Darderi, una vittoria… di corsa! Luciano accusa forti problemi di stomaco nel finale del match ma batte Garin all’esordio degli Australian Open 2026

Quando si dice vincere… di corsa! Luciano Darderi davvero tosto e resistente nel primo turno dell’Australian Open 2026 (7-6 7-5 7-6 lo score per l’italiano). L’azzurro gioca un buon match, consistente e in spinta, seguendo il suo stile di tennis di pressione e mettendo tanto “punch” col diritto dopo un bel servizio, tanto da governare un avversario potenzialmente pericoloso come il cileno Cristin Garin (top 20); ma quando è un passo dalla vittoria nella fase finale del terzo set – un con break di vantaggio – inizia ad accusare forti dolori di stomaco. È evidentemente spossato, al limite del k.o., deve correre in bagno ma non può andarci. La situazione è pessima perché Garin invece resta lì in campo e rimonta il break di svantaggio, portandosi 6-5 con Luciano bravo a salvare anche due set point al servizio nel game n.11. Al cambio di campo aveva anche vomitato in un sacchetto e finalmente, sul 6-5, corre alla toilette col giudice di sedia che capisce il problema. Darderi rientra, tutt’altro che tranquillo, ma riesce in qualche modo a portarsi 6 pari e vincere il tiebreak che chiude il match a suo favore. Una bellissima, sofferta – e pure meritata – vittoria che consente all’italiano nato in Argentina di accedere al secondo turno. Stretta di mano volante e via di nuovo in bagno, letteralmente di corsa! Poi Darderi torna per salutare il pubblico, che assistito con curiosità a questo finale a dir poco movimentato. Memori di quel che accadde a Cobolli, la paura che potesse finire “male” c’era eccome, ma Darderi è stato bravo a resistere e trovare le energie e calma per chiudere la partita.

DARDERI VINCE UNA PARTITA PAZZESCA 💙😂 Il tennista italiano durante il terzo set inizia ad avvertire dei problemi di stomaco, resiste, vince la partita e scappa in bagno 😅#Tennis #AusOpen #AO2026 #EurosportTennis #Darderi pic.twitter.com/ipxrsOhPPF — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 20, 2026

Al secondo turno Darderi attende l’esito dell’incontro tra Mpetshi Perricard e Baez, sarà comunque un avversario non facile, tra il servizio super del francese o la corsa e consistenza dell’argentino, scattato molto bene in queste prime settimane del 2026. Darderi è stato protagonista di una partita di ottimo livello, sostenuto dal servizio che ha funzionato davvero bene come mostrano le statistiche conclusive: 15 ace e 80% dei punti vinti con la prima palla in gioco. Forte di una battuta in ottimo ritmo, con il primo colpo di scambio Luciano ha imposto la sua potenza e spostato Garin, un’ottima versione del cileno, tennista assai altalenante ma potenzialmente pericoloso. Troppi gli errori di Garin (50) che ha tenuto un atteggiamento aggressivo con molte discese a rete per scappare dalla pressione dell’italiano, ma tutto sommato ha condotto la partita come meglio poteva, vista la minor forza dalla riga di fondo, e infatti anche Darderi ha vinto con merito l’incontro è stato abbastanza serrato, lo dimostra anche lo score.

Il primo set arriva al tiebreak dopo un grande equilibrio, solo tre chance di break, la prima annullata da Darderi nel terzo game, quindi due da Garin (quarto e ottavo gioco). Garin è pronto a scappare via all’avvio del tiebreak, si porta 3 punti 1 ma un doppio fallo rimette in pista l’azzurro che è bravo a sfruttare il regalo e prendersi il gioco decisivo per 7 punti a 5.

Nel secondo parziale si alza la lotta e crescono anche le emozioni. Garin con coraggio strappa il primo break del match in apertura ma Darderi trova l’immediata reazione e, prendendosi il massimo del rischio dalla risposta e cercando l’accelerazione a tutto braccio, trova un contro break che rimette lo score in parità. Si torna sui binari dei turni di battuta, ma sul 5 pari il cileno sente il momento e il peso dello score, fa alcune scelta di gioco pessime e Darderi è pronto ad approfittarne, strappando il secondo break del match per il 6-5. Va a servire per aggiudicarsi il parziale l’italiano ma Garin rilancia, la tensione è palpabile e Darderi scivola sotto 15-40. Riesce tuttavia a reggere Darderi, il servizio lo aiuta e chiude anche il secondo set a suo favore per 7-5.

Garin ha perso un po’ di smalto, sotto di due set. Darderi ha due palle break per volare via nel terzo game, ma non riesce a sfruttarle. Finalmente l’allungo per Luciano arriva sul 3 pari, un game nel quale Cristian crolla sotto 0-40 e cede alla seconda palla break, per il 4-3. Qua arrivano i problemi di stomaco, fortissimi, per Darderi, la rimonta e sorpasso di Garin, con Darderi bravo a tenere sotto 6-5 e annullare due set point. Fino al tiebreak, dove l’azzurro scatena la potenza del diritto, con la necessità di chiudere velocemente visto che lo stomaco non tiene per il problema accusato. Vince per 7 punti a 3, ma che sofferenza!

C. Garin vs (22) L. Darderi

