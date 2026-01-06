United Cup 2026 ATP, Copertina, WTA

United Cup: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Nella notte si gioca l’ultimo incontro dei Gruppi e i primi due quarti di finale (LIVE)

06/01/2026 19:45 1 commento
Risultati dalla United Cup 2026 - Foto Getty Images
La United Cup 2026 entra nella sua fase più calda con il quadro dei quarti di finale ormai quasi definito, in attesa soltanto di conoscere l’ultimo tassello che completerà il tabellone.
Nell’ultimo incontro in programma nella notte, la Polonia affronterà i Paesi Bassi in una sfida decisiva: ai polacchi basta una vittoria per staccare il pass verso la fase a eliminazione diretta, dove li attende già l’Australia. Sempre nella stessa fascia oraria si disputerà anche il primo quarto di finale ufficiale, che vedrà opposte Stati Uniti e Grecia, con gli americani chiamati a difendere il titolo contro una squadra greca in grande crescita.
Nella mattinata di domani toccherà invece a Svizzera e Argentina, protagoniste di un confronto che promette equilibrio: gli elvetici arrivano forti di una fase a gironi molto solida, mentre l’Argentina si è guadagnata l’accesso ai quarti con una qualificazione sofferta ma meritata.
Per il giorno successivo resteranno da disputare gli ultimi due incroci: Belgio contro Repubblica Ceca, e il possibile Australia-Polonia, a meno che i Paesi Bassi non riescano a firmare l’impresa e ribaltare i pronostici nell’ultima sfida disponibile.

United Cup (Australia 🇦🇺), cemento – 6° Giornata
00:30 🇵🇱 Polonia – 🇳🇱 Olanda 0-0

United Cup (Australia 🇦🇺), cemento – Quarti di Finale
03:00 🇺🇸 USA – 🇬🇷 Grecia 0-0
10:00 🇨🇭 Svizzera – 🇦🇷 Argentina 0-0

Ken Rosewall Arena – ore 00:30
Hubert Hurkacz POL vs Tallon Griekspoor NED
Il match deve ancora iniziare

Iga Swiatek POL vs Suzan Lamens NED

Il match deve ancora iniziare

Iga Swiatek POL / Hubert Hurkacz POL vs Demi Schuurs NED / Tallon Griekspoor NED

Il match deve ancora iniziare



RAC Arena – ore 03:00
Coco Gauff USA vs Maria Sakkari GRE

Il match deve ancora iniziare

Taylor Fritz USA vs Stefanos Tsitsipas GRE

Il match deve ancora iniziare

Coco Gauff USA / Christian Harrison USA vs Maria Sakkari GRE / Stefanos Tsitsipas GRE

Il match deve ancora iniziare

Belinda Bencic SUI vs Solana Sierra ARG (Non prima 10:00)

Il match deve ancora iniziare

Stan Wawrinka SUI vs Sebastian Baez ARG

Il match deve ancora iniziare

Belinda Bencic SUI / Stan Wawrinka SUI vs Maria Lourdes Carle ARG / Guido Andreozzi ARG

Il match deve ancora iniziare



Group A – Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | United States 🇺🇸 | 2-0 | 4-2 | 66.67% | 53.85%
2 | Argentina 🇦🇷 | 1-1 | 4-2 | 57.14% | 50.00%
3 | Spain 🇪🇸 | 0-2 | 1-5 | 26.67% | 46.31%

Group B – Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Belgium 🇧🇪 | 1-1 | 4-2 | 62.50% | 55.56%
2 | Canada 🇨🇦 | 1-1 | 3-3 | 53.33% | 53.28%
3 | China 🇨🇳 | 1-1 | 2-4 | 33.33% | 41.30%

Group C – Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Switzerland 🇨🇭 | 2-0 | 5-1 | 68.75% | 54.19%
2 | Italy 🇮🇹 | 1-1 | 3-3 | 53.33% | 50.94%
3 | France 🇫🇷 | 0-2 | 1-5 | 26.67% | 44.94%

Group D – Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Australia 🇦🇺 | 2-0 | 4-2 | 61.54% | 54.63%
2 | Czechia 🇨🇿 | 1-1 | 4-2 | 66.67% | 53.04%
3 | Norway 🇳🇴 | 0-2 | 1-5 | 23.08% | 42.98%

Group E – Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Greece 🇬🇷 | 2-0 | 5-1 | 73.33% | 59.84%
2 | Great Britain 🇬🇧 | 1-1 | 3-3 | 50.00% | 47.10%
3 | Japan 🇯🇵 | 0-2 | 1-5 | 23.08% | 42.86%

Group F – Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Germany 🇩🇪 | 1-1 | 3-3 | 53.85% | 55.00%
2 | Poland 🇵🇱 | 1-0 | 3-0 | 85.71% | 57.97%
3 | Netherlands 🇳🇱 | 0-1 | 0-3 | 0.00% | 27.45%

1 commento

Ging89 (Guest) 06-01-2026 20:02

Potevamo vincere se al posto della Errani si fosse messa qualcuna che si regge ancora in piedi

Bastava anche solo Tyra Grant

 1
