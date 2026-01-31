WTA 250 Ostrava: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana
WTA 250 Ostrava – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Tatjana Maria vs Bye
Linda Klimovicova vs Katie Volynets
Alycia Parks vs Julia Grabher
Elina Avanesyan vs (7) Moyuka Uchijima
(4) Rebecca Sramkova vs Qualifier
Linda Fruhvirtova vs Qualifier
(WC) Lucie Havlickova vs Katie Boulter
Sinja Kraus vs (5) Viktorija Golubic
(8) Panna Udvardy vs (WC) Darja Vidmanova
Diane Parry vs Oceane Dodin
(WC) Brenda Fruhvirtova vs Qualifier
Nikola Bartunkova vs (3) Anna Blinkova
(6) Caty McNally vs Suzan Lamens
Dalma Galfi vs (WC) Tereza Martincova
Tamara Korpatsch vs Qualifier
Bye vs (2) Emiliana Arango
TAG: WTA 250 Ostrava
POTETE PRONOSTICARE FINO A DOMANI ALLE 12 😉
