Clarke

Denis Yevseyev vs Mukund Sasikumar



ATP Chennai Denis Yevseyev Denis Yevseyev 3 6 6 Mukund Sasikumar Mukund Sasikumar 6 2 3 Vincitore: Yevseyev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Yevseyev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 M. Sasikumar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 D. Yevseyev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Sasikumar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 D. Yevseyev 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Sasikumar 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 D. Yevseyev 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 M. Sasikumar 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 D. Yevseyev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Sasikumar 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 D. Yevseyev 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 M. Sasikumar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 D. Yevseyev 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6

Lorenzo Carboni vs Federico Agustin Gomez



ATP Chennai Lorenzo Carboni • Lorenzo Carboni 40 3 Federico Agustin Gomez [2] Federico Agustin Gomez [2] A 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Carboni 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 F. Agustin Gomez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 3-3 → 3-4 L. Carboni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Agustin Gomez 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 L. Carboni 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Agustin Gomez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Carboni 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Agustin Gomez 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Eric Vanshelboim / Denis Yevseyev vs Siddhant Banthia / Saketh Myneni



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 06:30

Maks Kasnikowski vs Aryan Lakshmanan



Il match deve ancora iniziare

Lohithaksha Bathrinath / Abhinav Sanjeev Shanmugam vs Manas Dhamne / Atharva Sharma



ATP Chennai Lohithaksha Bathrinath / Abhinav Sanjeev Shanmugam Lohithaksha Bathrinath / Abhinav Sanjeev Shanmugam 6 2 10 Manas Dhamne / Atharva Sharma Manas Dhamne / Atharva Sharma 3 6 8 Vincitore: Bathrinath / Shanmugam Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3

Felix Gill / Alastair Gray vs Francis Casey Alcantara / Adil Kalyanpur



ATP Chennai Felix Gill / Alastair Gray Felix Gill / Alastair Gray 6 7 Francis Casey Alcantara / Adil Kalyanpur Francis Casey Alcantara / Adil Kalyanpur 2 6 Vincitore: Gill / Gray Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* ace 6*-5 6-6 → 7-6 F. Casey Alcantara / Kalyanpur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 F. Gill / Gray 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Casey Alcantara / Kalyanpur 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Gill / Gray 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 F. Casey Alcantara / Kalyanpur 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 4-4 F. Gill / Gray 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Casey Alcantara / Kalyanpur 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 3-2 → 3-3 F. Gill / Gray 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Casey Alcantara / Kalyanpur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 F. Gill / Gray 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Casey Alcantara / Kalyanpur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Gill / Gray 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Casey Alcantara / Kalyanpur 0-15 df 0-30 0-40 5-2 → 6-2 F. Gill / Gray 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 F. Casey Alcantara / Kalyanpur 15-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 F. Gill / Gray 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 F. Casey Alcantara / Kalyanpur 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-30 40-30 40-40 3-0 → 3-1 F. Gill / Gray 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 F. Casey Alcantara / Kalyanpur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 F. Gill / Gray 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 06:30

Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha vs Sai Karteek Reddy Ganta / Digvijaypratap Singh



Il match deve ancora iniziare

Ishaque Eqbal / Manish Sureshkumar vs Carl Holder / Raghav Jaisinghani



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Baton Rouge (🇺🇸 USA) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

Olaf Pieczkowskivs Quinn Vandecasteele

Cannon Kingsley vs Erik Arutiunian



Il match deve ancora iniziare

Andre Ilagan vs Christian Langmo



Il match deve ancora iniziare

Cannon Kingsley / Jody Maginley vs Charles Barry / Braden Shick



Il match deve ancora iniziare

George Goldhoff / Calum Puttergill vs Felix Corwin / Matt Kuhar



Il match deve ancora iniziare

Ronald Hohmann / Andres Martin vs Brandon Perez / Karl Poling



Il match deve ancora iniziare

Zachary Fuchs / Jamie Vance vs Ryan Dickerson / Tristan McCormick



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – ore 18:00

Andrej Loncarevic vs Andres Andrade



Il match deve ancora iniziare

Robert Strombachs vs Stefan Dostanic



Il match deve ancora iniziare

James Hopper / Pranav Kumar vs Juan Jose Bianchi / Daniel Milavsky



Il match deve ancora iniziare

Andres Andrade / Tyler Zink vs Valentin Basel / Franco Ribero



Il match deve ancora iniziare

Alafia Ayeni / Keegan Smith vs Scott Duncan / James Mackinlay



Il match deve ancora iniziare

Finn Bass / Ben Jones vs Boris Arias / Noah Schachter



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Brisbane 2 (🇦🇺 Australia) – 2° Turno, cemento

H. Matsuoka 🇯🇵 b M. Polmans 🇦🇺 4-6 7-6(7) 6-3A. Bolt 🇦🇺 b O. Jasika 🇦🇺 6-2 4-1 rit.Z. Zhang 🇨🇳 b Y. Uchiyama 🇯🇵 6-4 7-6(7)D. Blanch 🇺🇸 b A. Weber 🇫🇷 6-1 6-3

Denolly C 🇫🇷 / Wang A 🇹🇼 b Isomura K 🇯🇵 / Uesugi K 🇯🇵 3-6 7-6(5) 10-7

Daly Walkin B 🇺🇸 / Rai A 🇳🇿 b Imamura M 🇯🇵 / Tajima N 🇯🇵 6-2 5-7 10-3

Charlton J 🇦🇺 / Romios M C 🇦🇺 b Jasika O 🇦🇺 / Sun F 🇦🇺 7-6(11) 6-4

Cook E 🇦🇺 / Sach T L 🇦🇺 b Bayldon B 🇦🇺 / Delaney Je 🇦🇺 6-4 6-7(5) 10-7

Host T 🇦🇺 / Markovina D 🇦🇺 b Mackenzie J 🇦🇺 / Tabata R 🇦🇺 3-6 7-6(3) 10-7

Delaney J 🇦🇺 / Polmans M 🇦🇺 b Uchiyama Y 🇯🇵 / Watanabe S 🇯🇵 5-7 6-3 10-4

Hulme M 🇦🇺 / Pearson K 🇦🇺 b Anderson O 🇦🇺 / Hewitt C 🇦🇺 7-6(3) 6-4