Serena Williams prepara il ritorno? Dagli USA trapela la richiesta di rientro nel programma antidoping

Una notizia clamorosa arriva dagli Stati Uniti e riaccende un sogno che molti tifosi non avevano mai del tutto abbandonato. Secondo quanto rivelato dal New York Times, Serena Williams avrebbe presentato la scorsa estate la richiesta per rientrare nel programma antidoping obbligatorio per poter competere nel circuito professionistico.

Un gesto che, di fatto, rappresenta il primo passo ufficiale verso un possibile ritorno in campo.

Potrebbe tornare ad aprile 2026

L’inserimento nel programma antidoping richiede diversi mesi prima che un’atleta possa tornare a competere. Ciò significa che Serena sarebbe idonea a giocare da aprile 2026, alimentando voci che da tempo circolano a causa dei suoi allenamenti intensi sui social e di una forma fisica sorprendente: a 44 anni appena compiuti, Serena appare più tonica e determinata che mai.

Resta da capire se il rientro riguarderebbe il singolare, il doppio, o magari il misto. In ogni caso, la possibilità di rivedere una delle icone dello sport mondiale sul circuito è più concreta che mai.

Sulle orme di Venus

Un eventuale ritorno sarebbe in linea con quanto fatto dalla sorella maggiore Venus Williams, che a 45 anni ha continuato a competere nel 2025 in alcuni tornei ufficiali. Serena potrebbe quindi seguirne le orme, aggiungendo un nuovo capitolo alla sua incredibile carriera.

Ventitré volte campionessa Slam, personalità dominante per oltre due decenni, Serena Williams è stata una delle giocatrici che più hanno trasformato il tennis moderno. La sola idea di un suo comeback ha già scatenato entusiasmo e dibattiti.

Se davvero tornerà, il 2026 potrebbe regalare una delle storie sportive più emozionanti degli ultimi anni. Per ora, l’unica certezza è questa: Serena non ha ancora chiuso il libro. Potrebbe semplicemente essere in pausa… pronta a scrivere l’ultimo, incredibile capitolo.





Marco Rossi