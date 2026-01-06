Nick Kyrgios tra verità e fragilità: “I soldi mi motivano, ma voglio ancora sentirmi tennista” (Video)

Nick Kyrgios ha lasciato Brisbane con una sconfitta al primo turno contro Aleksandar Kovacevic (6-3 6-4), ma anche con parole che raccontano molto più del semplice risultato. In conferenza stampa l’australiano ha parlato a cuore aperto del momento che sta vivendo, tra il desiderio di tornare competitivo e la consapevolezza dei limiti imposti dal fisico dopo anni complicati.

Il primo pensiero è andato al pubblico, che lo ha accolto con grande affetto: «È stato bello essere di nuovo in campo. Negli ultimi anni il mio rapporto con i media e con il pubblico australiano non è sempre stato semplice, ma ora sento davvero tanto amore ogni volta che entro in campo. Quando vedo i bambini che cantano sugli spalti, mi piace pensare di poter dare loro un bello spettacolo».

Nonostante la sconfitta, Kyrgios guarda avanti e non chiude la porta all’Australian Open: «Questo è solo un passo del percorso. Ho parlato con Medvedev negli spogliatoi e mi ha detto che quando giochi poco è normale che le cose non vadano sempre come vuoi. Se mi sento bene fisicamente, ogni partita può diventare un mattone per costruire qualcosa. L’obiettivo non è solo l’Australian Open, ma l’intera stagione: voglio giocare il più possibile».

Il confronto con il Kyrgios di qualche anno fa è inevitabile, ma lui lo affronta senza giri di parole: «Ho avuto una ricostruzione al polso e due operazioni al ginocchio. Non tornerò mai più quello del 2022. All’epoca avevo quasi la convinzione, forse anche un po’ la follia, di essere il migliore al mondo. Entravo in campo pensando che nessuno potesse battermi. Dopo questi interventi perdi quella sensazione. È triste, ma è la realtà dello sport».

Nonostante tutto, Kyrgios non vuole che il suo presente venga letto solo in chiave negativa: «Sono orgoglioso di essere ancora qui. Ho vinto partite in doppio, riesco ancora a dare qualcosa in campo. Oggi il mio avversario ha giocato alla grande, merita tutti i complimenti. Non è che io abbia perso perché ho giocato male: lui è stato semplicemente più bravo».

Quando gli chiedono cosa lo spinga ancora a continuare, la risposta è sorprendentemente diretta: «Non ho paura di perdere. Oggi molti sono terrorizzati dall’idea di scendere in campo e non essere al massimo, ma questa non è la realtà. Io vengo da una famiglia che non era ricca e sì, anche il lato economico conta per me. Non mi vergogno a dirlo. Ma soprattutto voglio dimostrare a me stesso che posso ancora competere, che posso ancora dare qualcosa a questo sport».

Sul piano fisico Kyrgios ammette che ogni partita è una prova impegnativa: «Il tennis oggi è durissimo dal punto di vista fisico. Le palle sono pesanti, gli scambi lunghi, non esistono più punti facili. Non avendo giocato molto, è ancora più complicato. Ma se riesco a mettere insieme qualche match, chissà dove potrei essere tra sei o dodici mesi».

E sul futuro resta realista, senza illusioni ma anche senza rimpianti: «So che probabilmente non tornerò a giocare finali Slam. Ma in questo momento sono esattamente dove voglio essere. Accetto le sconfitte, vado avanti e costruisco giorno per giorno. Non posso dare per scontato nessun momento in campo».

Kyrgios esce da Brisbane con una sconfitta nel tabellino, ma con un messaggio chiaro: il tennista che faceva sognare qualche anno fa forse non tornerà più, ma resta un giocatore che vuole continuare a vivere il tennis con onestà, senza maschere e senza paura di mostrarsi per quello che è oggi.





Francesco Paolo Villarico