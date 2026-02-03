Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 03 Febbraio 2026

03/02/2026 09:40 2 commenti
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
FRA ATP 250 Montpellier – Indoor hard
R32 Vavassori ITA – Blanchet FRA 2° inc. ore 18:30

Il match deve ancora iniziare




CZE WTA 250 Ostrava – indoor hard
1T Corley USA/Corley USA – Cavalle-Reimers ESP/Moratelli ITA ore 11:00
Il match deve ancora iniziare



WTA 250 Cluj-Napoca – Indoor Hard
1T Potapova AUT – Bronzetti ITA ore 10:00

WTA Cluj-Napoca
Anastasia Potapova [5]
30
2
Lucia Bronzetti
30
1


1T Stefanini ITA – Cristian ROU ore 17:00

Il match deve ancora iniziare



IND Mumbai 125 – Hard
1T Cherubini ITA – Semenistaja LAT ore 06:30

WTA Mumbai 125
Diletta Cherubini
0
3
1
0
Darja Semenistaja [2]
0
6
6
0
Vincitore: Semenistaja




ARG CH 125 Rosario – Terra
R32 Estevez ARG – Pellegrino ITA Inizio 19:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Boscardin Dias BRA – Cecchinato ITA 2° inc. ore 19

Il match deve ancora iniziare

R32 Agamenone ITA – Dellien BOL 2° inc. ore 22:30

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 50 Cesenatico – Hard
R32 Brancaccio ITA – Hemery FRA Inizio 10:00

ATP Cesenatico
Raul Brancaccio
40
1
Calvin Hemery [3]
A
0


R32 Ferrari ITA – Brunclik CZE 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Ricca ITA/Veldheer NED – Iannaccone ITA/Tabacco ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Broom GBR – Napolitano ITA 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Angelini ITA – Rottoli ITA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Prihodko UKR – Bondioli ITA Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Fonio ITA – Gulin RUS Inizio 10:00

ATP Cesenatico
Giovanni Fonio
15
2
Svyatoslav Gulin
15
1


R32 Guerrieri ITA – Visker NED 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Martinez ESP – Romano ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Arnaboldi ITA/Dalla Valle ITA – Bilardo ITA/Guerrieri ITA 5° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



ESP CH 75 Tenerife – Hard
R32 Fomin UZB – Travaglia ITA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Maestrelli ITA – Erhard FRA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Blanch USA – Vasami ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Giustino ITA – Almazan Valiente ESP 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Colombo ITA – Barranco Cosano ESP Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

2 commenti

akgul num.1 03-02-2026 08:53

17 italiani nei ch
in quanti passeranno al secondo turno?
io dico 10

 2
Replica | Quota | 0

tinapica 03-02-2026 08:44

Primo turno abbordabile: alè Vava!

 1
Replica | Quota | 0
