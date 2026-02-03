Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 03 Febbraio 2026

Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
ATP 250 Montpellier – Indoor hard
R32 Vavassori – Blanchet 2° inc. ore 18:30
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Ostrava – indoor hard
1T Corley
/Corley
– Cavalle-Reimers
/Moratelli ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Cluj-Napoca – Indoor Hard
1T Potapova – Bronzetti ore 10:00
WTA Cluj-Napoca
Anastasia Potapova [5]
30
2
Lucia Bronzetti•
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Potapova
1-1 → 2-1
Anastasia Potapova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
1T Stefanini – Cristian ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
Mumbai 125 – Hard
1T Cherubini – Semenistaja ore 06:30
WTA Mumbai 125
Diletta Cherubini
0
3
1
0
Darja Semenistaja [2]•
0
6
6
0
Vincitore: Semenistaja
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Darja Semenistaja
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-5 → 1-6
Diletta Cherubini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-5 → 1-5
Darja Semenistaja
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-4 → 0-5
Diletta Cherubini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Darja Semenistaja
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Diletta Cherubini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Darja Semenistaja
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diletta Cherubini
3-5 → 3-6
Darja Semenistaja
3-4 → 3-5
Diletta Cherubini
3-3 → 3-4
Darja Semenistaja
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Diletta Cherubini
2-2 → 2-3
Darja Semenistaja
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Diletta Cherubini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Darja Semenistaja
1-0 → 1-1
Diletta Cherubini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
CH 125 Rosario – Terra
R32 Estevez – Pellegrino Inizio 19:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Boscardin Dias – Cecchinato 2° inc. ore 19
Il match deve ancora iniziare
R32 Agamenone – Dellien 2° inc. ore 22:30
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Cesenatico – Hard
R32 Brancaccio – Hemery Inizio 10:00
ATP Cesenatico
Raul Brancaccio
40
1
Calvin Hemery [3]•
A
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Hemery
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
R. Brancaccio
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
R32 Ferrari – Brunclik 2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Ricca /Veldheer – Iannaccone /Tabacco 3° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Broom – Napolitano 4° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Angelini – Rottoli Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Prihodko – Bondioli Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Fonio – Gulin Inizio 10:00
ATP Cesenatico
Giovanni Fonio
15
2
Svyatoslav Gulin•
15
1
R32 Guerrieri – Visker 2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Martinez – Romano 3° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Arnaboldi /Dalla Valle – Bilardo /Guerrieri 5° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Tenerife – Hard
R32 Fomin – Travaglia Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Maestrelli – Erhard 2° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Blanch – Vasami 2° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Giustino – Almazan Valiente 3° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Colombo – Barranco Cosano Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
2 commenti
17 italiani nei ch
in quanti passeranno al secondo turno?
io dico 10
Primo turno abbordabile: alè Vava!