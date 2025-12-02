Gaël Monfils, il funambolo del tennis, raggiunge le 1000 settimane nella Top 100 prima del suo ultimo anno in carriera

Gaël Monfils è uno di quei tennisti che difficilmente verranno dimenticati. Talento puro, atleta spettacolare, showman naturale: il francese ha segnato un’epoca con il suo stile unico, fatto di recuperi impossibili, acrobazie in campo e una dose di carisma che pochi, pochissimi, hanno saputo eguagliare.

Nel 2026 Monfils saluterà definitivamente il circuito, ma prima vuole godersi un’ultima stagione da protagonista. E già oggi può festeggiare un traguardo che certifica la longevità e la consistenza di una carriera straordinaria: 1000 settimane consecutive all’interno della Top 100 ATP.

Una cifra che parla da sola

Monfils entrò per la prima volta tra i primi cento del mondo nel maggio 2005 e, da allora, non ne è praticamente mai uscito. Solo due infortuni seri – nel 2013 e nel 2023 – gli hanno impedito di mantenere una presenza ininterrotta, ma una volta recuperato è sempre tornato al suo posto, confermando la sua capacità di rinascere ciclicamente.

Mentre il tennis si prepara a salutarlo, Monfils continua ad aggiornare record e statistiche, dimostrando che il suo contributo va ben oltre i trofei vinti.

Il 2026 sarà il suo ultimo giro d’onore. E, come sempre, Gaël promette di regalarci ancora qualche magia.





Francesco Paolo Villarico