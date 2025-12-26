Sinner, allenamenti da “marziano” a Dubai: Darderi racconta l’intensità del numero uno azzurro

È sempre complicato trarre conclusioni definitive da una pre-stagione, ma se c’è un giocatore che affronta gli allenamenti con la stessa intensità delle partite ufficiali, quello è Jannik Sinner. L’azzurro cura ogni dettaglio, utilizza il lavoro quotidiano come un vero laboratorio tecnico e non lascia nulla al caso: non sorprende che sia tra i big che hanno iniziato prima la preparazione per il 2026, con quasi due settimane di lavoro a Dubai. In campo, tra le note più curiose emerse in questi giorni, si è visto anche un utilizzo più frequente del rovescio in slice, segnale di una continua ricerca di soluzioni e variazioni.

A raccontare meglio di chiunque altro cosa significhi allenarsi con Sinner è chi ha condiviso con lui molte ore sul campo. In questa fase il testimone passa a Luciano Darderi, che ha vissuto una settimana intensa a Dubai tra scambi ad altissima velocità e colpi carichi di peso. Un’esperienza che il romano d’adozione ha descritto con un’immagine tanto singolare quanto efficace in una colonna per la Gazzetta dello Sport:

“Jannik è un tipo di poche parole e molta sostanza. Solo allenamenti e lavoro duro. L’ultima volta che avevo giocato con lui era stato al Roland Garros, ma qui è tutto diverso: il peso di palla e la continuità fanno la differenza. Mi sono sentito come dentro un razzo partito dalla Terra e atterrato su Marte. Sì, Jannik è un marziano”.

Parole che restituiscono bene la dimensione del salto di qualità che si percepisce condividendo il campo con Sinner, capace di trasformarsi in un giocatore implacabile non appena impugna la racchetta. Per Darderi, questi giorni di lavoro sono stati tutt’altro che un semplice allenamento: rappresentano un riferimento concreto per il futuro. Il 2025 è stato l’anno della sua definitiva consacrazione nell’élite, soprattutto sulla terra battuta, e il 2026 si apre con obiettivi chiari.

“Allenarmi con Jannik è stato incredibilmente utile – ha spiegato – perché mi aiuta a capire dove devo migliorare. Ho già superato il muro della top 30 e il mio obiettivo per il 2026 è entrare tra i primi 20. Non è un’ossessione, ma una direzione. So che il tennis richiede sacrifici enormi e non li rifuggo: se devo correre una maratona ogni giorno o scalare una montagna per arrivarci, lo farò. È nella mia natura”.

Un messaggio che racconta ambizione, lucidità e voglia di crescita. E che lascia intendere come il confronto quotidiano con Sinner possa diventare, per Darderi, una spinta decisiva per compiere un ulteriore salto di qualità nella prossima stagione.





Francesco Paolo Villarico