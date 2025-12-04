Finali di Serie A1 2025: lo scudetto si assegna con un pensiero speciale a Nicola Pietrangeli

Il grande tennis a squadre torna protagonista a Torino: il Circolo della Stampa Sporting accoglie per il quarto anno consecutivo le finali della Serie A1 by BMW 2025, in programma sabato 6 e domenica 7 dicembre. Due giorni di sfide ad altissimo livello, trasmesse in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, che assegneranno gli scudetti femminile e maschile.

Il club torinese, già teatro dell’ATP Challenger “Piemonte Open Intesa Sanpaolo” e degli allenamenti delle stelle delle Nitto ATP Finals, si conferma una delle sedi più prestigiose del tennis italiano. Le finali si giocheranno sui campi veloci del moderno Training Center, lo stesso che nel 2024 fu scenario di una maratona epica da 12 ore conclusa al doppio di spareggio.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento hanno preso parte Luca Borio (Direttore del Circolo della Stampa Sporting), Pierangelo Frigerio (Consigliere della FITP), Andrea Tronzano (Assessore bilancio e attività produttive della Regione Piemonte), Luca Pidello (Consigliere del Comune di Torino) e Sergio Palmieri (Direttore del Torneo).

Angelo Binaghi, Presidente della FITP: “La Serie A1 è il campionato che più di ogni altro racconta l’identità del nostro movimento: i circoli, il vivaio, il lavoro quotidiano sul territorio e il valore della squadra. Portare per il quarto anno consecutivo le finali a Torino, in un luogo prestigioso come il Circolo della Stampa Sporting, significa dare continuità a una tradizione che unisce storia e futuro del nostro tennis. Le quattro finaliste rappresentano al meglio la qualità e la vitalità dei nostri club, e sono certo che offriranno uno spettacolo all’altezza della passione che il pubblico italiano dimostra ogni giorno. Desidero ringraziare la Regione Piemonte per il supporto e tutti i circoli che rendono possibile questo percorso: la crescita del tennis italiano passa anche da qui, dalle nostre radici. Quest’edizione, inevitabilmente, la vivremo con un pensiero speciale rivolto a Nicola Pietrangeli: il nostro primo grande campione, l’uomo che più di tutti ha insegnato cosa significhi indossare la maglia azzurra. A lui, alla sua storia e al suo esempio, dedichiamo queste finali”.

Binaghi ha dedicato questa edizione a Nicola Pietrangeli, ricordato come il primo grande campione azzurro e simbolo di dedizione alla maglia.

LE FINALI 2025: SQUADRE E PROTAGONISTI

🔵 Finale Femminile – Sabato 6 dicembre ore 11

AT Verona Falconeri vs Circolo Tennis Palermo

AT Verona Falconeri

Le campionesse in carica cercano una storica doppietta, che le renderebbe il decimo club a vincere due scudetti consecutivi. La squadra arriva alla finale dopo aver superato il TC Rungg – Südtirol e dopo aver chiuso al primo posto il proprio girone.

Tra le protagoniste:

Aurora Zantedeschi, cuore del vivaio scaligero

Angelica Raggi

Valentini Grammatikopoulou (Grecia)

Eva Guerrero Alvarez (Spagna)

Angelica Moratelli, top-100 WTA in doppio

Circolo Tennis Palermo

Per il terzo anno consecutivo il club palermitano si gioca lo scudetto. Dopo due finali perse, il sogno è diventare la prima squadra siciliana a vincere il titolo femminile.

La semifinale è stata una battaglia memorabile: vittoria al doppio di spareggio contro il TC Cagliari, annullando ben cinque match-point.

Giocatrici di punta:

Giorgia Pedone

Anastasia Emanuela Abbagnato

Federica Bilardo

Virginia Ferrara

Yasmine Mansouri (Francia)

Alexandra Cadantu-Ignatik (Romania), ex top-60 WTA

🔵 Finale Maschile – Domenica 7 dicembre ore 10

Match Ball Firenze Country Club vs CTD Massa Lombarda

Match Ball Firenze Country Club

La favola sportiva dell’edizione 2025. Da neopromossa a finalista, Firenze riabbraccia il prestigio dei tempi d’oro, quando vinse tre scudetti (1978, 1998, 1999).

Dopo un primo posto nel Girone 1 e una semifinale molto equilibrata contro lo Sporting Selva Alta, il club toscano arriva alla finale con un mix di esperienza e giovani talenti.

Punti forti del team:

Filip Cristian Jianu (Romania, n. 286 ATP)

Pol Martin Tiffon (Spagna, n. 370 ATP)

Jacopo Berrettini, fratello di Matteo

Gianmarco Ferrari

Lorenzo Sciahbasi, protagonista con 6 vittorie in 7 singolari

Andrea Meduri, talento del vivaio

CTD Massa Lombarda

Una finale storica: per la prima volta il club romagnolo raggiunge l’atto conclusivo della Serie A1, dopo un percorso impeccabile culminato con il doppio successo contro TC Santa Margherita Ligure.

La squadra, fortemente italiana, si affida all’esperienza dell’ex n. 24 ATP:

Martin Klizan (Slovacchia)

E a un gruppo giovane e competitivo:

Giulio Zeppieri, autore di un ottimo finale di stagione

Francesco Forti

Jacopo Vasamì, una delle speranze azzurre

Lorenzo Rottoli

Jacopo Bilardo

PROGRAMMA DELLE FINALI

Sabato 6 dicembre – Finale femminile (dalle 11)

Singolare n.3

Singolare n.2

Singolare n.1

Eventuali doppi

Domenica 7 dicembre – Finale maschile (dalle 10)

Singolare n.3 e n.4 in contemporanea

Singolare n.2

Singolare n.1

Eventuali doppi

Dove seguire le finali

Le sfide saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su:

SuperTennis TV (canale 64 DTT, 212 Sky)

SuperTenniX, gratuito per i tesserati FITP

Una tradizione che continua

Dal 1922 per il maschile e dal 1940 per il femminile, la Serie A1 è la competizione che più rappresenta la storia del tennis italiano. Torino, con la sua passione e i suoi impianti moderni, si conferma ancora una volta il luogo ideale per celebrare i nuovi campioni.