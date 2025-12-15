Auto di Tsitsipas segnalata a 210 km/h: arriva la versione ufficiale. Alla guida c’era il padre Apostolos
Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere la notizia secondo cui l’auto di Stefanos Tsitsipas sarebbe stata intercettata mentre viaggiava a 210 km/h sull’Attiki Odos, una delle principali arterie stradali di Atene. Un episodio che ha rapidamente assunto grande risonanza mediatica, alimentando polemiche e ricostruzioni spesso imprecise. A fare chiarezza sulla vicenda è intervenuto il legale del tennista greco, che ha fornito una dettagliata versione dei fatti.
Attraverso una lunga dichiarazione ufficiale, l’avvocato di Tsitsipas ha parlato di una “esposizione mediatica ingiustificata”, accompagnata dalla diffusione di notizie false e commenti provenienti da fonti non verificate. Secondo il legale, l’attenzione generata dall’episodio si sarebbe trasformata in un attacco personale nei confronti di un atleta che, negli anni, ha rappresentato la Grecia con prestigio e correttezza.
Il punto centrale chiarito dalla difesa è uno: Stefanos Tsitsipas non era alla guida del veicolo al momento dell’infrazione. Pur essendo il proprietario dell’auto, il tennista aveva ceduto il mezzo al padre, Apostolos Tsitsipas, nella giornata del 24 settembre 2025, data in cui sarebbe stata commessa la violazione del codice della strada.
Il legale ha inoltre precisato che: a Tsitsipas non è mai stato richiesto di esibire la patente, che possiede regolarmente; non appena venuto a conoscenza della contestazione, il giocatore ha agito entro i termini di legge, comunicando alle autorità competenti l’identità del reale conducente.
Apostolos Tsitsipas si è presentato spontaneamente davanti alle autorità, assumendosi pienamente la responsabilità dell’accaduto e accettando senza riserve le sanzioni previste dalla legge, fornendo tutta la documentazione necessaria a dimostrare che fosse lui alla guida del veicolo.
Secondo quanto dichiarato, le autorità di polizia hanno operato in modo esemplare, seguendo scrupolosamente le procedure previste, e l’intera vicenda sarebbe stata gestita nel pieno rispetto delle norme.
Nella parte conclusiva del comunicato, l’avvocato sottolinea come la condotta di Stefanos Tsitsipas e della sua famiglia sia stata pienamente legittima e trasparente, invitando chi ha diffuso informazioni inesatte o diffamatorie a rettificare, o quantomeno a mostrare maggiore cautela, per evitare ulteriori danni all’immagine e alla reputazione di un atleta che “ha onorato la Grecia sia in patria che all’estero”.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Apostolos Tsitsipas, Stefanos Tsitsipas
Funziona così anche in Italia: se ti beccano in palese violazione dei limiti di velocità puoi sempre dichiarare che alla guida c’era il babbo o il nonno, che non hanno punti sulla patente a perdere
@ JOA20 (#4535752)
La sanzione arriva a nome dell’intestatario del veicolo. All’interno c’è un modulo da compilare se il conducente è diverso dell’intestatario. In questo caso,va debitamente compilato e spedito.Immagino che in Grecia funzioni allo stesso modo.
ahahahahahha rotfl!
ahahahahahhahahahahhaahahah
pensa che invidia alla Gazzetta: ah se avessero beccato Sinner sulla Modena-Brennero a 210 all’ora…
La presta a tutto il mondo la sua auto. Ogni volta non guida lui
Giusto “sacrificio” da parte del padre. 😉
come in tutte le famiglie i punti li fanno togliere al più anziano 😉
Una pletora di tamarri arricchiti questi grechi plebei. Davvero disgustosi…
Sì, come funziona? Riescono a fare una foto sufficientemente nitida del guidatore quando prendono la targa?
Di solito è sempre la nonna…
quindi alla fine c’era Salnikova alla guida
Aveva dichiarato che c’era un suo amico alla guida. Che probabilmente non era d’accordo con la versione, quindi l’amico è diventato il padre.
Squallido era e squallido rimane.
Comunque dalla foto in cima all’articolo è chiaro che questa cosa lascerà strascichi: si vede bene Apostolos che controlla i fotogrammi sul sito della Municipale per fare ricorso e Stefanos che non ne vuole sapere, girato di spalle al padre, per la gran figura che gli ha fatto fare.
@ JOA20 (#4535707)
Ma sei serio??
Un classico, il padre o il nonno che guida l’auto in assenza di prova contraria per non perdere la patente.. tanto al papà di Tsitsi i biglietti aerei e i taxi glieli paga il figlio… ci sarebbe l’emoticon con l’occhiolino, ma io ve l’ho già detto: le parole non contano nulla, se volete capire e socializzare, uscite dalla tana e parlate con le persone guardandovi in faccia, sociopatici che non siete altro
Potrei anche credergli, ma il problema è che invece di avere un solo c……e, sono in due.
Perché se non erro Tsitsipas figlio di queste cavolate ne aveva già commesse di suo.
Ora il padre.
Come si dice, i c……i girano sempre in coppia.
“Diciamogli che è stato il babbo, che con altri 5 punti mi tolgono la patente…”
Che tristezza.
Posso ridere ?
Solita scusa si fa anche da noi i punti tt alla nonna o al papà
Mannaggia, ho perso la scommessa: ero convinto che alla guida ci fosse la madre!
😉
Quando non c’e’ altro da scrivere si comincia con notizie che nulla hanno a che fare col tennis .
Ma smettetela di dare addosso a questa famiglia! Ogni cosa che fa è vista con malevolenza.
Se non lo sapete Apostolos era in ritardo e voleva atterrare con l’elicottero sul campo e il saggio Stephanos lo ha rimproverato dicendo “Pa’ va in auto e se becchi l’autovelox diciamo che guidavo io” . Ed il padre amorevole che fa invece? Si assume lui tutta la colpa!
Siete proprio miseri a non capire quale meraviglioso rapporto vi sia tra i due con la mamma che fa loro da scudo alle bassezze dei media.
Voi non meritate questa famiglia!
Come fai a dimostrare chi era alla guida?
😀
Apostolos nuovo pilota ufficiale Ferrari per il 2026 al posto di Hamilton!!! 🙂
Se su un’auto guidata da Tsitsipas padre che viaggia a 210Km/h, Tsitsipas figlio scoperchia il tetto e serve a 210 Km/h in direzione opposta al moto della macchina, dove vedrà cadere la pallina un osservatore esterno solidale al sistema di riferimento fisso?
anche la mia moto l’hanno segnalata a 260 km/h …ma alla guida c’era mia nonna. Non gliela presto più.
posso non crederci?