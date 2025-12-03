Vacanze ad alta velocità: Sinner spunta nel paddock F1 accanto a Alonso e Briatore. Björn Borg si confessa: “Lasciare il tennis fu una decisione stupida”. Crisi Ivanovic–Schweinsteiger: incompatibilità e nuove foto fanno crollare la coppia
Dopo un finale di stagione logorante, Jannik Sinner sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza prima del rientro al lavoro. L’azzurro inizierà la preparazione 2026 a Dubai, come da tradizione per il suo team, ma nel frattempo si trova ad Abu Dhabi, dove assisterà all’ultima gara del Mondiale di Formula 1.
E proprio negli Emirati è nata una delle foto più sorprendenti di questo dicembre: Sinner insieme a Flavio Briatore… e Fernando Alonso. Un trio improbabile, immortalato nel paddock, che ha immediatamente scatenato la curiosità dei tifosi. Chissà cosa avrà pensato Carlos Alcaraz, fedele sostenitore della famosa “33” di Alonso.
Ana Ivanovic e Bastian Schweinsteiger: un amore al capolinea
Il 2025 si chiude con un’altra notizia che ha sconvolto il mondo dello sport: Ana Ivanovic ha chiesto il divorzio da Bastian Schweinsteiger dopo nove anni di matrimonio.
Secondo quanto rivelato da Bild, la coppia avrebbe vissuto mesi complicati, segnati da stili di vita ormai incompatibili:
Schweinsteiger sempre in viaggio per gli impegni da opinionista calcistico, Ivanovic più legata alla vita domestica e alla cura dei tre figli.
A peggiorare la situazione, le immagini pubblicate dalla stampa tedesca a giugno, in cui l’ex calciatore veniva fotografato mentre baciava la sua nuova compagna. Un fulmine a ciel sereno per una delle coppie più amate dello sport.
Björn Borg si confessa: “Lasciare il tennis? La decisione più stupida della mia vita”
Mentre la sua autobiografia Latidos continua il tour promozionale in tutto il mondo, Björn Borg si sta aprendo come mai prima d’ora. In un’intervista rilasciata a MARCA, il mito svedese ha condiviso uno dei rimpianti più profondi della sua carriera e della sua vita personale.
Non tanto il ritiro a soli 26 anni, bensì la scelta di allontanarsi completamente dallo stile di vita che il tennis gli aveva costruito intorno.
Le sue parole sono nette: “Abbandonare il tennis è stata una decisione stupida. Avevo tanti amici in quel mondo. Tante volte mi sono chiesto perché scelsi un’altra vita invece di quella che già avevo. Questo sì che lo rimpiango.”
Non credo che lo Svedese si sia ritirato a causa di McEnroe. A 26 anni aveva una carriera già lunga (esordi’ a 15 anni in coppa Davis) e ricordo si diceva che il suo modo di eseguire il rovescio gli stava producendo microtraumi alla colonna vertebrale. Insomma un misto di stanchezza mentale e l’insorgere di qualche fastidio fisico forse gli hanno fatto scegliere una vita meno impegnativa alla larga dallo stress delle competizioni. Poi è chiaro che ci sono state sconfitte bruciarti con Mac ma ritengo si tratti più che altro di una concausa. Se avesse avuto pazienza un paio d’anni Mac avrebbe avuto un calo abbastanza rapido. Ma avrebbe trovato il miglior Lendl. Chissà….
L’abbandono precoce di Bjorn fu un danno per lo sport ma soprattutto per lui.
Si narrò che la causa fosse l’arrivo di McEnroe che con la vittoria a Wimbledon nel 1981 pose fine al regno dello svedese e lui in effetti ammise quanto fosse stato doloroso; si disse che i nuovi attrezzi fossero per lui un rompicapo (Donnay confidava nella Graphite Borg Pro ma in realtà c’era un curioso progetto chiamato Black Crystal) ma credo ci fosse altro. Lo svedese era tipo complicato,tanto freddo in campo quanto esuberante e dedito ai vizi fuori e benché sorretto da un fisico mostruoso l’essere Dr. Jekyll e Mr. Hyde non era sostenibile in eterno. Purtroppo optò più per il “cattivo” liberando l’irrequietezza che la disciplina sul campo gli imponeva.
Peccato,con una racchetta più performante avrebbe aggiunto peso alla palla e con la sua regolarità e duttilità avrebbe vinto ancora molto ma senza testa …
Se le sposano giovani e belle…poi pieni di soldi pure a mezza età cominciano ..
Ho letto l ultimo libro di borg, battiti….dopo le sconfitte contro mcenroe nelle finali wimbledon e usopen 1981 ,forse preso dalla delusione e dalla rabbia ,prese la decisione che lui stesso dice essere stata troppo avventata, di staccare dal tennis….se avesse fatto passare qualche mese a sbollire la delusione forse avrebbe poi continuato a giocare…..ha ammesso lui stesso di non sopportare la sconfitta e di essere troppo tranchant nelle sue decisioni, o bianco o nero….chissà, avrebbe potuto vincere ancora degli slam….si ritirò a soli 25 anni ….con 11 slam vinti….incredibile