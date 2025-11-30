Challenger Maia, Temuco, Bogotà, Playford, Atene, Islamabad e Manama 2: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

Elmer Moller nella foto - Foto getty images
Challenger Maia (Portogallo 🇵🇹) – Finale, terra battuta (al coperto)
CENTER – ore 12:00
Elmer Moller
vs Andrej Martin
ATP Maia
Elmer Moller [3]
30
2
Andrej Martin•
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Martin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
E. Moller
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Challenger Athens 2 (Grecia 🇬🇷) – Finale, cemento
Center Court – ore 12:00
Arthur Fery
vs Michael Geerts
ATP Athens
Arthur Fery [1]•
0
4
Michael Geerts
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Fery
0-15
df
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
df
2-1 → 2-2
M. Geerts
0-15
15-15
15-30
df
15-40
df
1-1 → 2-1
A. Fery
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Challenger Bogota 4 (Colombia 🇨🇴) – Finali, terra battuta
Center Court – ore 18:00
Nicolas Barrientos
/ Benjamin Kittay
vs Luis David Martinez
/ Cristian Rodriguez
Il match deve ancora iniziare
Juan Sebastian Gomez vs Nicolas Mejia (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Challenger Manama 2 (Bahrain 🇧🇭) – Finale, cemento
Centre Court – ore 13:00
Toby Samuel
vs Ilia Simakin
Il match deve ancora iniziare
Challenger Playford 2 (Australia 🇦🇺) – Finale, cemento
Centre Court – ore 02:00
Dane Sweeny
vs Rinky Hijikata
ATP Playford
Dane Sweeny [7]
0
7
4
Rinky Hijikata [2]
6
6
6
Vincitore: Hijikata
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Sweeny
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 4-6
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
D. Sweeny
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
R. Hijikata
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
D. Sweeny
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
R. Hijikata
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
df
0-2 → 1-2
D. Sweeny
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
0-1 → 0-2
R. Hijikata
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
5-0*
5-1*
5*-2
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
8*-8
9-8*
6-6 → 7-6
R. Hijikata
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
R. Hijikata
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
D. Sweeny
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
D. Sweeny
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
R. Hijikata
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
D. Sweeny
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Hijikata
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-5 → 0-6
D. Sweeny
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-4 → 0-5
D. Sweeny
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
0-2 → 0-3
R. Hijikata
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 0-2
Challenger Islamabad (Pakistan 🇵🇰) – Finale, cemento
Aqeel Khan Center Court – ore 09:00
Mert Alkaya
vs Jay Clarke
ATP Islamabad
Mert Alkaya [6]
3
1
Jay Clarke [2]
6
6
Vincitore: Clarke
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Clarke
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-5 → 1-6
M. Alkaya
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-5 → 1-5
M. Alkaya
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
J. Clarke
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
0-2 → 0-3
M. Alkaya
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Alkaya
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
J. Clarke
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
J. Clarke
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
2-3 → 2-4
M. Alkaya
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
M. Alkaya
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
1-1 → 2-1
J. Clarke
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Alkaya
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-0 → 1-0
Challenger Temuco (Cile 🇨🇱) – Finale, cemento
Cancha Central – ore 16:00
Federico Agustin Gomez
vs Lautaro Midon
Il match deve ancora iniziare
