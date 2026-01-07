Opelka cambia marcia: Craig Boynton entra nel team per rilanciare la carriera

A 28 anni, dopo aver attraversato un periodo segnato da infortuni complessi e stop forzati, Reilly Opelka sa di trovarsi in una fase cruciale della propria carriera. Il tempo delle attese è finito: per il gigante americano è il momento di prendere decisioni forti, puntando a un salto di qualità concreto prima di entrare nella piena maturità agonistica.

In quest’ottica si inserisce una scelta significativa: Opelka ha deciso di affidarsi a Craig Boynton, uno degli allenatori più stimati del circuito, che entra ufficialmente nel suo team come travel coach, seguendolo stabilmente nei tornei.

Un tecnico da top-10

Il nome di Boynton non è nuovo ai livelli più alti del tennis mondiale. È stato l’uomo che ha accompagnato Hubert Hurkacz fino alla top-10 del ranking ATP, costruendo con il polacco un percorso fatto di solidità mentale, crescita tattica e grande attenzione al servizio e al gioco di transizione.

Nel corso della sua carriera, Boynton ha lavorato anche con giocatori dal profilo simile a Opelka, come John Isner, oltre che con Sam Querrey, Steve Johnson e più recentemente Alex Michelsen, confermandosi uno dei tecnici più competenti nella gestione di tennisti dotati di grande potenza e servizio dominante.

Un progetto tecnico più strutturato

L’arrivo di Boynton non comporta però un cambio totale nello staff di Opelka. Il numero 60 del mondo continuerà infatti a collaborare con Jay Berger, che resterà il suo punto di riferimento quando il giocatore si troverà nella base di allenamento in Florida.

La scelta va dunque nella direzione di un progetto più articolato: Boynton come guida quotidiana nei tornei, per curare i dettagli tattici e la gestione dei match sul circuito.

Berger come figura di continuità nel lavoro a casa, per mantenere solidi i fondamentali tecnici e fisici.

Una doppia struttura che può aiutare Opelka a trovare finalmente quella stabilità che negli ultimi anni è spesso mancata, soprattutto a causa dei problemi fisici.

Il momento giusto per rilanciarsi

Per un giocatore come Opelka, che ha già dimostrato di poter competere con i migliori ma che non è ancora riuscito a esprimere tutto il suo potenziale con continuità, questo passaggio rappresenta una scommessa importante.

L’obiettivo è chiaro: trasformare il talento e la potenza in risultati concreti, lavorando su quegli aspetti – mobilità, scambi prolungati, gestione dei momenti chiave – che spesso hanno fatto la differenza tra una carriera buona e una davvero di alto livello.

L’ingresso di Craig Boynton nello staff non garantisce automaticamente il salto di qualità, ma offre a Reilly Opelka una delle migliori opportunità per provarci davvero. Ora la parola passa al campo.