Alcaraz consegna il trofeo a Messi, Djokovic incontra Piastri e Metallica

Una serata da ricordare quella vissuta in Florida, dove due icone dello sport mondiale hanno condiviso lo stesso palcoscenico: Carlos Alcaraz e Lionel Messi. Il numero uno del tennis e la leggenda del calcio si sono incrociati durante la partita di Inter Miami, dando vita a un momento speciale.

Alcaraz consegna il trofeo a Inter Miami

Alcaraz, fresco di riconoscimento come ATP Year-End No. 1, è stato invitato a consegnare a Messi e compagni il trofeo per la qualificazione alla finale della MLS Cup.

Inter Miami, infatti, ha vinto la finale della Eastern Conference battendo NYC FC per 5-1, raggiungendo la finale della MLS Cup per la prima volta nella sua storia.

Sul palco, tra applausi e telecamere, il murciano ha consegnato il premio alla squadra guidata da Messi, vivendo un momento simbolico tra due mondi sportivi che raramente si incrociano così da vicino.

Il saluto speciale di Messi

Prima della partita, Messi ha rivolto un gesto inatteso verso il campione del tennis: un occhiolino diretto ad Alcaraz, catturato dalle telecamere e diventato subito virale.

Oltre a Messi, Alcaraz ha trascorso del tempo anche con altri due ex compagni del Barcellona e attuali stelle di Inter Miami: Sergio Busquets e Luis Suárez.

Un incontro tra campioni, tra passato glorioso e presente scintillante.

Djokovic, serata rock e motori: incontri con Piastri e Metallica

Non solo Alcaraz ha vissuto una notte speciale. In un altro evento, Novak Djokovic si è ritrovato circondato da stelle di mondi completamente diversi. Il serbo, già abituato a frequentare figure iconiche della Formula 1, ha incontrato nuovamente il pilota Oscar Piastri, che ha condiviso una foto con lui nelle sue Instagram Stories.

Djokovic ha spesso incrociato piloti di F1: George Russell a Montecarlo nel 2023

Un nuovo incontro con Russell a Wimbledon lo scorso anno

Una chiacchierata con Lando Norris in Qatar nel 2024

La serata di Djokovic è diventata ancora più memorabile quando si è imbattuto in tre membri dei Metallica: Lars Ulrich, James Hetfield e Robert Trujillo.

Un incontro speciale anche per la curiosità che lega tennis e musica: il padre di Lars, Torben Ulrich, fu infatti un tennista professionista capace di raggiungere gli ottavi di finale in tre Slam diversi.





Marco Rossi