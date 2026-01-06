Perth-Sydney United Cup | Hard | $5000000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 06 Gennaio 2026
M25 Antalya – 3rd Round Q, 1st Round
Federico Bondioli / Raul Brancaccio b Evangelos Kypriotis / Aristeidis Lafazanos 6-0 6-0
[13] Daniel Lechner b [8] Riccardo Di Vita 4-6 7-5 11-9
Nikola Jovic / Miha Vetrih b Riccardo Di Vita / Daniel Lechner 7-5 6-1
M25 Monastir – 3rd Round Q, 1st Round
John Hallquist Lithen b Andrea Colombo 4-6 7-5 6-4
Garrett Johns / Lukas Pokorny b Andrea Colombo / Michalis Sakellaridis 6-3 6-1
James Pikkaart b Filippo Crippa 6-1 6-3
[7] Oliver Johansson b [16] Andrea Petrini 2-6 7-6 13-11
Leo Borg / Olle Wallin b Yoan Naydenov / Andrea Petrini 6-2 3-6 10-1
[15] Olympe Lancelot b [2] Aurora Urso 6-2 4-6 10-4
Sarah Melany Fajmonova b Ginevra Parentini Vallega Montebruno 6-3 3-6 6-3
Camilla Gennaro b Sarra Cheikh Fredj 6-0 6-0
Yiru Chen / Ma Ruoxi b Alessia Popescu / Giulia Riella 6-2 6-2
Lavinia Sophia Cacace Gismondi / Wenfei Yu b Anja Bianchi / Ines Delaloye 6-4 6-3
Alessia Popescu b Carolina Dibenedetto 6-4 7-5
Yujia Huang / Ying Zhang b Ninon Carpentier / Aurora Urso 6-4 6-2
M15 Hurghada – – 3rd Round Q, 1st Round
Maddalena Giordano / Vivien Sandberg b [2] Anna Jelinkova / Veronika Kulhava 7-5 6-4
[1] Maximilian Figl b [9] Emirhan Bulut 6-4 6-2
Camilla Zanolini / Louna Zoppas b Josephine Kunz / Le Yi Liu 4-6 6-2 10-7
Giuliana Bestetti / Joody Elkady b Ayline Esina Samardzic / Alisa Vasileva 6-3 6-2
Daria Egorova / Polina Starkova b Sofia Avataneo / Darya Velikova 6-3 6-0
Niccolò Catini / Anders Matta b Maximilian Figl / Ivan Gretskiy 3-6 6-3 10-8
M15 Oslo – 2nd Round Q
[5] Oren Vasser b [9] Luca Parenti 6-3 3-6 10-6
