Classifica ATP Italiani: Flavio Cobolli al n.20 del mondo. +24 per Francesco Maestrelli. -20 per Lorenzo Sonego
02/02/2026 12:17 2 commenti
Classifica Atp Entry System Singolo (02-02-2026)
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
10300
Punti
18
Tornei
5
Best: 5
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
4405
Punti
23
Tornei
20
Best: 17
▲
2
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
1955
Punti
28
Tornei
23
Best: 23
▲
2
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1789
Punti
34
Tornei
58
Best: 6
▼
-1
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
895
Punti
20
Tornei
60
Best: 35
▼
-20
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
890
Punti
28
Tornei
65
Best: 29
--
0
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
858
Punti
25
Tornei
74
Best: 63
▲
2
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
768
Punti
25
Tornei
106
Best: 67
▲
2
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
571
Punti
24
Tornei
117
Best: 117
▲
24
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
512
Punti
27
Tornei
143
Best: 126
▼
-5
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
431
Punti
19
Tornei
153
Best: 151
▲
3
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
393
Punti
23
Tornei
155
Best: 118
▼
-15
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
384
Punti
26
Tornei
163
Best: 125
▼
-11
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
367
Punti
18
Tornei
178
Best: 60
▲
13
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
340
Punti
26
Tornei
209
Best: 127
▲
2
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
284
Punti
35
Tornei
216
Best: 16
▲
14
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
266
Punti
23
Tornei
225
Best: 202
▲
12
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
252
Punti
25
Tornei
264
Best: 108
▲
15
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
204
Punti
25
Tornei
282
Best: 128
▲
9
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
185
Punti
5
Tornei
291
Best: 289
▲
5
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
180
Punti
25
Tornei
299
Best: 298
▲
9
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
175
Punti
21
Tornei
310
Best: 310
▲
7
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
165
Punti
23
Tornei
362
Best: 341
▼
-17
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
132
Punti
22
Tornei
391
Best: 389
▲
5
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
120
Punti
21
Tornei
394
Best: 183
▼
-14
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
120
Punti
24
Tornei
396
Best: 357
▲
3
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
119
Punti
23
Tornei
401
Best: 332
▲
6
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
118
Punti
26
Tornei
409
Best: 409
▲
16
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
116
Punti
31
Tornei
415
Best: 357
▼
-43
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
114
Punti
29
Tornei
425
Best: 368
▲
23
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
111
Punti
30
Tornei
426
Best: 415
▲
1
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
110
Punti
28
Tornei
435
Best: 121
▲
15
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
107
Punti
16
Tornei
440
Best: 382
▼
-2
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
107
Punti
33
Tornei
454
Best: 372
▲
4
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
98
Punti
23
Tornei
456
Best: 387
▼
-2
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
98
Punti
27
Tornei
471
Best: 470
▲
6
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
92
Punti
16
Tornei
477
Best: 477
▲
6
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
91
Punti
25
Tornei
480
Best: 480
▲
17
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
89
Punti
18
Tornei
484
Best: 285
▲
9
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
88
Punti
24
Tornei
510
Best: 510
▲
15
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
79
Punti
29
Tornei
514
Best: 426
▲
15
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
78
Punti
24
Tornei
527
Best: 315
▼
-1
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
76
Punti
18
Tornei
544
Best: 402
▲
3
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
72
Punti
22
Tornei
568
Best: 509
▲
20
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
67
Punti
20
Tornei
617
Best: 617
▲
7
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
58
Punti
22
Tornei
634
Best: 561
▼
-60
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
56
Punti
19
Tornei
635
Best: 629
▼
-5
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
56
Punti
20
Tornei
648
Best: 628
▲
8
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
54
Punti
27
Tornei
652
Best: 523
▲
6
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
53
Punti
19
Tornei
661
Best: 635
▲
6
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
51
Punti
9
Tornei
669
Best: 655
▲
1
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
51
Punti
24
Tornei
670
Best: 575
▲
1
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
51
Punti
27
Tornei
671
Best: 540
▲
1
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
51
Punti
27
Tornei
679
Best: 677
▲
5
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
49
Punti
15
Tornei
697
Best: 697
▲
8
Pierluigi Basile
ITA, 0
46
Punti
11
Tornei
731
Best: 443
▼
-14
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
42
Punti
24
Tornei
747
Best: 747
▲
5
Matteo Covato
ITA, 0
40
Punti
24
Tornei
765
Best: 456
▼
-15
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
37
Punti
16
Tornei
776
Best: 605
▲
1
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
36
Punti
30
Tornei
788
Best: 709
--
0
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
35
Punti
27
Tornei
801
Best: 733
▼
-63
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
34
Punti
25
Tornei
819
Best: 403
▲
6
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
32
Punti
21
Tornei
827
Best: 666
▲
6
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
31
Punti
24
Tornei
858
Best: 599
▲
11
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
27
Punti
15
Tornei
866
Best: 858
▲
9
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
26
Punti
6
Tornei
871
Best: 738
▲
57
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
26
Punti
16
Tornei
875
Best: 784
▲
10
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
26
Punti
22
Tornei
878
Best: 878
▲
8
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
26
Punti
29
Tornei
947
Best: 827
▼
-11
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
20
Punti
22
Tornei
958
Best: 958
▲
7
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
19
Punti
15
Tornei
961
Best: 377
▲
8
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
19
Punti
17
Tornei
967
Best: 967
▲
4
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
19
Punti
19
Tornei
980
Best: 980
▲
10
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
18
Punti
20
Tornei
981
Best: 981
▲
10
Lorenzo Angelini
ITA, 0
18
Punti
21
Tornei
1004
Best: 951
▼
-11
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
17
Punti
27
Tornei
1010
Best: 902
▲
10
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
16
Punti
8
Tornei
1046
Best: 985
▼
-1
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
15
Punti
23
Tornei
1073
Best: 938
▲
4
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
13
Punti
11
Tornei
1085
Best: 912
▲
4
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
13
Punti
21
Tornei
1086
Best: 1048
▲
4
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
13
Punti
22
Tornei
1108
Best: 942
▲
3
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
12
Punti
15
Tornei
1137
Best: 1069
▼
-4
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
11
Punti
16
Tornei
1141
Best: 906
▼
-2
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
11
Punti
20
Tornei
1143
Best: 812
▼
-1
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
11
Punti
22
Tornei
1146
Best: 910
--
0
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
10
Punti
3
Tornei
1173
Best: 1173
▼
-53
Maximilian Figl
ITA, 0
10
Punti
22
Tornei
1178
Best: 62
▲
4
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
9
Punti
2
Tornei
1183
Best: 1183
▲
3
Andrea Meduri
ITA, 0
9
Punti
6
Tornei
1187
Best: 1187
▼
-1
Leonardo Primucci
ITA, 0
9
Punti
8
Tornei
1196
Best: 439
▼
-87
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
9
Punti
11
Tornei
1203
Best: 1203
▲
2
Andrea De Marchi
ITA, 0
9
Punti
15
Tornei
1205
Best: 1205
▲
2
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
9
Punti
16
Tornei
1218
Best: 1214
▲
7
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
8
Punti
9
Tornei
1221
Best: 1221
▲
8
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
8
Punti
10
Tornei
1226
Best: 1226
▲
7
Filippo Alberti
ITA, 0
8
Punti
12
Tornei
1227
Best: 1227
▲
8
Lorenzo Comino
ITA, 0
8
Punti
12
Tornei
1228
Best: 1228
▲
10
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
8
Punti
13
Tornei
1242
Best: 1242
▼
-65
Samuele Seghetti
ITA, 0
8
Punti
22
Tornei
1257
Best: 873
▲
12
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
7
Punti
8
Tornei
1264
Best: 1154
▲
12
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
7
Punti
10
Tornei
1282
Best: 1282
▲
15
Nicolo Toffanin
ITA, 0
7
Punti
15
Tornei
1284
Best: 1284
▲
12
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
7
Punti
15
Tornei
1323
Best: 1323
▼
-44
Sebastiano Cocola
ITA, 0
6
Punti
10
Tornei
1341
Best: 1231
▼
-48
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
6
Punti
13
Tornei
1356
Best: 1356
▲
6
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
5
Punti
4
Tornei
1370
Best: 1360
▲
5
Leonardo Borrelli
ITA, 01-01-1900
5
Punti
6
Tornei
1372
Best: 1372
▲
5
William Mirarchi
ITA, 0
5
Punti
6
Tornei
1379
Best: 1379
▲
7
Gilberto Ravasio
ITA, 0
5
Punti
7
Tornei
1396
Best: 1396
▲
4
Gabriele Volpi
ITA, 0
5
Punti
9
Tornei
1401
Best: 1401
▲
4
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
5
Punti
10
Tornei
1411
Best: 1411
▲
6
Alessandro Battiston
ITA, 0
5
Punti
13
Tornei
1413
Best: 756
▼
-62
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
5
Punti
13
Tornei
1414
Best: 1037
▲
7
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
5
Punti
15
Tornei
1418
Best: 1405
▲
6
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
5
Punti
16
Tornei
1451
Best: 1451
▲
8
Nicola Rispoli
ITA, 0
4
Punti
5
Tornei
1452
Best: 811
▲
8
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
4
Punti
5
Tornei
1477
Best: 1170
▲
7
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
4
Punti
8
Tornei
1485
Best: 1485
▲
7
Michele Mecarelli
ITA, 0
4
Punti
9
Tornei
1504
Best: 1495
--
0
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
4
Punti
14
Tornei
1506
Best: 1506
▲
7
Filippo Mazzola
ITA, 0
4
Punti
14
Tornei
1513
Best: 800
▲
3
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
3
Punti
1
Tornei
1568
Best: 1040
▲
2
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
5
Tornei
1582
Best: 1551
▲
4
Leonardo Angeloni
ITA, 01-01-1900
3
Punti
6
Tornei
1582
Best: 1582
▲
4
Mattia Nannelli
ITA, 0
3
Punti
6
Tornei
1592
Best: 1592
▲
5
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1593
Best: 1593
▲
6
Edoardo Zanada
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1606
Best: 1606
▲
6
Vito Dell\'Elba
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1608
Best: 1608
▲
6
Silvio Mencaglia
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1619
Best: 1156
▲
7
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
3
Punti
9
Tornei
1622
Best: 1622
▲
8
Federico Valle
ITA, 0
3
Punti
9
Tornei
1629
Best: 1453
▲
13
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
3
Punti
10
Tornei
1636
Best: 739
▲
10
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
3
Punti
12
Tornei
1642
Best: 906
▲
10
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
3
Punti
14
Tornei
1679
Best: 1002
▲
13
Matteo De Vincentis
ITA, 25-04-1998
2
Punti
2
Tornei
1694
Best: 1694
▲
14
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1702
Best: 1702
▲
15
Federico Guarducci
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1719
Best: 1719
▲
13
Felipe Virgili
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1773
Best: 1773
▲
12
Simone Agostini
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1773
Best: 1642
▲
12
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
2
Punti
6
Tornei
1797
Best: 1499
▲
11
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
7
Tornei
1800
Best: 1215
▲
10
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
2
Punti
7
Tornei
1811
Best: 1722
▲
12
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
2
Punti
8
Tornei
1820
Best: 1705
▲
14
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
9
Tornei
1825
Best: 1071
▲
8
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
2
Punti
10
Tornei
1841
Best: 1772
▲
8
Omar Brigida
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1933
Best: 1892
▲
12
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1933
Best: 1811
▲
12
Federico Bove
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1933
Best: 1892
▲
12
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1933
Best: 1933
▲
12
Leonardo Iemmi
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1933
Best: 1846
▲
12
Marco Migliorati
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1933
Best: 1807
▲
12
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
2035
Best: 2035
▲
5
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2035
Best: 2035
▲
5
Sergio Badini
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2035
Best: 1903
▲
5
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2035
Best: 2035
▲
62
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2035
Best: 2035
▲
5
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2093
Best: 2093
▲
4
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2136
Best: 2136
▲
9
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2136
Best: 2136
▲
9
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2136
Best: 2136
▲
9
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2190
Best: 2190
--
0
Lorenzo Ferri
ITA, 0
1
Punti
7
Tornei
2218
Best: 2218
▲
6
Andrea Motta
ITA, 0
1
Punti
10
Tornei
TAG: Flavio Cobolli, Italiani
2 commenti
non dimentichiamo l’ulteriore importante BR del cinghialone !
Se penso che mercoledì mattina Musetti sembrava lanciatissimo verso la Top3…
Cobolli nonostante l’attacco di diarrea è risalito in Top20, speriamo che nel mese di febbraio salga ancora, idem per Darderi che non difende punti nella Gira sudamericana.
A Sonego è andata abbastanza di lusso, pensavo sarebbe sceso di più anche se ora sarebbe il caso di risalire.
Nardi e Bellucci scenderanno ancora purtroppo, Luca difende circa 200 punti tra Doha e Dubai mentre Mattia scarta già questa settimana la semifinale di Rotterdam.