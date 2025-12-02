Jannik Sinner, silenzio solo apparente: condoglianze a Pietrangeli inviate in forma privata

Il silenzio social di Jannik Sinner aveva fatto discutere. Dopo la scomparsa di Nicola Pietrangeli, molti appassionati avevano notato l’assenza di un messaggio pubblico del campione altoatesino, interpretandolo come l’ennesimo segnale di un rapporto mai davvero semplice tra i due. In realtà, come appreso dall’ANSA, Sinner ha inviato le sue condoglianze privatamente alla famiglia dell’ex leggenda del tennis italiano, scegliendo di farlo lontano dai riflettori.

Nessuna dichiarazione pubblica, nessun post: una decisione che ha alimentato supposizioni, ma che trova spiegazione nel carattere riservato del numero due del mondo, da sempre attento a separare la propria sfera personale dall’esposizione mediatica.

Riposo e silenzio alle Maldive

Dal giorno successivo alla vittoria alle ATP Finals di Torino, il 17 novembre, Sinner è volato alle Maldive insieme alla fidanzata Laila Hasanovic. Da allora il tennista ha sospeso ogni attività social, concentrandosi su qualche settimana di meritato riposo prima di riprendere gli impegni in campo a gennaio. Una pausa programmata, diventata però terreno fertile per speculazioni.

Un rapporto complesso, ma gesti autentici

È noto che i rapporti sportivi e mediatici tra Sinner e Pietrangeli siano stati spesso caratterizzati da attriti. L’ex campione del tennis italiano aveva criticato più volte Sinner e alcune sue scelte, come la rinuncia alla Coppa Davis, definita da lui “uno schiaffo al mondo sportivo italiano”.

Eppure, di fronte alla scomparsa di una figura storica come quella di Pietrangeli, Sinner ha scelto il rispetto: niente proclami pubblici, solo un gesto silenzioso e diretto verso la famiglia. Un modo diverso, forse più intimo, di onorare la memoria di uno dei simboli del tennis italiano.

Per chi pensava che il suo silenzio fosse indifferenza, la verità è un’altra: Sinner ha preferito parlare lontano dai social, come farebbe chi considera certi gesti più profondi di un semplice post.





Francesco Paolo Villarico