United Cup: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Nella notte si gioca l’ultimo incontro dei Gruppi e i primi due quarti di finale (LIVE)
La United Cup 2026 entra nella sua fase più calda con il quadro dei quarti di finale ormai quasi definito, in attesa soltanto di conoscere l’ultimo tassello che completerà il tabellone.
Nell’ultimo incontro in programma nella notte, la Polonia affronterà i Paesi Bassi in una sfida decisiva: ai polacchi basta una vittoria per staccare il pass verso la fase a eliminazione diretta, dove li attende già l’Australia. Sempre nella stessa fascia oraria si disputerà anche il primo quarto di finale ufficiale, che vedrà opposte Stati Uniti e Grecia, con gli americani chiamati a difendere il titolo contro una squadra greca in grande crescita.
Nella mattinata di domani toccherà invece a Svizzera e Argentina, protagoniste di un confronto che promette equilibrio: gli elvetici arrivano forti di una fase a gironi molto solida, mentre l’Argentina si è guadagnata l’accesso ai quarti con una qualificazione sofferta ma meritata.
Per il giorno successivo resteranno da disputare gli ultimi due incroci: Belgio contro Repubblica Ceca, e il possibile Australia-Polonia, a meno che i Paesi Bassi non riescano a firmare l’impresa e ribaltare i pronostici nell’ultima sfida disponibile.
United Cup (Australia 🇦🇺), cemento – 6° Giornata
00:30 🇵🇱 Polonia – 🇳🇱 Olanda 0-0
United Cup (Australia 🇦🇺), cemento – Quarti di Finale
03:00 🇺🇸 USA – 🇬🇷 Grecia 0-0
10:00 🇨🇭 Svizzera – 🇦🇷 Argentina 0-0
Ken Rosewall Arena – ore 00:30
Hubert Hurkacz vs Tallon Griekspoor
Iga Swiatek vs Suzan Lamens
Iga Swiatek / Hubert Hurkacz vs Demi Schuurs / Tallon Griekspoor
RAC Arena – ore 03:00
Coco Gauff vs Maria Sakkari
Taylor Fritz vs Stefanos Tsitsipas
Coco Gauff / Christian Harrison vs Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas
Belinda Bencic vs Solana Sierra (Non prima 10:00)
Stan Wawrinka vs Sebastian Baez
Belinda Bencic / Stan Wawrinka vs Maria Lourdes Carle / Guido Andreozzi
Group A – Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | United States 🇺🇸 | 2-0 | 4-2 | 66.67% | 53.85%
2 | Argentina 🇦🇷 | 1-1 | 4-2 | 57.14% | 50.00%
3 | Spain 🇪🇸 | 0-2 | 1-5 | 26.67% | 46.31%
Group B – Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Belgium 🇧🇪 | 1-1 | 4-2 | 62.50% | 55.56%
2 | Canada 🇨🇦 | 1-1 | 3-3 | 53.33% | 53.28%
3 | China 🇨🇳 | 1-1 | 2-4 | 33.33% | 41.30%
Group C – Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Switzerland 🇨🇭 | 2-0 | 5-1 | 68.75% | 54.19%
2 | Italy 🇮🇹 | 1-1 | 3-3 | 53.33% | 50.94%
3 | France 🇫🇷 | 0-2 | 1-5 | 26.67% | 44.94%
Group D – Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Australia 🇦🇺 | 2-0 | 4-2 | 61.54% | 54.63%
2 | Czechia 🇨🇿 | 1-1 | 4-2 | 66.67% | 53.04%
3 | Norway 🇳🇴 | 0-2 | 1-5 | 23.08% | 42.98%
Group E – Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Greece 🇬🇷 | 2-0 | 5-1 | 73.33% | 59.84%
2 | Great Britain 🇬🇧 | 1-1 | 3-3 | 50.00% | 47.10%
3 | Japan 🇯🇵 | 0-2 | 1-5 | 23.08% | 42.86%
Group F – Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Germany 🇩🇪 | 1-1 | 3-3 | 53.85% | 55.00%
2 | Poland 🇵🇱 | 1-0 | 3-0 | 85.71% | 57.97%
3 | Netherlands 🇳🇱 | 0-1 | 0-3 | 0.00% | 27.45%
