Nick Kyrgios tra verità e fragilità: “I soldi mi motivano, ma voglio ancora sentirmi tennista” (Video)
Nick Kyrgios ha lasciato Brisbane con una sconfitta al primo turno contro Aleksandar Kovacevic (6-3 6-4), ma anche con parole che raccontano molto più del semplice risultato. In conferenza stampa l’australiano ha parlato a cuore aperto del momento che sta vivendo, tra il desiderio di tornare competitivo e la consapevolezza dei limiti imposti dal fisico dopo anni complicati.
Il primo pensiero è andato al pubblico, che lo ha accolto con grande affetto: «È stato bello essere di nuovo in campo. Negli ultimi anni il mio rapporto con i media e con il pubblico australiano non è sempre stato semplice, ma ora sento davvero tanto amore ogni volta che entro in campo. Quando vedo i bambini che cantano sugli spalti, mi piace pensare di poter dare loro un bello spettacolo».
Nonostante la sconfitta, Kyrgios guarda avanti e non chiude la porta all’Australian Open: «Questo è solo un passo del percorso. Ho parlato con Medvedev negli spogliatoi e mi ha detto che quando giochi poco è normale che le cose non vadano sempre come vuoi. Se mi sento bene fisicamente, ogni partita può diventare un mattone per costruire qualcosa. L’obiettivo non è solo l’Australian Open, ma l’intera stagione: voglio giocare il più possibile».
Il confronto con il Kyrgios di qualche anno fa è inevitabile, ma lui lo affronta senza giri di parole: «Ho avuto una ricostruzione al polso e due operazioni al ginocchio. Non tornerò mai più quello del 2022. All’epoca avevo quasi la convinzione, forse anche un po’ la follia, di essere il migliore al mondo. Entravo in campo pensando che nessuno potesse battermi. Dopo questi interventi perdi quella sensazione. È triste, ma è la realtà dello sport».
Nonostante tutto, Kyrgios non vuole che il suo presente venga letto solo in chiave negativa: «Sono orgoglioso di essere ancora qui. Ho vinto partite in doppio, riesco ancora a dare qualcosa in campo. Oggi il mio avversario ha giocato alla grande, merita tutti i complimenti. Non è che io abbia perso perché ho giocato male: lui è stato semplicemente più bravo».
Quando gli chiedono cosa lo spinga ancora a continuare, la risposta è sorprendentemente diretta: «Non ho paura di perdere. Oggi molti sono terrorizzati dall’idea di scendere in campo e non essere al massimo, ma questa non è la realtà. Io vengo da una famiglia che non era ricca e sì, anche il lato economico conta per me. Non mi vergogno a dirlo. Ma soprattutto voglio dimostrare a me stesso che posso ancora competere, che posso ancora dare qualcosa a questo sport».
Sul piano fisico Kyrgios ammette che ogni partita è una prova impegnativa: «Il tennis oggi è durissimo dal punto di vista fisico. Le palle sono pesanti, gli scambi lunghi, non esistono più punti facili. Non avendo giocato molto, è ancora più complicato. Ma se riesco a mettere insieme qualche match, chissà dove potrei essere tra sei o dodici mesi».
E sul futuro resta realista, senza illusioni ma anche senza rimpianti: «So che probabilmente non tornerò a giocare finali Slam. Ma in questo momento sono esattamente dove voglio essere. Accetto le sconfitte, vado avanti e costruisco giorno per giorno. Non posso dare per scontato nessun momento in campo».
Kyrgios esce da Brisbane con una sconfitta nel tabellino, ma con un messaggio chiaro: il tennista che faceva sognare qualche anno fa forse non tornerà più, ma resta un giocatore che vuole continuare a vivere il tennis con onestà, senza maschere e senza paura di mostrarsi per quello che è oggi.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Nick Kyrgios
Troppo facile entrare sempre in tabellone con una wild card. Proprio tu che dicevi che nello sport occorre giocare pulito e che non è accettabile avere anche il minimo favoritismo, poi stai lì a mendicare una stagione nel tennis che conta solo grazie alle wild card.
Rifatti una classifica, come esige uno sport che non prevede favoritismi: gioca i Challenger e le qualifiche degli ATP 250 e smettila di piangerti addosso. Hai presente Bennato? “Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero… A questo punto non devi mollare: qui la lotta è più dura, ma tu, se le prendi di santa ragione, insisti di più.” Altrimenti torna a fare l’odiatore di Sinner, hai del lavoro assicurato per parecchi anni ancora.
Ti ringrazio Pippo.Giocatori folli ne abbiamo visti (McEnroe,Nastase,Agassi,Safin, Ivanisevic tra gli altri) ma hanno avuto per periodi più o meno lunghi una fase in cui ha prevalso l’agonismo,ovvero la voglia di migliorarsi,l’odio per la sconfitta più dell’amore per la vittoria. L’agonismo è proprio di un McEnroe che di un Barazzutti, entrambi non uscivano dal campo finché non le provavano tutte e questo ,per me, è rispetto per il pubblico,per sé stessi e pure per l’avversario.Io non sopporto quando il mio sparring cazzeggia e lo insegno sempre che il compagno di gioco si è preso tempo per noi e va rispettato e onorato col nostro impegno.
Kyrgios è l’antitesi del professionista ma anche solo di chi ha passione per ciò che fa. Risponde a lui,non a squadra o mister o presidente ma se penso a chi paga il biglietto credo che sarebbe da lasciarlo solo,altro che wild card quando ci sono ragazzi da incoraggiare e premiare.
Queste dichiarazioni gli servono per dire che vorrebbe altre wildcards… È comprensibile che voglia ancora sentirsi tennista, peccato che il tennis non abbia bisogno di tipi come Nick Kyrgios
Come ho già scritto ci sono giocatori veri,giocatori a gettone e quelli della “categoria Enzo”,ossia che non c’azzeccano ma si presentano ugualmente. Da questi non puoi aspettarti nulla se non ormai stantie provocazioni verbali. Kyrgios o Paire, già sparito dai radar,hanno vissuto momenti brillanti finché la follia non ha ottenebrato un talento che permetteva loro,pur nell’indolenza,di risolvere scambi e match. Onestamente le boiate dell’australiano su Sinner non mi hanno mai fatto effetto,almeno lui non incide sugli equilibri già precari del pianeta,ma veder buttare nel cesso il talento è offensivo per chi ama lo sport,per chi vede atleti mediocri lodevolmente farsi il mazzo,magari combattere con la sfiga di infortuni a ripetizione e che pagherebbero oro per risolvere uno scambio come sapeva fare lui,senza fatica ed in modo imprevedibile.
E se ti piacciono i soldi sappi che, a volte, chi non ha lucidità in campo non ce l’ha neppure nell’amministrarli.
Fragilità mentale e bugie , un fanfarone che vive di dichiarazioni incoerenti che poi non si tramutano i fatti.
I ragazzini amano i villain ma se vogliono emergere gli esempi da seguire sono Alcaraz e Sinner non lui.
Non pensa di giocare altre FINALI (plurale!) di SLAM?
Ne ha giocata 1 GRAZIE al RITIRO di NADAL e nel futuro non giocherà più nemmeno una finale di un Challenger, questo è poco ma sicuro!
Vola basso!!!!
Vuole giocare TUTTA la STAGIONE?
È finito per Nicolino lo smart working contro Jannik Sinner, ora bisogna giocare sul campo, e i risultati si vedono.