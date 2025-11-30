Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Maia, Temuco, Bogotà, Playford, Atene, Islamabad e Manama 2: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

30/11/2025 08:56 Nessun commento
Elmer Moller nella foto - Foto getty images
Elmer Moller nella foto - Foto getty images

Challenger Maia (Portogallo 🇵🇹) – Finale, terra battuta (al coperto)

CENTER – ore 12:00
Elmer Moller DEN vs Andrej Martin SVK
ATP Maia
Elmer Moller [3]
30
2
Andrej Martin
30
2
Mostra dettagli





Challenger Athens 2 (Grecia 🇬🇷) – Finale, cemento

Center Court – ore 12:00
Arthur Fery GBR vs Michael Geerts BEL
ATP Athens
Arthur Fery [1]
0
4
Michael Geerts
0
3
Mostra dettagli





Challenger Bogota 4 (Colombia 🇨🇴) – Finali, terra battuta

Center Court – ore 18:00
Nicolas Barrientos COL / Benjamin Kittay USA vs Luis David Martinez VEN / Cristian Rodriguez COL
Il match deve ancora iniziare

Juan Sebastian Gomez COL vs Nicolas Mejia COL (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare





Challenger Manama 2 (Bahrain 🇧🇭) – Finale, cemento

Centre Court – ore 13:00
Toby Samuel GBR vs Ilia Simakin RUS
Il match deve ancora iniziare





Challenger Playford 2 (Australia 🇦🇺) – Finale, cemento

Centre Court – ore 02:00
Dane Sweeny AUS vs Rinky Hijikata AUS
ATP Playford
Dane Sweeny [7]
0
7
4
Rinky Hijikata [2]
6
6
6
Vincitore: Hijikata
Mostra dettagli





Challenger Islamabad (Pakistan 🇵🇰) – Finale, cemento

Aqeel Khan Center Court – ore 09:00
Mert Alkaya TUR vs Jay Clarke GBR
ATP Islamabad
Mert Alkaya [6]
3
1
Jay Clarke [2]
6
6
Vincitore: Clarke
Mostra dettagli





Challenger Temuco (Cile 🇨🇱) – Finale, cemento

Cancha Central – ore 16:00
Federico Agustin Gomez ARG vs Lautaro Midon ARG
Il match deve ancora iniziare

TAG: