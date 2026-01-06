Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 06 Gennaio 2026

Federico Bondioli nella foto
TUR M25 Antalya – 3rd Round Q, 1st Round
Federico Bondioli ITA / Raul Brancaccio ITA b Evangelos Kypriotis GRE / Aristeidis Lafazanos GRE 6-0 6-0
[13] Daniel Lechner ITA b [8] Riccardo Di Vita ITA 4-6 7-5 11-9
Nikola Jovic SRB / Miha Vetrih SLO b Riccardo Di Vita ITA / Daniel Lechner ITA 7-5 6-1

TUN M25 Monastir – 3rd Round Q, 1st Round
John Hallquist Lithen SWE b Andrea Colombo ITA 4-6 7-5 6-4
Garrett Johns USA / Lukas Pokorny SVK b Andrea Colombo ITA / Michalis Sakellaridis GRE 6-3 6-1
James Pikkaart NED b Filippo Crippa ITA 6-1 6-3
[7] Oliver Johansson SWE b [16] Andrea Petrini ITA 2-6 7-6 13-11
Leo Borg SWE / Olle Wallin SWE b Yoan Naydenov BUL / Andrea Petrini ITA 6-2 3-6 10-1
[15] Olympe Lancelot FRA b [2] Aurora Urso ITA 6-2 4-6 10-4
Sarah Melany Fajmonova CZE b Ginevra Parentini Vallega Montebruno ITA 6-3 3-6 6-3
Camilla Gennaro ITA b Sarra Cheikh Fredj TUN 6-0 6-0
Yiru Chen CHN / Ma Ruoxi CHN b Alessia Popescu ROU / Giulia Riella ITA 6-2 6-2
Lavinia Sophia Cacace Gismondi ITA / Wenfei Yu CHN b Anja Bianchi SUI / Ines Delaloye SUI 6-4 6-3
Alessia Popescu ROU b Carolina Dibenedetto ITA 6-4 7-5
Yujia Huang CHN / Ying Zhang CHN b Ninon Carpentier FRA / Aurora Urso ITA 6-4 6-2

EGY M15 Hurghada – – 3rd Round Q, 1st Round
Maddalena Giordano ITA / Vivien Sandberg GER b [2] Anna Jelinkova CZE / Veronika Kulhava CZE 7-5 6-4
[1] Maximilian Figl ITA b [9] Emirhan Bulut TUR 6-4 6-2
Camilla Zanolini ITA / Louna Zoppas FRA b Josephine Kunz SUI / Le Yi Liu CHN 4-6 6-2 10-7
Giuliana Bestetti ITA / Joody Elkady EGY b Ayline Esina Samardzic SUI / Alisa Vasileva RUS 6-3 6-2
Daria Egorova RUS / Polina Starkova RUS b Sofia Avataneo ITA / Darya Velikova BUL 6-3 6-0
Niccolò Catini ITA / Anders Matta CHI b Maximilian Figl ITA / Ivan Gretskiy RUS 3-6 6-3 10-8

NOR M15 Oslo – 2nd Round Q
[5] Oren Vasser USA b [9] Luca Parenti ITA 6-3 3-6 10-6

