Australian Open: Il programma di Giovedì 22 Gennaio 2026. Sinner in sessione serale. Musetti vs Sonego nella notte come Maestrelli con Djokovic

21/01/2026 08:53 1 commento
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002 - Foto Getty Images
Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(6) J. Pegula USA vs M. Kessler USA
(Q) F. Maestrelli ITA vs (4) N. Djokovic SRB
(Ora italiana: 03:30 – locale: 13:30)

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(WC) J. Duckworth AUS vs (2) J. Sinner ITA
(5) E. Rybakina KAZ vs V. Gracheva FRA

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(5) L. Musetti ITA vs L. Sonego ITA
K. Siniakova CZE vs (4) A. Anisimova USA
(Ora italiana: 03:30 – locale: 13:30)

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(16) N. Osaka JPN vs S. Cirstea ROU
J. Munar ESP vs (12) C. Ruud NOR

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
A. Krueger USA vs (9) M. Keys USA
(8) B. Shelton USA vs (Q) D. Sweeny AUS

John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
M. Bouzkova CZE vs (2) I. Swiatek POL
V. Kopriva CZE vs (9) T. Fritz USA

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(WC) R. Hijikata AUS vs (30) V. Vacherot MON
(13) L. Noskova CZE vs (WC) T. Preston AUS
(Q) A. Gea FRA vs (WC) S. Wawrinka SUI
(WC) T. Kokkinakis AUS / (WC) N. Kyrgios AUS vs (WC) J. Kubler AUS / (WC) M. Polmans AUS
(Ora italiana: 06:00 – locale: 16:00)

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
O. Selekhmeteva RUS vs (25) P. Badosa ESP
H. Hurkacz POL vs E. Quinn USA
(21) E. Mertens BEL vs M. Uchijima JPN
(21) D. Shapovalov CAN vs M. Cilic CRO

ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(15) K. Khachanov RUS vs (Q) N. Basavareddy USA
(Q) M. Inglis AUS vs L. Siegemund GER
(Ora italiana: 03:00 – locale: 13:00)
T. Machac CZE vs (31) S. Tsitsipas GRE
(Q) N. Bartunkova CZE vs (10) B. Bencic SUI

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
R. Ho TPE / H. Jebens GER vs (7) S. Bolelli ITA / (7) A. Vavassori ITA
(6) S. Zhang CHN / (6) T. Puetz GER vs N. Melichar-Martinez USA / Y. Bhambri IND
M. Romios AUS / R. Seggerman USA vs A. Erler AUT / R. Galloway USA
(A) N. Balaji IND / (A) N. Oberleitner AUT vs P. Herbert FRA / J. Thompson AUS

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
S. Baez ARG vs (22) L. Darderi ITA
X. Wang CHN vs (24) J. Ostapenko LAT
N. Kichenok UKR / M. Ninomiya JPN vs (WC) E. Jones AUS / (WC) A. Sharma AUS
(WC) A. Bolt AUS / (WC) D. Sweeny AUS vs C. Moutet FRA / L. Sanchez FRA

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
J. Paul SUI / M. Willis GBR vs (15) E. King USA / (15) J. Peers AUS
J. Tjen INA vs K. Pliskova CZE
B. van de Zandschulp NED vs J. Shang CHN
(Q) L. Fruhvirtova CZE vs T. Valentova CZE

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(WC) K. Birrell AUS / (WC) T. Gibson AUS vs (WC) M. Kobori JPN / (WC) A. Shimizu JPN
D. Hidalgo ECU / P. Trhac USA vs (2) H. Heliovaara FIN / (2) H. Patten GBR
(16) H. Guo CHN / (16) K. Mladenovic FRA vs A. Parks USA / D. Yastremska UKR
C. McNally USA / C. Osorio COL vs (13) S. Kenin USA / (13) L. Siegemund GER

Court 11 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
E. Shibahara JPN / V. Zvonareva RUS vs (10) L. Samsonova RUS / (10) D. Shnaider RUS
(4) M. Arevalo ESA / (4) M. Pavic CRO vs T. Brkic BIH / D. Dzumhur BIH
T. Etcheverry ARG / C. Ugo Carabelli ARG vs F. Cerundolo ARG / J. Cerundolo ARG
E. Hozumi JPN / F. Wu TPE vs (11) I. Khromacheva RUS / (11) A. Panova RUS

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
Q. Gleason USA / E. Pridankina RUS vs (7) A. Danilina KAZ / (7) A. Krunic SRB
(12) S. Doumbia FRA / (12) F. Reboul FRA vs S. Arends NED / R. Arneodo MON
V. Golubic SUI / A. Li USA vs (15) M. Kato JPN / (15) F. Stollar HUN
P. Hon AUS / A. Krueger USA vs S. Hunter AUS / M. Joint AUS

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(16) J. Mensik CZE vs (Q) R. Jodar ESP
(31) A. Kalinskaya RUS vs J. Grabher AUT
(Ora italiana: 03:00 – locale: 13:00)
E. Spizzirri USA vs (Q) Y. Wu CHN
A. Muhammad USA / E. King USA vs (WC) G. Da Silva Fick AUS / (WC) B. Bayldon AUS

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(14) H. Chan TPE / (14) X. Jiang CHN vs A. Blinkova RUS / K. Rakhimova UZB
P. Stearns USA vs P. Marcinko CRO
(WC) K. Birrell AUS / (WC) J. Smith AUS vs (3) D. Schuurs NED / (3) J. Cash GBR
H. Baptiste USA / P. Stearns USA vs J. Bouzas Maneiro ESP / E. Cocciaretto ITA

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
V. Kirkov USA / B. Stevens NED vs G. Escobar ECU / M. Reyes-Varela MEX
S. Gonzalez MEX / D. Pel NED vs M. Melo BRA / F. Romboli BRA
(WC) O. Gadecki AUS / (WC) J. Peers AUS vs V. Zvonareva RUS / L. Miedler AUT
S. Baez ARG / F. Comesana ARG vs (3) M. Granollers ESP / (3) H. Zeballos ARG

