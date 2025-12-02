Gaël Monfils, il funambolo del tennis, raggiunge le 1000 settimane nella Top 100 prima del suo ultimo anno in carriera
Gaël Monfils è uno di quei tennisti che difficilmente verranno dimenticati. Talento puro, atleta spettacolare, showman naturale: il francese ha segnato un’epoca con il suo stile unico, fatto di recuperi impossibili, acrobazie in campo e una dose di carisma che pochi, pochissimi, hanno saputo eguagliare.
Nel 2026 Monfils saluterà definitivamente il circuito, ma prima vuole godersi un’ultima stagione da protagonista. E già oggi può festeggiare un traguardo che certifica la longevità e la consistenza di una carriera straordinaria: 1000 settimane consecutive all’interno della Top 100 ATP.
Una cifra che parla da sola
Monfils entrò per la prima volta tra i primi cento del mondo nel maggio 2005 e, da allora, non ne è praticamente mai uscito. Solo due infortuni seri – nel 2013 e nel 2023 – gli hanno impedito di mantenere una presenza ininterrotta, ma una volta recuperato è sempre tornato al suo posto, confermando la sua capacità di rinascere ciclicamente.
Mentre il tennis si prepara a salutarlo, Monfils continua ad aggiornare record e statistiche, dimostrando che il suo contributo va ben oltre i trofei vinti.
Il 2026 sarà il suo ultimo giro d’onore. E, come sempre, Gaël promette di regalarci ancora qualche magia.
Francesco Paolo Villarico
6 commenti
@ no Sinner no Party (#4532346)
Buttiamo dentro Sinner anche quando nell’articolo non viene nominato e non c’entra nulla col contesto.
@REDAZIONE: non sarebbe il caso di sostituire “consecutive” con “complessive”… per correttezza?
@ MarcoP (#4532364)
Non sono consecutive, sono complessive.
1000 settimane consecutive, ma poi sotto si dice che solo due infortuni gli hanno impedito di mantenere una presenza ininterrotta.
Ma allora, ne ha fatto 1000 senza interruzione oppure no?
P.S. Non cambia la grandezza del giocatore. A me le statistiche interessano relativamente.
Che Monfils non abbia saputo e potuto in carriera ricalcare i successi di Noah per me è un vero peccato.
Il suo nome su un Albo d’oro di un Torneo Maggiore avrebbe piena dignità per starci.
Paragonando gli avversari (la sacra triade, lo Scozzese, Svizzera 2, Del Potro[…] per Monfils; Borg, Connors, Lendl, Mecchinrò, Gerulaitis, Vilas[…] per Noah) sembrano due relativi livelli di difficoltà equivalenti.
Probabilmente è proprio Monfils ad essere in qualche modo più debole di Noah.
Ciò non ostante ho un debole per lui.
