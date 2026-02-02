Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Novak Djokovic al n.3 del mondo. Carlos Alcaraz aumenta il vantaggio su Jannik Sinner
Classifica Atp Entry System Singolo (02-02-2026)
1
Best: 1
--
0
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
13650
Punti
19
Tornei
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
10300
Punti
18
Tornei
3
Best: 1
▲
1
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
5280
Punti
19
Tornei
4
Best: 2
▼
-1
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
4605
Punti
24
Tornei
5
Best: 5
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
4405
Punti
23
Tornei
6
Best: 6
--
0
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
4080
Punti
23
Tornei
7
Best: 4
▲
2
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
3940
Punti
23
Tornei
8
Best: 5
--
0
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
3725
Punti
26
Tornei
9
Best: 5
▼
-2
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
3600
Punti
23
Tornei
10
Best: 10
--
0
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
3235
Punti
28
Tornei
11
Best: 1
▲
1
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
3060
Punti
25
Tornei
12
Best: 9
▲
1
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2945
Punti
22
Tornei
13
Best: 4
▼
-2
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
2790
Punti
17
Tornei
14
Best: 10
▲
1
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2600
Punti
25
Tornei
15
Best: 14
▼
-1
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
2535
Punti
26
Tornei
16
Best: 16
▲
1
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
2445
Punti
23
Tornei
17
Best: 4
▼
-1
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
2380
Punti
20
Tornei
18
Best: 9
--
0
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
2320
Punti
24
Tornei
19
Best: 18
▲
2
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
2135
Punti
24
Tornei
20
Best: 17
▲
2
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
1955
Punti
28
Tornei
21
Best: 16
▼
-2
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
1900
Punti
23
Tornei
22
Best: 8
▼
-2
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
1850
Punti
21
Tornei
23
Best: 23
▲
2
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1789
Punti
34
Tornei
24
Best: 24
▲
5
Learner Tien
USA, 02-12-2005
1710
Punti
25
Tornei
25
Best: 10
▼
-2
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1650
Punti
23
Tornei
26
Best: 8
▲
1
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1643
Punti
27
Tornei
27
Best: 27
▲
4
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
1611
Punti
23
Tornei
28
Best: 22
▼
-4
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
1610
Punti
21
Tornei
29
Best: 21
▼
-3
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
1565
Punti
28
Tornei
30
Best: 11
▲
4
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
1550
Punti
22
Tornei
31
Best: 26
▼
-3
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
1542
Punti
29
Tornei
32
Best: 29
▼
-2
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1535
Punti
29
Tornei
33
Best: 3
▲
2
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
1495
Punti
22
Tornei
34
Best: 24
▼
-2
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1440
Punti
20
Tornei
35
Best: 18
▲
1
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
1430
Punti
30
Tornei
36
Best: 31
▲
1
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1383
Punti
27
Tornei
37
Best: 33
▲
2
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1375
Punti
26
Tornei
38
Best: 18
▼
-5
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
1320
Punti
24
Tornei
39
Best: 33
▲
2
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
1175
Punti
25
Tornei
40
Best: 39
▲
3
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1170
Punti
26
Tornei
41
Best: 30
▼
-3
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1160
Punti
27
Tornei
42
Best: 14
--
0
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
1110
Punti
17
Tornei
43
Best: 19
▲
2
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
1105
Punti
18
Tornei
44
Best: 44
--
0
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
1083
Punti
31
Tornei
45
Best: 30
▲
1
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
1070
Punti
30
Tornei
46
Best: 36
▲
1
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
1065
Punti
25
Tornei
47
Best: 47
▲
1
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
1042
Punti
22
Tornei
48
Best: 43
▲
1
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
1028
Punti
29
Tornei
49
Best: 38
▲
3
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
1020
Punti
31
Tornei
50
Best: 50
▲
4
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
1009
Punti
20
Tornei
51
Best: 19
▼
-1
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
1000
Punti
27
Tornei
52
Best: 6
▲
3
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
965
Punti
20
Tornei
53
Best: 23
--
0
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
960
Punti
25
Tornei
54
Best: 27
▲
8
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
945
Punti
33
Tornei
55
Best: 55
▲
4
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
928
Punti
21
Tornei
56
Best: 56
▲
2
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
920
Punti
29
Tornei
57
Best: 29
▲
4
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
905
Punti
28
Tornei
58
Best: 6
▼
-1
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
895
Punti
20
Tornei
59
Best: 43
▼
-8
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
895
Punti
29
Tornei
60
Best: 35
▼
-20
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
890
Punti
28
Tornei
61
Best: 3
▲
9
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
890
Punti
21
Tornei
62
Best: 23
▲
4
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
877
Punti
32
Tornei
63
Best: 17
--
0
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
873
Punti
27
Tornei
64
Best: 54
▲
4
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
869
Punti
25
Tornei
65
Best: 29
--
0
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
858
Punti
25
Tornei
66
Best: 61
▼
-2
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
849
Punti
25
Tornei
67
Best: 22
▲
8
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
849
Punti
25
Tornei
68
Best: 64
▲
12
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
820
Punti
25
Tornei
69
Best: 42
▼
-9
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
820
Punti
30
Tornei
70
Best: 53
▼
-1
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
810
Punti
24
Tornei
71
Best: 71
▲
14
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
781
Punti
28
Tornei
72
Best: 72
--
0
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
777
Punti
23
Tornei
73
Best: 55
▲
6
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
774
Punti
29
Tornei
74
Best: 63
▲
2
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
768
Punti
25
Tornei
75
Best: 29
▼
-1
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
760
Punti
30
Tornei
76
Best: 58
▼
-9
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
755
Punti
20
Tornei
77
Best: 47
▼
-6
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
728
Punti
32
Tornei
78
Best: 78
▲
6
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
728
Punti
27
Tornei
79
Best: 46
▲
4
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
725
Punti
31
Tornei
80
Best: 57
▲
10
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
717
Punti
20
Tornei
81
Best: 74
--
0
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
712
Punti
27
Tornei
82
Best: 82
▲
7
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
710
Punti
28
Tornei
83
Best: 54
▼
-27
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
709
Punti
31
Tornei
84
Best: 21
▲
2
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
706
Punti
30
Tornei
85
Best: 71
▲
2
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
698
Punti
27
Tornei
86
Best: 86
▲
2
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
694
Punti
28
Tornei
87
Best: 45
▲
10
Alexander Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
690
Punti
28
Tornei
88
Best: 71
▼
-15
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
673
Punti
23
Tornei
89
Best: 9
▲
2
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
670
Punti
24
Tornei
90
Best: 49
▼
-13
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
668
Punti
27
Tornei
91
Best: 78
▼
-13
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
656
Punti
31
Tornei
92
Best: 17
▼
-10
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
656
Punti
21
Tornei
93
Best: 45
▲
9
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
653
Punti
21
Tornei
94
Best: 27
▼
-2
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
651
Punti
25
Tornei
95
Best: 90
▲
8
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
647
Punti
30
Tornei
96
Best: 86
▼
-1
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
643
Punti
24
Tornei
97
Best: 78
▲
4
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
632
Punti
28
Tornei
98
Best: 98
▲
2
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
623
Punti
24
Tornei
99
Best: 58
▼
-6
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
616
Punti
30
Tornei
100
Best: 89
▼
-6
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
616
Punti
24
Tornei
101
Best: 83
▼
-2
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
608
Punti
25
Tornei
102
Best: 102
▲
26
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
589
Punti
23
Tornei
103
Best: 62
▲
11
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
584
Punti
30
Tornei
104
Best: 104
▲
42
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
580
Punti
30
Tornei
105
Best: 95
▼
-9
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
579
Punti
27
Tornei
106
Best: 67
▲
2
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
571
Punti
24
Tornei
107
Best: 107
▲
9
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
552
Punti
18
Tornei
108
Best: 92
▲
4
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
551
Punti
28
Tornei
109
Best: 102
▲
34
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
551
Punti
18
Tornei
110
Best: 26
▲
1
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
548
Punti
22
Tornei
111
Best: 37
▲
2
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
547
Punti
25
Tornei
112
Best: 107
▼
-5
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
546
Punti
29
Tornei
113
Best: 3
▲
26
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
537
Punti
24
Tornei
114
Best: 95
▼
-16
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
534
Punti
30
Tornei
115
Best: 7
▲
2
David Goffin
BEL, 07-12-1990
515
Punti
23
Tornei
116
Best: 91
▲
10
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
513
Punti
21
Tornei
117
Best: 117
▲
24
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
512
Punti
27
Tornei
118
Best: 103
▼
-14
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
512
Punti
27
Tornei
119
Best: 77
▼
-1
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
511
Punti
25
Tornei
120
Best: 102
▼
-1
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
509
Punti
26
Tornei
121
Best: 115
▲
6
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
507
Punti
14
Tornei
122
Best: 83
--
0
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
504
Punti
23
Tornei
123
Best: 23
▲
2
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
503
Punti
30
Tornei
124
Best: 124
▲
26
Rafael Jodar
ESP, 17-09-2006
498
Punti
17
Tornei
125
Best: 123
▼
-1
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
498
Punti
26
Tornei
126
Best: 126
▲
3
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
495
Punti
29
Tornei
127
Best: 63
▲
38
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
493
Punti
26
Tornei
128
Best: 42
▼
-22
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
492
Punti
23
Tornei
129
Best: 101
▼
-8
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
491
Punti
32
Tornei
130
Best: 12
▼
-7
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
488
Punti
13
Tornei
131
Best: 24
▼
-16
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
486
Punti
25
Tornei
132
Best: 99
▼
-23
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
478
Punti
28
Tornei
133
Best: 132
▲
2
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
476
Punti
28
Tornei
134
Best: 112
▼
-4
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
472
Punti
24
Tornei
135
Best: 37
▼
-4
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
471
Punti
20
Tornei
136
Best: 132
▼
-4
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
466
Punti
23
Tornei
137
Best: 16
▼
-32
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
464
Punti
21
Tornei
138
Best: 138
▲
71
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
456
Punti
23
Tornei
139
Best: 64
▼
-19
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
449
Punti
26
Tornei
140
Best: 96
▼
-7
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
441
Punti
23
Tornei
141
Best: 141
▲
3
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
441
Punti
22
Tornei
142
Best: 134
▼
-8
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
434
Punti
28
Tornei
143
Best: 126
▼
-5
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
431
Punti
19
Tornei
144
Best: 144
▲
24
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
427
Punti
12
Tornei
145
Best: 115
▲
6
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
425
Punti
22
Tornei
146
Best: 113
▼
-1
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
422
Punti
23
Tornei
147
Best: 109
▼
-11
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
420
Punti
20
Tornei
148
Best: 148
▲
26
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
414
Punti
13
Tornei
149
Best: 79
▼
-12
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
403
Punti
23
Tornei
150
Best: 130
▲
5
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
403
Punti
24
Tornei
151
Best: 151
▲
31
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
397
Punti
29
Tornei
152
Best: 152
▲
34
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
396
Punti
18
Tornei
153
Best: 151
▲
3
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
393
Punti
23
Tornei
154
Best: 110
▼
-5
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
388
Punti
25
Tornei
155
Best: 118
▼
-15
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
384
Punti
26
Tornei
156
Best: 103
▲
3
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
380
Punti
25
Tornei
157
Best: 149
▲
1
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
379
Punti
28
Tornei
158
Best: 145
▼
-5
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
378
Punti
24
Tornei
159
Best: 105
▲
16
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
376
Punti
28
Tornei
160
Best: 160
▲
17
Martin Damm
USA, 30-09-2003
373
Punti
23
Tornei
161
Best: 133
▼
-13
Colton Smith
USA, 05-03-2003
371
Punti
19
Tornei
162
Best: 147
▼
-2
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
371
Punti
16
Tornei
163
Best: 125
▼
-11
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
367
Punti
18
Tornei
164
Best: 159
▼
-1
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
361
Punti
24
Tornei
165
Best: 6
▼
-55
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
360
Punti
19
Tornei
166
Best: 147
▼
-4
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
356
Punti
20
Tornei
167
Best: 167
▲
33
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
355
Punti
27
Tornei
168
Best: 168
▲
30
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
353
Punti
29
Tornei
169
Best: 126
▼
-12
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
351
Punti
22
Tornei
170
Best: 87
▼
-3
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
350
Punti
28
Tornei
171
Best: 117
▲
9
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
348
Punti
10
Tornei
172
Best: 125
▼
-11
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
347
Punti
24
Tornei
173
Best: 173
▲
24
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
344
Punti
17
Tornei
174
Best: 142
▼
-32
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
343
Punti
25
Tornei
175
Best: 49
▼
-28
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
343
Punti
26
Tornei
176
Best: 151
▼
-6
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
341
Punti
15
Tornei
177
Best: 168
▼
-8
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
341
Punti
32
Tornei
178
Best: 60
▲
13
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
340
Punti
26
Tornei
179
Best: 63
▲
15
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
339
Punti
17
Tornei
180
Best: 170
▲
10
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
337
Punti
28
Tornei
181
Best: 175
▼
-5
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
337
Punti
34
Tornei
182
Best: 164
▼
-16
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
336
Punti
23
Tornei
183
Best: 163
▼
-19
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
336
Punti
24
Tornei
184
Best: 159
▲
19
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
332
Punti
24
Tornei
185
Best: 31
▲
36
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
331
Punti
16
Tornei
186
Best: 174
▼
-8
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
330
Punti
32
Tornei
187
Best: 36
▼
-15
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
328
Punti
16
Tornei
188
Best: 125
▼
-17
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
327
Punti
17
Tornei
189
Best: 95
▼
-10
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
324
Punti
29
Tornei
190
Best: 123
▼
-7
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
324
Punti
31
Tornei
191
Best: 105
▼
-37
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
323
Punti
21
Tornei
192
Best: 123
▼
-5
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
315
Punti
16
Tornei
193
Best: 21
▼
-5
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
314
Punti
20
Tornei
194
Best: 17
▼
-9
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
313
Punti
33
Tornei
195
Best: 99
▲
47
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
310
Punti
21
Tornei
196
Best: 180
▼
-12
Justin Engel
GER, 01-10-2007
309
Punti
31
Tornei
197
Best: 133
▼
-5
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
306
Punti
21
Tornei
198
Best: 118
▲
19
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
305
Punti
22
Tornei
199
Best: 144
▼
-6
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
303
Punti
22
Tornei
200
Best: 38
▲
6
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
302
Punti
19
Tornei
201
Best: 175
▼
-6
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
298
Punti
30
Tornei
202
Best: 184
▼
-13
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
298
Punti
33
Tornei
203
Best: 194
▼
-2
Dan Added
FRA, 13-04-1999
295
Punti
31
Tornei
204
Best: 131
▲
9
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
292
Punti
19
Tornei
205
Best: 200
▲
7
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
291
Punti
23
Tornei
206
Best: 201
▲
2
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
291
Punti
29
Tornei
207
Best: 187
--
0
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
291
Punti
30
Tornei
208
Best: 164
▼
-35
James McCabe
AUS, 05-07-2003
289
Punti
28
Tornei
209
Best: 127
▲
2
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
284
Punti
35
Tornei
210
Best: 138
▼
-14
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
283
Punti
24
Tornei
211
Best: 208
▼
-1
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
279
Punti
30
Tornei
212
Best: 212
▲
42
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
274
Punti
29
Tornei
213
Best: 183
▼
-9
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
274
Punti
29
Tornei
214
Best: 214
▲
61
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
273
Punti
24
Tornei
215
Best: 198
▼
-13
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
266
Punti
23
Tornei
216
Best: 16
▲
14
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
266
Punti
23
Tornei
217
Best: 205
▼
-2
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
265
Punti
34
Tornei
218
Best: 106
▼
-37
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
262
Punti
27
Tornei
219
Best: 184
▼
-1
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
262
Punti
20
Tornei
220
Best: 220
▲
18
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
261
Punti
28
Tornei
221
Best: 158
▼
-1
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
261
Punti
30
Tornei
222
Best: 196
▲
12
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
256
Punti
33
Tornei
223
Best: 157
▲
3
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
255
Punti
27
Tornei
224
Best: 191
▼
-1
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
254
Punti
19
Tornei
225
Best: 202
▲
12
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
252
Punti
25
Tornei
226
Best: 145
▼
-1
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
251
Punti
14
Tornei
227
Best: 170
▼
-5
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
248
Punti
25
Tornei
228
Best: 207
▲
1
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
247
Punti
18
Tornei
229
Best: 177
▲
4
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
246
Punti
31
Tornei
230
Best: 185
▼
-3
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
246
Punti
36
Tornei
231
Best: 231
▲
1
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
245
Punti
30
Tornei
232
Best: 153
▼
-18
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
244
Punti
25
Tornei
233
Best: 161
▲
20
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
244
Punti
17
Tornei
234
Best: 123
▼
-15
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
244
Punti
25
Tornei
235
Best: 231
--
0
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
244
Punti
27
Tornei
236
Best: 212
▼
-20
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
244
Punti
27
Tornei
237
Best: 237
▲
13
Max Houkes
NED, 03-07-2000
242
Punti
29
Tornei
238
Best: 228
▼
-10
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
241
Punti
16
Tornei
239
Best: 131
▼
-8
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
241
Punti
29
Tornei
240
Best: 236
▼
-1
Marko Topo
GER, 13-09-2003
234
Punti
21
Tornei
241
Best: 196
▼
-5
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
234
Punti
27
Tornei
242
Best: 242
▲
15
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
233
Punti
27
Tornei
243
Best: 235
▲
2
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
231
Punti
25
Tornei
244
Best: 172
▼
-20
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
227
Punti
27
Tornei
245
Best: 245
▲
6
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
225
Punti
22
Tornei
246
Best: 142
--
0
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
223
Punti
27
Tornei
247
Best: 147
▲
1
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
223
Punti
27
Tornei
248
Best: 217
▲
29
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
223
Punti
29
Tornei
249
Best: 159
▼
-44
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
221
Punti
21
Tornei
250
Best: 97
▲
2
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
221
Punti
30
Tornei
251
Best: 168
▼
-8
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
220
Punti
32
Tornei
252
Best: 210
▲
26
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
218
Punti
39
Tornei
253
Best: 225
▼
-12
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
215
Punti
13
Tornei
254
Best: 182
▲
8
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
215
Punti
22
Tornei
255
Best: 116
▲
5
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
212
Punti
26
Tornei
256
Best: 248
--
0
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
211
Punti
29
Tornei
257
Best: 248
▲
17
Andres Andrade
ECU, 14-12-1998
211
Punti
29
Tornei
258
Best: 168
▲
7
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
210
Punti
24
Tornei
259
Best: 187
--
0
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
208
Punti
29
Tornei
260
Best: 142
▲
3
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
208
Punti
32
Tornei
261
Best: 181
▼
-6
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
207
Punti
24
Tornei
262
Best: 47
▲
56
Juncheng Shang
CHN, 02-02-2005
205
Punti
14
Tornei
263
Best: 240
▲
17
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
205
Punti
27
Tornei
264
Best: 108
▲
15
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
204
Punti
25
Tornei
265
Best: 197
▼
-1
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
203
Punti
21
Tornei
266
Best: 193
▼
-67
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
203
Punti
30
Tornei
267
Best: 158
▼
-1
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
203
Punti
32
Tornei
268
Best: 268
--
0
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
201
Punti
31
Tornei
269
Best: 78
▼
-11
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
200
Punti
28
Tornei
270
Best: 260
▼
-3
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
200
Punti
40
Tornei
271
Best: 237
▲
21
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
199
Punti
32
Tornei
272
Best: 272
▲
12
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
197
Punti
26
Tornei
273
Best: 201
▼
-2
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
196
Punti
21
Tornei
274
Best: 264
▼
-1
Andres Martin
USA, 07-07-2001
195
Punti
27
Tornei
275
Best: 275
▲
12
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
193
Punti
24
Tornei
276
Best: 72
▲
13
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
192
Punti
16
Tornei
277
Best: 269
▲
6
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
192
Punti
31
Tornei
278
Best: 278
▲
27
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
187
Punti
24
Tornei
279
Best: 279
▲
27
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
187
Punti
32
Tornei
280
Best: 212
▲
13
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
187
Punti
35
Tornei
281
Best: 233
--
0
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
186
Punti
23
Tornei
282
Best: 128
▲
9
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
185
Punti
5
Tornei
283
Best: 280
▲
2
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
184
Punti
15
Tornei
284
Best: 242
▼
-40
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
184
Punti
21
Tornei
285
Best: 285
▲
10
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
184
Punti
22
Tornei
286
Best: 93
▲
8
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
184
Punti
26
Tornei
287
Best: 255
▼
-11
Henri Squire
GER, 27-09-2000
183
Punti
26
Tornei
288
Best: 279
▲
12
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
183
Punti
35
Tornei
289
Best: 4
▼
-49
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
182
Punti
16
Tornei
290
Best: 288
▼
-2
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
182
Punti
25
Tornei
291
Best: 289
▲
5
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
180
Punti
25
Tornei
292
Best: 275
▲
5
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
180
Punti
29
Tornei
293
Best: 293
▲
14
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
180
Punti
39
Tornei
294
Best: 294
▲
20
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
179
Punti
24
Tornei
295
Best: 171
▼
-34
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
178
Punti
27
Tornei
296
Best: 235
▲
8
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
177
Punti
24
Tornei
297
Best: 261
▼
-11
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
177
Punti
25
Tornei
298
Best: 254
▲
29
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
177
Punti
30
Tornei
299
Best: 298
▲
9
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
175
Punti
21
Tornei
300
Best: 80
▲
3
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
175
Punti
23
Tornei
301
Best: 186
▼
-54
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
174
Punti
19
Tornei
302
Best: 302
▲
11
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
174
Punti
24
Tornei
303
Best: 243
▼
-5
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
174
Punti
26
Tornei
304
Best: 304
▲
8
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
172
Punti
28
Tornei
305
Best: 299
▲
5
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
171
Punti
28
Tornei
306
Best: 181
▼
-7
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
170
Punti
23
Tornei
307
Best: 267
▲
16
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
169
Punti
31
Tornei
308
Best: 252
▼
-36
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
167
Punti
22
Tornei
309
Best: 309
▲
6
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
167
Punti
28
Tornei
310
Best: 310
▲
7
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
165
Punti
23
Tornei
311
Best: 311
▲
9
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
165
Punti
28
Tornei
312
Best: 143
▼
-42
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
164
Punti
11
Tornei
313
Best: 222
▲
16
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
164
Punti
26
Tornei
314
Best: 314
▲
18
Diego Dedura
GER, 0
164
Punti
27
Tornei
315
Best: 263
▲
4
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
163
Punti
23
Tornei
316
Best: 316
▲
15
Gabi Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
161
Punti
29
Tornei
317
Best: 307
▲
5
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
160
Punti
23
Tornei
318
Best: 192
▼
-49
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
160
Punti
28
Tornei
319
Best: 249
▲
14
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
159
Punti
32
Tornei
320
Best: 320
▲
6
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
158
Punti
15
Tornei
321
Best: 317
▲
3
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
158
Punti
29
Tornei
322
Best: 302
▲
8
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
157
Punti
28
Tornei
323
Best: 240
▲
66
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
157
Punti
29
Tornei
324
Best: 324
▲
24
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
156
Punti
26
Tornei
325
Best: 325
▲
19
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
155
Punti
33
Tornei
326
Best: 78
▼
-24
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
154
Punti
20
Tornei
327
Best: 170
▼
-18
James Trotter
JPN, 01-01-1900
153
Punti
19
Tornei
328
Best: 328
▲
9
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
152
Punti
21
Tornei
329
Best: 177
▲
6
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
151
Punti
25
Tornei
330
Best: 330
▲
8
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
151
Punti
31
Tornei
331
Best: 331
▲
8
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
150
Punti
11
Tornei
332
Best: 278
▼
-31
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
150
Punti
30
Tornei
333
Best: 93
▲
7
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
149
Punti
17
Tornei
334
Best: 267
▼
-52
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
149
Punti
30
Tornei
335
Best: 315
▲
7
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
147
Punti
28
Tornei
336
Best: 336
▲
42
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
147
Punti
28
Tornei
337
Best: 29
▼
-47
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
145
Punti
19
Tornei
338
Best: 338
▲
25
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
145
Punti
25
Tornei
339
Best: 339
▲
8
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
145
Punti
29
Tornei
340
Best: 318
▲
1
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
144
Punti
32
Tornei
341
Best: 162
▼
-92
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
143
Punti
22
Tornei
342
Best: 127
▲
8
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
143
Punti
26
Tornei
343
Best: 52
▲
143
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
142
Punti
10
Tornei
344
Best: 336
▲
7
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
142
Punti
25
Tornei
345
Best: 336
▼
-2
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
142
Punti
26
Tornei
346
Best: 339
▲
10
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
142
Punti
30
Tornei
347
Best: 237
▼
-36
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
141
Punti
20
Tornei
348
Best: 348
▲
71
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
141
Punti
22
Tornei
349
Best: 177
▼
-15
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
141
Punti
26
Tornei
350
Best: 260
▼
-29
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
141
Punti
28
Tornei
351
Best: 304
▲
3
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
138
Punti
27
Tornei
352
Best: 352
▲
6
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
138
Punti
27
Tornei
353
Best: 283
▲
11
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
138
Punti
30
Tornei
354
Best: 208
▼
-26
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
137
Punti
24
Tornei
355
Best: 268
▼
-6
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
137
Punti
31
Tornei
356
Best: 336
▼
-4
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
134
Punti
16
Tornei
357
Best: 258
▲
45
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
134
Punti
19
Tornei
358
Best: 165
▼
-33
Richard Gasquet
FRA, 18-06-1986
133
Punti
5
Tornei
359
Best: 219
▲
1
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
133
Punti
20
Tornei
360
Best: 181
▼
-14
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
133
Punti
20
Tornei
361
Best: 211
▼
-8
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
132
Punti
21
Tornei
362
Best: 341
▼
-17
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
132
Punti
22
Tornei
363
Best: 153
▲
4
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
132
Punti
31
Tornei
364
Best: 364
▲
18
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
131
Punti
12
Tornei
365
Best: 355
▼
-10
Florian Broska
GER, 01-01-1998
131
Punti
20
Tornei
366
Best: 180
--
0
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
131
Punti
22
Tornei
367
Best: 31
▲
1
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
130
Punti
16
Tornei
368
Best: 345
▲
46
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
129
Punti
25
Tornei
369
Best: 369
▲
54
Max Basing
GBR, 02-10-2002
128
Punti
15
Tornei
370
Best: 370
▲
6
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
128
Punti
20
Tornei
371
Best: 371
▲
19
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
127
Punti
18
Tornei
372
Best: 158
▼
-10
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
127
Punti
24
Tornei
373
Best: 208
▼
-57
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
126
Punti
18
Tornei
374
Best: 330
▲
7
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
126
Punti
24
Tornei
375
Best: 375
▲
17
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
126
Punti
27
Tornei
376
Best: 320
▼
-3
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
124
Punti
22
Tornei
377
Best: 377
▲
10
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
124
Punti
27
Tornei
378
Best: 378
▲
5
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
124
Punti
27
Tornei
379
Best: 244
▲
9
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
124
Punti
29
Tornei
380
Best: 202
▼
-19
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
123
Punti
15
Tornei
381
Best: 299
▼
-11
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
123
Punti
20
Tornei
382
Best: 116
▲
2
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
123
Punti
23
Tornei
383
Best: 383
▲
3
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
123
Punti
24
Tornei
384
Best: 263
▼
-19
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
123
Punti
29
Tornei
385
Best: 229
▼
-49
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
123
Punti
30
Tornei
386
Best: 386
▲
26
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
122
Punti
21
Tornei
387
Best: 387
▲
8
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
121
Punti
21
Tornei
388
Best: 55
▲
5
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
120
Punti
11
Tornei
389
Best: 160
▲
5
Li Tu
AUS, 27-05-1996
120
Punti
16
Tornei
390
Best: 289
▼
-31
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
120
Punti
19
Tornei
391
Best: 389
▲
5
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
120
Punti
21
Tornei
392
Best: 361
▲
26
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
120
Punti
22
Tornei
393
Best: 257
▼
-8
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
120
Punti
23
Tornei
394
Best: 183
▼
-14
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
120
Punti
24
Tornei
395
Best: 346
▲
9
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
120
Punti
29
Tornei
396
Best: 357
▲
3
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
119
Punti
23
Tornei
397
Best: 295
▲
1
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
119
Punti
27
Tornei
398
Best: 19
▲
3
Albert Ramos-Vinolas
ESP, 17-01-1988
118
Punti
13
Tornei
399
Best: 399
▲
6
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
118
Punti
27
Tornei
400
Best: 58
▼
-26
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
118
Punti
17
Tornei
401
Best: 332
▲
6
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
118
Punti
26
Tornei
402
Best: 385
▼
-2
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
118
Punti
28
Tornei
403
Best: 360
▲
7
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
118
Punti
29
Tornei
404
Best: 401
▲
2
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
117
Punti
18
Tornei
405
Best: 383
▲
117
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
117
Punti
21
Tornei
406
Best: 347
▲
2
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
116
Punti
11
Tornei
407
Best: 136
▼
-30
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
116
Punti
24
Tornei
408
Best: 402
▲
3
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
116
Punti
29
Tornei
409
Best: 409
▲
16
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
116
Punti
31
Tornei
410
Best: 409
▲
5
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
115
Punti
28
Tornei
411
Best: 318
▲
5
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
114
Punti
18
Tornei
412
Best: 387
▲
1
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
114
Punti
22
Tornei
413
Best: 221
▼
-42
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
114
Punti
22
Tornei
414
Best: 412
▲
3
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
114
Punti
26
Tornei
415
Best: 357
▼
-43
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
114
Punti
29
Tornei
416
Best: 293
▲
4
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
113
Punti
17
Tornei
417
Best: 397
▲
22
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
113
Punti
17
Tornei
418
Best: 319
▼
-61
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
113
Punti
24
Tornei
419
Best: 281
▲
3
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
113
Punti
26
Tornei
420
Best: 39
▲
12
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
112
Punti
22
Tornei
421
Best: 384
▲
3
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
112
Punti
27
Tornei
422
Best: 381
▼
-1
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
111
Punti
20
Tornei
423
Best: 334
▼
-44
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
111
Punti
20
Tornei
424
Best: 342
▲
13
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
111
Punti
27
Tornei
425
Best: 368
▲
23
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
111
Punti
30
Tornei
426
Best: 415
▲
1
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
110
Punti
28
Tornei
427
Best: 299
▲
3
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
110
Punti
28
Tornei
428
Best: 161
▼
-59
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
109
Punti
11
Tornei
429
Best: 321
▼
-26
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
109
Punti
23
Tornei
430
Best: 421
▼
-1
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
109
Punti
27
Tornei
431
Best: 430
▲
2
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
108
Punti
23
Tornei
432
Best: 388
▲
39
Karan Singh
IND, 30-06-2003
108
Punti
27
Tornei
433
Best: 433
▲
10
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
108
Punti
28
Tornei
434
Best: 211
--
0
Roberto Cid Subervi
DOM, 30-08-1993
107
Punti
11
Tornei
435
Best: 121
▲
15
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
107
Punti
16
Tornei
436
Best: 383
▲
15
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
107
Punti
18
Tornei
437
Best: 400
▼
-11
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
107
Punti
21
Tornei
438
Best: 206
▼
-2
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
107
Punti
22
Tornei
439
Best: 428
▼
-11
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
107
Punti
26
Tornei
440
Best: 382
▼
-2
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
107
Punti
33
Tornei
441
Best: 369
▼
-44
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
106
Punti
24
Tornei
442
Best: 347
▼
-1
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
106
Punti
25
Tornei
443
Best: 358
▲
14
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
105
Punti
22
Tornei
444
Best: 287
▲
3
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
105
Punti
27
Tornei
445
Best: 445
▲
39
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
104
Punti
28
Tornei
446
Best: 416
▼
-15
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
102
Punti
16
Tornei
447
Best: 447
▲
15
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
102
Punti
19
Tornei
448
Best: 356
▼
-2
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
102
Punti
22
Tornei
449
Best: 449
▲
6
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
102
Punti
27
Tornei
450
Best: 288
▼
-75
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
101
Punti
14
Tornei
451
Best: 438
▲
9
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
101
Punti
24
Tornei
452
Best: 433
▲
1
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
101
Punti
28
Tornei
453
Best: 289
▼
-62
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
98
Punti
18
Tornei
454
Best: 372
▲
4
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
98
Punti
23
Tornei
455
Best: 455
▲
62
Thomas Faurel
FRA, 0
98
Punti
25
Tornei
456
Best: 387
▼
-2
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
98
Punti
27
Tornei
457
Best: 457
▲
37
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
98
Punti
30
Tornei
458
Best: 339
▼
-2
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
98
Punti
34
Tornei
459
Best: 417
▼
-14
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
97
Punti
21
Tornei
460
Best: 353
▲
4
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
96
Punti
24
Tornei
461
Best: 455
▲
4
James Story
GBR, 05-03-2001
96
Punti
26
Tornei
462
Best: 462
▲
4
Ognjen Milic
SRB, 0
95
Punti
17
Tornei
463
Best: 306
▲
28
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
95
Punti
21
Tornei
464
Best: 314
▲
5
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
95
Punti
33
Tornei
465
Best: 465
▲
5
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
94
Punti
12
Tornei
466
Best: 37
▼
-3
Bernabe Zapata Miralles
ESP, 12-01-1997
94
Punti
18
Tornei
467
Best: 373
▲
21
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
94
Punti
18
Tornei
468
Best: 467
▲
4
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
94
Punti
26
Tornei
469
Best: 457
▲
6
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
93
Punti
29
Tornei
470
Best: 50
▲
15
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
92
Punti
15
Tornei
471
Best: 470
▲
6
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
92
Punti
16
Tornei
472
Best: 307
▼
-32
Oleg Prihodko
UKR, 03-10-1997
92
Punti
21
Tornei
473
Best: 449
--
0
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
92
Punti
24
Tornei
474
Best: 161
▲
4
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
92
Punti
31
Tornei
475
Best: 459
▲
5
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
91
Punti
22
Tornei
476
Best: 473
▼
-2
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
91
Punti
24
Tornei
477
Best: 477
▲
6
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
91
Punti
25
Tornei
478
Best: 418
▼
-36
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
90
Punti
24
Tornei
479
Best: 226
▲
8
Yan Bai
CHN, 21-05-1989
89
Punti
12
Tornei
480
Best: 480
▲
17
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
89
Punti
18
Tornei
481
Best: 481
▲
21
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
89
Punti
26
Tornei
482
Best: 482
▲
55
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
89
Punti
29
Tornei
483
Best: 458
▲
7
Jay Friend
JPN, 22-12-2003
88
Punti
11
Tornei
484
Best: 285
▲
9
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
88
Punti
24
Tornei
485
Best: 424
▼
-36
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
88
Punti
28
Tornei
486
Best: 486
▲
9
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
87
Punti
12
Tornei
487
Best: 433
▲
9
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
87
Punti
17
Tornei
488
Best: 454
▲
10
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
87
Punti
19
Tornei
489
Best: 448
▲
10
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
87
Punti
24
Tornei
490
Best: 474
▲
10
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
87
Punti
25
Tornei
491
Best: 74
▼
-10
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
86
Punti
15
Tornei
492
Best: 404
▲
9
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
86
Punti
21
Tornei
493
Best: 318
▲
15
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
86
Punti
23
Tornei
494
Best: 316
▼
-33
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
86
Punti
26
Tornei
495
Best: 491
▲
8
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
84
Punti
20
Tornei
496
Best: 496
▲
10
Carl Emil Overbeck
DEN, 0
84
Punti
16
Tornei
497
Best: 466
▼
-5
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
84
Punti
24
Tornei
498
Best: 296
▲
11
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
84
Punti
26
Tornei
499
Best: 457
▲
5
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
84
Punti
27
Tornei
500
Best: 479
▲
11
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
83
Punti
12
Tornei
501
Best: 176
▼
-19
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
83
Punti
16
Tornei
502
Best: 455
▼
-43
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
83
Punti
21
Tornei
503
Best: 238
▲
4
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
82
Punti
22
Tornei
504
Best: 484
▲
1
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
82
Punti
31
Tornei
505
Best: 364
▲
10
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
81
Punti
17
Tornei
506
Best: 429
▼
-17
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
81
Punti
24
Tornei
507
Best: 167
▼
-28
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
80
Punti
14
Tornei
508
Best: 421
▲
12
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
80
Punti
18
Tornei
509
Best: 449
▼
-41
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
79
Punti
21
Tornei
510
Best: 510
▲
15
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
79
Punti
29
Tornei
511
Best: 78
▲
1
Renzo Olivo
ARG, 15-03-1992
78
Punti
17
Tornei
512
Best: 280
▲
33
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
78
Punti
21
Tornei
513
Best: 229
▲
15
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
78
Punti
22
Tornei
514
Best: 426
▲
15
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
78
Punti
24
Tornei
515
Best: 451
▼
-63
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
78
Punti
26
Tornei
516
Best: 433
▲
14
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
78
Punti
27
Tornei
517
Best: 513
▲
1
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
78
Punti
29
Tornei
518
Best: 270
▼
-74
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
77
Punti
9
Tornei
519
Best: 463
▼
-43
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
77
Punti
10
Tornei
520
Best: 468
▲
7
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
77
Punti
21
Tornei
521
Best: 521
▲
3
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
77
Punti
24
Tornei
522
Best: 340
▲
14
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
77
Punti
25
Tornei
523
Best: 523
▲
47
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
77
Punti
27
Tornei
524
Best: 524
▲
10
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
77
Punti
30
Tornei
525
Best: 402
▼
-6
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
77
Punti
32
Tornei
526
Best: 428
▼
-10
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
76
Punti
16
Tornei
527
Best: 315
▼
-1
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
76
Punti
18
Tornei
528
Best: 448
▲
3
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
76
Punti
21
Tornei
529
Best: 385
▲
6
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
76
Punti
22
Tornei
530
Best: 525
▲
12
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
76
Punti
26
Tornei
531
Best: 316
▲
2
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
76
Punti
27
Tornei
532
Best: 230
▲
17
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
75
Punti
7
Tornei
533
Best: 477
▲
7
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
75
Punti
20
Tornei
534
Best: 424
▼
-21
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
75
Punti
27
Tornei
535
Best: 436
▲
3
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
75
Punti
32
Tornei
536
Best: 536
▲
147
Braden Shick
USA, 24-10-2003
74
Punti
14
Tornei
537
Best: 537
▲
6
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
74
Punti
14
Tornei
538
Best: 483
▲
6
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
74
Punti
18
Tornei
539
Best: 535
▲
7
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
74
Punti
20
Tornei
540
Best: 384
▼
-17
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
74
Punti
23
Tornei
541
Best: 284
▲
7
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
73
Punti
19
Tornei
542
Best: 458
▲
8
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
73
Punti
24
Tornei
543
Best: 256
▲
10
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
72
Punti
21
Tornei
544
Best: 402
▲
3
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
72
Punti
22
Tornei
545
Best: 500
▲
10
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
71
Punti
14
Tornei
546
Best: 465
▼
-25
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
71
Punti
18
Tornei
547
Best: 547
▲
17
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
71
Punti
19
Tornei
548
Best: 548
▲
20
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
71
Punti
28
Tornei
549
Best: 48
▼
-140
Constant Lestienne
FRA, 23-05-1992
70
Punti
10
Tornei
550
Best: 181
▲
2
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
70
Punti
14
Tornei
551
Best: 551
▲
93
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
70
Punti
15
Tornei
552
Best: 438
▲
4
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
70
Punti
18
Tornei
553
Best: 519
▲
5
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
70
Punti
28
Tornei
554
Best: 552
▲
7
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
70
Punti
28
Tornei
555
Best: 555
▲
8
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
69
Punti
15
Tornei
556
Best: 533
▲
3
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
69
Punti
21
Tornei
557
Best: 517
▼
-6
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
69
Punti
23
Tornei
558
Best: 555
▲
7
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
69
Punti
24
Tornei
559
Best: 438
▲
7
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
69
Punti
24
Tornei
560
Best: 483
▼
-3
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
68
Punti
21
Tornei
561
Best: 561
▲
14
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
68
Punti
22
Tornei
562
Best: 542
▲
43
Karl Poling
USA, 04-08-1999
68
Punti
29
Tornei
563
Best: 410
▲
8
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
68
Punti
35
Tornei
564
Best: 99
▼
-50
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
67
Punti
10
Tornei
565
Best: 313
▼
-130
Ricardas Berankis
LTU, 21-06-1990
67
Punti
13
Tornei
566
Best: 541
▲
7
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
67
Punti
14
Tornei
567
Best: 395
▼
-100
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
67
Punti
18
Tornei
568
Best: 509
▲
20
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
67
Punti
20
Tornei
569
Best: 439
--
0
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
67
Punti
21
Tornei
570
Best: 537
▼
-29
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
67
Punti
23
Tornei
571
Best: 424
▼
-9
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
67
Punti
28
Tornei
572
Best: 389
▲
5
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
66
Punti
11
Tornei
573
Best: 509
▲
5
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
66
Punti
14
Tornei
574
Best: 574
▲
17
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
66
Punti
22
Tornei
575
Best: 477
▼
-3
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
66
Punti
32
Tornei
576
Best: 191
▲
3
Dragos Nicolae Madaras
SWE, 12-09-1997
65
Punti
10
Tornei
577
Best: 339
▼
-23
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
65
Punti
13
Tornei
578
Best: 545
▲
9
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
65
Punti
16
Tornei
579
Best: 579
▲
36
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
65
Punti
17
Tornei
580
Best: 277
▲
9
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
65
Punti
18
Tornei
581
Best: 581
▲
83
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
65
Punti
26
Tornei
582
Best: 560
▼
-6
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
65
Punti
27
Tornei
583
Best: 579
▲
1
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
65
Punti
27
Tornei
584
Best: 10
▲
1
Lucas Pouille
FRA, 23-02-1994
64
Punti
1
Tornei
585
Best: 469
▲
1
Juan Sebastian Gomez
COL, 05-03-1992
64
Punti
7
Tornei
586
Best: 485
▲
15
Digvijaypratap Singh
IND, 02-06-2000
64
Punti
20
Tornei
587
Best: 429
▼
-4
Alvin Nicholas Tudorica
CAN, 13-02-2002
64
Punti
20
Tornei
588
Best: 334
▼
-56
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
64
Punti
23
Tornei
589
Best: 586
▲
3
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
64
Punti
24
Tornei
590
Best: 555
▼
-30
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
64
Punti
25
Tornei
591
Best: 462
▲
8
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
64
Punti
34
Tornei
592
Best: 451
▲
2
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
63
Punti
12
Tornei
593
Best: 591
▲
3
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
63
Punti
18
Tornei
594
Best: 520
▼
-27
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
63
Punti
23
Tornei
595
Best: 496
▲
85
Niels Visker
NED, 05-10-2001
63
Punti
28
Tornei
596
Best: 544
▲
2
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
62
Punti
21
Tornei
597
Best: 566
--
0
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
62
Punti
22
Tornei
598
Best: 598
▲
16
Max Schoenhaus
GER, 0
61
Punti
12
Tornei
599
Best: 278
▲
1
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
61
Punti
16
Tornei
600
Best: 591
▲
2
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
61
Punti
21
Tornei
601
Best: 599
▲
3
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
61
Punti
25
Tornei
602
Best: 502
▲
5
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
61
Punti
29
Tornei
603
Best: 548
▲
5
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
60
Punti
16
Tornei
604
Best: 604
▲
5
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
60
Punti
19
Tornei
605
Best: 605
▲
5
Carlos Maria Zarate
ARG, 0
60
Punti
22
Tornei
606
Best: 515
--
0
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
60
Punti
27
Tornei
607
Best: 351
▲
13
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
60
Punti
28
Tornei
608
Best: 533
▲
5
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
59
Punti
10
Tornei
609
Best: 285
▲
7
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
59
Punti
15
Tornei
610
Best: 526
▲
7
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
59
Punti
25
Tornei
611
Best: 611
▲
7
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
59
Punti
25
Tornei
612
Best: 431
▲
7
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
59
Punti
28
Tornei
613
Best: 613
▲
8
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
58
Punti
15
Tornei
614
Best: 290
▲
8
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
58
Punti
15
Tornei
615
Best: 227
▼
-34
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
58
Punti
16
Tornei
616
Best: 545
▲
7
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
58
Punti
17
Tornei
617
Best: 617
▲
7
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
58
Punti
22
Tornei
618
Best: 508
▼
-7
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
58
Punti
22
Tornei
619
Best: 575
▲
7
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
58
Punti
27
Tornei
620
Best: 564
▼
-8
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
58
Punti
28
Tornei
621
Best: 603
▲
12
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
58
Punti
39
Tornei
622
Best: 622
▲
28
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
57
Punti
8
Tornei
623
Best: 623
▲
13
Alec Deckers
NED, 01-01-1900
57
Punti
14
Tornei
624
Best: 624
▲
33
Karol Filar
POL, 31-08-1998
57
Punti
19
Tornei
625
Best: 447
--
0
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
57
Punti
22
Tornei
626
Best: 595
▲
6
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
57
Punti
23
Tornei
627
Best: 470
▲
21
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
57
Punti
26
Tornei
628
Best: 628
▲
3
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
57
Punti
26
Tornei
629
Best: 627
▲
9
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
57
Punti
27
Tornei
630
Best: 107
▲
4
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
56
Punti
6
Tornei
631
Best: 144
▼
-38
Cem Ilkel
TUR, 21-08-1995
56
Punti
9
Tornei
632
Best: 535
▲
3
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
56
Punti
10
Tornei
633
Best: 628
▼
-4
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
56
Punti
18
Tornei
634
Best: 561
▼
-60
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
56
Punti
19
Tornei
635
Best: 629
▼
-5
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
56
Punti
20
Tornei
636
Best: 399
▼
-46
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
56
Punti
20
Tornei
637
Best: 538
▲
5
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
55
Punti
11
Tornei
638
Best: 638
▲
5
Daniel Siniakov
CZE, 0
55
Punti
12
Tornei
639
Best: 279
▼
-11
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
55
Punti
13
Tornei
640
Best: 527
▲
7
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
55
Punti
21
Tornei
641
Best: 496
▼
-2
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
55
Punti
25
Tornei
642
Best: 563
▲
7
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
54
Punti
8
Tornei
643
Best: 501
▼
-2
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
54
Punti
10
Tornei
644
Best: 638
▲
8
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
54
Punti
15
Tornei
645
Best: 395
▲
8
Rigele Te
CHN, 09-10-1997
54
Punti
17
Tornei
646
Best: 356
▼
-64
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
54
Punti
18
Tornei
647
Best: 625
▲
8
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
54
Punti
19
Tornei
648
Best: 628
▲
8
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
54
Punti
27
Tornei
649
Best: 450
▼
-9
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
54
Punti
32
Tornei
650
Best: 569
▼
-5
James Watt
NZL, 09-06-2000
53
Punti
16
Tornei
651
Best: 460
▼
-14
Arthur Reymond
FRA, 02-04-1999
53
Punti
19
Tornei
652
Best: 523
▲
6
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
53
Punti
19
Tornei
653
Best: 584
▲
7
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
52
Punti
9
Tornei
654
Best: 546
▲
7
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
52
Punti
10
Tornei
655
Best: 395
▲
7
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
52
Punti
16
Tornei
656
Best: 308
▼
-10
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
52
Punti
17
Tornei
657
Best: 657
▲
19
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
52
Punti
19
Tornei
658
Best: 493
▲
5
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
52
Punti
20
Tornei
659
Best: 362
▲
6
Tim Handel
GER, 18-10-1996
52
Punti
30
Tornei
660
Best: 660
▲
6
Duncan Chan
CAN, 0
51
Punti
7
Tornei
661
Best: 635
▲
6
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
51
Punti
9
Tornei
662
Best: 258
▼
-82
Karue Sell
BRA, 13-11-1993
51
Punti
12
Tornei
663
Best: 432
▲
5
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
51
Punti
13
Tornei
664
Best: 618
▼
-10
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
51
Punti
16
Tornei
665
Best: 515
▲
21
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
51
Punti
18
Tornei
666
Best: 505
▲
3
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
51
Punti
18
Tornei
667
Best: 652
▲
10
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
51
Punti
21
Tornei
668
Best: 668
▲
11
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
51
Punti
21
Tornei
669
Best: 655
▲
1
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
51
Punti
24
Tornei
670
Best: 575
▲
1
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
51
Punti
27
Tornei
671
Best: 540
▲
1
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
51
Punti
27
Tornei
672
Best: 14
▲
2
Aslan Karatsev
RUS, 04-09-1993
50
Punti
8
Tornei
673
Best: 522
▲
2
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
50
Punti
15
Tornei
674
Best: 674
▲
90
Tiago Torres
POR, 0
50
Punti
16
Tornei
675
Best: 675
▲
72
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
50
Punti
44
Tornei
676
Best: 628
▲
5
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
49
Punti
8
Tornei
677
Best: 151
▲
5
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
49
Punti
9
Tornei
678
Best: 611
▲
14
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
49
Punti
11
Tornei
679
Best: 677
▲
5
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
49
Punti
15
Tornei
680
Best: 614
▲
7
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
49
Punti
20
Tornei
681
Best: 681
▲
8
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
49
Punti
22
Tornei
682
Best: 680
▲
8
Abel Forger
NED, 25-07-2005
49
Punti
23
Tornei
683
Best: 683
▲
25
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
49
Punti
23
Tornei
684
Best: 594
▲
14
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
49
Punti
28
Tornei
685
Best: 451
▲
6
Pedro Cachin
ARG, 12-04-1995
48
Punti
10
Tornei
686
Best: 675
▼
-1
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
48
Punti
16
Tornei
687
Best: 486
▲
7
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
48
Punti
16
Tornei
688
Best: 654
▲
27
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
48
Punti
23
Tornei
689
Best: 689
▲
7
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
48
Punti
23
Tornei
690
Best: 690
▲
40
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
48
Punti
24
Tornei
691
Best: 80
▼
-96
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
47
Punti
12
Tornei
692
Best: 447
▲
7
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
47
Punti
16
Tornei
693
Best: 588
▲
2
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
47
Punti
20
Tornei
694
Best: 694
▲
34
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
47
Punti
21
Tornei
695
Best: 605
▲
6
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
47
Punti
26
Tornei
696
Best: 660
▲
8
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
46
Punti
7
Tornei
697
Best: 697
▲
8
Pierluigi Basile
ITA, 0
46
Punti
11
Tornei
698
Best: 698
▼
-20
Daniel Antonio Nunez
CHI, 0
46
Punti
18
Tornei
699
Best: 699
▲
42
Timofei Derepasko
RUS, 0
46
Punti
19
Tornei
700
Best: 624
▲
71
Yaroslav Demin
RUS, 30-08-2005
46
Punti
20
Tornei
701
Best: 640
▼
-42
Axel Garcian
FRA, 07-06-2002
46
Punti
20
Tornei
702
Best: 549
▲
5
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
46
Punti
21
Tornei
703
Best: 602
▼
-3
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
46
Punti
21
Tornei
704
Best: 62
▲
15
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
46
Punti
25
Tornei
705
Best: 686
▼
-3
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
46
Punti
28
Tornei
706
Best: 407
▲
3
Kyle Edmund
GBR, 08-01-1995
45
Punti
7
Tornei
707
Best: 707
▲
3
Pablo Martinez Gomez
ESP, 0
45
Punti
9
Tornei
708
Best: 666
▼
-2
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
45
Punti
12
Tornei
709
Best: 488
▲
2
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
45
Punti
15
Tornei
710
Best: 690
▲
10
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
45
Punti
16
Tornei
711
Best: 711
▲
1
Sora Fukuda
JPN, 0
45
Punti
18
Tornei
712
Best: 676
▲
1
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
45
Punti
19
Tornei
713
Best: 616
▼
-25
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
45
Punti
20
Tornei
714
Best: 710
--
0
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
45
Punti
21
Tornei
715
Best: 684
▲
1
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
45
Punti
23
Tornei
716
Best: 716
▲
126
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
45
Punti
24
Tornei
717
Best: 673
▼
-24
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
44
Punti
12
Tornei
718
Best: 578
▲
4
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
44
Punti
19
Tornei
719
Best: 719
▲
38
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
44
Punti
25
Tornei
720
Best: 594
▼
-17
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
44
Punti
27
Tornei
721
Best: 546
▲
2
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
44
Punti
28
Tornei
722
Best: 642
▲
3
Pedro Rodrigues
BRA, 05-04-2006
43
Punti
12
Tornei
723
Best: 327
▲
4
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
43
Punti
14
Tornei
724
Best: 546
▼
-3
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
43
Punti
17
Tornei
725
Best: 725
▲
6
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
43
Punti
24
Tornei
726
Best: 622
▲
18
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
43
Punti
24
Tornei
727
Best: 656
▲
5
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
43
Punti
25
Tornei
728
Best: 659
▲
6
JiSung Nam
KOR, 15-08-1993
42
Punti
13
Tornei
729
Best: 691
--
0
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
42
Punti
22
Tornei
730
Best: 694
▲
13
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
42
Punti
23
Tornei
731
Best: 443
▼
-14
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
42
Punti
24
Tornei
732
Best: 476
▲
4
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
42
Punti
24
Tornei
733
Best: 520
--
0
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
41
Punti
8
Tornei
734
Best: 722
▲
6
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
41
Punti
15
Tornei
735
Best: 557
▲
7
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
41
Punti
18
Tornei
736
Best: 736
▲
147
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
41
Punti
19
Tornei
737
Best: 737
▲
8
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
41
Punti
26
Tornei
738
Best: 437
▼
-14
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
41
Punti
27
Tornei
739
Best: 739
--
0
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
41
Punti
28
Tornei
740
Best: 45
▲
8
Maximilian Marterer
GER, 15-06-1995
40
Punti
2
Tornei
741
Best: 633
▼
-68
Nick Kyrgios
AUS, 27-04-1995
40
Punti
6
Tornei
742
Best: 742
▲
7
Luca Staeheli
SUI, 08-03-2000
40
Punti
14
Tornei
743
Best: 409
▼
-140
Juan Carlos Aguilar
CAN, 20-11-1998
40
Punti
18
Tornei
744
Best: 447
▲
7
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
40
Punti
19
Tornei
745
Best: 720
▲
17
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
40
Punti
20
Tornei
746
Best: 552
▲
75
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
40
Punti
20
Tornei
747
Best: 747
▲
5
Matteo Covato
ITA, 0
40
Punti
24
Tornei
748
Best: 725
▼
-13
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
40
Punti
24
Tornei
749
Best: 688
▲
4
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
40
Punti
25
Tornei
750
Best: 700
▼
-13
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
40
Punti
25
Tornei
751
Best: 563
▼
-5
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
40
Punti
25
Tornei
752
Best: 686
▲
51
William Grant
USA, 13-02-2001
40
Punti
26
Tornei
753
Best: 606
▲
1
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
39
Punti
8
Tornei
754
Best: 728
▲
1
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
39
Punti
12
Tornei
755
Best: 742
▲
6
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
39
Punti
20
Tornei
756
Best: 756
--
0
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 0
39
Punti
23
Tornei
757
Best: 729
▲
2
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
39
Punti
25
Tornei
758
Best: 754
--
0
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
39
Punti
27
Tornei
759
Best: 759
▲
76
Pierre Yves Bailly
BEL, 01-01-1900
38
Punti
6
Tornei
760
Best: 760
▲
31
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
38
Punti
8
Tornei
761
Best: 595
▼
-110
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
38
Punti
13
Tornei
762
Best: 704
▼
-2
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
38
Punti
19
Tornei
763
Best: 364
▲
35
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
38
Punti
21
Tornei
764
Best: 764
▲
144
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
38
Punti
22
Tornei
765
Best: 456
▼
-15
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
37
Punti
16
Tornei
766
Best: 400
▼
-1
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
37
Punti
18
Tornei
767
Best: 632
▼
-49
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
37
Punti
26
Tornei
768
Best: 768
▲
2
Jack Anthrop
USA, 0
36
Punti
9
Tornei
769
Best: 655
▲
32
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
36
Punti
20
Tornei
770
Best: 770
▲
2
Victor Lilov
USA, 11-02-2004
36
Punti
22
Tornei
771
Best: 716
▲
4
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
36
Punti
24
Tornei
772
Best: 675
▲
2
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
36
Punti
25
Tornei
773
Best: 635
▼
-5
John Sperle
GER, 30-01-2002
36
Punti
25
Tornei
774
Best: 773
▲
13
Menelaos Efstathiou
CYP, 02-03-1999
36
Punti
25
Tornei
775
Best: 636
▲
1
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
36
Punti
28
Tornei
776
Best: 605
▲
1
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
36
Punti
30
Tornei
777
Best: 777
▲
1
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 0
35
Punti
4
Tornei
778
Best: 778
▲
1
Roger Pascual Ferra
ESP, 0
35
Punti
9
Tornei
779
Best: 779
▲
1
Karim Bennani
MAR, 0
35
Punti
10
Tornei
780
Best: 780
▲
75
Ivan Ivanov
BUL, 0
35
Punti
13
Tornei
781
Best: 778
--
0
Matyas Fuele
HUN, 22-12-1998
35
Punti
14
Tornei
782
Best: 744
--
0
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
35
Punti
16
Tornei
783
Best: 509
--
0
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
35
Punti
19
Tornei
784
Best: 520
--
0
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
35
Punti
19
Tornei
785
Best: 699
--
0
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
35
Punti
22
Tornei
786
Best: 786
▲
46
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
35
Punti
23
Tornei
787
Best: 787
▲
30
Toufik Sahtali
ALG, 0
35
Punti
24
Tornei
788
Best: 709
--
0
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
35
Punti
27
Tornei
789
Best: 768
▼
-20
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
35
Punti
28
Tornei
790
Best: 659
▼
-1
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
35
Punti
30
Tornei
791
Best: 762
▲
2
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
34
Punti
10
Tornei
792
Best: 673
▲
3
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
34
Punti
14
Tornei
793
Best: 793
▲
4
Maximo Zeitune
ARG, 0
34
Punti
18
Tornei
794
Best: 530
▲
18
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
34
Punti
18
Tornei
795
Best: 637
▲
4
Linang Xiao
CHN, 18-03-2000
34
Punti
20
Tornei
796
Best: 601
--
0
Bautista Vilicich
ARG, 05-10-2001
34
Punti
20
Tornei
797
Best: 753
▼
-24
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
34
Punti
22
Tornei
798
Best: 798
▲
16
Amir Omarkhanov
KAZ, 17-11-2007
34
Punti
23
Tornei
799
Best: 751
▲
3
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
34
Punti
23
Tornei
800
Best: 390
▼
-103
Pedro Araujo
POR, 26-03-2002
34
Punti
24
Tornei
801
Best: 733
▼
-63
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
34
Punti
25
Tornei
802
Best: 752
▲
3
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
33
Punti
5
Tornei
803
Best: 682
▲
3
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
33
Punti
8
Tornei
804
Best: 451
▲
39
Marko Miladinovic
SRB, 07-12-2000
33
Punti
10
Tornei
805
Best: 805
▲
2
Nikita Bilozertsev
UKR, 0
33
Punti
10
Tornei
806
Best: 553
▲
2
Pedro Rodenas
ESP, 30-03-2004
33
Punti
12
Tornei
807
Best: 807
▲
3
Oliver Bonding
GBR, 0
33
Punti
14
Tornei
808
Best: 130
▲
5
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
33
Punti
20
Tornei
809
Best: 340
▼
-23
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
33
Punti
22
Tornei
810
Best: 801
▲
6
Alejandro Juan Mano
ESP, 14-01-2005
33
Punti
23
Tornei
811
Best: 773
▲
7
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
33
Punti
24
Tornei
812
Best: 687
▼
-22
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
33
Punti
31
Tornei
813
Best: 50
▼
-186
Mikael Ymer
SWE, 09-09-1998
32
Punti
9
Tornei
814
Best: 265
▲
6
Evgenii Tiurnev
RUS, 08-04-1997
32
Punti
13
Tornei
815
Best: 815
▲
7
Bruno Fernandez
BRA, 0
32
Punti
19
Tornei
816
Best: 816
▼
-50
Luca Preda
ROU, 0
32
Punti
19
Tornei
817
Best: 417
▲
6
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
32
Punti
19
Tornei
818
Best: 717
▼
-18
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
32
Punti
20
Tornei
819
Best: 403
▲
6
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
32
Punti
21
Tornei
820
Best: 745
▲
6
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
32
Punti
24
Tornei
821
Best: 669
▲
6
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
32
Punti
27
Tornei
822
Best: 65
▲
6
Egor Gerasimov
BLR, 11-11-1992
31
Punti
12
Tornei
823
Best: 814
▲
6
Petros Tsitsipas
GRE, 27-07-2000
31
Punti
16
Tornei
824
Best: 824
▲
17
Yannik Kelm
GER, 01-01-1900
31
Punti
20
Tornei
825
Best: 812
▼
-1
Maximilian Homberg
GER, 25-01-2003
31
Punti
20
Tornei
826
Best: 820
▲
4
Michel Hopp
GER, 01-01-1900
31
Punti
20
Tornei
827
Best: 666
▲
6
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
31
Punti
24
Tornei
828
Best: 688
▲
35
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
31
Punti
29
Tornei
829
Best: 24
▲
7
Martin Klizan
SVK, 11-07-1989
30
Punti
8
Tornei
830
Best: 826
▲
8
Gian Luca Tanner
SUI, 12-01-2001
30
Punti
11
Tornei
831
Best: 211
▼
-22
Evgeny Karlovskiy
RUS, 07-08-1994
30
Punti
11
Tornei
832
Best: 832
▲
5
Matt Ponchet
FRA, 22-06-2004
30
Punti
12
Tornei
833
Best: 833
▲
45
Pavel Lagutin
RUS, 0
30
Punti
12
Tornei
834
Best: 810
▲
5
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
30
Punti
13
Tornei
835
Best: 801
▲
5
Alejandro Turriziani Alvarez
ESP, 12-02-2003
30
Punti
16
Tornei
836
Best: 836
▲
9
Jorge Plans
ESP, 0
30
Punti
19
Tornei
837
Best: 620
▼
-3
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
30
Punti
26
Tornei
838
Best: 481
▲
26
Ryan Seggerman
USA, 06-08-1999
29
Punti
7
Tornei
839
Best: 839
▲
12
Dong Ju Kim
KOR, 0
29
Punti
10
Tornei
840
Best: 840
▲
49
Arklon Huertas Del Pino Cordova
PER, 16-07-1994
29
Punti
10
Tornei
841
Best: 352
▼
-78
Gregoire Barrere
FRA, 16-02-1994
29
Punti
11
Tornei
842
Best: 814
▲
26
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
29
Punti
16
Tornei
843
Best: 597
▲
1
Julio Cesar Porras
ARG, 25-02-1998
29
Punti
16
Tornei
844
Best: 841
▲
2
Rafael Izquierdo Luque
ESP, 10-01-2000
29
Punti
17
Tornei
845
Best: 839
▲
13
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
29
Punti
17
Tornei
846
Best: 821
▼
-15
Vincent Marysko
GER, 04-02-2006
29
Punti
18
Tornei
847
Best: 607
▼
-28
Jacob Brumm
USA, 30-11-1998
29
Punti
25
Tornei
848
Best: 847
▲
4
Patrick Schoen
SUI, 04-05-2005
28
Punti
9
Tornei
849
Best: 849
▲
4
Hoyoung Roh
KOR, 0
28
Punti
10
Tornei
850
Best: 850
▲
4
Marc Van Der Merwe
RSA, 0
28
Punti
10
Tornei
851
Best: 694
▲
5
Xiaofei Wang
CHN, 10-01-2003
28
Punti
14
Tornei
852
Best: 852
▲
5
Ivan Nedelko
RUS, 12-05-1986
28
Punti
15
Tornei
853
Best: 811
▼
-5
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
28
Punti
21
Tornei
854
Best: 653
▲
7
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
28
Punti
26
Tornei
855
Best: 838
▲
22
Luca Pow
GBR, 01-02-2005
27
Punti
8
Tornei
856
Best: 823
▲
9
Luca Wiedenmann
GER, 01-01-1900
27
Punti
11
Tornei
857
Best: 714
▲
9
Isaiah Strode
USA, 15-09-1997
27
Punti
13
Tornei
858
Best: 599
▲
11
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
27
Punti
15
Tornei
859
Best: 859
▲
8
Charlie Robertson
GBR, 0
27
Punti
15
Tornei
860
Best: 860
▲
10
Jumpei Yamasaki
JPN, 02-07-1997
27
Punti
17
Tornei
861
Best: 736
▲
11
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
27
Punti
18
Tornei
862
Best: 740
▲
9
Lautaro Agustin Falabella
ARG, 19-01-1998
27
Punti
18
Tornei
863
Best: 655
▼
-14
Noah Schachter
USA, 06-09-1999
27
Punti
21
Tornei
864
Best: 864
▲
10
John Hallquist Lithen
SWE, 03-12-2001
27
Punti
22
Tornei
865
Best: 865
▼
-5
Izan Almazan Valiente
ESP, 0
27
Punti
24
Tornei
866
Best: 858
▲
9
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
26
Punti
6
Tornei
866
Best: 866
▲
9
Emon Van Loben Sels
USA, 0
26
Punti
6
Tornei
868
Best: 787
▲
13
Kalin Ivanovski
MKD, 11-05-2004
26
Punti
11
Tornei
869
Best: 869
▲
10
Andreja Petrovic
NOR, 01-02-2000
26
Punti
12
Tornei
870
Best: 855
▲
12
Scott Jones
AUS, 01-01-1900
26
Punti
13
Tornei
871
Best: 738
▲
57
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
26
Punti
16
Tornei
872
Best: 792
▼
-25
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
26
Punti
18
Tornei
873
Best: 873
▲
11
Joao Victor Couto Loureiro
BRA, 0
26
Punti
19
Tornei
874
Best: 756
▼
-15
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
26
Punti
21
Tornei
875
Best: 784
▲
10
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
26
Punti
22
Tornei
876
Best: 785
▼
-3
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
26
Punti
22
Tornei
877
Best: 714
▼
-15
Niklas Schell
GER, 03-01-1999
26
Punti
25
Tornei
878
Best: 878
▲
8
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
26
Punti
29
Tornei
879
Best: 551
▲
8
Diego Schwartzman
ARG, 16-08-1992
25
Punti
2
Tornei
880
Best: 139
▼
-341
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
25
Punti
4
Tornei
881
Best: 850
▲
7
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
25
Punti
6
Tornei
882
Best: 712
▲
8
Aoran Wang
CHN, 05-02-1997
25
Punti
9
Tornei
883
Best: 395
▲
8
Tiago Cacao
POR, 28-02-1998
25
Punti
11
Tornei
884
Best: 884
▲
8
Jack Kennedy
USA, 01-01-1900
25
Punti
11
Tornei
885
Best: 742
▲
8
Aleksandr Lobanov
RUS, 01-04-2001
25
Punti
16
Tornei
886
Best: 776
▲
8
Daisuke Sumizawa
JPN, 31-01-1999
25
Punti
16
Tornei
887
Best: 808
▲
8
Enzo Wallart
USA, 12-02-1997
25
Punti
16
Tornei
888
Best: 837
▼
-38
Marko Maksimovic
SRB, 12-02-2006
25
Punti
24
Tornei
889
Best: 763
▲
7
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
25
Punti
29
Tornei
890
Best: 620
▼
-98
Trey Hilderbrand
USA, 15-05-2000
24
Punti
7
Tornei
891
Best: 479
▲
7
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
24
Punti
8
Tornei
892
Best: 845
▲
7
Shunsuke Nakagawa
JPN, 07-03-2000
24
Punti
12
Tornei
893
Best: 769
▲
8
Miles Jones
USA, 26-12-2000
24
Punti
17
Tornei
894
Best: 894
▲
8
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
24
Punti
19
Tornei
895
Best: 895
▲
8
Tomas Serrano Luis
POR, 0
24
Punti
20
Tornei
896
Best: 896
▲
8
Anas Mazdrashki
BUL, 0
24
Punti
20
Tornei
897
Best: 610
▲
9
Dev Javia
IND, 16-03-2002
24
Punti
21
Tornei
898
Best: 749
▲
9
Alexander Klintcharov
NZL, 25-08-1996
24
Punti
21
Tornei
899
Best: 899
▲
6
Finn Murgett
GBR, 0
24
Punti
22
Tornei
900
Best: 832
▲
9
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
24
Punti
27
Tornei
901
Best: 851
▲
9
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
24
Punti
27
Tornei
902
Best: 902
▲
23
Matthew Forbes
USA, 0
23
Punti
6
Tornei
903
Best: 903
▲
10
Theodore Dean
USA, 0
23
Punti
7
Tornei
904
Best: 904
▲
23
Calvin Mueller
GER, 0
23
Punti
9
Tornei
905
Best: 411
▼
-111
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
23
Punti
10
Tornei
906
Best: 906
▲
8
Anton Shepp
NZL, 0
23
Punti
11
Tornei
907
Best: 907
▲
8
Peter Makk
HUN, 0
23
Punti
11
Tornei
908
Best: 908
▲
10
Enzo Kohlmann De Freitas
BRA, 0
23
Punti
13
Tornei
909
Best: 478
▼
-98
Lucas Bouquet
FRA, 05-08-1997
23
Punti
15
Tornei
910
Best: 910
▲
21
Marc Majdandzic
GER, 0
23
Punti
16
Tornei
911
Best: 911
▲
9
Benjamin Pietri
FRA, 0
23
Punti
18
Tornei
912
Best: 830
▲
9
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
23
Punti
19
Tornei
913
Best: 913
▲
224
Nikolai Barsukov
GER, 0
23
Punti
19
Tornei
914
Best: 774
▲
8
Nitin Kumar Sinha
IND, 20-02-1999
23
Punti
20
Tornei
915
Best: 758
▼
-100
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
23
Punti
21
Tornei
916
Best: 791
▲
7
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
23
Punti
21
Tornei
917
Best: 735
▼
-6
Ezekiel Clark
USA, 19-07-1998
23
Punti
24
Tornei
918
Best: 272
▼
-21
Orlando Luz
BRA, 08-02-1998
22
Punti
4
Tornei
919
Best: 888
▲
7
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
22
Punti
5
Tornei
920
Best: 479
▼
-40
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
22
Punti
10
Tornei
921
Best: 536
▲
8
Ryotaro Taguchi
JPN, 30-06-2000
22
Punti
15
Tornei
922
Best: 922
▼
-3
Kasra Rahmani
IRI, 0
22
Punti
15
Tornei
923
Best: 911
▲
9
Salvador Price
COL, 19-02-2005
22
Punti
15
Tornei
924
Best: 839
▲
6
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
22
Punti
15
Tornei
925
Best: 883
▼
-25
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
22
Punti
15
Tornei
926
Best: 881
▲
8
Evan Bynoe
USA, 27-05-1999
22
Punti
21
Tornei
927
Best: 733
▼
-160
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
22
Punti
22
Tornei
928
Best: 920
▲
7
Romain Faucon
BEL, 04-09-2002
22
Punti
23
Tornei
929
Best: 833
▼
-17
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
22
Punti
26
Tornei
930
Best: 898
▲
8
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
21
Punti
4
Tornei
931
Best: 931
▲
8
Aleksa Ciric
SRB, 0
21
Punti
8
Tornei
932
Best: 666
▲
8
Rudy Quan
USA, 21-02-2006
21
Punti
9
Tornei
933
Best: 759
▲
9
Pablo Masjuan Ginel
ESP, 01-01-1900
21
Punti
10
Tornei
934
Best: 925
▲
9
Stijn Paardekooper
NED, 29-08-2003
21
Punti
11
Tornei
935
Best: 866
▲
9
Juan Sebastian Osorio
COL, 14-10-1997
21
Punti
15
Tornei
936
Best: 936
▼
-3
Adan Freire Da Silva
FRA, 0
21
Punti
19
Tornei
937
Best: 937
▲
35
Nicolas Zanellato
BRA, 22-01-2002
21
Punti
20
Tornei
938
Best: 830
▼
-1
Mihai Razvan Marinescu
ROU, 09-09-2001
21
Punti
28
Tornei
939
Best: 794
▼
-15
Grigoriy Lomakin
KAZ, 18-03-1998
21
Punti
34
Tornei
940
Best: 560
▲
5
Steven Diez
CAN, 17-03-1991
20
Punti
7
Tornei
941
Best: 941
▲
38
Spencer Johnson
USA, 0
20
Punti
8
Tornei
942
Best: 233
▲
4
Yun seong Chung
KOR, 27-03-1998
20
Punti
10
Tornei
943
Best: 927
▲
5
Qian Sun
CHN, 12-07-2001
20
Punti
18
Tornei
944
Best: 886
▲
5
Brian Bozemoj
NED, 30-11-2003
20
Punti
18
Tornei
945
Best: 940
▲
5
Younes Lalami
MAR, 18-04-2001
20
Punti
19
Tornei
946
Best: 880
▲
5
Kristjan Tamm
EST, 16-06-1998
20
Punti
20
Tornei
947
Best: 827
▼
-11
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
20
Punti
22
Tornei
948
Best: 652
▲
7
Diego Fernandez Flores
CHI, 07-10-2000
20
Punti
28
Tornei
949
Best: 912
▲
7
Michael Zhu
USA, 12-08-1992
20
Punti
28
Tornei
950
Best: 390
▲
7
David Pichler
AUT, 19-02-1996
19
Punti
3
Tornei
951
Best: 638
▲
7
Johannes Ingildsen
DEN, 01-07-1997
19
Punti
4
Tornei
952
Best: 952
▲
7
Georgi Georgiev
BUL, 0
19
Punti
6
Tornei
953
Best: 773
▲
7
Ozan Baris
USA, 31-03-2004
19
Punti
7
Tornei
954
Best: 954
▲
7
Taym Al Azmeh
GER, 0
19
Punti
8
Tornei
955
Best: 955
▲
75
Oskar Brostrom Poulsen
DEN, 0
19
Punti
9
Tornei
956
Best: 836
▲
7
Jea Moon Lee
KOR, 02-07-1993
19
Punti
10
Tornei
957
Best: 943
▲
7
Manish Sureshkumar
IND, 13-08-1999
19
Punti
14
Tornei
958
Best: 958
▲
7
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
19
Punti
15
To