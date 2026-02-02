Bianca Andreescu riparte dal circuito ITF e risale nel ranking WTA
Non è passato molto tempo da quando Bianca Andreescu stupì il mondo vincendo lo US Open 2019. Da allora, però, la sua presenza ai vertici del circuito si è progressivamente ridotta, complice una lunga serie di infortuni, una continuità mai trovata e l’emergere di nuove protagoniste. A soli 25 anni, la canadese si ritrova oggi a competere nel circuito ITF, una dimensione distante dai palcoscenici più prestigiosi, ma utile per tentare di rilanciare una carriera che ha ancora diverse stagioni davanti a sé.
L’inizio del 2026 è stato incoraggiante. Dopo aver aperto l’anno con un titolo, Andreescu ha concesso il bis questa settimana conquistando l’ITF W75 di Vero Beach, ottenendo così la seconda vittoria stagionale. Il bilancio complessivo parla di 13 successi in 14 incontri disputati.
Grazie a questi risultati, la canadese risalirà fino alla posizione numero 162 del ranking WTA della prossima settimana. Un progresso che le consente di avvicinarsi gradualmente ai tornei di livello superiore, nel contesto di un percorso di ricostruzione che procede senza clamore ma con segnali concreti di continuità.
Povera Bianca, una delle innocenti vittime di questo baby star system. Tutti sempre pronti a trovare la nuova bambina prodigio, a spremerla, a portarla ai limiti, sia fisicamente che psicologicamente. Una giocatrice dovrebbe avere una crescita progressiva, graduale, e dare il proprio massimo verso i 25-27 anni
Mi teneva incollato alla Tv quando giocava, una delle migliori da vedere al femminile.
Forza Bianca
Poteva giocare le qualifiche degli AO ma mi è piaciuta questa nuova presa di coscienza di dover ricostruire dal basso con un programma di ricostruzione per vedere man mano dove possono arrivare i progressi,cosa può dare o potrebbe dare ancora, perché non aveva senso continuare a subire umiliazione a livello WTA, vedremo cosa porterà.
Certamente l’ho seguita queste settimane, così come so tutto quello che avviene negli ITF,o quasi.