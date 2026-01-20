“Bum Bum” Sonego! Lorenzo domina Taberner, sarà derby vs. Musetti nel secondo turno dell’Australian Open 2026
Dove si è stati bene e si è vissuto memorie positive, c’è qualcosa nell’aria che ti permette di giocare bene e ritrovare quel pizzico di magia, è qualcosa difficile da spiegare ma molto spesso accade. Servizio, diritto e un’energia irrefrenabile, Lorenzo Sonego vola al primo turno degli Australian Open, torneo che l’anno scorso l’ha visto disputare il suo miglior percorso in carriera in uno Slam con i quarti di finale, e batte nettamente lo spagnolo Taberner, 6-4 6-0 6-3 lo score a favore del piemontese. Non è una vittoria banale: difendere una cambiale così pesante può sempre rappresentare un bel macino sulla schiena, invece Sonego ha affrontato la partita di slancio, mettendo in campo la sua maggior classe e soluzioni offensive con grande sicurezza e senza sbavature. È una vittoria importante anche perché al secondo turno ci sarà un super derby contro Lorenzo Musetti.
È stata una vittoria senza macchia per Sonego, ha dominato il gioco nell’ora a quarantaquattro minuti di gioco, forte di 13 ace, il 69% di prime palle in campo e una trasformazione eccellente dell’80%, ma anche il 58% con la seconda è un dato di livello, segnale che nei suoi game ha condotto le operazione rischiando poco o niente. Un solo break concesso dall’italiano, ma ne ha strappati ben 7 allo spagnolo, sballottato da tutte le parti e incapace di reggere l’aggressività, discese a rete e colpi offensivi di Lorenzo, apparso in grande forma fisica e assai reattivo.
SONNY NON PERDONA 💪💙
Grandissima partita di Sonego che concede pochissimo allo spagnolo Taberner e chiude in tre set (6-4, 6-0, 6-3) 🎾#Tennis #AusOpen #AO2026 #EurosportTennis #Sonego pic.twitter.com/NnInx1kpoW
— Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 20, 2026
Nel primo set Taberner regge, riesce a contrastare la maggior aggressività dell’italiano e annullare ben quattro palle break sul 2 pari, rimontando il game da 15-40. Lorenzo nei suoi game invece è molto sicuro, serve bene e si prende il punto. Qualche errore ma tutto sotto controllo. La scossa arriva sul 4 pari: Sonego in risposta rischia e attacca, Taberner va di nuovo sotto 15-40 e il break finalmente arriva. Sonego serve sul 5-4 e chiude il parziale con autorità, con un game di battuta a zero.
Sullo slancio della chiusura eccellente del primo set, nel secondo parziale c’è un one man show di Sonego. Tre break, uno immediato strappato a 15 e poi altri due, per un bagel senza appello e Lorenzo sicurissimo, bravo a concedere la miseria di 8 punti al rivale nel set. Quasi perfetto nella sua efficacia e spinta. Una furia. Nel terzo set ormai Sonego ha la partita in mano e si prende immediatamente un break (il quarto di fila!), ma sul 2-1 ha l’unico momento di calo dell’incontro, e concede un game all’avversario, per il 2 pari. È solo un momento, non c’è alcuna inversione dell’inerzia del match, per fortuna. Sul 3 pari Lorenzo torna a far la voce grossa in risposta e strappa ancora un break a Taberner, per il 4-3. È l’allungo decisivo: l’italiano è bravo a respingere un ultimo tentativo di assalto dello spagnolo sul 5-3, annulla due chance del contro break e chiude l’incontro per 6 giochi a 3 al primo match point. Una vittoria meritata e importante.
R128 L. Sonego vs C. Taberner
TAG: Australian Open 2026, Carlos Taberner, Lorenzo Sonego
7 commenti
E con Musetti non parte sfavorito per me.
La StraLorenzina ormai è una classicissima.
Ed io al solito avrò l’anima tifante divisa in due
Che vinca il migliore.
L’Australia evoca dolci ricordi per Sonego, peccato per il derby con Musetti al secondo turno
Grandissimo…tabellone al primo turno con l’ iberico meno quotato. Per il resto se il suo livello è realmente elevato lo si vede nel Derby.
E chi lo dice?
Sonego ha fatto quarti l’anno scorso, in queste condizioni lui si esalta perchè esce la sua grande resistenza e resilienza.
Inoltre Musetti mi è perso non al 100% fisicamente..
Ad ogni modo tabellone davvero ostico per chiunque dei 2 Lorenzo vinca
Che bel risveglio stamattina!…Lorenzo contro Lorenzo: non ce la faccio a reggerlo, meno male che ancora non ho l’abbonamento.
ok, ma sarà bene che a vincere il derby sia Musetti che ha molte più possibilità di andare avanti nel torneo