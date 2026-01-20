“Bum Bum” Sonego! Lorenzo domina Taberner, sarà derby vs. Musetti nel secondo turno dell’Australian Open 2026

Dove si è stati bene e si è vissuto memorie positive, c’è qualcosa nell’aria che ti permette di giocare bene e ritrovare quel pizzico di magia, è qualcosa difficile da spiegare ma molto spesso accade. Servizio, diritto e un’energia irrefrenabile, Lorenzo Sonego vola al primo turno degli Australian Open, torneo che l’anno scorso l’ha visto disputare il suo miglior percorso in carriera in uno Slam con i quarti di finale, e batte nettamente lo spagnolo Taberner, 6-4 6-0 6-3 lo score a favore del piemontese. Non è una vittoria banale: difendere una cambiale così pesante può sempre rappresentare un bel macino sulla schiena, invece Sonego ha affrontato la partita di slancio, mettendo in campo la sua maggior classe e soluzioni offensive con grande sicurezza e senza sbavature. È una vittoria importante anche perché al secondo turno ci sarà un super derby contro Lorenzo Musetti.

È stata una vittoria senza macchia per Sonego, ha dominato il gioco nell’ora a quarantaquattro minuti di gioco, forte di 13 ace, il 69% di prime palle in campo e una trasformazione eccellente dell’80%, ma anche il 58% con la seconda è un dato di livello, segnale che nei suoi game ha condotto le operazione rischiando poco o niente. Un solo break concesso dall’italiano, ma ne ha strappati ben 7 allo spagnolo, sballottato da tutte le parti e incapace di reggere l’aggressività, discese a rete e colpi offensivi di Lorenzo, apparso in grande forma fisica e assai reattivo.

SONNY NON PERDONA 💪💙 Grandissima partita di Sonego che concede pochissimo allo spagnolo Taberner e chiude in tre set (6-4, 6-0, 6-3) 🎾#Tennis #AusOpen #AO2026 #EurosportTennis #Sonego pic.twitter.com/NnInx1kpoW — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 20, 2026

Nel primo set Taberner regge, riesce a contrastare la maggior aggressività dell’italiano e annullare ben quattro palle break sul 2 pari, rimontando il game da 15-40. Lorenzo nei suoi game invece è molto sicuro, serve bene e si prende il punto. Qualche errore ma tutto sotto controllo. La scossa arriva sul 4 pari: Sonego in risposta rischia e attacca, Taberner va di nuovo sotto 15-40 e il break finalmente arriva. Sonego serve sul 5-4 e chiude il parziale con autorità, con un game di battuta a zero.

Sullo slancio della chiusura eccellente del primo set, nel secondo parziale c’è un one man show di Sonego. Tre break, uno immediato strappato a 15 e poi altri due, per un bagel senza appello e Lorenzo sicurissimo, bravo a concedere la miseria di 8 punti al rivale nel set. Quasi perfetto nella sua efficacia e spinta. Una furia. Nel terzo set ormai Sonego ha la partita in mano e si prende immediatamente un break (il quarto di fila!), ma sul 2-1 ha l’unico momento di calo dell’incontro, e concede un game all’avversario, per il 2 pari. È solo un momento, non c’è alcuna inversione dell’inerzia del match, per fortuna. Sul 3 pari Lorenzo torna a far la voce grossa in risposta e strappa ancora un break a Taberner, per il 4-3. È l’allungo decisivo: l’italiano è bravo a respingere un ultimo tentativo di assalto dello spagnolo sul 5-3, annulla due chance del contro break e chiude l’incontro per 6 giochi a 3 al primo match point. Una vittoria meritata e importante.

