Maestrelli non ci crede: “Djokovic prossimo avversario? No, dai…” (Video)

A volte le reazioni più spontanee sono quelle più belle, inattese e divertenti. Francesco Maestrelli, eroe di giornata in casa Italia dopo bellissima vittoria in rimonta su Atmane alla primissima partita in uno Slam (e in cinque set), è stato raggiunto da Teo Zorzoli di Eurosport per un commento a caldo dopo la vittoria, e la sua reazione al cronista quando gli viene ricordato che il suo prossimo avversario di secondo turno potrebbe essere Novak Djokovic (la partita di “Nole” era ancora in corso sulla Rod Laver Arena al momento dell’intervista) è tutta da vedere… Riportiamo la divertente clip, nella quale il pisano racconta di non guardare mai il tabellone di un torneo per non mettersi né pressione né aspettative, preferendo vivere i tornei partita dopo partita. Sembra incredibile che un giocatore davvero non dia una sbirciatina al draw ma, dalla reazione stupefatta di Francesco, nel suo caso sembra proprio così…

Davvero insolita e divertente la reazione di Maestrelli, che avrà la possibilità di sfidare il suo idolo su di un campo principale, probabilmente la Rod Laver Arena e vivere così un’esperienza incredibile. Il serbo battendo Martinez all’esordio ha ottenuto la propria vittoria n.100 nel torneo (ne vanta 100 a Roland Garros, 102 a Wimbledon e 95 a US Open, numeri spaziali) e punta a continuare a sorprendere nonostante stia viaggiando verso i 39 anni. Djokovic ha mostrato sprazzi di ottimo tennis, quando sente il “profumo” di Slam la sua competitività aumenta a dismisura e batterlo resta sempre un compito molto, molto difficile anche per avversari forti e assai più giovani.

Sarà un compito quasi impossibile per l’azzurro, ma si è strameritato questa opportunità e sarà certamente una partita per lui indimenticabile, comunque andrà. Il successo contro Atmane dopo aver superato le qualificazioni a Melbourne intanto dà una spinta formidabile a Maestrelli in classifica: nel Live ranking Francesco infatti scala 32 posizioni al n.109 con 512 punti, a -96 punti dall’ingresso in top 100. Con una manciata di punti da difendere nei prossimi mesi, il pisano può puntare deciso ad entrare nell’élite del tennis mondiale, quello che ti cambia la vita in tutti i sensi…

Marco Mazzoni