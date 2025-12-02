Se ne va il quinto moschettiere del tennis italiano

Ci ha lasciati ieri Nicola Pietrangeli, il quinto moschettiere del tennis italiano, che con il suo primato mondiale di incontri disputati e vinti in Coppa Davis ha scritto una pagina irripetibile della nostra storia sportiva. Lo ricordiamo rileggendo Sei chiodi storti del giornalista e scrittore Dario Cresto-Dina, un ritratto vivo e sorprendente della stagione più iconica del nostro tennis e di un atleta che aveva un modo tutto suo di stare in campo: l’eleganza naturale, l’ironia disarmante, il talento cristallino e un rovescio slice «inimitabile e assassino». In queste pagine rivive anche lo sguardo ammirato di chi lo ha affrontato in campo: «Se dopo anni di inattività ci ritrovassimo tutti su un’isola deserta Nicola ci batterebbe uno a uno». Un addio a una figura che ha cambiato per sempre il nostro sguardo sul tennis: un interprete unico, capace di trasformare ogni gesto in stile — e ogni partita in racconto.

Dario Cresto-Dina, Sei chiodi storti, 66thand2nd, 2016;