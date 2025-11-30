Il primogenito Ludovico è nato nel marzo 2024 Altro, Copertina

È nato Leandro, secondo figlio di Lorenzo Musetti

30/11/2025 08:12 1 commento
Lorenzo Musetti con la moglie Veronica e il piccolo Ludovico
“L’amore si moltiplica”. Così scrive Lorenzo Musetti in un bel post su Instagram condividendo la primissima foto di Leandro, nato il 29 novembre 2025. È il secondo figlio del nostro tennista dopo Ludovico, venuto alla luce il 15 marzo 2024.

 

 

Tantissimi i messaggi di congratulazioni a Lorenzo e mamma Veronica da parte del mondo del tennis, tra colleghi di oggi e di ieri, i compagni in Davis Cup e pure tornei come Monte Carlo e Australian Open, e l’ATP. Ci uniamo con piacere in un grande abbraccio alla famiglia Musetti, che sia il miglior viatico per un 2026 da protagonista e ricco di soddisfazioni.

 

 

1 commento

Pippolivetennis 30-11-2025 08:58

Le buone notizie che spero mettano d’accordo un po’ tutti gli utenti.

