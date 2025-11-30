È nato Leandro, secondo figlio di Lorenzo Musetti
“L’amore si moltiplica”. Così scrive Lorenzo Musetti in un bel post su Instagram condividendo la primissima foto di Leandro, nato il 29 novembre 2025. È il secondo figlio del nostro tennista dopo Ludovico, venuto alla luce il 15 marzo 2024.
Tantissimi i messaggi di congratulazioni a Lorenzo e mamma Veronica da parte del mondo del tennis, tra colleghi di oggi e di ieri, i compagni in Davis Cup e pure tornei come Monte Carlo e Australian Open, e l’ATP. Ci uniamo con piacere in un grande abbraccio alla famiglia Musetti, che sia il miglior viatico per un 2026 da protagonista e ricco di soddisfazioni.
TAG: Leandro Musetti, Lorenzo Musetti, nascita
Le buone notizie che spero mettano d’accordo un po’ tutti gli utenti.