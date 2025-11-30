Panatta e Bertolucci avvertono: “Splendono loro, ma manca la concorrenza”

Il 2025 ha confermato ciò che già si intuiva da tempo: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono i due padroni assoluti del tennis mondiale. Tra lo spagnolo e l’italiano si sono spartiti gli ultimi otto titoli dello Slam, quattro a testa, un dominio che sembra destinato a proseguire anche nel 2026. La distanza dai loro inseguitori, infatti, cresce mese dopo mese.

L’unico giocatore capace almeno di sfiorare la loro superiorità è stato Novak Djokovic, che ha trovato un unico acuto significativo nel 2025: la vittoria su Alcaraz ai quarti dell’Australian Open. Per il resto, né lui né altri esponenti di vertice sono riusciti a scalfire il duopolio che sta governando il tennis maschile.

Panatta e Bertolucci: “Servono rivali veri, questo tennis è troppo omogeneo”

Di questa situazione hanno parlato due voci importanti e autorevoli del tennis italiano: Adriano Panatta e Paolo Bertolucci.

Entrambi riconoscono l’enorme valore di Sinner e Alcaraz, ma allo stesso tempo sottolineano come il circuito sia privo di avversari capaci di contrastarli con continuità.

Panatta, intervenuto a Radio DJ, è stato molto esplicito: “Negli anni Settanta nella top 10 ognuno aveva vinto almeno uno Slam. La competizione era più equilibrata: tutti potevano perdere. Oggi Alcaraz e Sinner non perdono mai.”

L’ex campione del Roland Garros 1976 ha poi criticato l’omologazione del tennis contemporaneo:

“Alcaraz e Sinner sono fortissimi, ma oggi quasi tutti giocano allo stesso modo. Borg e Vilas affrontavano avversari simili, ma se avessero giocato contro me o McEnroe avrebbero perso: eravamo diversi. Oggi non c’è più questo, non ci sono attaccanti.”

Un tennis troppo uniforme, nel quale i due fuoriclasse emergono con una superiorità che diventa impossibile da colmare.

Sulla stessa lunghezza d’onda Paolo Bertolucci, che ricorda come i Big 3 abbia avuto avversari molto più agguerriti:

“Nadal, Federer e Djokovic avevano una concorrenza durissima: Del Potro, Wawrinka, Tsonga… c’erano tanti candidati ai grandi titoli. Oggi ne sono rimasti solo due.”

Chi può sfidare il duopolio? Tra giovani promesse e certezze che sfumano

Si parla spesso di possibili nuovi rivali: Ben Shelton, esplosivo e in crescita

Félix Auger-Aliassime, capace di strappi importanti

Joao Fonseca, talento emergente con un futuro brillante

Ma al momento nessuno mostra la continuità necessaria per impensierire davvero Alcaraz e Sinner.

Djokovic resta l’unico in grado di farlo episodicamente, mentre le prospettive di giocatori come Alexander Zverev e Daniil Medvedev sembrano attenuarsi stagione dopo stagione.

Un duopolio entusiasmante, ma con un vuoto dietro

Le sfide tra Alcaraz e Sinner sono già considerate un classico contemporaneo e ogni nuovo capitolo accende il pubblico. Ma dietro i due dominatori del tennis resta un vuoto evidente: manca un rivale che abbia la costanza, la tenuta mentale e la qualità per inserirsi nella lotta ai grandi titoli.

In altre parole, non serve necessariamente un “terzo Big”, basta un avversario capace di rendergli la vita difficile con regolarità.

Per ora, però, il regno di Alcaraz e Sinner sembra destinato a continuare indisturbato. A meno che il 2026 non regali un nuovo volto pronto a lanciare la sfida.





Francesco Paolo Villarico