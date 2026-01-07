Lorenzo Musetti rimonta un set a Etcheverry, debutto vincente all’ATP 250 di Hong Kong
Una partenza così così per Lorenzo Musetti, evidentemente contratto e con poco ritmo alla primissima partita del nuovo anno, ma dopo un primo set chiuso “male” al tiebreak il toscano è bravo a sciogliere muscoli e tensione, liberare i colpi e rimontare Tomas Etcheverry all’esordio all’ATP 250 di Hong Kong. L’azzurro, n.7 ATP e prima testa di serie del torneo asiatico che apre il nuovo anno, vince per 6-7(3) 6-2 6-4 e centra i quarti di finale (era avanti di un turno) dove attende il vincente tra Wong (WC) e Diallo (sesto nel seeding). L’argentino ha iniziato molto bene al servizio e questo lo ha messo al riparo dalla risposta e costruzione di Lorenzo, un po’ trattenuto e poco incisivo. Male al tiebreak del primo parziale, errori e poco incisivo, ma dal secondo set l’italiano ha cambiato passo, sempre più centrato nei colpi, con una posizione più vicina alla riga di fondo campo e in controllo dello scambio. La partita si è progressivamente spostata dalla parte di Musetti, bravo a far correre l’avversario e imporre le sue variazioni. Non una prestazione “top” ma dopo diverse settimane senza competizione è normale che ci sia un po’ di ruggine da tirare via.
Musetti entra contratto nel match: braccio trattenuto e troppi errori, va sotto ai colpi più aggressivi di Etcheverry e subisce un break immediato con un doppio fallo ai vantaggi. Lo recupera subito alla seconda chance ma va ancora sotto di un break nel quinto game, per il 3-2 per l’argentino. Stenta il toscano a mettersi in modo, prendere campo e incidere. Etcheverry si “incarta” al momento di servire per il set sul 5-4, con un game di poca qualità restituisce il break a Musetti, per il 5 pari. Quando l’inerzia sembra passata dalla parte dell’italiano, il tiebreak invece è tutto a favore dell’argentino: Lorenzo inizia con un errore di volo su di un passante al corpo ma non difficile (la volée sbatte sul nastro), poi sotto 3 punti a 0 sbaglia un diritto da destra non difficile, per il 4-0. La rimonta diventa impossibile, Etcheverry si porta con sicurezza 6-1 e si aggiudica il tiebreak per 7 punti a 3 con un ace al centro perfetto dopo 71 minuti, con 17 errori per Lorenzo. Troppi.
Nel secondo set Musetti cambia passo in risposta. Ne tira una splendida all’avvio del terzo game, rovescio bloccato ottimo, quindi sul 30 pari un bel passante di rovescio, sull’attacco non perfetto di Etcheverry. L’italiano ottiene il break alla seconda chance con uno schema perfetto, lavora benissimo la palla col back di rovescio e quindi infila il rivale con un’accelerazione lungo linea micidiale (2-1). Cresce anche il rendimento del servizio di Musetti e finalmente usa tutto il campo, stazionando con i piedi più vicino alla riga di fondo e assai più propositivo, tanto che va a prendersi il doppio break nel settimo game tra ottime difese e attacchi perentori (5-2). Ha cambiato passo l’azzurro, anche fisicamente va sopra alla velocità di Etcheverry e chiude il secondo set per 6-2 con un servizio potente.
Il terzo set avanza sui turni di servizio, con la sensazione che Musetti ne abbia di più a livello fisico, di spinta e controllo del gioco, ma Etcheverry regge col servizio e non molla. Lorenzo controlla maggiormente il centro del campo e da lì fa correre il rivale e smista palle varie, con tanti back di rovescio che Tomas fa fatica a spingere. Magistrale lo schema che vale all’azzurro il punto del 3 giochi pari, facendo faticare il rivale. Sul 4 pari Musetti, in risposta, alza il “muro”: impone alto ritmo da fondo campo giocando con profondità, Etcheverry non regge e sbaglia per primo. Lo score segna un interessante 0-30 per Lorenzo quando l’orologio scocca le due ore e mezza di gioco. Con una difesa monumentale Musetti forza l’errore dell’argentino, in debito di ossigeno dopo il lungo scambio e la frustrazione di non aver chiuso il punto. 15-40, due chance importantissime per Lorenzo. Non gioca bene la prima palla break, errore di diritto in scambio; si prende il break con il suo grande rovescio lungo linea, uno strappo micidiale che Etcheverry non riesce a contenere. L’argentino paga un game con poche prime palle, ma è pronto l’azzurro a scappare avanti 5-4, al servizio per il match. Non facile il game, rimonta da 15-30 con un attacco ben calibrato e smash perentorio e quindi si prende un punto di volo, mostrando tutta la sua mano con una demi volée bassa di qualità superiore. Chiude con un diritto vincente da tre quarti campo. Un po’ di fatica, ma il 2026 inizia con una vittoria.
Marco Mazzoni
Lorenzo Musetti vs Tomas Martin Etcheverry
TAG: ATP 250 Hong Kong 2026, Lorenzo Musetti, Tomas Martin Etcheverry
-alla luce della situazione le fisso una coronografia.
-quindi al momento con lo sport…
-divieto assoluto. Si riguardi ed eviti stress di vario genere, probabilmente si farà un’angioplastica.
-posso seguirlo in TV almeno?
-certo ma non si emozioni troppo per Sinner,so che segue il tennis.
-veramente sono più dedito a Musetti…
-ma è sordo? Ho detto niente stress. Segua punteggi da 63 64, al limite un 76 ma non certo Il carrarino ok?
(Tratto da una storia vera).
FORZA MUSO
SEMPRE
I muridi avevano cominciato a scaldare i motori, ma si sono dovuti ritirare belle proprie tane… sarà per un’altra volta…
Bravo Musetti, avversario ostico per essere il primo match della stagione. Il veloce non sarà mai il suo terreno, per fare il punto tanti scambi lunghissimi perché fa fatica a chiudere in pochi colpi, non ha colpi di sfondamento. Però conferma i progressi mentali e di tenuta nelle difficoltà.
Buona la prima per Muso!
Per me invece l’ha vinta anche di testa, considerando quante volte ha perso quando è arrivato sul filo di lana. E’ andato sotto 0-15 e 15-30 nel game decisivo e senza perdere un secondo la calma ha continuato il suo gioco ribaltando a 40-30.
Anche Etcheverry può essere soddisfatto, ha vinto il suo primo set in carriera contro il Muso con un Tie Break sontuoso, si è un po’ disunito nel secondo, ma nel terzo ha retto benissimo fino al nono game. Pur sconfitto può trarre anche lui indicazioni positive per la stagione.
Che commento insulso senza nessuna base tecnica
Speriamo dai, via le ruggini. Vamos!!!
Al nostro Muso era toccato un bruttissimo “cliente” e volevamo vedere qualcosa di buono rispetto all’ultima uscita di Caen.
Non c’è ancora un Lorenzo ben “centrato”, soprattutto di testa, ma ci sono tutte le premesse per iniziare bene la stagione, anche su una superficie “non-preferita”.
Forza Muso!!!
Anno nuovo solito Musetti,una vittoria comoda e lineare senza complicarsi da solo il match è difficile trovarla il Lorenzo
La classe non è acqua, infatti non è evaporata nell’estate dell’emisfero australe. A me è parso che il suo gioco attuale sia migliore di quello dei top ten che stanno disputando la Opman cup, che, purtroppo, assegna una quantità di punti a mio avviso eccessiva. La partita odierna è stata complessivamente di buon livello, anche da parte di Etcheverry. Un buon Lorenzo, che fa ben sperare per questo gennaio tennistico. Credo molto in lui e anche negli altri italiani che seguono, così come in chi lo precede, ovviamente.