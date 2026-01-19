Impresa Maestrelli! Rimonta Atmane e vola al secondo turno agli Australian Open

Ha superato le qualificazioni e vinto la prima partita in uno Slam

Esordio con il botto per Francesco Maestrelli, che centra la prima vittoria in carriera in uno Slam superando in cinque set il francese mancino Térence Atmane: 6-4 3-6 6-7(4) 6-1 6-1, dopo 3 ore e 25 minuti di battaglia. Una partita durissima, giocata dal pisano con un atteggiamento esemplare: concentrato su ogni quindici, mai un gesto fuori posto, sempre lucido anche quando l’imprevedibile sinistro del francese sembrava aver trovato la chiave della partita. A fare la differenza sono stati servizio e rovescio, con numeri pesanti: 28 ace (a fronte di 7 doppi falli) e un rendimento in crescita costante, soprattutto nei due set finali, dominati in modo netto. Il match, iniziato bene, aveva preso una piega sfavorevole nel momento più delicato: il terzo set, perso per un solo errore di dritto nel tie-break, ha consegnato ad Atmane un vantaggio pericoloso e l’impressione di avere in mano l’inerzia. Ma la reazione di Maestrelli nella quarta frazione è stata devastante: un’accelerazione che ha messo in ginocchio il francese, reduce da un periodo difficile e da una striscia negativa. I fantasmi riaffiorano, le certezze si sciolgono, e Maestrelli alza il livello facendo muro a ogni tentativo di rientro: ace, rovesci penetranti, gestione impeccabile. Alla fine, le lacrime liberano l’emozione di un successo che pesa: Maestrelli entra nel torneo “dei grandi” con un’affermazione di carattere e qualità. Al prossimo turno l’incrocio più probabile è contro Novak Djokovic: un palcoscenico enorme, ma l’azzurro ha già dimostrato di avere gioco e personalità per reggere l’urto.

Il match

1° set: Maestrelli scioglie la tensione e colpisce alla prima occasione

Debutto Slam e inevitabile emozione iniziale: nel secondo game Maestrelli deve annullare due palle break. Superato lo scoglio, però, il pisano prende ritmo: servizio solido (8 ace nel set) e rovescio stabile contro le variazioni mancine del francese. Pochi scambi: ritmo alto, ricerca immediata della verticalizzazione, zero pause.

Il momento chiave arriva nel settimo gioco: Maestrelli conquista la prima palla break e la trasforma, portandosi sul 4-3. Da lì, gestione lucida: conferma del break con ace e prime pesanti, poi chiusura al servizio per 6-4 in 39 minuti.

2° set: cala la prima, cresce la fretta di dritto; Atmane prende il break e non lo molla

Nel secondo set Maestrelli perde qualcosa con la prima e il dritto diventa più falloso. Atmane strappa il servizio già nel secondo gioco, approfittando di un dritto in rete e di un doppio fallo dell’azzurro: 2-0 e inerzia francese. Maestrelli ha anche occasioni per rientrare (palle break nel cuore del set), ma il slice mancino ad uscire da sinistra di Atmane diventa ingestibile nei punti che contano.

Da segnalare la lunga interruzione per un problema tecnico alle chiamate automatiche. Alla ripresa, Atmane mantiene il vantaggio e chiude 6-3.

3° set: equilibrio assoluto, si decide al tie-break per un dettaglio

Il livello sale: sempre punti rapidi, ma con qualche soluzione tecnica in più (smorzate, tocco, demi-volée). Maestrelli ha il rimpianto maggiore nel quarto game, quando si procura tre palle break consecutive (0-40): Atmane le cancella con autorità, soprattutto con il servizio mancino.

Non ci sono ulteriori crepe. Si arriva al tie-break, dove l’episodio che gira il set è l’errore di dritto del pisano sul 3-4: mini-break e Atmane che scappa. Il francese guadagna due set-point e chiude 7-6(4), portandosi avanti due set a uno.

4° set: risposta immediata, Atmane si spegne; 6-1 Maestrelli

La reazione di Maestrelli è istantanea: break in apertura e match che cambia volto. L’azzurro resta dentro ogni punto, mentre Atmane appare in difficoltà anche sul piano fisico: si muove peggio, prova a abbreviarla forzando sull’uno-due, ma senza continuità.

Arriva il doppio break e il set vola via: 6-1 Maestrelli, domina.

5° set: “pilota automatico” azzurro, altro 6-1 e prima gioia Slam

Nel quinto Maestrelli gioca con lucidità totale: servizio che martella, rovescio che comanda, e Atmane che non riesce più a reggere l’urto. L’italiano strappa il servizio, conferma, poi piazza il doppio break che chiude la partita: 6-1 e braccia al cielo.

I protagonisti

Térence Atmane (FRA)

23enne mancino francese, tennis aggressivo: cerca spesso di comandare con servizio e primo colpo. Seconda partecipazione all’Australian Open dopo il primo turno perso nel 2024 contro Medvedev. Nelle tue note, anche il passaggio più personale legato al periodo di ansia e depressione (2023), elemento che spiega la complessità del suo percorso.

Ranking: n. 64 ATP

Best ranking: n. 61 (29 settembre 2025)

Profilo tecnico: mancino, attitudine offensiva, scambi brevi e grande ricerca dell’impatto immediato.

Francesco Maestrelli (ITA)

23 anni, pisano, destro con rovescio bimane, 1,96 m: servizio di prim’ordine e mobilità sorprendente per la stazza. Per lui prima qualificazione in uno Slam e, adesso, anche la prima vittoria.

Ranking: n. 141 ATP

Best ranking: n. 137 (5 gennaio 2026)

Titoli Challenger: Bergamo, Brasov, Francavilla a Mare (2025) + Verona (2022)

La cronaca (punto a punto)

1.set. Al servizio Atmane, gioco a zero. Prime difficoltà per Maestrelli che deve annullare due palle break 1-1. Gioco senza problemi per il francese 2-1. Ace per Maestrelli, già il quarto, a rete il francese, ottima palla bassa del pisano 2-2. Bene da fondo Maestrelli. Scambi veloci i due ricercano subito la verticalizzazione e la chiusura del punto. Servizio vincente per Atmane 3-2. Molto bene al servizio Maestrelli altri due ace, gioco a zero 3-3. Si sposta sul dritto Maestrelli che spinge bene da fondo 30 pari. Palla profonda dell’italiano, palla break. In corridoio il dritto del francese arriva il break 4-3 Maestrelli. Dritto efficace di Atmane che ha un gioco da fondo difficile da leggere 0-15. Esce il dritto del francese 15 pari. Sbaglia un comodo rovescio Maestrelli 15-30. Servizio e dritto 30 pari. Ancora un’ottima prima 40-30. Ace numero 7 e break confermato 5-3. Atmane serve per restare nel set. Risposta aggressiva di Maestrelli 0-15. Ritrova la prima il mancino francese che nonostante un doppio fallo tiene il servizio 4-5. Maestrelli serve per il set e parte con un ace, Ancora una prima vincente 30-0. Stecca il dritto l’azzurro 30-15. Lungo scambio da fondo, Maestrelli sbaglia per primo 30 pari. Servizio e dritto set-point Maestrelli. Dritto un rete di Atmane, primo set Maestrelli 6-4.

2.set Inizia Atmane che va 30-0 poi un problema tecnico al sistema delle chiamate automatiche interrompe il gioco per 10 minuti. Serve bene il francese che insiste sul rovescio dell’azzurro 1-0. Dritto in rete e doppio fallo, 0-30. Ottima prima slice 15-30. Passante vincente di Atmane. Palla break, Lento ad uscire dal servizio Maestrelli, ancora un dritto in rete arriva il break per Atmane 2-0. Doppio fallo Atmane che rimedia con una buona prima. Ace, servizio e smash, Atmane si esalta break confermato 3-0 velocissimo in 9 minuti. Importante non farsi travolgere. Ace per Maestrelli il n.10. Ancora un ace, il pisano muove lo score 1-3. Cerca di essere aggressivo in risposta Maestrelli, qualche errore di troppo, quando sarebbe meglio non cercare subito il vincente, comunque 40 pari. Ottimo da fondo il pisano palla break. Spinge Atmane, e Maestrelli sbaglia, parità. Scambio intenso, Maestrelli domina, dritto vincente e seconda palla break. Atmane annulla con un servizio a uscire da sinistra. Fatica il francese, ma consolida il break 4-1. Maestrelli esita, da 0-40 si fa raggiungere sul 40 pari. Ace numero 13 per rimanere in scia 2-4. Atmane non perdona al servizio 5-2. Atmane butta un po’ via in risposta 3-5. Il francese serve per il set. Ottima prima servizio mancino difficile da gestire. Maestrelli non regala 40 pari. Scambio pesantissimo, Atmane si apre il campo, set-point. Esce il dritto di Maestrelli 6-3 Atmane in 42 minuti interruzione compresa.

3.set. Serve per primo l’italiano. Un doppio fallo e ace n.15. Parte bene Maestrelli 1-0. Gioco a zero per Atmane 1-1. Sbaglia a rete Maestrelli 0-15. Atmane sembra essere aver trovato la lettura del gioco di Maestrelli che invece non ha ancora trovato la chiave del gioco del francese. Ottimo da fondo Maestrelli 40-15. Ace n. 15 il pisano avanti 2-1. Prima palla corta di Maestrelli 0-30. Risposta profonda del pisano 0-40, tre palle break. Dritto in rete se ne va la prima. Servizio vincente e parte anche la seconda. Un’altra prima robusta, parità. Sbaglia per primo l’azzurro vantaggio Atmane. Recupero spettacolare di Maestrelli. Parità. Ritrova la prima Atmane che si carica 2-2. Ace numero sedici per Maestrelli. Dritto vincente 30-0. Gioco facile per l’azzurro 3-2. Servizio a zero per Atmane 3-3. Ottimo turno di servizio veloce per Maestrelli 4-3. Tiene lo scambio Maestrelli 0-15. Atmane solido con la prima 4-4. Doppio fallo il sesto per Maestrelli. Prima vincente 15 pari. Si gioca poco 30 pari. Accelera con il dritto Atmane 40 pari. Bene a rete Maestrelli vantaggio per l’azzurro. Gioco lottato, Maestrelli tiene 5-4.Atmane serve per restare nel set. Gioco a zero per il francese 5-5.Prima a 219 km/h per Maestrelli. Ace numero 20 per il pisano che si guadagna il tie-break 6-5. Sta sbagliando troppo Maestrelli 30-0 Atmane. Ace e gioco a zero anche Atmane si issa al tie break.

Tie break. Inizia Maestrelli, servizio vincente 1-0. Risponde Atmane 1-1. Dritto in rete per Maestrelli 1-2. Palla corta del pisano 2-2. Servizio a uscire 3-2 Maestrelli. Solido anche Atmane 3-3. Spinge con il dritto il francese 4-3. Errore di dritto di Maestrelli mini break 3-5. Prima vincente 4-5. Risposta fuori 6-4, due set-point Atmane. Sbaglia un rovescio non impossibile Maestrelli, set ad Atmane 7-6(4).

4.set Inizia Armane, ed arrivano subito due palle break per Maestrelli 15-40. Scambio durissimo, Maestrelli ancora un dritto in rete 30-40. Tiene lo scambio Maestrelli, break ! 1-0. Servizio e dritto 15-0 Maestrelli. Gioco a zero break confermato 2-0. Atmane forse in crisi fisica 0-30. Due palle break per Maestrelli. Se ne va la prima. Esce il rovescio di Maestrelli. Parità. Doppio fallo, palla break. Scarico Atmane. Break 0-3. Trova il ritmo giusto Maestrelli mentre Atmane cerca la soluzione rapida sull’uno due. Break consolidato 4-0. Atmane sempre alla ricerca della soluzione rapida muove il punteggio 1-4. Maestrelli resta sul pezzo, gioco a quindici, 5-1. Atmane lascia andare il gioco di servizio 6-1 Maestrelli.

5.set Maestrelli al servizio. Due ace per l’azzurro che inizia bene 1-0. Ace anche per Atmane 15 pari. Comanda con il rovescio Maestrelli 30 pari. Si lotta, Atmane tiene il gioco di battuta 1-1. Maestrelli a quota 27 ace, domina il gioco 2-1. Un nastro per Maestrelli 0-30. Dritto in rete per Atmane 0-40, tre palle break. Servizio ad uscire se ne va la prima. Fa male con il dritto il francese 30-40. Scambio durissimo, Maestrelli straordinario con il rovescio. Break 3-1. Servizio e dritto 15-0. A segno con la prima a 213 Maestrelli 30-0. Slice a uscire, break confermato 4-1. Atmane non trova la prima. 15-40 e due palle break per Maestrelli. Passante vincente e doppio break 1-5. Maestrelli serve per il match. Serve solido Maestrelli, Atmane alza bandiera bianca 6-1 per Maestrelli che prenota la sfida con Djokovic

Enrico Milani

T. Atmane vs (Q) F. Maestrelli

