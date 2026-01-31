WTA 250 Copertina, WTA

WTA 250 Ostrava: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

31/01/2026 14:30 45 commenti
Tatjana Maria nella foto
Tatjana Maria nella foto

CZE WTA 250 Ostrava – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Tatjana Maria GER vs Bye
Linda Klimovicova POL vs Katie Volynets USA
Alycia Parks USA vs Julia Grabher AUT
Elina Avanesyan ARM vs (7) Moyuka Uchijima JPN

(4) Rebecca Sramkova SVK vs Qualifier
Linda Fruhvirtova CZE vs Qualifier
(WC) Lucie Havlickova CZE vs Katie Boulter GBR
Sinja Kraus AUT vs (5) Viktorija Golubic SUI

(8) Panna Udvardy HUN vs (WC) Darja Vidmanova CZE
Diane Parry FRA vs Oceane Dodin FRA
(WC) Brenda Fruhvirtova CZE vs Qualifier
Nikola Bartunkova CZE vs (3) Anna Blinkova RUS

(6) Caty McNally USA vs Suzan Lamens NED
Dalma Galfi HUN vs (WC) Tereza Martincova CZE
Tamara Korpatsch GER vs Qualifier
Bye vs (2) Emiliana Arango COL

TAG:

45 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Luod 01-02-2026 02:24

Blinkova

Maria

Sramkova
Mcnally

Parks
Boulter
Udvardy
Arango

 45
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tasso73 01-02-2026 02:19

BARTUNKOVA

MARIA

SRAMKOVA
GALFI

PARKS
GOLUBIC
VIDMANOVA
KORPATSCH

 44
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
espertodipallacorda 01-02-2026 02:18

Bartunkova

Sramkova

Parks
McNally

Maria
Boulter
Vidmanova
Arango

 43
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
daniele 01-02-2026 01:05

GOLUBIC

MCNALLY

VOLYNETS
BLINKOVA

AVANESYAN
SRAMKOVA
PARRY
ARANGO

 42
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marklaar 01-02-2026 00:52

sramkova

mcnally

maria
bartunkova

parks
boulter
udvardy
arango

 41
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Mickis 01-02-2026 00:00

L.Fruhvirtova

Blinkova

Maria
Arango

Uchijima
Golubic
Udvardy
McNally

 40
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
nicolapre 31-01-2026 23:04

BARTUNKOVA

Golubic

Klimovicova
McNally

Uchijima
Sramkova
Vidmanova
Arango

 39
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
andre84 31-01-2026 23:03

BARTUNKOVA

BOULTER

KLIMOVICOVA
GALFI

GRABHER
QUALIFICATA (Vs SRAMKOVA)
PARRY
KORPATSCH

 38
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mmarco82 31-01-2026 22:58

Parks

Martincova

Golubic
Bartunkova

Maria
L.Fruhvirtova
Udvardy
Arango

 37
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Luca96 31-01-2026 22:42

SMRAMKOVA

ARANGO

MARIA
BARTUNKOVA

AVANESYAN
BOULTER
UDVARDY
MCNALLY

 36
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
vanangel 31-01-2026 22:19

Sramkova

Blinkova

Maria
Korpatsch

Avanesyan
Boulter
Dodin
Lamens

 35
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lilly 31-01-2026 21:54

Maria

Blinkova

Sramkova
Arango

Avanesyan
Golubic
Dodin
McNally

 34
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Emanuele 31-01-2026 21:46

Blinkova

Boulter

Maria
Martincova

Avanesyan
Sramkova
Vidmanova
Q

 33
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Markus1892 31-01-2026 21:41

AVANESYAN

BARTUNKOVA

BOULTER
MCNALLY

MARIA
SRAMKOVA
DODIN
ARANGO

 32
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
monybrady 31-01-2026 21:24

SRAMKOVA

BARTUNKOVA

MARIA
LAMENS

UCHIJIMA
BOULTER
VIDMANOVA
ARANGO

 31
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
fabio 31-01-2026 21:24

POTETE PRONOSTICARE FINO A DOMANI ALLE 12 😉

 30
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
AndrewLaco94 31-01-2026 20:52

PARKS

MARTINCOVA

HAVLICKOVA
VIDMANOVA

VOLYNETS
SRAMKOVA
B.FRUHVIRTOVA
Q

 29
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Garzo 31-01-2026 20:40

Boulter

Blinkova

Uchijima
McNally

Volynets
Fruhvirtova
Dodin
Arango

 28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
verygabry 31-01-2026 20:26

Bartunkova

Boulter

Volynets
McNally

Parks
Sramkova
Parry
Arango

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alessandro6.9 31-01-2026 20:14

Blinkova

Sramkova

Parks
McNally

Maria
Golubic
Vidmanova
Arango

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
akgul num.1 31-01-2026 20:01

Sramkova

Blinkova

Parks
Lamens

Uchijima
Golubic
Parry
Arango

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
RuPert 31-01-2026 19:38

Blinkova
Sramkova
Avanesyan
McNally
Klimovicova
Boulter
Vidmanova
Q vs korpatsch

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alejandro90 31-01-2026 19:22

AVANESYAN

MCNALLY

L.FRUHVIRTOVA
BARTUNKOVA

KLIMOVICOVA
BOULTER
DODIN
ARANGO

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
atomo 31-01-2026 19:21

SRAMKOVA

BLINKOVA

MARIA
MCNALLY

AVANESYAN
BOUTLER
UDVARDY
ARANGO

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
fabio 31-01-2026 18:37

BARTUNKOVA

SRAMKOVA

VOLYNETS
MCNALLY

PARKS
GOLUBIC
VIDMANOVA
KORPATSCH

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Rafan96 31-01-2026 18:18

Parks

Arango

Boulter
Bartunkova

Volynets
L.Fruhvirtova
Vidmanova
McNally

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 31-01-2026 18:01

mc nally

golubic

maria
bartunkova

parks
sramkova
udvardy
korpatsch

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
nico 31-01-2026 17:37

Bartunkova

Klimovicova

Boulter
Lamens

Parks
L.Fruhvirtova
Vidmanova
Arango

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
IlMessia 31-01-2026 17:27

MARIA

MCNALLY

SRAMKOVA
BLINKOVA

PARKS
BOULTER
DODIN
KORPATSCH

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
romanu79 31-01-2026 17:25

BARTUNKOVA

BOULTER

MARIA
MCNALLY

AVANESYAN
SRAMKOVA
PARRY
KORPATSCH

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Massimo 31-01-2026 17:18

SRAMKOVA

BARTUNKOVA

VOLYNETS
LAMENS

PARKS
GOLUBIC
VIDMANOVA
KORPATSCH

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
SoFarAway 31-01-2026 17:15

SRAMKOVA

BARTUNKOVA

AVANESYAN
KORPATSCH

MARIA
GOLUBIC
UDVARDY
MCNALLY

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
paolotdg 31-01-2026 17:12

Bartunkova

Klimovicova

Boulter
McNally

Parks
Fruhvirtova
Vidmanova
Korpatsch

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
gattone mecir 31-01-2026 17:09

Sramkova

Blinkova

Maria
MC nally

Parks
Golubic
Parry
Korpatsch

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Maury 31-01-2026 16:46

SRAMKOVA

MCNALLY

AVANESYAN
KORPATSCH

MARIA
GOLUBIC
UDVARDY
BARTUNKOVA

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
gbuttit 31-01-2026 16:28

SRAMKOVA

BARTUNKOVA

AVANESYAN
KORPATSCH

MARIA
GOLUBIC
UDVARDY
MCNALLY

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gianluca Naso (Guest) 31-01-2026 16:18

BARTUNKOVA

PARKS

SRAMKOVA
MCNALLY

VOLYNETS
GOLUBIC
UDVARDY
ARANGO

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pafort 31-01-2026 16:12

KORPATSCH

AVANESYAN

SRAMKOVA
BLINKOVA

MARIA
GOLUBIC
UDVARDY
MCNALLY

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
stefano2 31-01-2026 16:08

SRAMKOVA

BLINKOVA

AVANESYAN
KORPATSCH

MARIA
GOLUBIC
DODIN
MCNALLY

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lollo99 31-01-2026 16:05

Bartunkova

Sramkova

Parks
McNally

Klimovicova
Boulter
Dodin
Korpatsch

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 31-01-2026 16:03

Bartunkova

Sramkova

Avanesyan
Q

Klimovicova
Boulter
Parry
McNally
.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
kaishaku 31-01-2026 15:42

SRAMKOVA

BLINKOVA

MARIA
MCNALLY

PARKS
BOULTER
PARRY
KORPATSCH

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brunodalla 31-01-2026 15:34

BARTUNKOVA

PARKS

BOULTER
MCNALLY

VOLYNETS
L.FRUHVIRTOVA
PARRY
ARANGO

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MATTEO 31-01-2026 15:34

Parks

Blinkova

L Fruhvirtova
Arango

Maria
Boulter
Dodin
Martincova

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
patrick 31-01-2026 15:32

SRAMKOVA

BLINKOVA

AVANESYAN
KORPATSCH

MARIA
GOLUBIC
UDVARDY
MCNALLY

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!