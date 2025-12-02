Le pagelle 2025 degli italiani: Lorenzo Musetti

Consolidamento della qualità. Così definirei il 2025 di Lorenzo Musetti, una stagione fantastica alla quale è mancata solo la soddisfazione della vittoria di un torneo (che manca da Napoli 2022, ormai tre anni…) ma eccezionalmente positiva, per tanti tantissimi fattori. In primis il ranking: scattato da n.17, il talento di Carrara ha chiuso l’annata alle ATP Finals, da n.8 al mondo. Raggiungere la élite del tennis mondiale è un risultato straordinario (e non scontato), ottenuto attraverso una continuità di prestazione molto importante in vari periodi della stagione, in particolare in primavera sulla terra battuta dove ha dimostrato tutto il suo talento e differenza. Di fatto solo un “certo” Carlos Alcaraz gli ha impedito di vincere a Monte Carlo, di sbarcare in finale al Foro Italico contro Sinner (in quella che sarebbe stata un’orgia di piacere tennistico per il nostro movimento…) e quindi in finale a Roland Garros. Pure a Madrid “Lori” ha brillato, stoppato in semifinale dalla potenza di Jack Draper. Purtroppo lo sforzo di tante settimane di prestazioni ad altissimo livello e assai dispendiose sul piano fisico gli sono costate un problema muscolare nella semifinale di Parigi che gli ha impedito di giocare sull’erba, solo a una comparsata a Wimbledon con la racchetta ripresa in mano da una manciata di giorni. È stata una disdetta, perché proprio sui prati nel 2024 è sbocciato il Musetti da top 10, carpendo i segreti di un tennis più rapido e riuscendo a far scorrere via il braccio anche sull’uno due, senza il suo atavico attendismo. Sincronie meravigliose.

Chissà un Lorenzo sano cosa avrebbe combinato sull’erba sullo slancio di settimane vissute al top, ma dopo un ingresso estivo negli USA complicato, con zero ritmo e fiducia, di nuovo ha giocato alla grande a US Open, in modo del tutto inatteso, con la miglior cavalcata in carriera nel torneo fino ai quarti di finale, dove ha trovato un Sinner by night furiosamente imbattibile. Il torneo di New York è stato fondamentale per Musetti: la conferma in primis a se stesso di poter eccellere anche sul duro outdoor, dove i suoi cambi di ritmo e tagli hanno spesso sbattuto contro l’aggressività di tennisti più potenti seppur tecnicamente non sempre superiori. Con quel bellissimo piazzamento l’ipotesi Finals è diventata concreta e Lorenzo si è speso in una corsa matta e disperatissima in autunno con eccellenti risultati che l’hanno portato meritatamente a Torino. Peccato aver perso la finale a Chengdu (Tabilo fortissimo quella settimana, ma… si poteva fare di più), la semifinale di Vienna e soprattutto la battaglia furibonda vs. Djokovic nella finale di Atene, dove è arrivato ad un passo dal farcela e sarebbe stata apoteosi. Amarezza, ma c’era l’aereo pronto per Torino, dove contro De Minaur si è preso una grande rivincita contro tante cose, uscendo sotto l’ovazione del pubblico e in pace con se stesso.

Musetti aveva iniziato male il 2025 in Sud America, non a posto fisicamente, e poi nei due 1000 di primavera negli USA ha combinato poco. Quello sarà il primo obiettivo sportivo del 2026: iniziare a dire la sua anche in questi tornei sul cemento dove finora ha raccolto molto poco. La crescita del suo tennis nel 2025 è stata molto importante, anche se non così visibile. Una cosa su tutto: il servizio. Lorenzo oggi ha una prima palla molto più efficace, continua, potente e anche un po’ più varia. Non sempre performa al massimo, ma sostiene un tennis più asciutto e incisivo. Alla fine il tanto criticato Simone Tartarini ha segnato la via più corretta: lo diceva da molto tempo, “alleggerire il gioco di Lorenzo”, dando una direzione più spostata sulla combinazione servizio potente e diritto d’attacco sul primo colpo. Il Musetti di due – tre anni fa era lontanissimo da questo modello di tennista, assai più attendista, bloccato mentalmente sul manovrare alla ricerca di uno spazio e con troppi orpelli tecnici tanto belli quanto poco efficaci.

Dalla stagione su erba 2024 il gioco del toscano non ha perso in possibilità ma è diventato progressivamente più ordinato, con un’aggressività maggiore e una ricerca dell’affondo col diritto, diventato più sicuro e diretto nella palla, con un’alternanza molto interessante di più spin quando l’avversario staziona vicino alla riga di fondo e c’è da sbatterlo all’indietro. Non ha perso possibilità di variare, ma queste diventano una sorta di piano B o meglio completamento per quando il primo colpo di scambio non gli fornisce lo spazio per il vincente. Bellezza sì, ma in una tattica più orientata alla efficacia, altrimenti non si vince quanto è necessario per stare con i migliori.

Musetti è sempre più consapevole di se stesso, sta maturando come persona e lo si vede da come in campo regge, lotta, rinasce da difficoltà che nel recente passato non riusciva minimamente a superare. La sua capacità di reazione è salita alle stelle, come quella di soffrire. Quando galleggia in una giornata dove non sente bene la palla ancora tende a smarrirsi un po’, ma sono episodi meno frequenti, e per il tipo di giocatore e di carattere personale non è giusto chiedergli un’attitudine granitica. Sta crescendo con i suoi tempi.

Punto tecnico: dove intervenire

Un tennis complesso come quello di Musetti sta diventando sempre più completo, flessibile e votato all’efficacia. Certamente la prima palla quando entra sostiene a dovere tutto il suo gioco, e le percentuali sono molto buone; sulla seconda di servizio c’è invece ancora da lavorare per potarla a regime, sia per profondità che per una velocità superiore. La sensazione è che Musetti contro i migliori tenda a pagare la fatica di un tennis tanto bello quanto dispendioso. Lorenzo spinge tantissimo, la palla gli va eccome, ma l’anticipo non è il suo marchio di fabbrica e di gamba corre tanto, rincorre e risale il campo. Bravissimo, ma si consumano tante energie fisiche e mentali. Per questo riuscire a vincere più punti rapidi, col primo colpo di scambio o anche attaccando con una risposta aggressiva e non solo bloccata sarebbe un’evoluzione tanto importante quanto necessaria. Rafforzare i colpi d’inizio gioco, e anche venire un po’ di più avanti, perché con la sua mano può far quel che vuole, basta volerlo fare, senza paure, senza titubanze. Pensare di meno e agire di più. Ovviamente anche aumentare la resistenza fisica, l’ha detto lui stesso a Torino, per reggere di più contro i migliori.

Obiettivi per il 2026

Confermare la top 10, tornare a vincere un torneo, centrare almeno una semifinale Slam, migliorare il rendimento nei grandi appuntamenti sul cemento all’aperto. Il “suo” torneo potrebbe essere Monte Carlo, ma nessun titolo gli è precluso con la sua classe e talento.

Voto al 2025 di Lorenzo Musetti: 8,5 (con un torneo vinto sarebbe stato 9 tondo)

Marco Mazzoni