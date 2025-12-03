Vacanze ad alta velocità: Sinner spunta nel paddock F1 accanto a Alonso e Briatore. Björn Borg si confessa: “Lasciare il tennis fu una decisione stupida”. Crisi Ivanovic–Schweinsteiger: incompatibilità e nuove foto fanno crollare la coppia

Dopo un finale di stagione logorante, Jannik Sinner sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza prima del rientro al lavoro. L’azzurro inizierà la preparazione 2026 a Dubai, come da tradizione per il suo team, ma nel frattempo si trova ad Abu Dhabi, dove assisterà all’ultima gara del Mondiale di Formula 1.

E proprio negli Emirati è nata una delle foto più sorprendenti di questo dicembre: Sinner insieme a Flavio Briatore… e Fernando Alonso. Un trio improbabile, immortalato nel paddock, che ha immediatamente scatenato la curiosità dei tifosi. Chissà cosa avrà pensato Carlos Alcaraz, fedele sostenitore della famosa “33” di Alonso.

Dubai Pre-season kicks off in Dubai!.. A taste of Formula 1 before the season’s final GP. Via Flavio Briatore IG pic.twitter.com/r8KChc0Xwn — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) December 3, 2025

Ana Ivanovic e Bastian Schweinsteiger: un amore al capolinea

Il 2025 si chiude con un’altra notizia che ha sconvolto il mondo dello sport: Ana Ivanovic ha chiesto il divorzio da Bastian Schweinsteiger dopo nove anni di matrimonio.

Secondo quanto rivelato da Bild, la coppia avrebbe vissuto mesi complicati, segnati da stili di vita ormai incompatibili:

Schweinsteiger sempre in viaggio per gli impegni da opinionista calcistico, Ivanovic più legata alla vita domestica e alla cura dei tre figli.

A peggiorare la situazione, le immagini pubblicate dalla stampa tedesca a giugno, in cui l’ex calciatore veniva fotografato mentre baciava la sua nuova compagna. Un fulmine a ciel sereno per una delle coppie più amate dello sport.

Björn Borg si confessa: “Lasciare il tennis? La decisione più stupida della mia vita”

Mentre la sua autobiografia Latidos continua il tour promozionale in tutto il mondo, Björn Borg si sta aprendo come mai prima d’ora. In un’intervista rilasciata a MARCA, il mito svedese ha condiviso uno dei rimpianti più profondi della sua carriera e della sua vita personale.

Non tanto il ritiro a soli 26 anni, bensì la scelta di allontanarsi completamente dallo stile di vita che il tennis gli aveva costruito intorno.

Le sue parole sono nette: “Abbandonare il tennis è stata una decisione stupida. Avevo tanti amici in quel mondo. Tante volte mi sono chiesto perché scelsi un’altra vita invece di quella che già avevo. Questo sì che lo rimpiango.”





Marco Rossi