Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Rotterdam, Dallas, ATP 250 Buenos Aires, WTA 1000 Doha e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo tre azzurri a Buenos Aires (LIVE)

08/02/2026 09:30 Nessun commento
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Antonio Milesi
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Antonio Milesi

ARG ATP 250 Buenos Aires – Turno Qualificazione – terra

Cancha Guillermo Vilas – ore 17:00
Daniel Elahi Galan COL vs Lautaro Midon ARG
Il match deve ancora iniziare

Hugo Dellien BOL vs Thiago Monteiro BRA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare



Estadio 2 – ore 17:00
Francesco Passaro ITA vs Marco Cecchinato ITA

Il match deve ancora iniziare

Andrea Pellegrino ITA vs Thiago Seyboth Wild BRA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare





NED ATP 500 Rotterdam – Turno Qualificazione – Indoor Hard

Court 1 – ore 11:00
Thijs Boogaard NED vs Hugo Grenier FRA
Il match deve ancora iniziare

Hamad Medjedovic SRB vs Luka Pavlovic FRA

Il match deve ancora iniziare

Ray Ho TPE / Hendrik Jebens GER vs Denys Molchanov UKR / David Pichler AUT

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Hugo Gaston FRA vs Christopher O’Connell AUS

Il match deve ancora iniziare

Roberto Carballes Baena ESP vs Mees Rottgering NED

Il match deve ancora iniziare

Mats Hermans NED / Mees Rottgering NED vs Johannes Ingildsen DEN / Mick Veldheer NED

Il match deve ancora iniziare





USA ATP 500 Dallas – Turno Qualificazione – Hard

Center Court – ore 19:00
Zachary Svajda USA vs Tristan Boyer USA
Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar ESP vs Murphy Cassone USA

Il match deve ancora iniziare

Trey Hilderbrand USA / Mac Kiger USA vs Nathaniel Lammons USA / Jackson Withrow USA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 19:00
Patrick Kypson USA vs Jack Pinnington Jones GBR

Il match deve ancora iniziare

Sho Shimabukuro JPN vs Bernard Tomic AUS

Il match deve ancora iniziare





QAT WTA 1000 Doha – 1° Turno – hard

Centre Court – ore 13:00
Anastasia Pavlyuchenkova RUS vs (16) Elise Mertens BEL Inizio 13:00
Il match deve ancora iniziare

Ann Li USA vs Leylah Fernandez CAN

Il match deve ancora iniziare

Marie Bouzkova CZE vs (10) Victoria Mboko CAN Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

Jaqueline Cristian ROU vs (14) Karolina Muchova CZE

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 1 – ore 11:00
(13) Liudmila Samsonova RUS vs Magdalena Frech POL Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

(15) Diana Shnaider RUS vs Alycia Parks USA

Il match deve ancora iniziare

Solana Sierra ARG vs Karolina Pliskova CZE

Il match deve ancora iniziare

Daria Kasatkina AUS vs Moyuka Uchijima JPN

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 2 – ore 11:30
Laura Siegemund GER vs Varvara Gracheva FRA Inizio 11:30

Il match deve ancora iniziare

McCartney Kessler USA vs Elsa Jacquemot FRA

Il match deve ancora iniziare

Sonay Kartal GBR vs Magda Linette POL

Il match deve ancora iniziare

Ulrikke Eikeri NOR / Xinyu Jiang CHN vs Mubaraka Al-Naimi QAT / Elsa Jacquemot FRA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 3 – ore 11:30
Peyton Stearns USA vs Vera Zvonareva RUS Inizio 11:30

Il match deve ancora iniziare

Barbora Krejcikova CZE / Katerina Siniakova CZE vs (6) Asia Muhammad USA / (6) Erin Routliffe NZL

Il match deve ancora iniziare

(5) Gabriela Dabrowski CAN / (5) Luisa Stefani BRA vs Irina Khromacheva RUS / Aldila Sutjiadi INA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 11:30
Darija Jurak Schreiber CRO / Magali Kempen BEL vs Andreja Klepac SLO / Katarzyna Piter POL Inizio 11:30

Il match deve ancora iniziare

(8) Ellen Perez AUS / (8) Demi Schuurs NED vs Sofia Kenin USA / Desirae Krawczyk USA

Il match deve ancora iniziare





POR WTA 125 Oeiras – 1° Turno Qualificazione – indoor hard

Court 1 – ore 13:00
Analu Freitas POR vs (8) Dalila Jakupovic SLO Inizio 13:00
Il match deve ancora iniziare

(1) Varvara Lepchenko USA vs Ylena In-Albon SUI

Il match deve ancora iniziare

(4) Noma Noha Akugue GER vs Sara Lanca POR

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 15:00
Naiktha Bains GBR vs (6) Isabella Shinikova BUL Inizio 15:00

Il match deve ancora iniziare

Sara Sorribes Tormo ESP vs (7) En-Shuo Liang TPE Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 13:00
Emily Appleton GBR vs (5) Carolyn Ansari USA Inizio 13:00

Il match deve ancora iniziare

(2) Angela Fita Boluda ESP vs Lucija Ciric Bagaric CRO

Il match deve ancora iniziare

(3) Nuria Parrizas Diaz ESP vs Yasmine Mansouri FRA

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,