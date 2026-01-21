Maestrelli, il sogno di una vita: “È pazzesco vedere il mio nome accanto a quello di Djokovic in un match ufficiale”

A volte la realtà è più bella di un sogno, ancor più se questo “sogno” te lo sei conquistato e meritato con lavoro e pazienza, superando momenti tutt’altro che facili. Francesco Maestrelli è la sorpresa del primo turno agli Australian Open 2026 in casa Italia, e non solo. Con la bellissima vittoria al primo contro Atmane, al primissimo match in un torneo dello Slam dopo aver passato le qualificazioni, il pisano si è guadagnato il privilegio di giocare giovedì sulla Rod Laver Arena contro il suo idolo, Novak Djokovic, il più vincente dell’Era Moderna della disciplina e nel torneo australiano, con i suoi 10 titoli. Che cosa potrà fare, realisticamente, Maestrelli contro Djokovic? Intanto godersi il momento, divertirsi e dare del suo meglio senza paure o timori. Dire che non è avrà niente da perdere è persino poco… Potrà conoscere il campione che ha seguito fin piccolo, confrontare il suo gioco con quello del più vincente a Melbourne, capire dove i Campioni fanno la differenza e a che punto è il suo tennis. Sarà un’emozione pazzesca, ma se ben sfruttata anche l’occasione di apprendere tanto sul livello di gioco dei migliori e di quel che manca per avvicinarsi a chi lotta per vincere i tornei.

Francesco non è un tennista molto noto al grande pubblico, ma non è affatto un carneade: ha fisico, potenza e colpi per stare a pieno titolo nel tour ATP, e forse ha tardato fin troppo ad arrivare a ridosso dei top 100, visto che si era già avvicinato moltissimo alla posizione 150 per poi arenarsi e tornare indietro, con qualche difficoltà nel capire la dimensione del suo gioco, adattarsi ai campi veloci, trovare la spinta emotiva per giocare bene i punti importanti, facendo valere la sua potenza invece di crollare troppo in attesa. Attualmente, con i punti conquistati con le “quali” e la vittoria di primo turno agli Australian Open 2026, è al n.109 nel Live ranking, con bel +32 rispetto ad inizio torneo. Ipotizzare un successo contro Novak è ardito, fin troppo, ma intanto può godersi il momento, con il sogno di una carriera di alto livello adesso a portata di mano. Maestrelli ne ha parlato in una intervista ad ATP.com.

“Emozione fortissima, davvero. Ho sognato a lungo partite come queste e per me è stato un sogno partecipare per la prima volta al tabellone principale di uno Slam”, racconta Maestrelli. “Non immaginavo di vincere un match al quinto set al mio debutto sul Tour. Sono super emozionato e felicissimo”. Non si trattava soltanto del suo primo match in un main draw Slam, ma appena della seconda partita in carriera a livello ATP. L’unico precedente sul circuito maggiore risaliva a ottobre 2022, a Firenze. Ora, a 23 anni, il pisano è improvvisamente sotto i riflettori. Affrontare Novak Djokovic… “L’ho visto giocare milioni di volte. Mi avevano detto che c’era la possibilità di affrontare Djokovic e sarà una delle emozioni più grandi della mia vita. È pazzesco vedere il suo nome accanto al mio in un match ufficiale. Proverò a fare del mio meglio per vincere: so che è complicatissimo, ma ci proverò”.

Il quattro volte campione ATP Challenger non ha mai nemmeno palleggiato con Djokovic né ha mai avuto un vero confronto con lui, se non qualche rapido “ciao” negli anni. “È uno di quei giocatori che non ha praticamente punti deboli” afferma il pisano, “preparare una partita così è difficilissimo. Cercherò di mettere in campo tutto quello che ho, ma sarà durissima. Cerco di mettere tutto in campo. Sono alto e proverò a servire il più forte possibile, perché negli scambi forse lui è superiore. Ma vediamo cosa succede”. In effetti il servizio è uno dei punti di forza del pisano, come dimostrano i 28 Ace tirati contro Atmane (eccoli qua in una clip video).

Maestrelli ha mostrato il suo talento entrando nella top 200 del ranking ATP nel settembre 2022 a soli 19 anni. Tuttavia, per arrivare tra i top 150 ci sono voluti più di tre anni. “Non è semplice, perché quando ottieni buoni risultati da giovane sembra tutto più facile. Non conosci ancora bene il Tour e vai a giocare. Poi però arrivano i momenti difficili, quando i risultati non arrivano. Devi stringere i denti, affrontare grandi difficoltà e cercare di migliorare proprio grazie a quelle”.

Dai 16 anni si è allenato nei centri della FITP, fino alla decisione di trasferirsi a Sinalunga per lavorare con Giovanni Galuppo e Gabrio Castrichella. “È stato entusiasmante, una nuova esperienza, ed è bellissimo condividere questo momento con loro” racconta Francesco. “Ho sempre paura dei cambiamenti, ma sentivo che fosse arrivato il momento giusto. Ho provato a non pensarci troppo e oggi, a due anni di distanza, posso dire che è stata la decisione giusta”.

Fuori dal campo Maestrelli ama giocare a basket: il suo idolo è LaMelo Ball, stella degli Charlotte Hornets, per la sua creatività. Segue anche il Pisa, la squadra della sua città. “Sono un ragazzo normale e cerco di dare il massimo in quello che amo: il tennis”.

Maestrelli diventa il 13° italiano ad affrontare Djokovic in uno Slam: Potito Starace fu il primo a sfidare il serbo sull’erba di Wimbledon nel 2007. Novak ha battuto per 20 volte un azzurro, perdendo in 4 occasioni, 3 con contro Sinner e 1 contro Cecchinato a Roland Garros. In bocca al lupo Francesco, e soprattutto, quando entrerai sulla Rod Laver Arena insieme a lui, Mr. Record Djokovic, goditi tutto. Te lo sei meritato.

Marco Mazzoni