Frtiz, che prodezza a Dallas! (Video)

“Colpo più bello dell’anno!“. Così TennisTv esalta la prodezza di Taylor Fritz all’ATP 500 di Dallas, un tocco vincente dietro la schiena colpito con pochissimo equilibrio per colpa di una deviazione del nastro sul recupero di Marcos Giron. Questa giocata spettacolare è arrivata nel corso del match che ha opposto i due californiani, ad animare ancor più una battaglia intensa terminata a favore di Fritz al tiebreak decisivo dopo quasi due ore e mezza di lotta. Nella clip video, ecco il colpo di Taylor.

Fritz, testa di serie n.1 del torneo texano, ha iniziato il 2026 con prestazioni così così, anche per colpa di un ginocchio che continua a provocargli dolore e non gli consente massima libertà di spostamento e spinta. “Devo valutare le mie condizioni, se il ginocchio non migliorerà sarò costretto a prendere provvedimenti, anche ad uno stop per curarmi a dovere” aveva affermato l’ex finalista di US Open nel corso della United Cup, nella quale ha perso tre dei quattro incontri di singolare disputati. Agli Australian Open si è fermato agli ottavi sotto i colpi spettacolari e intensi di Lorenzo Musetti, con l’americano costretto a rincorrere e ancor più in difficoltà. Al momento Fritz non sembra volersi fermare: nel secondo turno a Dallas è atteso da una partita non semplice contro Brandon Nakashima, che su questi campi si trova a meraviglia.

Mario Cecchi