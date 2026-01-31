Elena Rybakina è la campionessa degli Australian Open 2026! Battuta Sabalenka in tre set

È Elena Rybakina la regina dell’edizione 2026 dell’Australian Open. La kazaka si aggiudica la finale contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 in 2 ore e 38 minuti di battaglia sulla Rod Laver Arena. Il motto di Melbourne dice “quattro stagioni in un giorno”. E anche la finale femminile ha mantenuto tutte le sue promesse. Tetto chiuso per la pioggia del pomeriggio, ma in campo vento contrario, fiammate, improvvisi rovesci e cambiamenti dal sole alla pioggia e viceversa. Così è stata la finale. Due set decisi da un solo break, una terza frazione che sembrava conclusa con Sabalenka avanti 3-0, che subisce il ritorno della numero tre del mondo. Rybakina ritrova energie e colpi come nel primo set ed infila una striscia di cinque giochi consecutivi. Sabalenka, come spesso le accade, ha avvertito il cambiamento dell’avversaria, ha sentito la pressione e perde la terza finale Slam sulle ultime quattro disputate. Quando sei numero uno del mondo e sei avanti 3-0 al terzo, la partita devi portarla a casa.

Aryna Sabalenka e Elena Rybakina, le due regine del primo colpo, erano arrivate al sabato senza aver lasciato un set: era la resa dei conti tra potenza pura e gestione dei dettagli. Era anche il remake della finale 2023, quando Sabalenka rimontò 4-6, 6-3, 6-4 dopo una battaglia ad altissima tensione. La partita non ha deluso le promesse. Rybakina è stata più fredda nei momenti importanti. Grande reazione nel terzo, ha servito benissimo quando contava fino all’ace finale che suggella il secondo Slam della kazaka. Dodicesimo titolo in carriera per la nativa di Mosca che sale ora al terzo posto del ranking.

Primo set: break immediato e controllo Rybakina Sabalenka parte contratta e paga subito dazio: perde immediatamente il servizio, nervosa, imprecisa soprattutto di dritto, e finisce per forzare alla ricerca della soluzione rapida. Rybakina, invece, interpreta bene il match fin dall’inizio: sulla seconda della numero uno fa un passo dentro il campo e attacca, senza esitazioni. Preso il break, la kazaka è impeccabile nei turni di battuta. Quando si trova sotto pressione, annulla due palle break con un ace e una prima vincente, messaggio chiarissimo sulla sua serata: concretezza e freddezza. Sabalenka, dopo lo strappo iniziale, ritrova ritmo da fondo e tiene i propri game di servizio, ma non riesce davvero a entrare sulla battuta di Rybakina, che la tiene lontana dalla riga e la costringe a rischiare troppo. Il set scivola via 6-4 per la numero tre del mondo, solida anche negli scambi.

Secondo set: Sabalenka alza il ritmo e pareggia i conti. Nel secondo parziale cambia l’inerzia. Sabalenka si sistema, sbaglia meno, diventa più “concreta” e alza la velocità del palleggio. Rybakina deve salvarsi in un game fiume da diciotto punti con tre palle break: ci riesce grazie alla prima, ma la sensazione è che la percentuale della kazaka inizi a calare. La partita resta in equilibrio per lunghi tratti: pochi scambi, ma a velocità altissima, con angoli cercati subito e vincenti “a comando”. Sabalenka però trova progressivamente la chiave in risposta, mette più pressione sul servizio avversario e, dopo nove giochi sostanzialmente in parità, arriva il break che vale set e riapertura totale: 6-4 Sabalenka e finale al terzo.

Terzo set: 3-0 Sabalenka, poi la tempesta Rybakina. Nel parziale decisivo sembra mettersi in discesa per la numero uno del mondo. Sabalenka aggredisce in risposta, il servizio di Rybakina non le crea più problemi e la dipendenza della kazaka dalla prima diventa un fattore. In un game con una sola prima in campo, Sabalenka piazza il break e poi prende il largo: da fondo domina, salva una palla break con una serie di cinque punti consecutivi e vola 3-0. È il momento in cui, per classifica e scenario, la partita “va chiusa”.

E invece la finale gira di colpo. Rybakina si scuote, ritrova energia, comincia a rispondere come nel primo set e si rimette dentro con il controbreak. Il match cambia faccia: la kazaka infila un filotto di cinque giochi a zero, prende fiducia, Sabalenka avverte la pressione e, come le è già accaduto in passato nei passaggi più delicati, si irrigidisce. Due errori pesanti di rovescio aprono la porta al sorpasso: Rybakina completa la rimonta con cinque giochi consecutivi, si guadagna il diritto di servire per il titolo e non trema.

Un ace finale chiude tutto: 6-4 al terzo, trionfo Rybakina. Fredda quando conta: secondo Slam e numero 3 WTA Rybakina è stata più solida nei momenti cruciali, più fredda nel gestire pressione e punteggi. Porta a casa il dodicesimo titolo in carriera, il secondo Major e, con questo successo, sale al numero 3 del ranking. Sabalenka, invece, paga a carissimo prezzo il passaggio a vuoto nel terzo set: perde la terza finale Slam nelle ultime quattro disputate e resta con il rimpianto più grande, perché da 3-0 nel set decisivo – da numero uno – una partita così va portata a casa. A maggior ragione contro una giocatrice capace di trasformare un attimo in una valanga.

LE PROTAGONISTE

ARYNA SABALENKA

Dati anagrafici:

Nata: 5 maggio 1998, Minsk (Bielorussia)

Età: 27 anni

Altezza: 1,82 m

Gioco: Destrorsa, rovescio a due mani

Ranking: N. 1 mondiale

Allenatore: Anton Dubrov

Palmares:

4 titoli del Grande Slam: Australian Open 2023, 2024 | US Open 2024, 2025

22 titoli WTA in carriera

Finalista Australian Open 2025 (perso vs Keys)

Percorso agli Australian Open 2026:

1° turno: vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 6-4, 6-1

2° turno: vs Zhuoxuan Bai 6-3, 6-1

3° turno: vs Anastasia Potapova 7-6(4), 7-6(7)

Ottavi: vs Victoria Mboko 6-1, 7-6(1)

Quarti: vs Iva Jovic 6-3, 6-0

Semifinale: vs Elina Svitolina 6-2, 6-3

Statistiche: Nessun set perso. 172 vincenti la migliore del torneo. Bilancio 2026: 11-0

ELENA RYBAKINA

Dati anagrafici:

Nata: 17 giugno 1999, Mosca (Russia)

Nazionalità: Kazakistan (dal 2018)

Età: 26 anni

Altezza: 1,84 m

Gioco: Destrorsa, rovescio a due mani

Ranking: N. 5 mondiale

Allenatore: Stefanos Vukov

Palmares:

1 titolo del Grande Slam: Wimbledon 2022

WTA Finals 2025 (battendo Sabalenka in finale)

11 titoli WTA in carriera

Finalista Australian Open 2023 (perso vs Sabalenka)

Percorso agli Australian Open 2026:

1° turno: vs Kaia Juvan 6-4, 6-3

2° turno: vs Varvara Gracheva 7-5, 6-2

3° turno: vs Tereza Valentova 6-2, 6-3

Ottavi: vs Elise Mertens 6-2, 7-5

Quarti: vs Iga Swiatek (2) 7-5, 6-1

Semifinale: vs Jessica Pegula 6-3, 7-6(9)

Statistiche: Nessun set perso | 41 ace (più di tutto il tabellone) | 8 vittorie consecutive contro top-10 | Striscia: 18 vittorie nelle ultime 19 partite

HEAD-TO-HEAD

Bilancio totale: Sabalenka conduce 8-6 Ultimo confronto: WTA Finals 2025 – Rybakina vince 6-3, 7-6(0) Negli Slam: Sabalenka 2-1 (compresa la finale AO 2023) Sul cemento outdoor: Rybakina 5-4

Ultimi confronti:

2023 Australian Open finale: Sabalenka 4-6, 6-3, 6-4

2023 Indian Wells finale: Rybakina 7-6(11), 6-4

2025 Berlin quarti: Sabalenka 7-6(6), 3-6, 7-6(6) (salvando 4 match point)

2025 Wuhan quarti: Sabalenka 6-3, 6-3 (prima vittoria in 2 set su Rybakina)

2025 WTA Finals finale: Rybakina 6-3, 7-6(0)

Curiosità: Sabalenka ha vinto tutti e 7 i suoi confronti con Rybakina al terzo set. Quando Rybakina vince, lo fa in 2 set.

La cronaca (punto a punto)

1.set – Al servizio Sabalenka. Prima esterna e dritto dall’altra parte 15-0. Ace 30-0. Risposta vincente di Rybakina 30-15. Ottima risposta e dritto vincente 30 pari. Ancora un’altra risposta vincente palla break 30-40. Prima vincente parità. Primo scambio esce il dritto della bielorussa palla break. Fuori il dritto della Sabalenka, break 0-1. Ace della kazaka, nata russa, 15-0. Sbaglia da fondo Aryna 30-0. Troppa fretta nel colpire da parte di Sabalenka 40-0. Gioco a zero, break confermato 2-0. Primo punto da fondo per la numero uno del mondo 15-0. A segno con la risposta Rybakina 15 pari. Entra con il dritto la bielorussa 30-15. Ottima seconda 40-15. Il nastro porta via il rovescio di Aryna 40-30. Ace, Sabalenka tiene il servizio 1-2. Doppio fallo 0-15. Ottimo rovescio della Rybakina 15 pari. Servizio e dritto 30-15. Buona prima 40-15. Ancora un gratuito della Sabalenka, break confermato 3-1. Due errori della Rybakina 30-0. Si scambia di più, Sabalenka inizia a sciogliersi, ace, gioco a zero 2-3. Rybakina serve la seconda a 155km/h 15-0. Molto bene da fondo la nativa di Mosca 30-0. Stupendo rovescio incrociato 40-0. Trova il rovescio Sabalenka 40-15. Esce il dritto della kazaka 40-30. Seconda ad uscire, break consolidato 4-2. A segno con il rovescio Sabalenka 15-0. Fuori il dritto in risposta 30-0. Attacca sulla seconda la kazaka 30-15. Bene da fondo la numero uno del mondo che chiude il turno di servizio con un ace 3-4. Servizio e dritto 15-0. Rovescio sul nastro 15 pari. Entra in campo Sabalenka che fa male con il dritto 30-15. Fuori il rovescio di Rybakina, due palle break 15-40. Ace 30-40. Prima vincente, parità. Ancora una prima vincente. Male da fondo Sabalenka, che non sfrutta le due palle break 5-3. Sabalenka serve per restare nel set, 15-0. Bene Sabalenka che ha ritrovato il ritmo 40-0. Ottima smorzata di Rybakina 15-40. Buona prima, Sabalenka resta vicina 4-5. Rybakina serve per il primo set. Ottima risposta di Sabalenka 0-15. Prima esterna 15 pari. Fuori il rovescio incrociato della bielorussa 30-15. Esce il dritto della Rybakina 30 pari. Sul nastro la risposta, set-point 40-30. Bene da fondo Rybakina 6-4.

2.set – Sabalenka al servizio 30-0. Bene da fondo la bielorussa 40-0. Rovescio in rete 40-15. Ace, parte bene Sabalenka 1-0. E’ salita di livello Aryna, che risponde meglio 15 pari. Grande risposta 15-30. Servizio e dritto perfetti 30 pari. Ancora servizio esterno e conclusione dalla parte opposta 40-30. Risposta vincente parità. Ritrova la prima Rybakina. Rovescio vincente Sabalenka, palla break. Errore di dritto della bielorussa parità. Doppio fallo, palla break. Rovescio vincente Rybakina parità. Ancora una palla break che Rybakina annulla con la prima. Prima a 190 della kazaka, 18 punti giocati a fatica la Rybakina tiene il turno di battuta 1-1. Sabalenka gioca meglio e Rybakina è più lenta negli spostamenti 30-0. Doppio fallo 30-15. Prima vincente 40-15. Gioco Sabalenka 2-1. Rybakina infila tre prime 40-0. Doppio fallo, 40-15. Risposta in rete 2-2. Servizio e dritto per Sabalenka 15-0. Risposta vincente di Rybakina 15 pari. Super prima al centro 30-15. Sempre la prima per la numero uno del mondo 40-15. Sbaglia la direzione dello smash Sabalenka 40-15. Servizio vincente , Aryna resta avanti 3-2. Rybakina con il servizio prende il comando dello scambio 30-0. Errore di dritto per la kazaka 40-30. Rybakina c’è 3-3. Risponde profondo Rybakina 15 pari. Risposta in rete 30-15. Scambio di finezze a rete, Sabalenka copre bene la rete grande scambio 40-15. Doppio fallo 40-30. Risposta vincente di rovescio, 40-40. Ottima prima , vantaggio Aryna. Servizio e dritto Sabalenka 4-3. Ottima seconda di Rybakina 15-0. Sbaglia lo schiaffo al volo Sabalenka 30-0. Due ace e Rybakina chiude il gioco 4-4. Seconda della Sabalenka, la kazaka attacca 0-15. Ottima prima 15 pari. Risposta fuori 15 pari. Scambio durissimo, Aryna vincente di rovescio 40-15. Gioco Sabalenka 5-4. Rybakina in difficoltà 0-30- Scappa ancora il dritto della Rybakina tre set-point 0-40. Passante vincente primo break e set Sabalenka 6-4.

3.set – Inizia Sabalenka. Rovescio in rete di Rybakina 15-0. Prima pesante 30-0. Palla sulla riga 30-15. Brutta risposta della kazaka 40-15. Gioco Sabalenka 1-0. Ritrova il servizio Rybakina 30-15. La kazaka accorcia, splendido dritto di Sabalenka 30-30. Battaglia da fondo Sabalenka mette a segno il vincente di rovescio incrociato, palla break 30-40. Super risposta arriva il break 0-2. Brutto sbaglio di Aryna che rimedia con il solito rovescio vincente 15 pari. Chiude da vicino alla rete Rybakina 15-30. Servizio vincente 30 pari. Risposta profonda della kazaka palla break 30-40. Servizio e dritto parità. Servizio vincente. Splendido smash, Sabalenka conferma il break e prende il largo 3-0. Prima a segno 15-0. Ancora una prima 30-0. Palla corta di Sabalenka 30-15. Risposta vincente sulla seconda ottima 30 pari. Due prima Rybakina smuove il punteggio 1-3. Si rivede la kazaka in risposta 0-15. Bene da fondo la bielorussa 15 pari. Più energia nel rovescio di Rybakina 15-30. Lungolinea vincente della kazaka due palle break 15-40. Brutto errore della Sabalenka, contro break 3-2. Rovescio fuori 15-0. Sbaglia il dritto a campo vuoto Rybakina 15 pari. Risposta in rete 30-15. Aggressiva Sabalenka sulla seconda 30 pari. Ancora un’ottima risposta, palla break 30-40. Esce di poco la risposta della bielorussa parità. Due buone prime Rybakina riaggancia Sabalenka 3-3. Rybakina trova nuove energie 0-15. Risposta fuori 15 pari. Gratuito di rovescio 15-30. Ancora un errore di rovescio due palle break 15-40. Prima esterna 30-40. Brutto errore di dritto break 3-4. Palla corta e passante di Sabalenka 0-15. Ottima prima 15-15. Prima e rovescio vincente 30-15. Fuori la risposta 40-15. Sabalenka risponde bene 40-30. Prima vincente Rybakina conferma il break 5-3. Sabalenka serve per restare in vita. Ottimo dritto da fondo 15-0. Servizio e dritto 30-0. Risposta fuori 40-0. Aggressiva in risposta Rybakina 40-15. Sabalenka rimane in scia 4-5. Rybakina serve per il titolo. Scambio di dritti, Rybakina mette in rete 0-15. Dritto vincente della numero tre del mondo 15 pari. Ancora un dritto vincente 30-15. Risposta vincente della bielorussa 30 pari. Prima al centro, match point. Ace Rybakina conquista il suo secondo Slam 6-4.

Enrico Milani

(1) A. Sabalenka vs (5) E. Rybakina

