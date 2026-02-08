ATP 500 Rotterdam, Dallas, ATP 250 Buenos Aires, WTA 1000 Doha e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo tre azzurri a Buenos Aires (LIVE)
ATP 250 Buenos Aires – Turno Qualificazione – terra
Cancha Guillermo Vilas – ore 17:00
Daniel Elahi Galan vs Lautaro Midon
Hugo Dellien vs Thiago Monteiro (Non prima 19:00)
Estadio 2 – ore 17:00
Francesco Passaro vs Marco Cecchinato
Andrea Pellegrino vs Thiago Seyboth Wild (Non prima 19:00)
ATP 500 Rotterdam – Turno Qualificazione – Indoor Hard
Court 1 – ore 11:00
Thijs Boogaard vs Hugo Grenier
Hamad Medjedovic vs Luka Pavlovic
Ray Ho / Hendrik Jebens vs Denys Molchanov / David Pichler
Court 2 – ore 11:00
Hugo Gaston vs Christopher O’Connell
Roberto Carballes Baena vs Mees Rottgering
Mats Hermans / Mees Rottgering vs Johannes Ingildsen / Mick Veldheer
ATP 500 Dallas – Turno Qualificazione – Hard
Center Court – ore 19:00
Zachary Svajda vs Tristan Boyer
Rafael Jodar vs Murphy Cassone
Trey Hilderbrand / Mac Kiger vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow
Grandstand – ore 19:00
Patrick Kypson vs Jack Pinnington Jones
Sho Shimabukuro vs Bernard Tomic
WTA 1000 Doha – 1° Turno – hard
Centre Court – ore 13:00
Anastasia Pavlyuchenkova vs (16) Elise Mertens Inizio 13:00
Ann Li vs Leylah Fernandez
Marie Bouzkova vs (10) Victoria Mboko Non prima 16:00
Jaqueline Cristian vs (14) Karolina Muchova
Grandstand 1 – ore 11:00
(13) Liudmila Samsonova vs Magdalena Frech Inizio 11:00
(15) Diana Shnaider vs Alycia Parks
Solana Sierra vs Karolina Pliskova
Daria Kasatkina vs Moyuka Uchijima
Grandstand 2 – ore 11:30
Laura Siegemund vs Varvara Gracheva Inizio 11:30
McCartney Kessler vs Elsa Jacquemot
Sonay Kartal vs Magda Linette
Ulrikke Eikeri / Xinyu Jiang vs Mubaraka Al-Naimi / Elsa Jacquemot
Grandstand 3 – ore 11:30
Peyton Stearns vs Vera Zvonareva Inizio 11:30
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs (6) Asia Muhammad / (6) Erin Routliffe
(5) Gabriela Dabrowski / (5) Luisa Stefani vs Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
Court 4 – ore 11:30
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen vs Andreja Klepac / Katarzyna Piter Inizio 11:30
(8) Ellen Perez / (8) Demi Schuurs vs Sofia Kenin / Desirae Krawczyk
WTA 125 Oeiras – 1° Turno Qualificazione – indoor hard
Court 1 – ore 13:00
Analu Freitas vs (8) Dalila Jakupovic Inizio 13:00
(1) Varvara Lepchenko vs Ylena In-Albon
(4) Noma Noha Akugue vs Sara Lanca
Court 4 – ore 15:00
Naiktha Bains vs (6) Isabella Shinikova Inizio 15:00
Sara Sorribes Tormo vs (7) En-Shuo Liang Non prima 16:30
Court 6 – ore 13:00
Emily Appleton vs (5) Carolyn Ansari Inizio 13:00
(2) Angela Fita Boluda vs Lucija Ciric Bagaric
(3) Nuria Parrizas Diaz vs Yasmine Mansouri
